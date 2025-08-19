Стал одним из самых известных бодибилдеров без помощи тренеров: история Джея Катлера

О чём расскажем:

Биография Джея Катлера

Джей Катлер родился 3 августа 1973 года в Массачусетсе, США. Рос на ферме, поэтому с детства привык к тяжёлому физическому труду. Кроме того, старший брат Джея работал на стройке и часто звал младшего на помощь. Джей охотно брался за любую работу, которая требовала физических усилий.

Уже в старших классах парень сильно отличался от своих сверстников – крепкий сильный юноша быстро стал звездой школы. Джей серьёзно увлекся футболом и даже подумывал связать с ним профессиональную карьеру. Но передумал и поступил в колледж на факультет криминального права.

Однажды в руки 18-летнего Джея попали спортивные журналы с фотографиями культуристов и рассказами об их достижениях. Именно в тот момент Катлер и задумался заняться бодибилдингом. Сейчас Джей со смехом вспоминает, что в юности и не помышлял ни о каких титулах и мировой славе. Всё, что он хотел – это быть похожим на крутых парней на тех фото.

Джей Катлер Фото: личный архив Джея Катлера

Сначала Джей занимался сам в местном тренажёрном зале. Парню казалось, что он самостоятельно и без проблем нарастит мышечную массу. Он занимался практически каждый день, изнуряя себя тренировками по два-три часа. Тело крепло, но масса, наоборот, подсушивалась. Тогда Джей понял, что бодибилдинг – это не просто статичное выполнение упражнений, здесь есть свои правила и нужно обладать пулом знаний, чтобы привести себя в желаемую форму.

«Мои тренировки остаются неизменными с самого начала. Когда я иду в тренажёрный зал, моя основная цель – отлично позаниматься. В юные годы зал был для меня своего рода терапией. Это было время, когда я мог уединиться со штангой и блинами и не думать о будущем».

Джей Катлер Фото: Matt Sullivan/Getty Images

Катлер стал изучать специальную литературу, много общался с профессиональными спортсменами. В течение нескольких месяцев он составил собственную программу и тренировался по ней. В 18 лет Джей выжимал лёжа штангу весом в 140 кг. А уже в 20 лет предстал на первых соревнованиях – на юниорском турнире NPC Iron Bodies Invitational, где одержал победу и получил титул чемпиона в тяжёлом весе.

В 22 года он завоевал первое место среди любителей на знаменитой «Ночи чемпионов». Судьи и тренеры посоветовали парню профессионально заняться бодибилдингом. И через несколько месяцев Катлер отправился в солнечную Калифорнию – фабрику грёз для всех культуристов.

Здесь провинциальный парень столкнулся с жёсткой конкуренцией. Как не пытался он завести дружбу с бодибилдерами, Джея всё равно не принимали в свой круг. Мол, зачем помогать начинающему культуристу, будущему сопернику. Разочарованному Джею пришлось вернуться домой в Массачусетс. Здесь он приступил к своим, привычным тренировкам.

Два года упорной работы над собой принесли грандиозные плоды. Джей Катлер завоевал золото национального чемпионата США среди любителей. В 2000-м бодибилдер победил в «Ночи чемпионов» и уже в качестве профессионала и полноценного соперника переехал в Калифорнию.

Титулы и награды

Для Джея началась череда конкурсов и чемпионатов. В конце 90-х он привлёк внимание прославленного эксперта в сфере культуризма – Криса Ацето. Тот стал наставником Джея, корректировал питание и помогал наращивать мышечную массу.

В результате титанического труда над собой Катлер увеличил вес до 120 кг. В 2001-м, 2003-м и 2004-м взял вторые места на конкурсе «Мистер Олимпия» и три года подряд удерживал первенство в «Арнольд Классик».

Главным соперником Джея считался Ронни Колеман. Катлер лишь на шаг отступал от соперника на звание сильнейшего культуриста планеты. Ронни – восьмикратный победитель конкурса «Мистер Олимпия», а Джею всё не удавалось свергнуть его с пьедестала почёта.

Катлер поставил перед собой цель завоевать титул «Мистер Олимпия» и достиг её в 2006-м! На сегодняшний день Джей Катлер – четырёхкратный обладатель титула «Мистер Олимпия» (в 2006, 2007, 2009, 2010 годах).

Джей Катлер Фото: личный архив Джея Катлера

В 2003 году Джей решил взять под опеку Фила Хита, начинающего бодибилдера. Благодаря тренерству Катлера Фил быстро продвинулся в рейтинге культуристов, а в 2011-м увёл первенство на «Мистере Олимпия» у своего учителя. Джей был невероятно рад победе своего ученика!

Джей отрицал все подозрения о приёмах стероидов, к вопросам о подобных вещах относился крайне негативно. Катлер много времени тратил на изучение влияния бодибилдинга на здоровье, поэтому своевременно проходил медицинские обследования и старался не перегружать организм. Единственное вредное увлечение Джея, от которого он никак не может избавиться – это солярий. Загорать Катлер привык ещё в период соревнований и до сих пор проводит в домашнем солярии по три раза в неделю.

