Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Статьи

Как выбрать шорты для бега: модели, материалы, бренды, цены

Как выбрать крутые шорты для бега: модели, материалы, бренды, цены
Виктор Саветников
Как выбрать шорты для бега: модели, цены
Аудио-версия:
Комментарии
Разбираемся вместе с экспертом.

Представьте идеальную пробежку: кроссовки сидят комфортно, не сковывая стопу, но через километр ваше внимание вдруг переключается на что-то другое. Начинает отвлекать навязчивое ощущение, что пояс шорт перекручивается, а ткань будто натирает. На первый взгляд эти детали незначительны, однако способны превратить бодрящую пробежку в настоящее испытание! Согласны? Тогда давайте разбираться в том, как же выбрать идеальные шорты.

Качество бега зависит от каждой детали экипировки. Но если к выбору обуви мы подходим скрупулёзно, то шорты часто покупаются по остаточному принципу: размер подходит, и так сойдёт. Это главная ошибка.

<a href="https://www.championat.com/authors/4923/1.html">Виктор Саветников</a>
Виктор Саветников
PRO-эксперт «Спортмастер PRO»

«Правильные беговые шорты решают целый комплекс задач: отводят влагу, обеспечивают вентиляцию, гарантируют свободу движений и предотвращают натирание. Как найти идеальную пару среди большого ассортимента брендов?»

О чём расскажем:

Длина шорт

Беговые шорты условно делятся по длине на три типа, каждый из которых оптимален для своих условий.

  • Короткие (7,6-12,7 см) — лёгкие, максимально открытые модели. Обеспечивают отличную вентиляцию и полную свободу движений. Идеальный выбор для спринтерских тренировок или пробежек в сильную жару.
Шорты мужские Demix, 2499 руб.

Шорты мужские Demix, 2499 руб.

Фото: Demix

Шорты женские Athlex, 1299 руб.

Шорты женские Athlex, 1299 руб.

Фото: Athlex

  • Средней длины (12,7-17,8 см) — самый популярный вариант. Подходят для большинства тренировок — от утренних пробежек до темповых работ. Достаточно закрывают мышцы бедра, снижая риск натирания, при этом не перегревая тело.
Шорты мужские Craft Pro Hypervent 2In1, 3999 руб.

Шорты мужские Craft Pro Hypervent 2In1, 3999 руб.

Фото: Craft

Шорты женские Forward, 4900 руб.

Шорты женские Forward, 4900 руб.

Фото: Forward-Sport

  • Длинные (более 17,5 см) — такие модели выбирают для трейлраннинга — бега по природному рельефу, длительных пробежек в прохладную погоду или для тех, кто просто предпочитает большее покрытие. Они обеспечивают дополнительную защиту.
Шорты мужские GRI Степ 2.0, 5400 руб.

Шорты мужские GRI Степ 2.0, 5400 руб.

Фото: GRI

Велосипедки женские ASICS Road, 4249 руб.

Велосипедки женские ASICS Road, 4249 руб.

Фото: ASICS

Если вы бегаете в городе и на короткие дистанции, смело берите короткие или средние модели. Для марафонов или трейла лучше выбрать вариант подлиннее и поплотнее, с дополнительными карманами. Материал должен быть стойким к повышенным нагрузкам в виде веток и мелких зацепов. Здесь особенно ценятся модели с компрессионным внутренним слоем.

Материалы шорт

Главное правило — никаких хлопковых шорт. Этот материал хорошо впитывает влагу, но не выводит её. В результате ткань быстро становится тяжёлой, мокрой и налипшей на тело, создавая идеальные условия для натирания, раздражения и неприятного чувства холода после остановки.

Для бега подходят синтетические ткани. Абсолютным лидером здесь выступает полиэстер.

Этот легкий и исключительно долговечный материал эффективно отводит пот с поверхности кожи, позволяя ему быстро испаряться с внешней стороны ткани, сохраняя тело сухим. Для придания необходимой эластичности и идеальной посадки по фигуре в состав часто добавляют эластан (спандекс), чтобы шорты облегали тело, не сковывая движений. Ещё одним популярным выбором становится нейлон, который ценится за свою лёгкость и повышенную прочность.

Шорты мужские Athlex Magnum 2-In-1, 1719 руб. (из высокотехнологичного материала, который эффективно отводит влагу и быстро сохнет)

Шорты мужские Athlex Magnum 2-In-1, 1719 руб. (из высокотехнологичного материала, который эффективно отводит влагу и быстро сохнет)

Фото: Athlex

Современные бренды делают ставку на переработанные материалы, лёгкие синтетические волокна с охлаждающим эффектом и экологичный подход. Всё чаще встречаются модели два в одном, которые объединяют внешние шорты и компрессионный слой.

