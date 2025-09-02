Поколение «альфа»: их годы рождения, типичные проблемы и отношения со спортом

Представители поколения «альфа» для многих похожи на инопланетян. Они с пелёнок на «ты» с компьютером, предпочитают общаться по Сети и воспринимают гаджеты чуть ли не как часть себя. Разбираемся вместе с психологом, почему поколение «альфа» — самое технологически адаптированное, но также самое уязвимое к цифровым рискам, и как это влияет на отношения со спортом.

О чём расскажем:

Вероника Семенцова учебный мотиватор и магистр-профориентолог «Представители поколения «альфа» растут в условиях постоянного информационного потока, глобальных изменений и цифровых технологий. Они активно используют гаджеты и социальные сети, что способствует развитию мышления и хорошей обучаемости. В то же время высокая степень цифровой зависимости, информационная перегрузка и снижение межличностных контактов создают опасность для их эмоционального развития».

Когда появилось поколение «альфа»

Изначально теорию и классификацию разбивки по возрастным группам придумали в 1991-м учёные Уильям Штраус и Нил Хоув. Их целью было выработать стратегию того, как использовать в маркетинге общие характеристики людей, родившихся в определённых исторических, экономических и технологических условиях.

Термин «поколение «альфа» ввёл австралийский социолог Марк Маккриндл для обозначения детей, рождённых с 2010 года и по настоящеe время. Это первое поколение, полностью сформировавшееся в условиях цифровой революции, глобализации и постпандемийного мира.

Автор не случайно использовал в названии именно букву «Альфа». Она является первой в греческом алфавите и символизирует не просто продолжение линейки поколений (X, Y, Z), а новый цикл человечества, когда технологии становятся не только возможностью для расширения сознания, а ещё и ежедневной составляющей всех сфер жизни людей разного возраста практически по всему миру.

Дети поколения «альфа» начали рождаться в 2010 году Фото: milanvirijevic/istockphoto.com

Предшественники поколения «альфа»

Поколение Z. Зумеры (1997-2009)

Цифровые мигранты, адаптировавшиеся к технологиям. Первое поколение, выросшее в условиях изобилия и спокойствия. Эти дети были первыми, кто родился в век технологий на стыке тысячелетий.

Все поколения до Z росли в условиях небезопасности (репрессии и революции, войны или восстановление страны, хаос вольных 90-х). Когда начали рождаться зумеры, наступило достаточно стабильное и экономически успешное время. Родители могли обеспечить своему ребёнку всё необходимое. Эти дети выросли с внутренним чувством безопасности и уверенности в будущем.

Поколение Y. Миллениалы (1981-1996)

Свидетели зарождения интернета. Поколение, которое выросло в очень нестабильное и тревожное время. Его представители — достаточно самостоятельные во всех сферах жизни, трудно просящие помощь и рассчитывающие только на себя.

Это люди, ценящие вещи, часто зацикленные на материальных благах и заработке, так как в детстве был повальный дефицит всего, начиная от еды и заканчивая игрушками. Они умеют работать больше, чем отдыхать.

Миллениалы — самые сосредоточенные и усидчивые люди Фото: Olena Miroshnichenko/istockphoto.com

Ценности поколения «альфа»

У нынешних детей появляется всё больше принципиально новых взглядов на реальность и желаний, что сильно отличает их от зумеров и миллениалов. Рассмотрим, какие ценности характерны для представителей поколения «альфа».

Адаптивность

У современных детей есть огромный потенциал для инноваций и изменений в обществе благодаря большим технологическим возможностям, открытости миру и стремлению к развитию. Однако для их гармоничного роста важно создавать условия для формирования эмоциональной устойчивости, критического мышления и социальной ответственности.

Инклюзивность

Толерантность к уникальности человека у поколения «альфа» — норма. Видя тысячи людей онлайн, современные дети и подростки понимают, что мы все очень разные: по цвету глаз и кожи, вероисповеданию, ценностям, стилю мышления и жизни, физическим особенностям и талантам.

