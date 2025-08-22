Как выбрать идеальный гидрокостюм: глобальный гайд с примерами и ценами

Александр Евдокимов дайвер с 10-летним стажем, мастер-инструктор первого уровня Национальной Дайв Лиги (NDL) «Ошибка в выборе гидрокостюма может привести не просто к дискомфорту, а к серьёзным рискам для здоровья. При покупке снаряжения важен не только правильный размер, но и материалы, особенности кроя и ухода за изделием».

О чём расскажем:

Почему важно правильно подобрать костюм

Вода отводит тепло от тела в 25 раз быстрее, чем воздух. Это означает, что даже в тропических водах с температурой +27°C дайвер без защиты начнёт замерзать уже через час или полтора.

Слишком тесный костюм затрудняет дыхание и кровообращение, а свободный — не выполняет основную функцию, так как вода внутри будет постоянно циркулировать, охлаждая тело.

Типы гидрокостюмов

Выбор типа гидрокостюма напрямую зависит от условий погружения. Существует четыре основных типа, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.

Половинный (shorty) представляет собой монокостюм с короткими рукавами и штанинами, доходящими до колен. «Шорти» изготавливаются из тонкого неопрена (1-3 мм). Он предназначены для дайвинга, снорклинга и других водных видов спорта в очень тёплой воде (от +27°C и выше).

половинный женский гидрокостюм SCUBAPRO DEFINITION SHORTY 2,5 мм (21 990 руб.) Фото: SCUBAPRO

Преимущества:

невысокая цена;

лёгкость надевания;

не сковывает движения.

Недостатки:

минимальная теплоизоляция;

не защищает ноги и руки от повреждений.

Полный костюм (full suit) – наиболее подходящий для опытных дайверов. Он полностью закрывает тело, руки и ноги. Толщина неопрена варьируется от 3 до 7 мм, что позволяет подобрать модель для широкого диапазона температур.

Гидрокостюм RideEngine Apoc 3/2 с молнией на груди (35 580 руб.) Фото: RideEngine

Преимущества:

хорошая теплоизоляция;

защита всего тела от внешней среды.

Недостатки:

сложнее надевать;

может несколько ограничивать подвижность, особенно модели из толстого неопрена.

Двухслойный костюм (two-piece) состоит из двух частей: длинных штанов (часто с лямками, тип «Лонг Джон») и куртки, которая надевается поверх.

Такая конструкция обеспечивает двойной слой неопрена в области торса, что значительно улучшает теплоизоляцию. Общая толщина в районе груди и спины может достигать 10-14 мм (например, штаны 5 мм и куртка 5 мм).

Раздельный гидрокостюм толщиной 7,5 мм (12 600 руб.) Фото: Neopro

Преимущества:

отличная теплоизоляция для холодной воды;

вариативность (можно использовать только одну часть в более тёплой воде).

Недостатки:

более высокая стоимость;

больший вес и объём;

сложнее в подгонке.

Штаны Long-John из раздельного костюма толщиной 7,5 мм (целый костюм — 12 600 руб.) Фото: Neopro

«Сухой» костюм (dry suit), в отличие от «мокрых» (всех предыдущих типов), полностью изолирует тело дайвера от воды. Это достигается за счёт водонепроницаемой молнии и специальных манжет на шее и запястьях.

Под «сухарь» надевается специальная одежда (поддёва), толщина которой подбирается в зависимости от температуры воды. Теплоизоляцию обеспечивает не сам костюм, а воздух (или инертный газ, например, аргон) внутри него.

Двухслойный сухой гидрокостюм Whites Fusion Sport (134 900 руб.) Фото: Whites

Преимущества:

максимальная теплоизоляция;

позволяет погружаться в ледяной воде (ниже +10°C);

тело остаётся сухим.

Недостатки:

высокая стоимость (в три-пять раз дороже мокрого костюма);

требует специального курса обучения для безопасного использования;

сложнее в обслуживании.

Материалы гидрокостюмов

Основным материалом для производства мокрых гидрокостюмов является неопрен. Его качество и толщина — ключевые факторы, определяющие теплоизоляционные свойства и долговечность изделия.

Неопрен

Неопрен — это разновидность синтетического каучука, вспененного азотом. Микроскопические пузырьки газа внутри материала и обеспечивают его теплоизоляционные свойства. Существует несколько видов неопрена.

Открытая пора (Open Cell)

Внутренняя поверхность такого неопрена напоминает присоски. Костюмы из этого материала должны максимально плотно прилегать к телу, практически исключая циркуляцию воды. Это обеспечивает наилучшую теплоизоляцию. Однако такие костюмы очень нежные, требуют аккуратного обращения и надеваются только с использованием воды или специального шампуня.

Закрытая пора (Closed Cell)

Наиболее распространённый вариант. Внутренняя поверхность покрыта синтетической тканью (нейлон, лайкра), что делает костюм для дайвинга прочным и лёгким для надевания. Теплоизоляция несколько хуже, чем у «открытой поры», из-за большей циркуляции воды.