Шорты женские ASICS Fujitrail 2-n-1, 7349 руб. (Ткань с технологией ACTIBREEZE)

Шорты женские ASICS Fujitrail 2-n-1, 7349 руб. (Ткань с технологией ACTIBREEZE)

Фото: ASICS

Для лета выбирайте тонкие материалы с сетчатыми вставками для максимальной вентиляции. В прохладную погоду актуальны модели с более плотной тканью или с компрессией.

Свойства материалов

Эффективность беговых шорт определяется не просто названием материала на бирке, а комплексом свойств, которые обеспечивают комфорт на дистанции. К таким свойствам относится влагоотведение. Ткань быстро впитывает капли пота с поверхности кожи и распределяет их по своей внешней поверхности для интенсивного испарения. Благодаря этому кожа остаётся практически сухой, за счёт чего снижается риск натирания и раздражения.

Разбираем всё: типы, материалы, конструкции, цены и конкретные изделия:
Как выбрать палатку и не прогадать: для отдыха, похода, кемпинга
Как выбрать палатку и не прогадать: для отдыха, похода, кемпинга

Не менее важна воздухопроницаемость — способность материала пропускать через себя воздух. Тело дышит, что важно в жаркую погоду. Наконец, фундаментальное значение имеет эластичность. Современные беговые шорты должны не просто висеть на бегуне, а двигаться вместе с ним, подстраиваясь под каждый шаг и широкую амплитуду движения.

Конструкция и крой

Крой — это не только эстетика, но и функциональность. Боковые разрезы дают свободу шагу, внутренние вкладыши защищают от натирания, а плоские швы не раздражают кожу.

Шорты женские Athlex Pulse+, 1479 руб. (обратите внимание на наличие разрезов)

Шорты женские Athlex Pulse+, 1479 руб. (обратите внимание на наличие разрезов)

Фото: Athlex

Если вы бегаете долго или на высокой скорости, выбирайте модели с подкладкой или форматом «два в одном». Для коротких пробежек вполне подойдут классические лёгкие шорты без дополнительных элементов.

Шорты мужские 361°, 2499 руб. (разрезы дают свободу движений)

Шорты мужские 361°, 2499 руб. (разрезы дают свободу движений)

Фото: 361°

Мужские и женские модели: в чём разница

Производители беговой экипировки проектируют мужские и женские модели с учётом ключевых анатомических и физиологических различий, чтобы обеспечить максимальный комфорт.

  • Женские шорты часто имеют более короткую длину и завышенную линию пояса, который мягко и комфортно сидит на талии, не сдавливая её.
  • Мужские шорты обычно длиннее и предлагают прямой или свободный крой, ориентированный на обеспечение полной свободы движений и оптимальной вентиляции. Конструкция часто фокусируется на практичности: усиленные швы, эргономичное расположение карманов для доступа на бегу и выбор между моделями с вкладышами.
Шорты женские Demix Running Tech, 1749 руб.

Шорты женские Demix Running Tech, 1749 руб.

Фото: Demix

Дополнительные элементы

Продуманные детали превращают обычные шорты в надёжного помощника на дистанции. Например, на длительных тренировках и в забегах в карманы можно положить небольшой плеер или другую мелочь. Наиболее практичными считаются плоские карманы на молнии на пояснице или по бокам, а также эластичные сетчатые отделения.

Не менее важен продуманный пояс. Простая резинка часто не выдерживает динамичных нагрузок, поэтому оптимальным решением становится его комбинация с внутренним шнурком. А жёсткие, грубые молнии, выступающие декоративные элементы или неудачно расположенные швы могут натирать кожу и вызывать раздражение. Функциональность должна быть приоритетом: каждый элемент обязан иметь практическое применение.

Правильный уход: как сохранить свойства шорт

Чтобы ваши шорты служили долго и не теряли своих свойств, соблюдайте простые правила:

  1. стирайте после каждой тренировки в холодной или тёплой воде (до 30°C);
  2. не используйте кондиционеры для белья и отбеливатели: они забивают поры ткани, разрушая её влагоотводящие и дышащие свойства;
  3. сушите естественным образом, вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла (батареи, обогреватели); машинная сушка противопоказана.

Выбор беговых шорт — это всегда баланс между индивидуальными предпочтениями и объективными параметрами качества. Ключ к успешной покупке состоит из длины дистанции, условий погоды и ваших личных предпочтений. Однако основными ориентирами остаются лёгкая синтетическая ткань, правильный крой и внимание к деталям.

Разбираем разные сочетания и их психологические эффекты:
Фиолетовый цвет в спортивной одежде: как создавать крутые образы для разных тренировок
Фиолетовый цвет в спортивной одежде: как создавать крутые образы для разных тренировок
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android