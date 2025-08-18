День города в Казани — 2025: программа и спортивные события

В следующую субботу столица Татарстана отметит важнейший для города праздник – юбилейный День города и Республики. Событие обещает быть ярким и масштабным, рассказываем о том, что ждёт гостей и жителей города.

О чём расскажем:

История праздника

Казань – город с более чем 1000-летней историей. Он богат национальным колоритом и архитектурными памятниками: Казанский кремль и астрономические обсерватории Казанского федерального университета входят в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ещё одно сокровище города – спортивные клубы: баскетбольные УНИКС и «Казаночка», волейбольные «Зенит» и «Динамо-Ак Барс», хоккейный «Ак Барс» и футбольный «Рубин».

Крупнейший город на Волге был основан в 1005 году как пограничная крепость. За вековую историю эти земли поменяли не одного правителя и не одно название: Волжская Булгария, Золотая Орда, Казанское ханство, Казанская губерния, Автономная Татарская Социалистическая Советская Республика и, наконец, Республика Татарстан.

Фото: РИА Новости

Республикой Татарстан был объявлен в 1990 году, с тех пор празднуется не только День города, но и День Республики Татарстан. В то же время праздник становится регулярным, на улицах проходят парады, демонстрации и концерты, а ночью небо над городом озаряет салют.

Масштабное торжество состоялось в 2005 году, когда Казань отметила вековой юбилей. В течение недели с 24 по 30 августа проходили мероприятия: авиашоу, детские, молодёжные, спортивные, музыкальные, поэтические и театрализованные праздники. В городе состоялся саммит глав СНГ и съезд Всемирного конгресса татар. Основная многоэтажная сцена была оформлена в форме Шапки Мономаха, на ней проходили торжественные церемонии и выступления артистов.

К 1000-летию города были построены Казанский метрополитен, Мечеть Кул-Шариф, Мост Миллениум, новый ипподром и «Татнефть-Арена». Провели реконструкцию нескольких значимых улиц и зданий, в том числе Центрального стадиона, городской ратуши, речного, пригородного железнодорожного и автобусного вокзалов, а также улиц. В Казани тогда открыли Музей тысячелетия Казани, парк Тысячелетия и площадь с таким же названием.

Фото: РИА Новости

Интересные мероприятия

1020-летний юбилей со дня основания города и 35-летие со дня основания Республики отметят 30 августа 2025 года.

В 11:00 у дворца Земледельцев пройдёт открытие VII Международного мотофестиваля «Два Кремля — 2025». Мероприятие посвящено 80-летию победы, участники посетят выставку мотоциклов времён Великой Отечественной войны и смогут увидеть уникальную интерактивную реконструкцию в формате мотошоу.

Планируется уникальная акция с установкой рекорда России по количеству мотоциклов с флагами и Георгиевскими лентами, которые колонной проедут от Казанского кремля до площади у дворца Земледельцев. Гостей ждут байкерские соревнования, мастер-классы от опытных инструкторов и выступления музыкантов.

В 20:00 перед дворцом Земледельцев состоится гала-концерт в рамках XV Международного оперного фестиваля «Казанская осень». Это уникальная возможность послушать классическую музыку под открытым небом в исполнении финалистов XXVII Международного конкурса вокалистов имени М. И. Глинки. На сцену выйдет Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан под руководством народного артиста России Александра Сладковского.

Фото: parkikazani.ru

На набережной озера Кабан пройдёт фестиваль народного костюма «Милли кием». На сцену поднимутся чувашская группа Shanu, молодой башкирский артист Айдар Исхаков, татарская RNB артистка Elina. На протяжении дня на этноярмарке можно будет купить национальные изделия и попробовать блюда разных народов.

Одна из знаменитых достопримечательностей Казани – Центр семьи «Казан». Рядом с ним в 16:00 начнётся концертная программа, которая завершится лишь в 22:00. На сцену выйдут как местные артисты, так и звёзды большой сцены:

Алсу и Азат Фазлыевы;

Капелла Д. Железнова;

Аили;

артисты лейбла «Виллер Продакшен»;

Дефне;

Татьяна Буланова;

Хор Турецкого.

Помимо самих выступлений, рядом со сценой откроют фотозоны, пункты аквагрима, творческие мастер-классы. Гостей будут развлекать ростовые куклы и аниматоры.

Центр семьи «Казан» Фото: РИА Новости

Спортивные события

С 10:00 до 22:00 пройдёт седьмой фестиваль уличных культур «Урам». И его программа включает развлечения на любой вкус: экстремальный спорт, танцевальные батлы, музыкальный концерт, фудкорт, маркет локальных брендов, граффити и кастом.

В течение всего дня в парке не будет умолкать музыка: концертная программа включает не только местные молодёжные группы, но и приглашённых хедлайнеров, имена которых пока держат в секрете.

А вот спортивную часть программы уже раскрыли:

командный ВМХ-контест;

чемпионат и первенство Республики Татарстан по воздушно-силовой атлетике;

турнир по баскетболу 3×3 в восьми категориях;

контест по BMX Стрит и «Кэш фор трик» в стрит-плазе;

контесты по самокату в двух категориях: АМ и PRO с финалами в формате «Бест трик»;

соревнования по паркуру в дисциплине фриран в двух возрастных категориях: до 16 лет и 17+;

соревнования по роликам в стрит-плазе в двух возрастных категориях: 13-16 лет и 17+;

открытые тренировки и открытые уроки по скейтбордингу;

соревнования по скейтбордингу;

танцевальные батлы по хип-хопу в двух номинациях: начинающие и PRO, батл по экспериментлу и лучший перформанс.

Фото: vk.com / uram.park

30 августа – суббота, а значит, она не пройдёт без еженедельного забега «5 вёрст» в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького. Самые спортивные жители и гости Казани в 9:00 начнут свой забег на 5 км.

Следующее спортивное событие – конно-спортивный праздник на Казанском ипподроме. В этом году скачки и заезды станут ещё масштабнее и интереснее, ведь борьба будет идти за призы президента Российской Федерации, президента ОАЭ и Раиса Республики Татарстан. Общий призовой фонд – 15 млн рублей. Вход на событие свободный, получится посмотреть не только сами соревнования, но и концертную программу.

Казанский ипподром Фото: vk.com / kazan_hip

Салют

Традиционный фейерверк в этом году состоится в 22:00. Салют прогремит над акваторией Казанки. Лучшие точки обзора будут на набережной – от дамбы до моста Миллениум и около Центра семьи «Казан». Чтобы заполучить хороший вид, рекомендуем прийти на площадки пораньше.

Фото: РИА Новости

Перекрытие дорог

Массовые мероприятия пройдут на основных площадках города, поэтому потребуется ограничить движение транспортных средств. Об этом сообщил начальник Управления культуры исполкома Казани А. И. Абзалов.

Движение будет запрещено:

26 августа с 11:00 до полудня 31 августа по улице Марджани;

27 и 28 августа в период с 15:00 до 24:00 по улице Кремлёвской, от площади Первого мая до улицы Чернышевского;

30 августа в акватории реки Казанки во второй половине дня для маломерных судов;

30 августа по улице Сибгата Хакима, также будет закрыта парковочная зона возле Центра семьи «Казан»;

30 августа по улице Федосеевской и на площади у дворца Земледельцев.

Вид на улицу Кремлёвская Фото: РИА Новости

Столица Татарстана – город с многовековой историей. Тут можно и окунуться в историю, и соприкоснуться с новыми технологиями.