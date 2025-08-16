Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Статьи

Почему мышцы не растут во время стресса: причины, как убрать стресс, как избежать стресса

Почему мышцы перестают расти, когда мы нервничаем? Отвечает врач
Светлана Ибрагимова Юрий Корюкалов
,
Почему мышцы перестают расти, если мы стрессуем?
Аудио-версия:
Комментарии
Рассказываем, что делать в стрессовых ситуациях и как перестроить свою жизнь, чтобы правильно восстанавливаться.

Быстрый темп жизни, личные переживания, многозадачность и большой объём работы — стресс поджидает нас везде. Справляться с ним не всегда получается, а между тем именно он может свести на нет все спортивные успехи.

Мышцы тоже замечают, что вы нервничаете, и перестают расти. О том, почему так происходит и как этого избежать, узнаём у кандидата биологических наук.

О чём расскажем:

О том, как перестать жить в напряжении:
10 шагов, чтобы стать стрессоустойчивым. Инструкция от психолога
10 шагов, чтобы стать стрессоустойчивым. Инструкция от психолога

Почему мышцы перестают расти, когда мы нервничаем?

<a href="https://www.championat.com/authors/7281/1.html">Юрий Корюкалов</a>
Юрий Корюкалов
реабилитолог, нейрофизиолог, кандидат биологических наук, руководитель компании «Нейротехнолоджи»

«Мышцы растут не в тот момент, когда мы поднимаем штангу или бежим, а во время отдыха. Именно в этот период организм запускает процессы синтеза белка, восстановления повреждённых волокон и адаптации к нагрузке. Но хронический стресс способен поставить этот процесс на паузу».

Когда мы нервничаем, надпочечники выделяют кортизол — гормон стресса. Он помогает мобилизовать энергию и направить её на жизненно важные процессы. С точки зрения выживания это полезно: организм получает быстрый доступ к глюкозе, увеличивает частоту сердечных сокращений и подавляет процессы, неважные в данный момент. Но для роста мышц это критичный фактор.

Чтобы быстро добыть аминокислоты, тело начинает расщеплять белок, и в первую очередь – мышечный. Одновременно кортизол тормозит синтез нового белка, снижает уровень тестостерона и гормона роста, усиливает воспалительные процессы и мешает нормальному сну. Всё это препятствует росту мышечной массы, а при затяжном стрессе мышц и вовсе начинает становиться меньше.

Фото: istockphoto.com / Tero Vesalainen

Как перестроить свой режим жизни, чтобы мышцы снова стали расти?

Чтобы не попасть в этот замкнутый круг, важно построить образ жизни так, чтобы тело получало достаточно времени и ресурсов для восстановления. Вот на что важно обращать внимание.

  1. Здоровый сон. Спать нужно семь-девять часов в полной темноте, желательно ложиться и вставать в одно и то же время. За час до сна стоит отказаться от гаджетов: свет экранов подавляет выработку мелатонина, а значит, нарушает засыпание и глубину сна.
  2. Правильный тренировочный режим. Не стоит каждый день работать «на износ». Оптимально чередовать силовые и восстановительные дни, включать в программу растяжку, йогу или лёгкое кардио. Это помогает поддерживать тонус, но не перегружать нервную систему и мышцы.
  3. Питание. Мышцы не будут расти без достаточного количества белка, однако важны и другие элементы: магний снижает возбудимость нервной системы, омега-3 жирные кислоты уменьшают воспаление, витамин D участвует в выработке гормонов. Старайтесь получать как можно больше полезных веществ из пищи. Прибегать к употреблению биологически активных добавок стоит только после консультации с врачом.
  4. Психогигиена. Нужно ограничивать поток новостей и время в социальных сетях, минимизировать общение с токсичными людьми. Полезно вводить небольшие «островки тишины» в течение дня: прогулка без телефона, чтение, дыхательные упражнения.
  5. Отслеживание своего состояния. Даже без специальных гаджетов можно оценить уровень восстановления по качеству сна, утреннему самочувствию, желанию тренироваться и общему тонусу.

Фото: istockphoto.com / Ivan Rodriguez Alba

5 советов тем, кто испытывает стресс

Конечно, полностью избежать стресса очень сложно. Бывают ситуации, когда оставаться спокойным совсем не получается. Если стресс всё-таки настиг, важно быстро переключить организм в режим восстановления.

  1. Дыхательные практики. Например, метод 4-7-8 (вдох на протяжении четырёх секунд, задержка дыхания на семь секунд и выдох длиной восемь секунд) или дыхание «по квадрату» (каждая фаза дыхания занимает четыре секунды). Эти упражнения снижают уровень кортизола и успокаивают нервную систему.
  2. Лёгкая физическая активность. Прогулка, растяжка, йога или плавание – всё это помогает снять мышечное напряжение. Ещё больше пользы от такого занятия будет, если выполнять его в тихом и спокойном месте.
  3. Медитация или майндфулнесс. Такие практики дают мозгу возможность «перезагрузиться». Одна из коротких практик, позволяющая почувствовать себя в моменте и отпустить тревогу – «5-4-3-2-1». Вам нужно назвать пять предметов, которые видите, четыре звука, которые слышите, три запаха, которые чувствуете, два тактильных ощущения и один вкус.
  4. Тёплый душ или ванна. Расслабляет мышцы и активируют парасимпатическую систему.
  5. Общение. Приятные коммуникации запускают выработку окситоцина, который естественным образом снижает уровень стресса.

Фото: istockphoto.com / Valerii Apetroaiei

Рост мышц – это баланс между нагрузкой и восстановлением. Можно тренироваться по лучшей программе и питаться по идеальному рациону, но без контроля стресса прогресса не будет. Умение вовремя замедлиться и дать телу восстановиться – это та же тренировка, только для нервной системы.

Спорт — помощник в борьбе со стрессом:
Как спорт помогает бороться со стрессом? 3 совета от блогера Насти Тукитук
Как спорт помогает бороться со стрессом? 3 совета от блогера Насти Тукитук
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android