Из баскетболиста — в самого сильного человека мира: история Хафтора Бьёрнссона

Сир Григор Клиган, рыцарь огромного роста из Западных земель – настоящий монстр, который без жалости крушит врагов направо и налево. Исполнитель этой роли – исландский богатырь Хафтор Бьёрнссон – сетует лишь на одно: «С Горой у меня много общего. Мы оба большие и сильные. У нас сложные характеры. Только вот я разговариваю, а мой персонаж – нет».

О чём расскажем:

Биография Хафтора Бьёрнссона

В кино колоритный исландец, родившийся 26 ноября 1988 года в Рейкьявике, попал не случайно. Физические габариты Хафтора Бьёрнссона – рост 206 см, вес 200 кг – просто впечатлили режиссёров сериала. Кстати, такие данные — не исключение в его семье. Дедушка Хафтора имел рост 207 см.

Бьёрнссон особых симпатий к учёбе не питал, но на занятия в школе ходил исправно. Вскоре юноша серьёзно увлёкся баскетболом. Спортивная карьера Бьёрнссона складывалась неплохо. К 20 годам он уже играл за профессионалов, где его использовали на позиции центрового.

Затем случилась беда: во время очередного матча Хафтор получил травму лодыжки. После проведённой операции ему так и не удалось восстановить былую форму. И в 2008 году Бьёрнссон принял решение расстаться с баскетболом.

Хафтору Бьёрнссону 18 лет Фото: Личный архив Хафтора Бьёрнссона

Он не отчаялся, а быстро нашёл новое увлечение – силовой экстрим. Хафтор прекрасно понимал, что для успеха на соревнованиях ему необходимо набрать приличный вес. Тяжёлые, изматывающие тренировки в сочетании с потреблением обильной пищи должны были принести результаты.

Спорт и питание

Чтобы увеличить свой вес до 200 кг и держать его в этих пределах, Бьёрнссон ел по шесть-восемь раз в день, принимая различные добавки. Рацион будущего стронгмена обязательно составляли следующие продукты: пара десятков яиц, говядина и картофель, а также бананы и фрукты. И в итоге получалось почти 11 тысяч калорий, крайне нужных для наращивания мышечной массы. Питание исландского гиганта проходило под контролем личного диетолога.

Я так много ем, правда. И, безусловно, самая трудная часть участия в этих соревнованиях — это диета. Я люблю зелень, шпинат, авокадо, брокколи, я ем очень здоровую пищу в целом — но из-за веса мне нужны быстрые и лёгкие углеводы.

Кадр из сериала «Игра престолов» Фото: «Кинопоиск»

Рекорды

Первые успехи в силовом экстриме к нему пришли 31 января 2015 года. Хафтор поднял деревянное бревно длиной в 10 метров, которое весило 650 кг, на плечи – и сделал пять шагов. Бьёрнссон побил рекорд тысячелетней давности и стал «Сильнейшим викингом мира».

На подобных соревнованиях в начале X века в Норвегии исландский викинг Орм Сторолфссон по прозвищу Орм Сильный пронёс на себе корабельную мачту с таким же весом. Он сделал три шага, сломал позвоночник – и умер.

В самых престижных соревнованиях стронгменов Arnold Strongman Classic 2019, названных в честь легендарного Арнольда Шварценеггера, Хафтор Бьёрнссон стал победителем. Причём во второй раз подряд. Он успешно выступил во всех видах: таскал грузовики и части самолётов, приседал с большим весом на плечах.

Здесь же он установил свой первый мировой рекорд в дисциплине становая тяга – 474 кг. Заметим, что забавы ради в 2015 году Бьёрнссон провёл спарринг с ирландцем Конором Макгрегором.

«Он пытался меня ударить. Я ничего не чувствовал. Конор считает себя победителем, но не знает, что мне было легко с ним. Впереди у него был бой, перед которым я не хотел его сломать», – так охарактеризовал Хафтор эту скоротечную схватку.

Кстати, за яркий, мощный образ жестокого рыцаря в «Игре престолов» Хафтор даже получил номинацию на «Премию Гильдии киноактёров США».

Среди достижений исландца – мировой рекорд становой тяги в 505 кг. Он установил его в 2025 году.

Хафтор Бьёрнссон Фото: Личный архив Хафтора Бьёрнссона

Карьера боксёра

В 2020 году Хафтор решил перейти в профессиональный бокс и начал работу над трансформацией своего тела. Ведь с такой грудой мыщц и массы боксировать в ринге было просто невозможно. Исландец сократил количество силовых тренировок и занялся по большей части кардио. В итоге сбросил 30 кг и стал весить 150.

Сокращение коснулось и рациона. Если раньше Хафтор ел красное мясо по пять раз в день, то теперь – только два. Во время подготовки силач столкнулся с тем, что его тело совсем не подходило для кардиозанятий. Особенно тяжело давался бег, суставы не выдерживали нагрузки, поэтому Бьёрнссон отказался от пробежек. Нашёл альтернативу в виде тренажёра для гребли, велосипеда и увлёкся плаванием.

«Я слишком большой и тяжёлый для бега. Мои колени просто не выдержат. Вот почему я не бегаю», – признавался Хафтор.

Хафтор Бьёрнссон Фото: Личный архив Хафтора Бьёрнссона

Боксу Хафтор посвятил 2,5 года, за это время исландец провёл четыре боя. Вничью – с боксёрами Стивеном Уордом и Саймоном Валлили и нокаутировал армрестлера Девона Ларратта.

В марте 2022-го Хафтор встретился со своим давним соперником – британцем Эдди Холлом, тоже силачом, который стал боксёром. Оба стронгмена не ладили не только на спортивной арене, но и за её кулисами. Исландец одержал победу над Холлом. А после снова решил вернуться в пауэрлифтинг.

Многие не верили в меня. Однако это нормально – все с чего-то начинают. Я был новичком в боксе, но доказал усердной работой, что мной можно гордиться.

Хафтор похудел почти на 50 кг Фото: Личный архив Хафтора Бьёрнссона

Личная жизнь

Свою личную жизнь знаменитый исландец ни от кого не скрывает. В сентябре 2017 года в канадском городе Форт Мак-Муррей, где Хафтор принял участие в шоу силачей, он познакомился с очаровательной миниатюрной официанткой Келси Хэнсон.

Отношения между молодыми людьми развивались стремительно. 21 октября 2018 года Хафтор и Келси сыграли свадьбу. «Я буду нести эту прекрасную женщину через огонь и воду до конца наших дней», – написал об этом событии счастливый муж.

Хафтор с женой и сыном Фото: Личный архив Хафтора Бьёрнссона

«Великан и малышка», – потешаются иногда друзья над семейной парой, когда она появляется на публике. Как-то Келси шутливо призналась, что смогла однажды уместиться в штанине джинсов Хафтора. И понимает, как неудобно целовать любимую жену, согнувшись в три погибели.

Через два года на свет появился сын Стормур Магни. Также у Хафтора есть взрослая дочь Тереза Лиф от предыдущих отношений.

Небольшого росточка Хэнсон полностью разделяет интересы мужа. Келси усиленно тренируется и уже сейчас поднимает штангу весом в 115 кг. По словам 36-летнего Хафтора, он чувствует себя в собственном огромном доме как бы в тесноте. И намеревается примерно через два десятка лет сбросить вес, чтобы сохранить здоровье.