Прагматизм

С каждым годом всё больше детей выбирает профессии, связанные с новейшими технологиями и ИИ-направлениями, так как эти инструменты стали неотъемлемой частью жизни.

Экологичность

По данным Nielsen, в 2022 году уже 62% детей в возрасте от шести до 12 лет требовали от родителей возможности пользоваться экологичными товарами. Для поколения «альфа» аскетичность является нормой, а не просто модной тенденцией.

В каких условиях живёт поколение «альфа»

Миллениалы (в основном родители детей «альфа» относятся именно к ним) привыкли к нестабильности с самого детства. Для них это стандартные условия жизни и заработка денег. Поколение Y считается самым образованным и стремится обеспечить достойное, постоянное и разноплановое обучение своим детям.

Поколение «альфа» живёт в рамках быстрого технологического прогресса, глобальных изменений и постоянного информационного потока. Они растут в семьях, где широко используются современные цифровые устройства, такие как смартфоны, планшеты и компьютеры, что делает их повседневность насыщенной технологиями.

В семьях с детьми «альфа» родители — миллениалы и представители более молодого поколения — активно внедряют инновационные методы воспитания, используют онлайн-образование и цифровые платформы для обучения и развлечений своих детей. В результате чада получают доступ к огромному объёму информации прямо дома.

Современных детей учат по инновационным программам, которые фокусируются на технологиях Фото: Drazen Zigic/istockphoto.com

Образ жизни представителей поколения «альфа» во многом определяется условиями современного мира. Они часто проводят время за гаджетами, участвуют в онлайн-играх, используют социальные сети для общения и самовыражения.

В то же время родители стараются обеспечить им баланс между виртуальной реальностью и реальной жизнью, поощряя активный отдых на свежем воздухе, занятия спортом и развитие навыков межличностного общения. В условиях глобальных вызовов — таких как пандемия COVID-19 — дети часто учатся дистанционно, что ещё больше усиливает роль технологий в их жизни.

Рост глобальной нестабильности (пандемия, климатические изменения, геополитические конфликты) не мешает родителям сохранять и приумножать стабильность и блага для своих чад. Современные мамы и папы стараются исполнить каждое желание ребёнка и дать ему то, о чём сами мечтали. Так, например, это объясняет массовое стремление родителей записывать своих детей на всевозможные спортивные секции и в кружки. Однако реализовать это удаётся далеко не всегда.

Родители детей «альфа» стараются сфокусировать внимание своих чад на различных занятиях Фото: matimix/istockphoto.com

Дети нового поколения и спорт

В 2023 году ВЦИОМ провёл исследование, в рамках которого опросил 1600 родителей. 45% респондентов отметили, что их дети посещают спортивные секции. Самыми популярными оказались занятия по единоборствам, плаванию и танцам. При этом, согласно результатам опроса, целых 82% родителей хотят, чтобы их чада посещали спортивные секции.

Серьёзное влияние на статистику оказывают технологии, которые являются неотъемлемой частью жизни представителей поколения «альфа». Внимание детей поглощают короткие видео и компьютерные игры. Любопытно, но часть юных пользователей Сети всё же фокусируется на темах, связанных и активным образом жизни. Чаще всего речь идёт о контенте, связанном с самокатами, роликами и скейтбордами.

Как правило, этот интерес вызван стремлением быть реализованным в общении со сверстниками. Тут играет роль в том числе и желание поделиться своими успехами со всем миром. Ребята (чаще подросткового возраста) снимают видео и публикуют в Сети, набирая аудиторию и чувствуя удовлетворение от популярности.

Через спорт и другие хобби дети поколения «альфа» пытаются реализоваться среди сверстников Фото: JulPo/istockphoto.com

Социальные сети — основные источники информации и развлечений для детей поколения «альфа». Свобода проявления, отсутствие рамок и ценза мешают современным детям выработать критическое мышление, умение отсеять информационный мусор, построить внутренний фундамент ценностей и смыслов. Для этого нужны помощь и частичный контроль со стороны родителей и учителей.

