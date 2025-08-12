Это решение кажется очень простым, но именно с ним легко прогадать и выглядеть скучно.

Как сочетать джинсы и футболку, чтобы выглядеть круто: 10 примеров от звёзд спорта

Владислава Удачина персональный стилист «Мода — это явление, в котором переплетаются личные предпочтения, культурные коды и социальные установки. Через выбор одежды мы транслируем окружающим свои ценности, мировоззрение, характер и даже политические взгляды».

Сочетание футболки с джинсами идеально закрывает потребности современного человека. Эти базовые вещи не просто про удобство, а про философию свободы. Такая комбинация — идеальный вариант для любого гардеробного повода. Она позволяет всегда чувствовать себя комфортно.

О чём расскажем:

История джинсов

В 1853 году предприниматель Леви Штраус приехал к брату в Сан-Франциско, у которого было своё ткацкое дело. Леви привёз с собой рулон парусины, из которого он производил палатки для золотоискателей. Братья начали создавать брюки из этой ткани. Модель обрела популярность среди рабочих.

В 1935 году в Vogue вышла первая статья с девушками в джинсах. Публикация стала свидетельством того, что джинсы окончательно превратились из рабочей одежды в модный аксессуар, достойный страниц престижного глянцевого издания.

Образ Дэвида Бекхэма 2003 года доказывает, что тренды возвращаются. Ностальгируем и вдохновляемся! Фото: Robert Kamau/Getty Images

В 60-е движение хиппи трансформировали деним, занимались окрашиванием, прикрепляли стразы, нашивки, распарывали брючины и вшивали банданы, чтобы получить более свободный крой.

Революцию в крое джинсов совершил Александр Маккуин, создав модели с заниженной талией. Дизайнер стремился визуально удлинить силуэт, акцентируя внимание на наиболее привлекательной, по его мнению, части тела — нижней части спины. После денимом заинтересовались такие дизайнеры, как Chanel, Jean Paul Gaultier, Carolina Herrera.

История футболок

Современная футболка — базовый элемент гардероба каждого человека. В XVI-XIX веках она использовалась исключительно как предмет нижнего белья.

Представители рабочего класса носили «нательный комбинезон». Однако в жаркую погоду эта одежда доставляла неудобства.

Компания Chalmers Knitting Company и в 1910-х создала первое раздельное нижнее бельё, которое произвело бум на американском рынке.

Кинематограф также сыграл свою роль в продвижении этого продукта. В 1951 году вышел фильм «Трамвай желаний», где главный герой был облачён в обтягивающую футболку. Культовый образ начали перенимать фанаты. Футболка постепенно покидала категорию нижнего белья и стала использоваться в повседневном гардеробе.

Переворот в дизайне произошёл в 1960-х годах с изобретением пластизолевых красок. Некогда базовая модель стала ярким акцентом. Появились футболки с изображениями героев комиксов, лозунгами и названиями музыкальных групп. К 1990-м годам одежда превратилась в мощный инструмент рекламы и самовыражения. На ней размещали рекламу товаров, событий и брендов.

футболисты Зак и Джулия показывают примеры образов с футболками и джинсами в разных стилях Фото: Gilbert Carrasquillo/GettyImages

Современные тенденции в области джиснов

Несмотря на постоянную эволюцию силуэта, посадки и стиля, джинсы неизменно сохраняют свою позицию в гардеробе каждого человека.

Можно выделить 5 самых популярных стилей.

