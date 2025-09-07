Кто сильнее в спорте — вегетарианцы или мясоеды? Разберём 5 историй успешных атлетов

В мире спорта существует устойчивое представление: чтобы нарастить мышечную массу, повысить силу, выносливость и спортивные показатели, необходимо регулярно употреблять мясо. Однако современные реалии всё чаще показывают, что успех в спорте зависит не столько от происхождения белка, сколько от его качества, сбалансированности рациона и общей стратегии восстановления.

Всё больше профессиональных атлетов выбирают альтернативные модели питания — от пескетарианства (разновидность вегетарианства, где рыбы и морепродукты выступают как основной источник белка) до строгого веганства (система питания, признающая растительные продукты единственным источником питательных веществ для организма). Причины у каждого свои: этические, религиозные, экологические, медицинские, а иногда — просто личные предпочтения и поиск новых ресурсов для восстановления. Тем не менее результат один — эти спортсмены не просто сохраняют форму, но и выходят на подиумы крупнейших мировых соревнований.

Белок без мяса: миф или реальность?

Незаменимые аминокислоты — строительный материал мышц — действительно содержатся в мясе, однако это не единственный источник. Современная спортивная нутрициология подтверждает: при правильном планировании рациона растительные источники белка (бобовые, орехи, злаки, тофу, темпе, киноа, семена чиа) способны обеспечить все потребности организма, в том числе в период высоких физических нагрузок.

При этом растительный рацион зачастую даёт дополнительные преимущества:

снижение уровня воспаления желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и в организме в целом (благодаря антиоксидантам и фитонутриентам);

улучшение липидного профиля крови и состояния сосудов;

ускоренное восстановление после тренировок за счёт меньшей нагрузки на пищеварение;

снижение риска хронических заболеваний, включая метаболический синдром, гипертонию и ИБС (ишемическая болезнь сердца).

Примеров того, что можно стать чемпионом дисциплины и без мяса, множество. Из наиболее узнаваемых атлетов: братья-бойцы UFC Ник и Нейт Диаз, гонщик Льюис Хэмилтон, фигуристка Меган Дюамель и пауэрлифтер Патрик Бабумян.

Среди известных российских спортсменов, которые отказались от мяса и при этом добились выдающихся успехов, особенно выделяются:

Алексей Воевода — двукратный олимпийский чемпион (2014), многократный чемпион мира по бобслею и армрестлингу;

Иван Поддубный — легендарный русский борец начала XX века, известный как один из сильнейших людей планеты;

Алексей Леднев — дзюдоист, особо подчёркивал связь между отказом от мяса и улучшением самочувствия, хотя отмечал: радикальные ограничения приводили к слабости.

Истории спортсменов, не употребляющих мясо

Мы пообщались с несколькими представителями отечественного спорта, которые отказались от мяса, но при этом продолжают демонстрировать высокие результаты.

Профессиональный танцор

Наталья Филимонова профессиональный танцор, КМС по спортивным (бальным) танцам, специалист в области реабилитологии «Мой рацион нельзя строго отнести к вегетарианскому или веганскому. Я сознательно отказалась от мяса, поскольку не испытываю к нему вкусовой или психологической тяги, однако допускаю употребление яиц, кисломолочных продуктов, сыра, а также в отдельных случаях — морепродуктов. Основу питания составляют овощи, грибы, бобовые, продукты из сои, орехи, проростки. Из жиров предпочитаю масла холодного отжима, обладающие более выраженной пищевой ценностью. Калорийность и БЖУ не считаю, ориентируюсь на чувство насыщения и общее самочувствие».

«С точки зрения нутриентного состава мясо не является незаменимым источником белка — все необходимые аминокислоты в достаточном количестве можно получить из разнообразных растительных продуктов.

Распространённые аргументы в пользу обязательного присутствия мяса в рационе представляются мне необоснованными. Например, для поддержания ощущения сытости более эффективной оказывается клетчатка, а укрепление опорно-двигательного аппарата зависит прежде всего от физической нагрузки, а не от источника белка.

Моя перестройка рациона была постепенной и не сопровождалась отрицательными изменениями в организме. Напротив, исчезли такие симптомы, как сонливость и тяжесть после еды, повысились общая работоспособность и комфорт в повседневной физической активности.

Существенных изменений в массе тела и внешнем облике не произошло. В бальных танцах мышечная гипертрофия не нужна — приоритет имеют координация, мышечный тонус и стабильность работы нервной системы. Рацион, основанный преимущественно на растительных продуктах, оказался достаточным для поддержания спортивной формы и нагрузки».

Жокей

Екатерина Заломленкова жокей, наездник с опытом более 10 лет, тренер по конному спорту, специалист по выездке и конкуру «Я не ем мясо уже несколько лет. Это решение было продиктовано в первую очередь медицинскими показаниями, но с тех пор я всё больше убеждаюсь, что для моей профессии такой рацион оказался даже полезнее, чем я ожидала».

«Конный спорт требует не только выносливости, но и предельной чувствительности тела. Контакт с лошадью строится на тонкой, почти неуловимой передаче сигналов — через колени, стопы, поясницу, руки. Ты должен быть лёгким, собранным, управляемым. Для этого важно, чтобы тело было «чистым», не отягощённым лишней пищей и ненужной нагрузкой на пищеварение.