Многие дети «альфа» занимаются спортом в секциях, на улице или в спортивных клубах, а также участвуют в командных играх и соревнованиях. Кроме того, они ищут альтернативные способы оставаться активными, внедряя, например, онлайн-занятия или домашние тренировки.

В целом у поколения «альфа» есть потенциал для формирования привычки к регулярной физической активности благодаря сочетанию современных технологий и поддержки со стороны взрослых. Они ценят здоровье и понимают важность физической формы, что способствует развитию у них позитивного отношения к спорту как к части полноценной жизни.

Родители личным примером показывают ребёнку поколения «альфа», что спорт — хорошо Фото: hetmanstock/istockphoto.com

Как технологии поддерживают интерес поколения «альфа» к спорту

Современные технологии и стремительное развитие общества на деле оказываются одним из рычагов мотивации поколения «альфа» и их старших родственников к ведению здорового образа жизни.

Всё больше родители современных детей занимаются в тренажёрных залах или дома. Это обусловлено в том числе и появлением техники, помогающей более быстро выполнять домашние обязанности (стиральные машины, посудомойки, мультиварки и прочее). У взрослого занятого человека возникает больше времени и рождается потребность в физической активности.

Умные часы, различные трекеры, красивая спортивная одежда, возможность правильно и вкусно питаться — всё это вдохновляет родителей-миллениалов, а после они своим примером мотивируют своих детей поколения «альфа».

Тенденция заметна как в крупных городах, так и в небольших населённых пунктах. Опять же благодаря современным технологиям: видеотренировки, маркетплейсы делают доступными и знания, и техники, и инструменты для занятия спортом.

Как мотивировать ребёнка на занятия спортом

Для современных детей очень важен игровой и соревновательный аспект, а также пример друзей или родителей, который вдохновляет на физическую активность. Главное — не навязывать определённый вид спорта, а дать ребёнку возможность выбрать то направление, которое ему по душе. Для детей свобода выбора — одна из основ их психологического благополучия.

Родители могут предложить ограниченный выбор, исключая травмоопасные виды спорта, и дать ребёнку возможность самостоятельно определиться среди нескольких вариантов. Также полезно обсудить с чадом стратегию «попробовать и решить», установив условия: сколько времени и тренировок потребуется, чтобы понять, нравится ли ему выбранный вид спорта или подходит ли тренер.

Современные приложения и гаджеты помогают повысить мотивацию у детей заниматься спортом. Они позволяют соревноваться с самим собой или с близкими. Различные семейные челленджи делают занятия более увлекательными и интересными, а фиксация результатов в видео или фото добавляет элемент игры и достижения.

Ребёнок с большим рвением занимается спортом, когда чувствует элемент соревновательности Фото: Halfpoint/istockphoto.com

Каждая спортивная победа укрепляет уверенность ребёнка в себе и веру в свои силы. А поражения учат его преодолевать трудности, анализировать ошибки и менять подход к тренировкам или взаимодействию с наставником. Всё это способствует развитию навыков, которые пригодятся чаду во взрослой жизни и помогут достигать новых целей.

Важно отметить и киберспорт, который официально признан в России на законодательном уровне (приказ Минспорта №470 от 23.06.2023). Многие секции и школы начинают рассматривать его как часть своей программы. Для поколения «альфа» киберспорт не просто игра, а серьёзная соревновательная деятельность, требующая:

высокой когнитивной нагрузки (стратегия, тактика, реакция);

командной работы и коммуникации;

выносливости и эмоциональной устойчивости;

Согласно исследованиям, традиционные методы обучения уже не так эффективны для представителей поколения «альфа», поскольку их способность сосредотачиваться в среднем не превышает восьми минут. Сегодняшние дети с раннего возраста окружены высокими технологиями во всех сферах жизни. Для того чтобы обучение было максимально результативным, им нужны интерактивные методики, включающие игровые элементы и короткие познавательные видео.