На счету Катлера такие титулы:

«Айронмэн Про» – 1999, третье место;

«Ночь чемпионов» – 2000, первое место;

«Мистер Олимпия Рим» – 2000, второе место;

«Гран-при Англии» – 2000, второе место;

«Арнольд Классик» – 2002, первое место;

«Айронмэн Про» – 2003, первое место;

«Арнольд Классик» – 2003, первое место;

«Сан-Франциско Про» – 2003, первое место;

«Мистер Олимпия» – 2003, второе место;

«Гран-при России» – 2003, второе место;

«Гран-при Великобритании» – 2003, первое место;

«Гран-при Голландии» – 2003, первое место;

«GNC Шоу силы» – 2003, второе место;

«Арнольд Классик» – 2004, первое место;

«Гран-при Австрии» – 2006, первое место;

«Гран-при Румынии» – 2006, первое место;

«Гран-при Голландии» – 2006, первое место;

«Шеру Классик» – 2011, второе место.

Тренировки и питание

В лучшие, соревновательные годы, вес Джея составлял 125 кг при росте в 176 см. Окружность бицепса Джея – 57 см, бедра – 79 см, голени – 48 см, а талии – 86 см. Максимальный жим лёжа – 250 кг, в становой тяге – 305 кг и в приседе – 320 кг.

Чтобы поддерживать мышечную массу, Катлер придерживался рациона в 5000-6000 калорий. Питаться приходилось часто и много. Катлер без проблем и с удовольствием качал железо, но неохотно таскал с собой контейнеры с едой.

Джей Катлер Фото: Matt Sullivan/Getty Images

Джей признавался, что в периоды подготовки к чемпионатам практически не чувствовал вкуса еды, у него не было любимых блюд. Он просто потреблял пищу, как машина, нуждающаяся в дозаправке. Кроме того, на такое питание уходило очень много денег. Один из спортивных журналов как-то решил подсчитать, сколько Катлер тратит на еду в месяц. По их подсчётам, получилось порядка $ 50 тыс.

Джею приходилось есть даже ночью, для этого он ставил будильник. Однако в ночные приёмы – только белковая лёгкая пища (обычно это была белая рыба).

В моём доме две морозилки для хранения мяса. Каждый день я съедал около 2 кг говядины! Я мог купить 70 кг куриных грудок и 360 яиц за раз и забить ими весь холодильник!

Джей Катлер тренируется по собственной методике: два-четыре дня активных занятий и два дня отдыха, чтобы тело могло восстановиться. При этом одна тренировка может длиться 45 минут, а другая – аж три часа. Всё зависит от плана упражнений и направленности на определённые группы мышц.

Интересно, но кардиозанятия Джей не приветствует, по его мнению, в его случае они бесполезны. Для сушки тела он обычно урезает свой привычный рацион – сначала уменьшает количество углеводов и повышает уровень белка, а через пару дней, наоборот, меняет местами. Также в обязательной рутине Катлера сауна. По словам бодибилдера, она не только высвобождает лишнюю воду, но и отлично восстанавливает мышцы даже после самых убийственных тренировок.

Джей понимал, что бодибилдинг довольно жёсткий и эгоистичный вид спорта, который много времени отнимает на подготовку к соревнованиям.

«Да, бодибилдинг отбирает время для личной жизни и семьи. Хотя, чтобы быть успешным, приходится быть эгоистом, и это касается не только бодибилдинга».

Завершение карьеры

В 2013 году Джей Катлер после шестого места на конкурсе «Мистер Олимпия» заявил о завершении карьеры. Он решил посвятить себя бизнесу и собственной фирме по продаже спортивного питания и одежды.

«На данном этапе жизни мне не нужно особо что-нибудь планировать. Я свободный духом, вольный делать всё, что пожелаю, и это именно то, чего я хочу. Бодибилдинг дал мне такой шанс».

Впрочем, тренировки для Джея уже как образ жизни. Он также продолжает проводить много времени в зале, делится видеозанятиями на своей странице в социальных сетях. Участия в чемпионатах и конкурсах остались в прошлом, 52-летний бодибилдер лишь следит за новостями и мероприятиями.

Джей Катлер Фото: личный архив Джея Катлера

«Сейчас я хожу в зал в основном чтобы оставаться в форме. С утра иду в свой домашний спортзал, где провожу около получаса, а потом после обеда еду в тренажёрку, где провожу максимум час. То есть тренируюсь наполовину меньше, чем раньше. Я вешу около 117 кг. Моя цель – постепенное уменьшение веса, мне нужно 104 кг для идеала», — говорит Джей.

Личная жизнь Джея Катлера

С одноклассницей Керри Кутермэнч Джей познакомился ещё в школьные годы. Пара сыграла свадьбу в 1988 году. Керри получила медицинское образование и помогала мужу строить правильный рацион, следила за его здоровьем, оказывала помощь при травмах.

Во многих интервью Катлер благодарил супругу за поддержку и признавался, что во многом его успех – это заслуга Керри. Однако в 2014-м пара, к удивлению поклонников, развелась. О причинах расставания пара не распространялась, однако журналисты утверждали, что виной этому стала измена Керри.

Сейчас Джей счастлив в отношениях с моделью и танцовщицей Энджи Фелисиано. Детей у бодибилдера нет.

Катлер входит в списки самых богатых культуристов планеты. Его состояние оценивается в $ 30 млн.

Джей и Энджи Фото: личный архив Джея Катлера

«Я ещё не забыл вкус победы и продолжаю подписывать фото «Джей Катлер, Мистер Олимпия». Иногда вспоминаю, как начинал, анализирую взлёты и падения, и прихожу к мысли, что всего этого могло бы и не быть, если бы я однажды сдался. Если бы меня попросили дать наставление молодому поколению одной только фразой, то я бы сказал: «Мечтайте о большем!»