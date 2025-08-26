Где поиграть в сквош в Москве: обзор клубов с адресами и ценами

Сквош – относительно новое направление ракеточных видов спорта, но тем не менее довольно популярное в России. Для занятий абсолютно не важны возраст игрока и его спортивная подготовка. Сквош отлично подходит тем, кто хочет улучшить свою физическую подготовку, укрепить мышцы и развить реакцию.

Этот динамичный вид спорта прост: обычно в него играют два человека, реже – четыре. Игроки находятся на закрытом корте, окружённом четырьмя стенами. Необходимый инвентарь – это ракетки и резиновый мяч. Цель игры: ударить по мячу таким образом, чтобы противник не смог отбить его после отскока от пола и рикошета от стен площадки.

В нашем новом материале собрали места в Москве, куда можно прийти поиграть.

Сквош-клуб «Москва»

Адрес: ул. Шарикоподшипниковская, 13, стр. 46; ул. Лужники, д. 24, стр. 21, блок С, четвёртый этаж

Цена: действует акция: 4900 рублей на первое посещение. «Дубровка»: аренда корта – от 1500 до 3000 рублей в зависимости от времени и дня недели; соло-тренировка – 2000 рублей; персональные тренировки – от 5800 до 6200 рублей в зависимости от времени и категории тренера; сплит-тренировка – 7200 рублей. «Лужники»: аренда корта – от 2800 до 3400 рублей в зависимости от времени и дня недели; персональная тренировка – от 6000 до 6500 рублей в зависимости от времени и категории тренера; сплит-тренировка – от 7000 до 7500 рублей.

Время работы: «Дубровка»: пн-пт: с 7:00 до 23:00; сб и вс: с 8:00 до 23:00. «Лужники»: с 7:00 до 23:00 ежедневно.

«Москва» – один из крупнейших центров ракеточных видов спорта в России. Всего в сквош-центре девять сквош-кортов и более 20 профессиональных тренеров (на два филиала), предлагающих свои услуги в индивидуальных и групповых занятиях.

Функционирует «Детская академия», где могут тренироваться спортсмены от четырёх до 16 лет под чутким присмотров опытных инструкторов. Дети занимаются в мини-группах по четыре-пять человек. Для удобств посетителей есть раздевалки и душевые.

Сквош-клуб «Москва» Фото: vk.com/squashclub.moscow

Сквош-клуб Belka

Адрес: 1-й Нагатинский пр., 2с37

Цена: цена варьируется в зависимости от выбранного времени. Аренда корта на час – от 1900 до 3200 рублей; абонемент на 10 часов – от 17 000 до 27 000 рублей; часовая соло-тренировка – от 900 до 1600 рублей, групповая тренировка – 2900 рублей.

Время работы: с 7:00 до 23:00

Сквош-клуб предлагает уютные встречи для любителей ракеточного вида спорта. На площадке представлены четыре сквош-корта, есть раздевалки и душ. Для посетителей разработаны бизнес-завтраки и бизнес-ланчи. А для студентов действует постоянная 20% скидка на аренду корта и ознакомительную тренировку.

Сквош-клуб Belka Фото: belkasquash.ru

Сквош-клуб Central squash

Адрес: Комсомольская пл. 2, п. 4

Цена: персональные тренировки: один час – от 4900 до 5200 рублей; пять часов – от 22 750 до 24 180 рублей; 10 часов – от 41 500 до 44 200 рублей; групповые тренировки: одно занятие – от 2000 до 2300 рублей; четыре занятия – от 7500 до 8600 рублей; восемь занятий – 14 500 рублей.

Время работы: пн-пт: с 7:00 до 23:00; сб-вс: с 8:00 до 22:00

В сквош-клубе рады каждому посетителю: будь это новичок, который только что взял в руки ракетку, или профессионал. Каждый сможет выбрать тренера, согласно уровню своей подготовки.

В клубе шесть профессиональных кортов, яркая подсветка и система кондиционирования, что позволяет комфортно играть в сквош, получая заряд энергии и удовольствие. Есть душевые и отдельные шкафчики для посетителей.

Сквош-клуб Central squash Фото: central-squash.ru

Национальный Сквош Центр

Адрес: ул. Кулакова, д. 20, к1

Цена: аренда корта: от 995 до 2340 руб., аренда ракетки: 480 руб., аренда мяча: 350 руб.; персональная часовая тренировка с тренером: от 5000 до 11 000 руб.; групповая тренировка: от 2500 до 3300 руб.

