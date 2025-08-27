Победители «Последнего героя» за 11 лет: где они, как выглядят и на что потратили деньги

«Последний герой» основан на международном формате Survivor («Выживший»). Название для российского ТВ придумал Сергей Супонев. Пилотный выпуск появился в эфире Первого канала в 2001 году. Его ведущим сначала был Сергей Бодров-младший. Затем – Дмитрий Певцов, Николай Фоменко, Александр Домогаров, Владимир Меньшов, Ксения Собчак.

После шести сезонов наступила пауза в 10 лет. Вернулась программа на канал ТВ-3 в 2019 году. Кстати, седьмой сезон был удостоен премии ТЭФИ в номинации «Реалити-шоу».

Для многих шоу «Последний герой» стало серьёзным физическим испытанием. Например, блогер Эрик Давидыч смог скинуть 17 кг. Но поездка на остров чуть не стала для него смертельной, так как блогер страдает сахарным диабетом. Однажды из-за недоедания и травм он впал в предкоматозное состояние. Эрик срочно покинул проект.

На время съёмок Ксении Бородиной пришлось на полтора месяца расстаться с дочками. А ещё телеведущая столкнулась с «прелестями» дикой природы в Таиланде.

«Снимала видео в купальнике и тогда не знала, чем это закончится. Тут водится песчаная муха, похожая на маленькую мошку. Так вот они искусали меня всю, на теле живого места нет. Иногда вы её даже не увидите. Можно только ощутить укус, а потом увидеть последствия. Некоторые люди даже не замечают укусов. Всё чешется адски», – жаловалась Ксения.

Победитель первого сезона — сотрудник таможни Сергей Одинцов

В премьерном шоу приняли участие 16 человек разных профессий. Среди них были стоматолог, писатель, бухгалтер, экономист, подводник, учитель. Всех участников вывезли на архипелаг Бокас-дель-Торо на границе Панамы и Коста-Рики и разделили на два племени – «Ящериц» и «Черепах». 39 дней участники выживали в условиях необитаемого острова под прицелом камер.

Сергей Одинцов — тогда и сейчас Фото: Кадр из шоу/личный архив Сергея Одинцова

В шоу выживающие постоянно ссорились, не обходилось без заговоров и коалиций. Но было место и романтике. Например, учительница Анна Модестова и писатель Сергей Сакин познакомились ещё на кастинге и понравились друг другу. Но попали во враждующие племена, что придавало ситуации ещё больше драматизма. После проекта пара поженилась, у них родился сын, однако спустя время супруги расстались.

Победителем стал 26-летний таможенник из Курской области Сергей Одинцов из племени «Ящерицы». Выигрыш в 3 млн рублей он потратил на покупку квартиры, приобрёл кафе, начал заниматься бизнесом. В 2004 году он принимал участие в пятом сезоне, но покинул проект почти у финала. Сейчас 49-летний Одинцов женат вторым браком, живёт в Нижнем Новгороде. Сергей с головой ушёл в спорт, работает персональным тренером по боксу и ММА.

Победитель второго сезона — парикмахер Вероника Норкина

В 2002 году 20 участников, разделённых на племена «Слонов» и «Обезьян», отправили в Малайзию, недалеко от острова Калимантан. Во втором сезоне появились новшества – банковские карточки, на которых выживающие копили баллы и могли потратить их на необходимые вещи. Ведущим шоу стал Дмитрий Певцов.

Победила парикмахер из Старого Оскола Вероника Норкина из племени «Слонов». Девушка признавалась, что решила испытать свои силы после тяжёлого развода и неожиданно для себя раскрыла и лидерские качества, и сильные физические возможности. Денежным призом в 3 млн рублей Вероника распорядилась грамотно – купила квартиру и вложилась в строительную фирму.

Кстати, можно сказать, на проекте Норкина обрела личное счастье. Она поддерживала общение с участником первого сезона Игорем Безугловым, за которого впоследствии вышла замуж. У супругов есть дочь.

Вероника Норкина — тогда и сейчас Фото: Кадр из шоу/личный архив Вероники Норкиной

Победитель третьего сезона — певец Владимир Пресняков

В 2003-м вышел первый звёздный выпуск. Среди 19 «робинзонов» оказались актёры Александр Лыков, Игорь Ливанов и Александр Пашутин, ведущие Иван Демидов, Лариса Вербицкая и Дана Борисова, певцы Крис Кельми и Владимир Пресняков, актрисы Марина Александрова, Елена Кондулайнен, Елена Проклова, Вера Глаголева и Татьяна Догилева, певицы Ольга Орлова, Татьяна Овсиенко и Елена Перова, комментатор Виктор Гусев и учёный Александр Бялко. Действие происходило в Доминиканской Республике, на островке недалеко от Гаити.

