Что будет, если не есть неделю? Врач назвала изменения в организме каждого дня голодания

Марьяна Джутова врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) «Голодание — одна из самых обсуждаемых тем. Многие слышали о его «оздоравливающих» эффектах: очищение организма, похудение, улучшение самочувствия. Но что на самом деле происходит с телом, если не есть неделю? Правда ли, что отказ от пищи помогает «перезагрузить» организм? И насколько это безопасно для обычного человека?»

Голодание представляет собой добровольный отказ от приёма любой пищи, за исключением чистой воды, на определённый период.

Физиологические изменения в организме во время голодания

Когда человек перестаёт получать пищу, организм проходит через несколько стадий адаптации. Эти процессы — результат эволюционной приспособленности к периодам нехватки еды.

День 1-2: истощение гликогена

Первые 24-48 часов голодания организм использует запасы гликогена — углеводов, хранящихся в печени и мышцах. Гликоген расщепляется на глюкозу, поддерживая уровень сахара в крови.

Фото: istockphoto.com/fizkes

Что вы почувствуете: слабость, головокружение, раздражительность, повышенное чувство голода. Это связано с колебаниями уровня инсулина и глюкозы.

День 3-4: переход на кетоз

Когда запасы гликогена истощаются, организм переключается на использование жиров в качестве основного источника энергии. В печени начинается выработка кетоновых тел — альтернативного топлива для мозга и тканей.

Что вы почувствуете: уменьшение чувства голода, возможное улучшение концентрации (у некоторых), но также — сухость во рту, неприятный запах изо рта («кетоновое дыхание»), тошноту.

День 5-7: сохранение белка и метаболическая адаптация

Организм старается сохранить мышечную массу, активируя процессы аутофагии — «самоочищения» клеток. Это естественный механизм, при котором повреждённые клеточные структуры разрушаются и перерабатываются.

Однако! Несмотря на популярные заявления о «детоксикации», печень и почки и так справляются с очисткой организма без голодания. Аутофагия действительно усиливается при голодании, но её долгосрочные клинические эффекты у человека до конца не изучены.

Что будет, если не есть неделю: возможные последствия

Голодание в течение семи дней — это серьёзная нагрузка на организм. Вот что может произойти:

Потенциальные краткосрочные эффекты:

снижение массы тела (в основном за счёт воды и гликогена, частично — жира);

кратковременное улучшение чувствительности к инсулину;

возможное снижение воспалительных маркеров (по данным некоторых исследований).

Фото: istockphoto.com/Prostock-Studio

Риски и осложнения

Потеря мышечной массы. Даже при наличии кетоза организм частично расщепляет белок из мышц.

Нарушение электролитного баланса. Дефицит калия, магния, натрия может привести к аритмии, слабости, головокружению.

Снижение метаболизма. Организм «впадает в режим экономии», замедляя обмен веществ — это может привести к замедлению похудения в будущем.

Ослабление иммунитета. Нехватка белков, витаминов и микроэлементов снижает защитные функции.

Обострение хронических заболеваний. Особенно у людей с диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), сердечно-сосудистой системы.

Психологические последствия. Раздражительность, тревожность, одержимость едой, риск развития расстройств пищевого поведения.

Мифы о голодании

Миф 1: «Голодание очищает организм от токсинов»

Реальность: печень и почки постоянно детоксицируют организм. Голодание не усиливает этот процесс, а в некоторых случаях — может его нарушить из-за недостатка питательных веществ, необходимых для ферментных реакций.

Миф 2: «Голодание помогает похудеть надолго»

Реальность: после голодания большинство людей возвращаются к прежнему питанию и набирают вес обратно, часто с избытком (эффект «йо-йо»). Это связано с замедлением метаболизма и потерей мышечной массы.

Фото: istockphoto.com/StockPlanets

Миф 3: «Голодание подходит всем»

Реальность: голодание противопоказано:

детям и подросткам;

беременным и кормящим;

людям с ИМТ (индекс массы тела) < 18,5;

больным диабетом (особенно 1-го типа);

при анемии, остеопорозе, психических расстройствах.

Способы безопасного голодания

В научной медицине строго контролируемое голодание изучается в рамках исследований по онкологии, нейродегенеративным заболеваниям (например, болезнь Альцгеймера), аутоиммунным процессам. Однако речь идёт о медицинском наблюдении, специальной подготовке и последующей реабилитации.

В повседневной практике семидневное голодание как метод оздоровления или похудения не рекомендуется.

Более безопасны и эффективны:

интервальное голодание (например, 16:8) — при отсутствии противопоказаний;

сбалансированное питание с дефицитом калорий;

регулярная физическая активность.

Фото: istockphoto.com/milan2099

Недельное голодание — это стресс для организма, а не «оздоровление». Да, тело способно выживать без пищи, но это не значит, что оно от этого становится здоровее.

Голодание не должно быть самолечением. Если вы рассматриваете его как способ улучшить здоровье — проконсультируйтесь с врачом-диетологом. Самостоятельное ограничение в еде может привести к необратимым последствиям.

Здоровье строится на сбалансированном питании, регулярности, осознанности и уважении к своему телу — а не на экстремальных методах, популяризируемых в интернете.

Если вы испытываете хроническую усталость, у вас лишний вес, проблемы с пищеварением — обратитесь к специалисту. Есть безопасные, научно обоснованные пути решения этих вопросов. Голодание — не один из них.