Гладкий неопрен (Smooth Skin)

Имеет гладкую внешнюю поверхность. Часто используется в области груди и спины для уменьшения потерь тепла от испарения на ветру, что актуально для виндсёрфинга и других надводных видов спорта.

Синтетические материалы

Помимо неопрена, в гидрокостюмах используются и другие материалы. Внутреннее и внешнее покрытия, как правило, выполняются из нейлона, лайкры или плюша. Эти материалы повышают прочность костюма, комфорт при контакте с кожей и облегчают надевание. В более дорогих моделях используются термоподкладки, которые способствуют лучшему сохранению тепла.

Фото: Miguel Serrano Ruiz / istockphoto.com

Различия в толщине

Температура воды Рекомендуемая толщина Выше +27°C 1-3 мм (Shorty или полный) от +22°C до +27°C 3 мм (полный) от +17°C до +21°C 5 мм (полный) от +10°C до +16°C 7 мм (полный или двухслойный) Ниже +10°C Сухой костюм (Dry Suit)

Согласно опросам дайв-клубов, более 70% рекреационных дайверов, погружающихся в умеренных широтах (например, Средиземное море летом), используют костюмы толщиной 5 мм.

Размер и посадка

Даже самый дорогой гидрокостюм из лучшего материала не будет работать, если он неправильно подобран по размеру.

Как правильно измерить свои параметры

Для подбора размера вам понадобятся сантиметровая лента и помощь друга.

Необходимо снять обхват груди, талии, бёдер и ещё пару мерок:

рост — измеряется стоя босиком;

обхват груди — по наиболее выступающим точкам;

обхват талии — по самой узкой части;

обхват бёдер — по наиболее выступающим точкам ягодиц;

длина руки — от плечевого сустава до запястья;

длина ноги (внутренний шов) — от паха до лодыжки.

Полученные данные необходимо сравнить с информацией от производителя. У каждого бренда есть своя таблица размеров гидрокостюма. Учитывайте, что форматы у разных производителей могут значительно отличаться.

Фото: Carles Iturbe Ferre / istockphoto.com

Разные типы посадки: плотно и свободно

Гидрокостюм должен плотно прилегать к телу, сидеть как «вторая кожа», но не сдавливать.

Правильная посадка

Костюм облегает всё тело без воздушных пустот, особенно в области поясницы, подмышек и паха. При этом вы должны иметь возможность сделать глубокий вдох и свободно двигать руками и ногами.

Слишком тесный

Затрудняет дыхание, пережимает сосуды (особенно на шее), сильно сковывает движения. Это опасно.

Слишком свободный

В пустотах будет скапливаться и циркулировать вода, что сведёт на нет всю теплоизоляцию. Вы будете мёрзнуть.

Примерка — обязательный этап. В магазине наденьте костюм и проведите в нём 5-10 минут. Поприседайте, помашите руками. Убедитесь, что нигде нет значительных складок и воздушных карманов.

Климатические условия и водоёмы

Выбор костюма неразрывно связан с географией ваших погружений.

Выбор в зависимости от температуры воды

Температура воды — основной критерий. Используйте таблицу выше как отправную точку. Однако не забывайте про индивидуальную переносимость холода. Если вы знаете, что быстро замерзаете, берите костюм на 1-2 мм толще рекомендуемого или рассмотрите вариант с дополнительным утеплителем (жилеткой).

Пример:

для дайвинга на Мальдивах (температура воды +28-29°C) достаточно костюма 3 мм;

для погружений в Красном море зимой (+21-22°C) понадобится уже 5 мм;

для Баренцева моря (+4-8°C) — только сухой костюм.

Учёт условий: пресная или солёная вода

Плотность солёной воды выше, чем пресной. Это означает, что в море плавучесть дайвера (и его костюма) будет выше. Неопрен сам по себе обладает положительной плавучестью, и чем он толще, тем эта плавучесть больше. Это необходимо учитывать при подборе количества грузов.

Например, в 7-миллиметровом костюме в море вам понадобится на 2-4 кг груза больше, чем в 3-миллиметровом. На сам выбор типа или толщины костюма солёность воды напрямую не влияет, но влияет на общую конфигурацию снаряжения.

Фото: satamedia / istockphoto.com

Функциональные особенности

Современные гидрокостюмы обладают множеством деталей, повышающих комфорт и функциональность.

Застёжки и воротники

Молния

Расположение молнии может быть разным. Встречаются модели с застёжкой на груди и спине или даже на плечах. Костюмы с молнией на спине — классический вариант, однако их сложно надеть самостоятельно. Хотя чем правильнее подобран размер, тем должно быть комфортнее. Самый подходящий вариант — снаряжение с молнией на груди. Оно более удобно и часто обеспечивает лучшую герметизацию.