Основная борьба развернулась между Леной Перовой и Владимиром Пресняковым. Выигрыш в 3 млн рублей Пресняков разделил с соперницей, которая мечтала купить квартиру. Свою половину вложил в строительство загородного дома. Сейчас музыканту 57 лет, он женат на певице Наталье Подольской, у пары двое сыновей.

Владимир Пресняков — тогда и сейчас Фото: Кадр из шоу/РИА Новости

Победитель четвёртого сезона — водитель-телохранитель Яна Волкова

В 2003 году двадцатку участников вывезли на тропический архипелаг в Карибском море, между Панамой и Коста-Рикой. Племена «Игуан» и «Скорпионов» боролись за денежный приз. Запомнились Юлия Началова, которая буквально умоляла забрать её с острова (певицу всё же пощадили и отправили домой), Жанна Фриске, стойко выдержавшая даже самые сложные испытания, Децл, оказавшийся очень компанейским и отзывчивым парнем.

Особой зрительской симпатией пользовался Николай Дроздов, который не только демонстрировал блестящие навыки выживания в диких условиях, но и умело решал конфликты. Однако главный приз (3 млн рублей) достался 40-летней Яне Волковой из Санкт-Петербурга.

Все деньги победительница потратила на создание приюта для бездомных животных. В 2014 году у Волковой обнаружили онкологию. Яна сражалась с болезнью до последнего, не бросала благотворительность и занималась добрыми делами вплоть до своей смерти в 2018 году…

Яна Волкова Фото: Кадр из шоу

Победитель пятого сезона — милиционер Александр Матвеев

В 2004 году участники, разделённые на племена «Звёзды» и «Герои», очутились на Жемчужных островах, Панама. В составе «Героев» – те, кто уже принимал участие в предыдущих выпусках. Снова испытали свои силы Дана Борисова, Жанна Фриске, Николай Дроздов, Сергей Одинцов, Татьяна Догилева.

Одержал победу Александр Матвеев (участник третьего сезона) – милиционер, мастер спорта по дзюдо из Москвы. Выигрыш (3 млн рублей) Матвеев разделил: часть потратил на реконструкцию храма в родном селе, вторую половину пожертвовал в детский гематологический центр.

Матвеев признавался, что ещё долго не мог отойти от реалити-шоу и адаптироваться к привычным, комфортным условиям. Особенно на съёмках Александру запомнился знаменитый суп из лягушек от Николая Дроздова. Отравилось всё племя «Героев»!

Сейчас Матвееву 65 лет, службу в милиции он давно оставил, пробовал строить актёрскую карьеру. Работал начальником экономической безопасности. Женат, есть трое детей и трое внуков. Кстати, дочь Дарья победила в турнире по бодибилдингу «Арнольд Классик». В 2021-м Александр стал участником девятого сезона, но не дошёл даже до финала.

Александр Матвеев — тогда и сейчас Фото: Кадр из шоу/личный архив Александра Матвеева

Победитель шестого сезона — управляющий отелем Владимир Лысенко

Премьера нового сезона состоялась в 2008 году. Выживали племена «Огонь» и «Вода» на Панамских островах. На съёмках разразился скандал – Никита Джигурда, возмущённый строгим порядком и правилами, потребовал, чтобы его забрали с острова. В итоге в реалити остались Виктория Лопырёва, Владимир Лысенко, Михаил Грушевский, Татьяна Герасимова, Корнелия Манго, Эвелина Блёданс, Юлия Ковальчук и другие.

Владимир Лысенко — тогда и сейчас Фото: Кадр из шоу/кадр из видео

Главным «робинзоном» стал 33-летний Владимир Лысенко. На выигранные деньги (3 млн рублей) он купил квартиру, а оставшуюся часть раздал родным. Сейчас Владимиру 50 лет, в 2020 году стал исполняющим обязанности директора областного туристического центра в Ярославле. Женат, активно занимается спортом, участвует в парусных регатах.

Победитель седьмого сезона — актриса Анфиса Черных

Премьера реалити состоялась после 10-летней паузы, в 2019-м. 16 участников отправились на остров Палаван, Филиппины. Седьмой сезон носил название «Актёры против экстрасенсов», и все выживальщики разделись на две группы. Среди актёров – Анфиса Черных, Илья Глинников, Ирина Безрукова, Наталия Медведева, Роман Маякин, Юлия Александрова. А в племени экстрасенсов – Аида Мартиросян, Виктория Комахина, Денис Высоцкий, Иван Шабанов, Намтар Энзигаль, Николь Кузнецова, Сергей Пахомов, Татьяна Ларина.

