Как ускорить метаболизм и сбросить лишний вес? Эксперт назвал эффективные способы

Кирилл Антонов старший инструктор-методист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) «Метаболизм, или обмен веществ, представляет собой фундаментальный биохимический процесс, лежащий в основе самой жизни. Это сложная совокупность всех химических реакций, непрерывно протекающих в организме и направленных на преобразование потребляемой пищи в жизненную энергию».

Именно метаболизм обеспечивает функционирование каждой клетки, поддерживает работу внутренних органов, регулирует температуру тела и делает возможным процесс восстановления и роста тканей.

По своей сути он делится на два противоположных, но неразрывно связанных процесса:

анаболизм, который отвечает за создание и синтез новых сложных соединений, например, мышечных белков;

катаболизм, расщепляющий вещества для высвобождения необходимой энергии.

Скорость протекания этих процессов измеряется показателем базального метаболизма (BMR), то есть тем количеством калорий, которое тело расходует в состоянии абсолютного покоя для обеспечения базовых функций, таких как дыхание, кровообращение и мозговая деятельность.

Важность ускорения метаболизма

Для людей, ведущих активный образ жизни, и профессиональных спортсменов понимание и управление метаболическими процессами переходит из разряда общепознавательной информации в категорию критически важных знаний.

Высокий уровень метаболизма становится их верным союзником, позволяя не только эффективно сжигать жировые отложения, но и максимально полно усваивать питательные вещества, ускоряя тем самым восстановление после изнурительных тренировок и поддерживая оптимальный состав тела.

Достижение спортивных целей, будь то увеличение мышечной массы или снижение процента подкожного жира, напрямую зависит от скорости обмена веществ. Следовательно, его планомерное ускорение является не модным трендом, а научно обоснованной и продуманной стратегией, ведущей к улучшению физических кондиций и росту результатов.

Питание

Одним из главных инструментов влияния на метаболизм является грамотно выстроенная система питания. Центральную роль в ней играет белок, обладающий наиболее высоким термическим эффектом. Это означает, что на его переваривание и усвоение организм тратит до 30% от собственной калорийности, что существенно повышает общие энергозатраты.

Для атлета норма потребления белка может достигать двух с лишним граммов на 1 кг веса, а его источниками должны стать нежирные продукты: куриная грудка, рыба, творог, яйца и бобовые культуры.

Не менее важно соблюдать регулярность приёмов пищи, поскольку пропуски, особенно утренние, воспринимаются телом как сигнал к переходу на режим экономии, что немедленно ведёт к снижению скорости базального метаболизма. Оптимальным считается четырёх- или шестиразовое питание с равными интервалами, которое стабилизирует уровень глюкозы в крови и предотвращает катаболическое разрушение мышечных волокон.

Водный баланс

Отдельного внимания заслуживает вода как ключевой участник всех метаболических реакций. Даже незначительное обезвоживание способно серьёзно затормозить обмен веществ, в то время как употребление всего половины литра чистой воды может временно ускорить его почти на треть.

Спортсменам, теряющим во время тренировок огромное количество жидкости, необходимо строго следить за водным балансом, выпивая не менее 35 мл воды на 1 кг веса ежедневно.

Кроме того, определённые продукты обладают выраженным термогенным эффектом. Например, капсаицин, содержащийся в остром перце, временно повышает температуру тела и усиливает сжигание калорий, а зелёный чай благодаря комбинации кофеина и антиоксиданта EGCG может повысить дневной расход энергии на несколько процентов при регулярном употреблении.

Физическая активность

Не менее значимый вклад в ускорение метаболизма вносит правильно подобранная физическая активность. Если аэробные упражнения, такие как бег или плавание, эффективно сжигают калории непосредственно во время выполнения и создают непродолжительный эффект последействия, то силовые тренировки являются главным долгосрочным инвестиционным вкладом в скорость обмена веществ.

Мышечная ткань метаболически чрезвычайно активна: каждый её килограмм требует для своего поддержания значительного количества энергии даже в состоянии полного покоя. Таким образом, наращивая мускулатуру с помощью базовых упражнений с отягощениями, человек фактически повышает свой базовый уровень метаболизма.

Высокоинтенсивный интервальный тренинг (ВИИТ) предлагает ещё более мощный инструмент, так как он не только крайне энергозатратен во время сессии, но и вызывает длительное, до 48 часов, увеличение потребления кислорода, что ведёт к активному сжиганию калорий уже после окончания занятия.

Влияние сна

Все усилия в зале и на кухне могут быть сведены на нет пренебрежением двумя фундаментальными факторами здоровья: сном и управлением стрессом. Качественный сон продолжительностью семь-девять часов — это не просто период отдыха, а активная фаза метаболического восстановления. В это время синтезируется гормон роста, ключевой для репарации мышц, и регулируется баланс гормонов голода и сытости — грелина и лептина.

Стресс и его влияние на метаболизм

Хроническое недосыпание неминуемо ведёт к снижению базального метаболизма, росту уровня кортизола и усилению тяги к нездоровой пище. Сам по себе кортизол, выделяющийся в ответ на продолжительный стресс, является главным врагом быстрого метаболизма. Он провоцирует отложение жира в абдоминальной области, подавляет анаболические гормоны, повышает аппетит и снижает чувствительность клеток к инсулину.

Противостоять этому можно через практику осознанности, медитацию, дыхательные техники и обеспечение адекватного баланса между тренировочными нагрузками и временем на восстановление.

Важно избегать и крайних мер в питании, таких как голодание или экстремально низкокалорийные диеты. Подобные практики воспринимаются организмом как прямая угроза выживанию, что заставляет его замедлять метаболизм иногда на треть, запуская так называемый «эффект йо-йо». Гораздо более эффективной и безопасной стратегией является умеренное сокращение калорийности рациона и использование метода углеводного чередования.

В заключение стоит отметить, что метаболизм — это не приговор, а динамичная и гибкая система, поддающаяся грамотному управлению. Осознанный подход к питанию, акцент на силовые тренировки, приоритет качественного сна и контроль над стрессом являются теми ключами, которые открывают дверь к устойчивому прогрессу, неиссякаемой энергии и полному контролю над своим физическим состоянием. Начните с малого, но последовательно интегрируйте эти принципы в свою жизнь, и ваше тело ответит вам взаимностью.