Гидрокостюм Termit с толщиной неопрена 3 мм и молнией на спине (11 199 руб.) Фото: Termit

Манжеты

Для лучшей обтюрации (предотвращения затекания воды) на запястьях и лодыжках могут быть двойные манжеты или плотные из гладкого неопрена (smooth skin).

Воротник

Воротник должен плотно прилегать к шее, но не душить. Регулируемая застежка-липучка позволяет подогнать его по размеру.

Утеплители и дополнительные слои

Для повышения теплоизоляции можно использовать дополнительные элементы.

Жилет-утеплитель

Жилет-утеплитель надевается под основной костюм. Он может быть со встроенным шлемом или без. Добавляет 2-3 мм неопрена в области торса.

Жилет THERMOCLINE со шлемом (10 410 руб.) Фото: THERMOCLINE

Шлем

Через голову уходит до 30% тепла тела. Шлем (обычно 3-5 мм) значительно снижает потери в прохладной воде.

Перчатки и носки (боты)

Перчатки и носки необходимы в воде ниже +18-20°C. Защищают не только от холода, но и от порезов.

Носки неопреновые «SARGAN Аргази» 7мм (3005 руб.) Фото: SARGAN

Клапаны и дренажные системы

Сухой и полусухой гидрокостюм часто включают дренажные системы. В «сухарях» есть клапаны поддува и стравливания, которые позволяют регулировать объём воздуха внутри. Продвинутый мокрый гидрокостюм может включать дренажные отверстия в области лодыжек для отвода излишков воды.

Бренды и цены

Рынок гидрокостюмов предлагает широкий выбор моделей в разных ценовых категориях.

Популярные бренды и их особенности

Премиум-сегмент

Бренды Bare, Scubapro, Santi используют самые передовые материалы и технологии. Их товары отличаются анатомическим кроем, высокой износостойкостью и, как следствие, высокой ценой. Santi является лидером в производстве сухих костюмов.

Средний ценовой сегмент

Aqualung, Cressi, Mares предлагают отличное соотношение цены и качества. Широкий модельный ряд позволяет подобрать костюм практически для любых условий.

Бюджетный сегмент

Beuchat, Seac, Sargan — хороший выбор для начинающих дайверов или тех, кто погружается нечасто. Предлагают базовый функционал и качество используемого материала по доступной цене.

Как не переплатить за бренд

Определите свои потребности. Не стоит покупать костюм премиум-класса плотностью 7 мм, если вы планируете раз в год нырять в Египте. Сравнивайте характеристики, а не только логотипы. Обращайте внимание на качество швов (проклеенные и прошитые швы — GBS — значительно теплее обычных), тип неопрена, наличие манжет. Ищите модели прошлых сезонов. Часто они продаются со значительными скидками, не уступая по качеству новинкам. Главное — посадка. Костюм менее известного бренда, но идеально сидящий на вас, будет работать лучше, чем топовая модель, которая вам велика.

Уход за гидрокостюмом

Правильный уход продлит срок службы вашего костюма в несколько раз.

Правила стирки и сушки

Опреснение

Сразу после каждого погружения тщательно промывайте костюм снаружи и изнутри в большом количестве пресной прохладной воды. Особое внимание уделяйте молнии.

Стирка

Периодически (раз в 5-10 погружений) замачивайте костюм на 20-30 минут в тёплой воде (не выше +30°C) с добавлением специального шампуня для неопрена. Не используйте обычные стиральные порошки и отбеливатели — они разрушают структуру материала.

Сушка

Сушите костюм в тени, на широких плечиках, вывернув сначала наизнанку, а затем — на лицевую сторону. Избегайте прямых солнечных лучей и близости отопительных приборов. Ультрафиолет и высокая температура разрушают неопрен.

Хранение гидрокостюма

Храните костюм в расправленном виде на широкой вешалке в сухом, проветриваемом помещении. Не складывайте его надолго и не кладите сверху тяжёлые предметы, чтобы избежать образования заломов, которые со временем приведут к разрыву неопрена. Перед длительным хранением обработайте молнию специальной силиконовой смазкой.

Рекомендации по покупке

Не покупайте онлайн без примерки. Первый гидрокостюм обязательно нужно мерить. Если вы знаете свою модель и размер, повторная покупка в интернете допустима. Проконсультируйтесь с профессионалами. Инструкторы в дайв-центре или продавцы в специализированном магазине дадут ценные советы, основанные на местной специфике. Не экономьте на безопасности и комфорте. Гидрокостюм — это не та часть снаряжения, на которой стоит экономить. Хороший костюм прослужит вам много лет и сделает ваши погружения по-настоящему приятными.

Выбор гидрокостюма — это инвестиция в ваш комфорт и безопасность под водой. Подойдя к этому вопросу вдумчиво и вооружившись знаниями, вы сможете сделать правильный выбор и наслаждаться каждым моментом, проведённым в удивительном подводном мире.

* Цены на изделия актуальны на момент публикации, могут отличаться в разных магазинах и при наличии акций.