Но экстрасенсорные способности не помогли соперникам противостоять отважной и упорной 23-летней актрисе Анфисе Черных. Она вырвала приз в 2 млн рублей! По словам Анфисы, все деньги она потратила на путешествия, как и мечтала. Сейчас Черных 29 лет. Она продолжает строить актёрскую карьеру.

Анфиса Черных — тогда и сейчас Фото: Кадр из шоу/личный архив Анфисы Черных

Победитель восьмого сезона — актриса Надежда Ангарская

В 2020-м участники шоу «Последний герой. Зрители против звёзд» снова оказались на филиппинском острове Палаван. Звёздное племя представляли Евгений Папунаишвили, Елена Проклова, Лукерья Ильяшенко, Надежда Ангарская, Наталья Бардо и другие.

В результате напряжённой борьбы приз достался актрисе Надежде Ангарской. В этом сезоне им стала квартира в Москве.

Надежда Ангарская — тогда и сейчас Фото: Кадр из шоу/личный архив Надежды Ангарской

Кстати, мотивации и силе воли Надежды можно только позавидовать. За полгода она похудела на 30 кг и до сих пор держит форму.

«Проблема в том, что люди с высоким уровнем инсулина не могут похудеть. Сколько бы вы ни занимались спортом, вам нужно снизить инсулин для того, чтобы уходил вес, и я с этим столкнулась. Однажды на приёме гинеколог-эндокринолог сказала мне: «Не похудеешь — не родишь»! Об этом я шучу в своём стендапе, но это на самом деле правда. И я взялась за себя. Похудела за полгода на 30 кг. Сама забеременела. И я сама родила», – говорила Ангарская.

42-летняя актриса замужем вторым браком за футбольным тренером, есть двое сыновей.

Победитель девятого сезона — водитель Роман Никкель

Съёмки нового сезона под названием «Чемпионы против новичков» прошли на архипелаге Занзибар в Танзании. Кстати, Роман Никкель мог и не победить в этом выпуске, ведь он покинул проект до финала. Однако Надежда Ангарская, которая снова решила испытать свои силы, добровольно ушла, предоставив Роману своё место.

Для многодетного отца из крошечного поселка Ишалка Оренбургской области это стало шансом улучшить материальное положение семьи. По словам Романа, он был давним поклонником реалити и мечтал принять участие. Узнав о кастинге, он сразу же отправил заявку. Роману было не привыкать к тяжёлому физическому труду, с юных лет он работает в фермерском хозяйстве.

Приз в 5 млн рублей мужчина потратил на строительство большого дома и вывез семью на отдых. Кстати, Роман много занимается спортом, вместе с сыновьями становился чемпионом летних сельских спортивных игр «Золотой колос Оренбуржья» по лыжному спорту и волейболу. Участвует по армрестлингу в весовой категории до 80 кг.

Роман Никкель Фото: Кадр из шоу

Победитель 10-го сезона — актер Алексей Лукин

В 2023-м вышел новый формат шоу «Остаться семьёй», где соперничали пары – родители и дети. Съёмки проходили в Таиланде, всего приняли участие семь семейных дуэтов. Звезда «Тайн следствия» Анна Ковальчук с дочерью Златой, Анна Седокова с дочкой Алиной Белькевич, Алина и Фатима Хадуевы и другие.

В финале встретились Алексей Лукин и Николоз Кснелашвили — отец Ираклия Пирцхалавы. В итоге победил Алексей, но, посоветовавшись со своим отцом Владимиром, он решил разделить денежный приз в 5 млн рублей с Николозом. Лукина восхитили мужество и самоотверженность противника, поэтому он не смог оставить весь выигрыш себе.

Алексей Лукин Фото: Кадр из шоу/РИА Новости

Победитель 11-го сезона — комик Дмитрий Конышев

Премьера 11-го сезона состоялась летом 2024 года. Местом проведения была выбрана Республика Алтай, берега Телецкого озера. 14 участников поделили на два племени: «Волки» и «Медведи». Одержал победу комик Дмитрий Конышев.

Он с самого начала был настроен на победу. Очень тяжело переживал разлуку с семьёй, а ещё мечтал о сладком. По словам Дмитрия, он так устал от скудной еды на острове, что ему снились любимые блюда. Выигрыш в 5 млн рублей Конышев потратил на семью — помог родителям, оплатил все счета и отправился с семьёй в отпуск.

Дмитрий Конышев Фото: Кадр из шоу/личный архив Дмитрия Конышева