Почти футбольная команда: чем занимаются дети Диего Марадоны?

Великий Марадона как-то признался журналистам, что кормит 50 семей. И этому не стоит удивляться. Любвеобильный Диего тратил в день по € 100 тыс. на самых близких людей. Однако нередко часть из них оседала в сумочках многочисленных случайных подруг.

Смерть звёздного аргентинского футболиста 25 ноября 2020 года повлекла за собой кучу скандалов, связанных с личной жизнью Марадоны.

Официально он был женат лишь один раз: его брак с Клаудией Вильяфанье продержался более четверти века. И за это время Диего десятки раз попадался на изменах. В итоге после кончины звёздного футболиста восемь детей претендовали на наследство Марадоны.

О чём расскажем:

Дальма Марадона

Старшей дочери легенды мирового футбола сейчас 38 лет. Она появилась на свет ещё до официального брака Диего Марадоны с подругой юности – Клаудией Вильяфанье. Дальма – бакалавр актёрского искусства. В 2011 году она окончила Университетский институт искусств.

По её словам, Дальма обожала отца, несмотря на его сложный и противоречивый характер. Однажды старшей дочери пришлось даже публично выступить против родного человека. В 2015 году Диего Марадона обвинил бывшую жену в краже $ 9 млн, которые якобы Клаудия сняла с его банковских счетов.

Дальма Марадона Фото: личный архив Дальмы Марадоны

Дальма в одной из радиопередач открыто выступила на стороне своей матери: «Моя мама – самый честный человек в мире, я готова в этом поклясться, положив руку в огонь». Она также добавила, что виновников следует искать в окружении отца, который совершенно не разбирался в людях. Однако Марадона не угомонился: он лишь снизил сумму иска. Буря в стакане воды вскоре закончилась: в знаменитом семействе вновь воцарился мир.

Дальма Марадона – известная аргентинская актриса. По её признанию, отец был очень горд старшей дочерью, которая выбрала творческую профессию. В 2005 году Дальма дебютировала на сцене Бродвейского театра, сыграв главную роль в спектакле «Красная Шапочка и Волк».

Позже актриса продолжила карьеру в кино. За её плечами сегодня десятки фильмов и телесериалов. Личная жизнь Дальмы Марадоны сложилась счастливо. Пять лет романтических отношений с Андресом Кальдарелли закончились браком. 12 марта 2019 года у пары родился первый ребёнок – дочь, получившая имя Рома.

Джаннина Марадона

И в отношении младшей, законной дочери, рождённой уже в браке с Клаудией Вильяфанье, Диего снова показал свой сложный характер. В 2017 году он подал в суд на Джаннину, обвинив её в отмывании кровных, заработанных Марадоной денег, – в одном из банков Уругвая.

Особенно усердствовал адвокат звёздного футболиста, который грозил виновнице прокурором и судьёй. Итог семейных разборок известен: всё вернулось на круги своя. И газеты запестрели снимками, где улыбающийся и счастливый Марадона стоит в окружении дочерей-красавиц.

Джаннине сейчас 36 лет. Она получила образование в Университете Палермо и работает дизайнером аксессуаров, имеет собственный онлайн-магазин ювелирных изделий.

Джаннина Марадона с сыном Фото: личный архив Джаннины Марадоны

В 2008 году Джаннина вышла замуж за нападающего Серхио Агуэро, выступавшего в то вреза за «Атлетико». Вскоре в Мадриде она родила сына Бенхамина. В 2012 года пара мирно рассталась.

Джаннина продолжает успешно заниматься бизнесом. По её инициативе, к которой присоединилась Дальма, 2 октября 2024 года в центре Буэнос-Айреса началось строительство мавзолея, куда перенесут тело легендарного отца.

Хана Марадона

Мимолётная связь любвеобильного Диего Марадоны с сотрудницей бара Валерией Сабалайн закончилась рождением дочери Ханы. В течение шести лет аргентинец упорно отказывался от отцовства. Однако в 1999 году Марадоне пришлось в судебном порядке признать своего ребёнка.

И в один момент Хана стала одной из любимых дочерей Диего. Сейчас ей 29 лет, свою карьеру она начинала с модельного бизнеса, рекламировала нижнее бельё. В нaстоящее время Хана живёт в Уругвае, и девушка призналась, что имя легендарного отца магически действует на знакомства с нужными людьми.

Теперь её можно назвать успешной бизнесвумен, которая имеет своё доходное дело. О личной жизни Ханы Марадоны ничего не известно.

Хана Марадона Фото: личный архив Ханы Марадоны

Диего Марадона-младший

Неаполь, где Марадона блистательно играл за местный клуб «Наполи», прославился его скандалами. Именно в этом городе он познакомился с очаровательной итальянкой Кристиной Синагрой. По традиции короткий роман с ней позже закончился рождением сына, которого мать назвала именем знаменитого отца.

Ровно 30 лет Диего Марадона и знать ничего не хотел о существовании своего отпрыска. О финансовой помощи подрастающему сыну он даже не заикался. Впервые Диего-младший встретился с отцом в 2003 году в Италии, на турнире по гольфу.

Диего Марадона-младший с отцом Фото: Massimo Insabato/GettyImages

17-летний юноша пытался сказать Марадоне, что он – его сын. Но Диего сильно разозлился на парня: даже замахнулся на него клюшкой. Потом всё же догнал уходящего сына, обнял его за плечи – и расплакался.

В следующий раз Диего-младший приехал к отцу с матерью – Кристиной Синагрой. Это случилось в 2008 году. И Марадона публично признал Диего-младшего родным сыном.

Сейчас Марадоне-младшему 38 лет, он работает тренером испанской «Ибарры», женат на визажистке Нунции Пеннино. В 2018 году у молодой семейной пары родился сын. А позже великого Марадону порадуют и внучкой.

Диего Фернандо

Молоденькая учительница Вероника Охеда была очередной любовницей Марадоны. В 2013 году Вероника родила сына, которого назвали Диего Фернандо. Знаменитый аргентинец не отказался от отцовства, но быстро сбежал к 23-летней футболистке Росио Оливе.

С новой пассией дело двигалось уже к свадьбе, однако в последний момент Диего обвинил её в измене и краже дорогих часов. Заметим, что Диего Фернандо не остался без финансовой помощи звёздного отца. Вероника Охеда получила достаточно денег, чтобы не испытывать ни в чём нужды и воспитывать сына в комфортных условиях.

Диего Фернандо Фото: личный архив Диего Фернандо

Кубинское трио

На Острове Свободы Диего Марадона лечился от вредных привычек. И сумел по старой традиции соблазнить несколько местных женщин. Поэтому немудрено, что после смерти легендарного футболиста в Аргентине появились его взрослые кубинские дети – Хоана, Лу и Хавьелито. Они так же, как остальные отпрыски Марадоны, выстроились в очередь за наследством.

Теперь у Марадоны восемь признанных официально детей. Дочь футболиста Джаннина не смогла удержаться и пошутила на этот счёт. «Осталось всего трое до команды в 11 человек», – написала она в соцсетях. Сын Марадоны, Диего-младший, наоборот, не против общения со всеми братьями и сёстрами: «Не слышал ничего об этом, но у меня по этому вопросу одна позиция: нет проблем общаться с кем-то из моих братьев или сестёр. Нет и никогда не было».