Технологии помогают развить интерес детей «альфа» к спорту и активному образу жизни Фото: SeventyFour/Istockphoto.com

В современной системе образования гибридный стиль обучения используется нечасто. В основном уроки проходят по классической схеме: пересказ параграфов и проверка домашних заданий, хотя всё больше внимания уделяется использованию Искусственного интеллекта. Учителя активно внедряют выполнение индивидуальных и групповых проектов на разные темы.

В образовательный процесс также вводятся соревновательные элементы с помощью онлайн-платформ, где задания максимально интерактивны и адаптированы под возраст школьников. Важной задачей для взрослых является научить детей фильтровать поступающую информацию по ценностям и целям, анализировать её приоритетность, критически воспринимать данные из различных источников и проверять их достоверность.

В условиях растущего влияния технологий и роботов в нашей жизни в школьной программе всё чаще появляются такие направления, как робототехника и программирование. Особенно популярными и перспективными считаются ИТ-направления, которые сегодня являются одними из самых востребованных при выборе будущей профессии.

Прогресс определяет сферу будущих профессиональных интересов детей поколения «альфа» Фото: gorodenkoff/istockphoto.com

В чём подвох

Как и в любой ситуации, у истории с представителями поколения «альфа», технологиями и спортом есть ещё одна сторона. Гаджеты и онлайн-платформы действительно могут повысить уровень мотивации детей и вдохновить их, но с другой стороны, они сильно ограничивают. Рассмотрим негативные последствия технологического прогресса.

Ранее эмоциональное развитие

Оно обусловлено огромным количеством входящей информации, возможностью видеть и анализировать разные точки зрения на большинство ситуаций. При этом 40% детей в возрасте от семи до 12 лет испытывают стресс из-за информационной перегрузки (данные ВОЗ, 2023).

Отсутствие межличностных отношений

Существует тенденция снижения личного дружеского общения в силу постоянства онлайн-мира. Здесь родителям важно организовать дополнительный досуг с возможностью личного общения. Дети поколения «альфа» легко идут в групповую работу, исполняя командные проекты в школе и конкурсах различной направленности.

Дети «альфа» часто испытывают одиночество Фото: Orbon Alija/istockphoto.com

Цифровая зависимость

Большинство детей проводят за экраном от четырёх до шести часов в день. С учётом часов на сон и выполнения домашнего задания работа с гаджетами — это всё свободное время школьника.

Синдром дефицита природы

Детям крайне не хватает общения с природой, умиротворения и навыка спокойного созерцания в силу занятости родителей и постоянного присутствия в цифровых носителях.

Таким образом, для гармоничного роста поколению «альфа» необходима поддержка взрослых в формировании критического мышления, эмоциональной устойчивости и умения балансировать между виртуальной и реальной жизнью. Важно создавать условия для активного отдыха на природе, занятий спортом, личного общения и развития навыков межличностных отношений, чтобы помочь детям стать ответственными и сбалансированными людьми в условиях современного мира.

Список источников и литературы:

1. Феклистова, В. М. Сравнительный анализ обучения миллениалов и поколения альфа / В. М. Феклистова, Н. Ю. Щербакова // Актуальные проблемы преподавания информационных и естественно-научных дисциплин: Материалы XVII Всероссийской научно-методической конференции, Кострома, 22-24 апреля 2025 года. – Кострома: Костромской государственный университет, 2025. – С. 64-68.

2. Prensky M. Teaching Digital Natives: Partnering for Real Learning. Thousand Oaks: Corwin Press, 2010. 224

3. American Academy of Pediatrics (AAP). (2023). Digital Media Use in Children Under 6.

4. Nielsen. (2022). The Sustainability Imperative.

5. World Health Organization (WHO). (2023). Mental Health of Children in Digital Era.

6. McKinsey & Company. (2023). The Future of Consumer Demand.