Что такое мобильность суставов и как она влияет на тренировочный процесс?

Мобильность суставов — это ключевой фактор, предотвращающий травмы и определяющий эффективность тренировочного процесса. Если ваше тело будет двигаться правильно, вы сможете выполнять упражнения более технично, добиваться бо́льших успехов в занятиях спортом. Вместе с экспертом разберёмся подробнее в том, на что влияет мобильность и как её развивать.

О чём расскажем:

Что такое мобильность?

Ангелина Мансурова тренер-мастер тренажёрного зала сети фитнес-клубов Pride Fitness «Мобильность суставов важна не только во время тренировок, но и в повседневной жизни».

Мобильность – это способность суставов функционировать в полном диапазоне без боли и дискомфорта при сохранении правильного положения тела. Она способствует:

улучшению техники выполнения упражнений, что позволяет свести к минимуму риск получения травмы;

обеспечению правильного распределения нагрузки на суставы и мышцы;

повышению общей эффективности тренировок за счёт расширения диапазона движений и гибкости;

более комфортному выполнению даже простых бытовых задач.

Подвижность суставов зависит от большого количества факторов, нельзя исключать генетику и особенности анатомического строения тела, а также возрастные изменения, которые могут снизить диапазон движения.

Низкая мобильность суставов может быть вызвана травмами, воспалительными заболеваниями сосудов, недостатком активности, чрезмерной нагрузкой. Подвижность снижается и из-за увеличения мышечной массы, особенно при игнорировании упражнений на гибкость и растяжку.

Фото: istockphoto.com / Harbucks

Чем грозит плохая мобильность суставов?

У людей с плохой мобильностью суставов есть ограничения в диапазоне движения и повышенный риск получения травм. Повреждения могут появиться при слишком резких движениях или при попытке увеличить амплитуду без предварительной подготовки.

Людям с плохой мобильностью суставов следует избегать рывковых упражнений, длительного нахождения в положении сидя или стоя, высокоинтенсивных нагрузок. Им нельзя перегружать суставы и игнорировать боль. Отметим, что при плохой мобильности суставов не рекомендуется заниматься бегом, выполнять прыжки, приседания с утяжелением. В случае дискомфорта и болевого синдрома необходимо обратиться к врачу.

Фото: istockphoto.com / FabrikaCr

Топ-8 упражнений для улучшения мобильности

Комплекс можно и нужно выполнять ежедневно, включите его в утреннюю зарядку, разминку перед тренировкой или просто выполняйте в свободное время. Такой подход способствует развитию мобильности суставов. Надевайте удобную одежду и приступайте к занятию.

Круговые движения плечами

Техника выполнения

Встаньте прямо, ноги на ширине таза, вытяните руки вдоль корпуса или положите кисти на плечи.

Затем сделайте круговые движения плечами сначала вперёд, а затем назад.

Выполните 10-15 поворотов в каждую сторону.

Фото: Ангелина Мансурова

Вращения рук

Техника выполнения

Встаньте прямо, ноги на ширине таза, вытяните руки в стороны.

Вращайте руками по кругу сначала вперёд, а потом назад. Постепенно увеличивайте диаметр круга.

Выполняйте упражнение 10-15 раз.

Фото: Ангелина Мансурова

Круговые вращения тазом

Техника выполнения

Встаньте прямо, ноги поставьте на ширине плеч, руки поставьте на бока.

Начните вращать тазом сначала вправо, а затем влево. Выполняйте плавные круговые движения, стараясь не вращать при этом корпус и ноги.

Необходимо сделать по 10-15 кругов в каждую сторону.

Фото: Ангелина Мансурова

Выпады

Техника выполнения

Встаньте прямо, ноги поставьте на ширине плеч, руки скрепите в замок на уровне груди.

На вдохе делайте шаг вперёд правой ногой, а левое колено осторожно опускайте вниз.

В нижней точке бедро правой ноги параллельно полу. Следите, чтобы колено не выходило за линию носка. Левое колено не касается пола.

Корпус можно слегка наклонить вперёд. Спина остаётся прямой.

На выдохе поднимитесь вверх в исходное положение.

Выполните 10-12 раз. Затем повторите упражнение на левую ногу.

Фото: Ангелина Мансурова

Подъёмы коленей

Техника выполнения

Встаньте прямо, ноги поставьте на ширине плеч, руки скрепите в замок на уровне груди.

Поочередно поднимайте колени к груди. Старайтесь держать спину прямой и не заваливать корпус. Нога тянется к груди, а не наоборот.

Выполните 10-15 повторений для каждой ноги.

Фото: Ангелина Мансурова

Приседания

Техника выполнения

Встаньте прямо, ноги поставьте на ширине плеч, руки скрепите в замок на уровне груди.

На вдохе начните приседать: отведите таз назад и согните колени.

В нижней точке бёдра параллельны полу. Следите, чтобы колени не выходили за линию носка.

Корпус можно слегка наклонить вперёд. Спина остаётся прямой.

На выдохе вернитесь в исходное положение.

Необходимо повторить упражнение 10-12 раз.

Фото: Ангелина Мансурова

Вращение стоп

Техника выполнения

Перенесите вес на правую ногу, левую поставьте на носочек.

Делайте круговые движения стопой сначала в одну сторону, а затем в другую.

Сделайте по 10-15 повторений в каждую сторону.

Повторите на вторую ногу.

Фото: Ангелина Мансурова

Поза кошки

Техника выполнения

Встаньте на четвереньки, кисти расположите под плечами, колени – под тазом.

На вдохе выполните прогиб, тянитесь макушкой и копчиком вверх.

На выдохе округлите спину, тянитесь грудью к тазу.

Повторите упражнение 10-15 раз.

Фото: Ангелина Мансурова

Противопоказания

Базовый комплекс для развития подвижности суставов довольно простой, но даже он имеет противопоказания. Отказаться от выполнения стоит при наличии хронических заболеваний суставов, например, при остеоартрите или ревматоидном артрите.

Повременить с занятиями придётся тем, кто восстанавливается после травм и операций, особенно если они были связаны с суставами. Если противопоказаний не было, но при выполнении вы начали чувствовать боль в спине и шее – это повод обратиться к врачу, продолжать занятие нельзя, это может привести к травме.

Фото: istockphoto.com / LordHenriVoton

Иногда даже небольшая 10-минутная тренировка может в корне изменить вашу жизнь. Выполняйте этот комплекс, развивайте подвижность своего тела и чувствуйте лёгкость в каждом движении.