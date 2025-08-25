Красный, жёлтый или зелёный: диетолог рассказала, какой перец полезнее

«Перец — один из самых популярных и универсальных овощей на нашей кухне. Его яркие цвета радуют глаз, насыщенный вкус делает его незаменимым в салатах, рагу, соусах и закусках. За внешней привлекательностью скрывается и настоящий кладезь витаминов, антиоксидантов и биологически активных веществ».
О чём расскажем:
- Польза перца
- Отличия сортов перца: зелёный, красный, жёлтый
- Применение перца в кулинарии: как выбрать и как готовить?
- Суточная норма и противопоказания
- ПП-рецепт
Польза перца
Перец (Capsicum annuum) — ботанически плод, а кулинарно — овощ, относящийся к семейству паслёновых. Он богат витаминами, минералами и растительными соединениями, оказывающими положительное влияние на организм.
Основные полезные свойства
- Высокое содержание витамина C — один перец среднего размера покрывает более 100% суточной потребности. Витамин C укрепляет иммунную систему, участвует в синтезе коллагена и является мощным антиоксидантом.
- Бета-каротин и витамин A — особенно в красном и жёлтом перце. Эти вещества важны для здоровья глаз, кожи и слизистых оболочек.
- Витамины группы B (B6, фолиевая кислота) — участвуют в обмене веществ, синтезе гемоглобина и работе нервной системы.
- Антиоксиданты (лютеин, зеаксантин, кверцетин) — защищают клетки от окислительного стресса, замедляют старение и снижают риск хронических заболеваний.
- Низкая калорийность и высокое содержание воды делают перец идеальным продуктом для диетического и спортивного питания.
Для тренирующихся людей перец особенно ценен:
- поддерживает восстановление тканей благодаря витамину C и антиоксидантам;
- снижает воспалительные процессы после интенсивных тренировок;
- улучшает микроциркуляцию и доставку кислорода к мышцам;
- участвует в синтезе гемоглобина, что важно для выносливости;
- благодаря клетчатке и низкой калорийности помогает контролировать вес при сушке или наборе мышечной массы.
Отличия сортов перца: зелёный, красный, жёлтый
Цвет перца — не просто эстетика, а показатель степени зрелости и химического состава. По мере созревания меняется не только вкус, но и профиль биологически активных веществ.
Ниже представлена сравнительная таблица содержания основных нутриентов в 100 г свежего перца разных цветов.
|Показатель/Цвет перца
|Зелёный
|Жёлтый
|Красный
|Калорийность, ккал
|20
|31
|31
|Белки, г
|0,9
|1,0
|1,0
|Жиры, г
|0,2
|0,3
|0,3
|Углеводы, г
|4,6
|6,0
|6,0
|Пищевые волокна, г
|1,7
|2,1
|2,1
|Витамин C, мг
|80
|183
|190
|Витамин A (ретинол. экв), мкг
|180
|340
|540
|Бета-каротин, мкг
|1100
|2000
|3200
|Витамин B6, мг
|0,3
|0,5
|0,5
|Фолиевая кислота, мкг
|45
|65
|70
|Лютеин + зеаксантин, мкг
|500
|1800
|2500
|Антиоксидантная активность (ORAC), мкмоль/100 г
|450
|1200
|1600
Выводы
- Красный перец — лидер по содержанию витамина C, бета-каротина и антиоксидантов. Самый зрелый и сладкий.
- Жёлтый перец — близок к красному по составу, но чуть менее насыщен каротиноидами.
- Зелёный перец — технически недозрелый плод. Он содержит меньше витаминов, но больше хлорофилла и имеет более горьковатый вкус. Зато он самый дешёвый и хрустящий.
Применение перца в кулинарии: как выбрать и как готовить?
Каждый цвет перца имеет свои кулинарные преимущества.
Зелёный перец — идеален для:
- свежих салатов (особенно с огурцами, помидорами, луком);
- тушёных блюд (рагу, овощные смеси);
- фаршировки (с рисом, фаршем или творогом).
Из-за более жёсткой структуры хорошо держит форму при термической обработке.
Красный и жёлтый перец — лучше использовать:
- в свежих салатах (придают сладость и яркость);
- в запечённых блюдах (в духовке с оливковым маслом и специями);
- в соусах (паприка, айоли, песто);
- в варёных и тушёных овощных рагу.
Сладкий вкус делает их популярными в детском и диетическом питании.
Чтобы сохранить максимум витаминов, особенно витамина C, старайтесь употреблять перец в сыром виде или с минимальной термической обработкой. При варке теряется до 30-40% витамина C, а при жарке — до 50%. Запекание в духовке при умеренной температуре (180°C) — более щадящий способ.
Суточная норма и противопоказания
Для взрослого человека оптимально употреблять 100-150 г перца в день (примерно один средний плод). Этого достаточно, чтобы покрыть суточную потребность в витамине C и получить пользу от антиоксидантов.
Противопоказания и осторожность:
- обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) (гастрит, язва, колит) — перец может раздражать слизистую, особенно в сыром виде;
- повышенная кислотность желудка — употреблять с осторожностью;
- аллергия — редко, но возможна индивидуальная непереносимость;
- подагра и мочекаменная болезнь — перец не противопоказан, но при острых состояниях лучше ограничить овощи семейства паслёновых (спорный вопрос, требует индивидуального подхода).
ПП-рецепт
Запечённый перец с киноа и тунцом
Количество порций: 2
Калорийность: ~320 ккал на порцию
Белки: 30 г
Жиры: 8 г
Углеводы: 35 г
Ингредиенты:
- красный и жёлтый перец — 2 шт. (по половинке на порцию)
- киноа — 60 г (сухой вес)
- консервированный тунец в собственном соку — 150 г
- помидор черри — 4 шт.
- чеснок — 1 зубчик
- оливковое масло — 1 ч. л. (5 мл)
- специи: орегано, чёрный перец, паприка — по вкусу
- зелень (петрушка, базилик) — для подачи
Приготовление
1. Киноа промойте, залейте 120 мл воды, доведите до кипения, уменьшите огонь и варите 12-15 минут. Остудите.
2. Перец разрежьте пополам, удалите семена. Выложите на противень, сбрызните маслом, посыпьте чесноком и специями. Запекайте при 180°C 20 минут.
3. Помидоры нарежьте кубиками.
4. Смешайте готовое киноа, тунец, помидоры, добавьте специи.
5. Начините запечённые половинки перца смесью, посыпьте зеленью.
Блюдо богато белком, клетчаткой и полезными углеводами. Отсутствуют сахар, животные жиры и обработанные ингредиенты. Подходит для похудения, поддержания мышечной массы и восстановления после тренировки.
Перец — это не просто яркий овощ, а настоящий «витаминный бустер» для организма. Его регулярное употребление укрепляет иммунитет, защищает клетки от повреждений и поддерживает здоровье кожи, глаз и сердечно-сосудистой системы. Для спортсменов и людей, следящих за фигурой, перец — идеальный продукт: низкокалорийный, насыщающий и богатый антиоксидантами.
Включайте в рацион перцы разных цветов — это не только разнообразит меню, но и обеспечит комплексное поступление витаминов и фитонутриентов. Лучше выбирать свежие, плотные плоды без повреждений. Храните в холодильнике до одной недели.