После перехода на вегетарианство я заметила, что ушло ощущение общей тяжести, уменьшилась отёчность, улучшился тонус мышц. Утром стало легче вставать, быстрее проходит восстановление после тренировок и особенно — после длительной работы с лошадьми в жару.

Ещё один немаловажный момент — стабильный вес. В нашей профессии это критично. Изменения в массе тела даже на 1-2 кг могут повлиять на посадку и равновесие в седле. Благодаря растительной пище мне легче его контролировать без экстремальных диет и сгонки».

Несмотря на успехи перечисленных спортсменов, мясной рацион остаётся преобладающим среди многих профессионалов, особенно в силовых дисциплинах. В таких видах спорта мясо часто используется как быстрый источник белка и калорийности, необходимой для восстановления и прогресса.

В противовес растительной диете — что говорят мясоеды?

Спортсменка

Елена Грабовски КМС по гиревому спорту (до 68 кг) и тяжёлой атлетике (до 68 кг) «У меня лично стаж занятий спортом более 20 лет. И на собственном опыте проверяла плюсы и минусы как мясной, так и растительной диет. Меню на базе фруктов и овощей для меня актуально в период летней жары».

«Несмотря на то что нужное количество белка и аминокислот я получаю из порошкового протеина, уже к четвёртому-пятому дню растительного питания у меня наблюдаются снижение силовых показателей, ухудшение восстановления после нагрузок и общее сокращение уровня энергии.

Распространённый аргумент в пользу отказа от мяса — стремление к ощущению лёгкости. Однако для меня это вопрос объёма и своевременности приёмов пищи, а не исключения «тяжёлого» продукта. При умеренном потреблении мясо (даже летом!) не вызывает перегрузки пищеварительной системы, особенно если выбирать нежирные сорта и использовать щадящие методы приготовления — например, фарш из индейки или говядины, приготовленный в домашних условиях».

Мастер спорта по тяжёлой атлетике

Сергей Карпенко МС по тяжёлой атлетике, МСМК по гиревому спорту, тренер, педагог «Я пришёл в гиревой спорт ещё в советское время, когда не было никакого спортивного питания, и всё, что требовалось организму, мы получали из обычной еды».

«При моём весе и ежедневных тренировках вопрос нехватки полноценного белка всегда стоял на первом месте. Мясо в этом смысле было и остаётся основой рациона. Говядина, курица, печень дают качественный животный белок, с полным набором аминокислот, который помогает мышцам восстанавливаться, сохранять силу и работоспособность.

Конечно, я уважаю выбор каждого, но лично на себе я чувствовал, как меняется самочувствие, когда мясо в рационе сокращается: снижается тонус, восстановление замедляется, падает выносливость. Да, растительные источники белка есть, однако восполнить ими потребности силового атлета крайне сложно — и по объёму, и по биодоступности.

В гиревом спорте, как и в других силовых дисциплинах, важно не просто поддерживать вес, а сохранять плотность мышц и их функциональность. И здесь мясо незаменимо. Оно проверено временем, практикой и спортивными результатами. Я не вижу причин от него отказываться — особенно если речь идёт о мужском организме, который работает в силовом режиме практически ежедневно».

Бодибилдер

Наталья Ермолова МС РФ по тяжёлой атлетике, IFBB Pro, бодибилдер «На сушке я придерживаюсь чёткого меню: овсянка с арахисовой пастой и яйцами, индейка с овощами и авокадо и как минимум один приём сёмги с яичным белком и зеленью. Мои перекусы — протеиновый изолят, квест-бар и орешки. Это позволяет добиться сухой рельефной формы при хорошем тонусе мышц».

«Но мясо уже много лет остаётся важной частью моего питания, особенно на этапе набора массы. Оно позволяет обеспечить нужные аминокислоты BCAA, помогает поддерживать нужный объём тренировок, ускоряет восстановление».

Мнения, как обычно, разделились: силовики единогласно за мясо, представители более утончённых спортивных дисциплин – за лёгкость в желудке. Из этого можно сделать вывод, что универсальной схемы питания, которая позволяет добиваться успехов в спорте, нет. Многое зависит от личных предпочтений в пище, генетики, особенностей рациона, наличия спортивных добавок и других факторов.

Мнение врача

Владимир Лобков профессор Международной славянской академии, гастроэнтеролог высшей категории, терапевт «Научные данные подтверждают, что при грамотном планировании эффективные тренировочные результаты могут быть достигнуты как на смешанном, так и на растительном типе питания. Но при вегетарианстве и в особенности при веганстве возрастает дефицит витамина B12, железа, цинка, креатина и омега-3 жирных кислот, что требует обязательного применения пищевых добавок».

В силовых и высокоинтенсивных видах спорта биодоступный животный белок (мясо или рыба) – наиболее физиологичный способ покрытия аминокислотных потребностей. В любом случае выбор рациона должен определяться не идеологией, навязанной блогами в интернете, а клинической целесообразностью, лабораторными показателями и функциональными целями спортсмена.