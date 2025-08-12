Скидки
Гуава: что это за фрукт, на что похожа, как едят, фото, вкус, польза и вред

Полезный перекус до и после тренировки: диетолог назвала плюсы употребления гуавы
Марьяна Джутова
Диетолог назвала полезные свойства гуавы
Это отличная альтернатива бананам за счёт высокого содержания калия, улучшающего работу мышц.
<a href="https://www.championat.com/authors/8510/1.html">Марьяна Джутова</a>
Марьяна Джутова
врач-диетолог АО «Медицина»

«Гуава — это экзотический фрукт, который в последние годы всё чаще появляется на прилавках магазинов даже в умеренных климатических зонах. Он относится к роду Psidium семейства Миртовые (Myrtaceae). Наиболее распространённый вид — Psidium guajava, известный как обыкновенная гуава».

Исторически гуава происходит из тропических регионов Центральной и Южной Америки, где она была известна ещё до прихода европейцев. Индейцы племён майя и ацтеков активно использовали её в пищу и в традиционной медицине.

Испанские и португальские колонизаторы распространили продукт по другим тропическим странам — в Индонезию, Индию, страны Африки и Юго-Восточной Азии, где она прижилась и стала культурным продуктом. Сегодня гуава — важный сельскохозяйственный продукт в Бразилии, Индии, Таиланде, Мексике и других странах с тёплым климатом.

О чём расскажем:

Описание фрукта

Гуава — это круглый или слегка овальный фрукт размером с небольшое яблоко, диаметром от 4 до 12 см. Кожура у зрелого плода может быть зелёной, жёлтой, розовой или даже тёмно-бордовой, в зависимости от сорта. Она тонкая, но прочная, с выраженным ароматом.

Фото: istockphoto.com/Rawi Bunyarak

Мякоть гуавы бывает белой, розовой, красной или жёлтой. Консистенция — от хрустящей у недозрелых плодов до мягкой и сочной — у спелых. В центре плода расположено множество мелких, твёрдых семян (от 100 до 500), которые съедобны, но могут быть жёсткими для некоторых людей.

Одна из главных особенностей гуавы — её насыщенный, сладко-кислый аромат, напоминающий смесь клубники, ананаса и лёгких цитрусовых нот. Такой запах обусловлен высоким содержанием эфирных масел и летучих соединений.

Виды гуавы

Существует более 150 видов рода Psidium, но в пищевых целях используется преимущественно несколько из них.

1. Гуава яблочная (Psidium guajava). Наиболее распространённый вид. Плоды крупные, с белой или розовой мякотью. Вкус напоминает сочетание яблока и клубники. Широко используется в свежем виде и при переработке.

2. Гуава клубничная (Strawberry guava, Psidium cattleianum). Меньшего размера (2-4 см), с тёмно-красной или жёлтой кожурой и насыщенной красной мякотью. Отличается более выраженным клубничным ароматом. Часто используется в десертах и джемах.

Фото: istockphoto.com/imv

3. Гуава вишнёвая (Cattley guava). Похожа на клубничную, но с жёлтой кожурой и сладкой мякотью. Менее кислая, подходит для употребления в свежем виде.

4. Гуава суринамская (Amazon guava, Psidium sartorianum). Менее известна, произрастает в дикой природе. Плоды мелкие, однако очень ароматные.

Каждый вид имеет свои особенности вкуса и текстуры, что позволяет использовать их в различных кулинарных целях.

Полезные свойства гуавы

Гуава — один из самых питательных тропических фруктов. Её ценят не только за вкус, но и за высокую концентрацию полезных веществ.

Витамины и минералы:

  • витамин C — гуава содержит до 228 мг витамина C на 100 г, что в четыре раза больше, чем в апельсине. Это мощный иммуностимулятор, участвующий в синтезе коллагена, защите клеток от окисления и усвоении железа;
  • витамины группы B (B3, B6, фолиевая кислота) — участвуют в обмене веществ, работе нервной системы и синтезе гемоглобина;
  • витамин A и каротиноиды — важны для зрения, иммунитета и здоровья кожи;
  • минералы: калий (способствует нормализации давления), магний (регулирует работу сердца), медь и марганец (участвуют в антиоксидантной защите).

Фото: istockphoto.com/Charlie Waradee

Антиоксиданты и их влияние на организм

Гуава богата полифенолами, ликопином (особенно в красноплодных сортах), кверцетином и рутином. Эти соединения:

  • снижают уровень окислительного стресса;
  • уменьшают воспаление;
  • могут замедлять процессы старения;
  • способствуют профилактике хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые патологии и некоторые виды рака.
Польза для пищеварительной системы:

  • высокое содержание клетчатки (до 5,4 г на 100 г) способствует нормализации стула, профилактике запоров и поддержанию здоровья микробиоты кишечника;
  • исследования показывают, что экстракт гуавы может подавлять рост патогенных бактерий, включая кишечную палочку и сальмонеллу;
  • гуава также используется в народной медицине для снятия диареи благодаря вяжущим свойствам незрелых плодов.

Фото: istockphoto.com/Insan Kamil

Способы употребления

Свежая гуава. Можно есть целиком, включая кожуру (если она чистая), или очистить от кожуры. Семена съедобны, но при чувствительности к текстуре их можно удалить. Рекомендуется есть гуаву натощак или между приёмами пищи для лучшего усвоения витаминов.

Кулинарное использование:

  • салаты — нарезанная гуава отлично сочетается с зеленью, авокадо, сыром фета и орехами;
  • напитки — гуавовый сок, смузи, лимонады — популярные напитки в тропических странах. Сок из гуавы можно разбавлять водой или кокосовой водой;
  • десерты — джемы, желе, пудинги, мороженое и пироги с гуавой — излюбленные лакомства в Латинской Америке и Юго-Восточной Азии;
  • соусы и маринады — пюре из гуавы используется как сладко-кислая основа для соусов к мясу и птице.

Фото: istockphoto.com/Ratih Bagusdiani

Консервация и переработка. Гуаву сушат, варят варенье, замораживают, делают пасту (гуавовая паста — популярная начинка для выпечки). Также выпускается чай из листьев гуавы, который обладает противовоспалительными свойствами и используется при диарее и простуде.

Выращивание гуавы

Гуава — неприхотливое растение, которое может расти как в субтропиках, так и в тропиках. Однако при выращивании вне естественной среды важно соблюдать определённые условия:

  • температура — оптимально 23-28°C, растение не переносит заморозков;
  • освещение — требуется много солнечного света;
  • почва — хорошо дренированная, слабокислая или нейтральная;
  • полив — умеренный, но регулярный, перелив может привести к гниению корней.

Фото: istockphoto.com/andreswd

Гуаву можно вырастить из семян или черенков. Для домашнего выращивания подойдут карликовые сорта. Растение нуждается в просторном горшке, хорошем освещении (желательна дополнительная подсветка зимой) и регулярной обрезке для формирования кроны. Плодоношение в домашних условиях возможно через два-три года.

Рекомендации по включению в рацион

  • Употребляйте один-два плода гуавы в день как источник витамина C и клетчатки.
  • Добавляйте гуаву в утренние смузи или фруктовые салаты.
  • При дефиците железа сочетайте гуаву с продуктами, содержащими железо (например, гречка, бобовые), так как витамин C улучшает его усвоение.
  • Используйте чай из листьев гуавы при лёгких расстройствах желудка (после консультации с врачом).