Чёрные и серые джинсы модели Wide leg. Они практичны, универсальны и подходят практически к любым элементам гардероба. Такой крой визуально вытягивает силуэт. Прямые джинсы, как из 90-х. Вечная классика и вещь вне времени. Важный аспект: деним должен быть плотным и держать форму. Тогда ваши джинсы будут хорошо выглядеть не один сезон. Джинсы бэгги. Можно отметить, что не всем полюбилась данная модель, но это не мешает им оставаться на пике популярности. Главная задача при стилизации — не создать чрезмерный объём. Рекомендую добавлять облегающий или полуприлегающий верх. Джинсы клёш. Одна из самых женственных моделей в современном гардеробе. Их особенность заключается в изящном расширении от бедра или колена, создающем неповторимый силуэт. Джинсы с подворотами. Этот предмет гардероба стал настоящим хитом современной моды. Главное преимущество — универсальность. Они идеально подойдут к любой обуви. Джинсы с подворотами хорошо смотрятся и с кроссовками, и с туфлями на каблуке.

футболистка меган рапино показывает пример образа с акцентными джинсами с подворотами Фото: Marla Aufmuth/Getty Images

Новый взгляд на футболки: дизайны и принты

Дизайнеры предлагают уникальные дизайны — от минималистичных рисунков до масштабных художественных композиций.

Самыми распространёнными принтами можно считать:

поп-арт;

яркие изображения культовых персонажей и мемов;

граффити;

логотипы, названия музыкальных групп;

лозунги;

абстракцию.

Когда хочется разбавить однотонный гардероб, обратитесь к любой футболке с принтом. Она добавляет характер и настроение образу.

Комбинирование джинсов и футболок

Есть несколько простых правил стильных сочетаний.

Игра с объёмами

Футболка оверсайз или с подплечниками лучше всего сочетается с моделью клёш. Облегающие фасоны, наоборот, комбинируйте с джинсами с высокой посадкой. Контраст форм всегда работает на вас.

футболист Килиан Мбаппе показывает пример образа с оверсайз-джинсами Фото: Franco Arland/Getty Images

Искусство узлов

Завяжите футболку на талии — простой приём добавит образу динамики и подчеркнёт женственный силуэт. Особенно хорошо это смотрится с широкими джинсами.

Многослойность

Добавьте жакет, кардиган или рубашку. Это закончит образ и создаст уникальное настроение.

Футболист Зинедин Зидан показывает пример базовой комбинации с джинсами и футболкой Фото: социальные сети

Акцент на детали

Хороший образ требует внимания к деталям и понимания вашего личного стиля.

Попробуйте оригинально завязать платок, наденьте массивные украшения или возьмите дизайнерскую сумку. Не переборщите: в образе должен быть один яркий элемент.

Мужчинам рекомендуем носить часы, кожаные браслеты, брутальные подвески, ремни с массивными пряжками. Не бойтесь быть яркими, экспериментируйте.

Удачное цветовое сочетание

При комплектовании образа мы отдаём предпочтение трём основным цветам. Выбираем один доминирующий (60% образа) и два дополнительных (30% и 10%).

Например, сочетаем тёмно-синий костюм из денима с простой белой футболкой и завершаем бордовыми аксессуарами.

Удачное текстурное сочетание

Важен контраст текстур. Хорошо выглядят комбинации разных тканей:

сочетание гладкого и шероховатого (шёлк и вельвет);

комбинация матового и глянцевого (хлопок и атлас);

игра плотного и лёгкого (твид и шифон).

Помните: профессионализм в создании образа — это не только следование правилам, но и умение их творчески применять, создавая уникальный стиль.

баскетболист Леброн Джеймс показывает пример образа с удачным контрастом текстур Фото: Terrell Lloyd/WireImage

Джинсы и футболки в разных стилях

Кэжуал

Повседневная элегантность — вот что такое кэжуал стиль. В эпоху, когда комфорт стал синонимом стиля, комбинация джинсов с базовой футболкой превратилась в настоящий культ.

Минималистичная однотонная модель, среднего объёма, без принтов впишется абсолютно в любой стиль и будет отличной подложкой и для повседневного образа, и для вечернего.

Джинсы — фундаментальная единица кэжуала. Используйте классические цвета: белый, чёрный, серый, синий, голубой. Главное — правильная посадка и качественный крой.