Время работы: пн.–пт.: с 7:00 до 24:00, сб.–вс.: с 9:00 до 24:00

Поиграть в сквош в Москве можно в Национальном Сквош Центре – одном из самых оснащённых и крупных в России. Здесь собираются ценители, которые оттачивают своё мастерство на кортах.

К услугам посетителей семь современных кортов, соответствующих стандартам Всемирной федерации сквоша. Опытные тренеры помогут новичкам на первых порах и поделятся своими знаниями с профессионалами.

Национальный Сквош Центр Фото: squashcenter.ru

Сквош клуб City squash

Адрес: клуб на Ленинском: 5-й Донской пр., д. 15, стр. 7.; клуб на Соколе: Ленинградский пр-т, д. 80, к. 17

Цена: игра без тренера: один час – от 2900 до 3400 рублей, шесть часов – от 16 800 до 19 800 рублей, 10 часов – от 24 000 до 30 000 рублей; первое занятие с тренером – 6000 рублей; групповые тренировки – от 1800 до 4000 рублей в зависимости от времени и выбранного тренера; детская школа: один час – 1900 рублей, восемь часов – 12 800 рублей, 12 часов – 18 000 рублей, 24 часа – 36 000 рублей.

Время работы: клуб на Ленинском: с 8:00 до 23:00 без выходных, клуб на Соколе: пн-пт: с 7:00 до 24:00, сб-вс: с 8:00 до 24:00.

Два сквош-клуба в центре Москвы предлагают тренировки на 12 профессиональных кортах. Клубы расположены максимально удобно: 5-10 минут ходьбы от метро. Помимо тренировок для взрослых любого уровня подготовки, работает детская школа. В ней ученики делятся на три группы:

начальная: здесь занимаются дети, которые только пришли в сквош;

здесь занимаются дети, которые только пришли в сквош; любительская: ученики в данной группе нацелены на получение физического развития и удовольствия от спорта;

ученики в данной группе нацелены на получение физического развития и удовольствия от спорта; спортивная группа: в неё входят юниоры, регулярно посещающие тренировки и нацеленные добиться высот на спортивном поприще.

Фото: simonkr/istockphoto.com

Сквош-клуб Drive

Адрес: ул. Профсоюзная, 31, к.5

Цена: аренда корта – от 2800 до 3300 рублей; первая тренировка – 5000 рублей; абонемент на персональные тренировки: пять часов – 29 000 рублей; 10 часов – 55 000 рублей; групповые тренировки – от 2000 до 3000 рублей.

Время работы: пн-пт: с 7:00 до 23:00, сб-вс: с 8:00 до 23:00

Пять профессиональных кортов со специальным покрытием минимизируют неудобства и создают безопасность во время тренировочного процесса. Яркое освещение и высокие потолки создают необходимые условия, чтобы посетителя ничто не отвлекало во время занятий. Кроме того, работает комфортная зона отдыха с кафе, раздевалки и душевые кабины.

Сквош-клуб «Drive» Фото: sqdr.com

Личный опыт

Маргарита Иванникова пробовала играть в сквош «Я много лет занимаюсь силовым тренингом, и для меня как для спортсмена-любителя игра в сквош была способом разнообразить рутину. Если для вас кардио на беговой дорожке или эллипсе слишком монотонно — сквош станет отличной альтернативой».

В плане мышечной нагрузки, после игры начинают болеть те мускулы, которые вы до этого не чувствовали на тренировках. Очень эффективно работают стабилизаторы, ведь зачастую, чтобы отбить мяч, телу приходится принимать разные положения.

Чтобы бегать за мячом, нужен определённый уровень выносливости: игра может быть очень энергичной. Особенно если вы занимаетесь профессионально. В процессе развиваются и внимательность, и концентрация – мяч маленький, и, если вы никогда не имели дел с ракеточными видами спорта, за ним придётся следить тщательнее. По моим ощущениям, на таких тренировках я сжигала больше калорий, чем на привычных силовых, ведь, помимо тела, в сквоше в работу активно включается ещё и мозг. Особенно с учётом того, что это был необычный для меня вид деятельности.

Также очень важный момент для тех, у кого есть проблемы с коленями и голеностопом: в сквоше приходится делать довольно резкие торможения. Если что-то пойдёт не так, состояние может усугубиться. Очень рекомендую перестраховывать себя и брать с собой на тренировки фиксирующие бинты и наколенники. А также отдавать предпочтение обуви с жёсткой подошвой для лучшей стабилизации стопы. Например, подойдёт обувь для игры в волейбол.