футболист Том Брэди показывает пример повседневного образа с джинсами и футболкой Фото: Bauer-Griffin/GettyImages

Спорт-шик

Больше не нужно выбирать между комфортом и стилем. Спортивный гардероб органично вписался в повседневную жизнь, подарив нам свободу самовыражения.

Самыми востребованными моделями считаются джинсы-карго. Для создания расслабленного образа идеально подойдёт оверсайз-футболка. А если хочется добавить элегантности, достаточно заменить кроссовки на каблуки и выбрать облегающий лонгслив с v-образным вырезом — и вот уже перед нами совершенно другой образ, где спорт встречается с романтикой.

теннисистка анна курникова показывает пример элегантного образа с джинсами и футболкой Фото: социальные сети

Уличная мода

В уличной моде нет строгих правил, есть только безграничные возможности для экспериментов. Смелые дизайнеры и модники-энтузиасты создают уникальные образы, комбинируя несочетаемое.

Ключевыми элементами современного уличного стиля являются свободные силуэты, яркие принты и логотипы, многослойность, акцент на индивидуальность.

Гармоничный образ требует внимания к деталям, не забывайте про акценты. Наденьте браслеты или прикрепите обвесы на джинсы, сумку.

автогонщик Льюис Хэмилтон показывает пример образа с футболкой и джинсами в уличном стиле Фото: Christian Vierig/Getty Images

Устойчивость и экология

Помимо правильного выбора моделей одежды, важно обратить внимание на актуальную для каждого из нас тему — экологию.

Текстильная индустрия стала одним из крупнейших загрязнителей окружающей среды. Ежегодно в мире производится около 4 млрд пар джинсов и более 13 млрд футболок, что создаёт колоссальную нагрузку на экосистему.

Потребление воды при производстве одежды поражает своими масштабами: на одну пару джинсов уходит до 8000 литров воды. Производство одной футболки требует около 2700 литров. Индустрия моды ответственна за 20% мирового загрязнения водных ресурсов.

Значительно важным фактором является и воздействие на атмосферу – текстильная промышленность выбрасывает в воздух больше парниковых газов, чем весь мировой авиафлот.

Задача всего мира – снизить негативное влияние, это можно осуществить, совершая самые простые действия:

выбирайте качественную одежду из экологичных материалов;

продлевайте срок службы вещей правильным уходом;

отдавайте предпочтение секонд-хенду и ресейлу;

сдавайте ненужную одежду на переработку;

поддерживайте бренды, заботящиеся об экологии.

Альтернативные материалы и бренды с нулевым воздействием

В последнее время ведущие модные дома активно внедряют в производство своих коллекций инновационные и необычные материалы. Этот тренд отражает тенденцию к экологичности.

Современные технологии позволяют создавать текстиль из самых неожиданных материалов:

бамбук — материал, который возобновляется за три-четыре месяца;

seaqual — ткань из океанического пластика, спасённого от загрязнения морей;

piñatex — экокожа из волокон ананасовых листьев;

мицелий (грибница) — полностью биоразлагаемая ткань, которая растёт за несколько дней.

Каждый наш выбор — это вклад в сохранение планеты.

футболист дэвид бекхэм показывает пример многослойного образа с джинсами и футболкой Фото: Robert Kamau/Getty Images

Сочетание футболки и джинсов — основа любого гардероба, которая никогда не теряет своей актуальности. Эти универсальные предметы одежды позволяют создавать образы в различных стилях и настроениях.

При выборе базовых вещей учитывайте свои приоритеты: если вы заботитесь об экологии, отдавайте предпочтение изделиям из экологичных материалов. Для тех, кто следит за трендами, важно подбирать вещи в соответствии с вашим индивидуальным стилем, чтобы они гармонично вписывались в общий гардероб. Обязательно учитывайте особенности своей фигуры.

Главный совет: оставайтесь верными себе, формируйте свой неповторимый стиль и не бойтесь экспериментировать с различными сочетаниями одежды. Пробуйте новые образы – и вы обязательно найдёте то, что подчеркнёт вашу индивидуальность.