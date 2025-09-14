Высокобелковый чиа-пудинг и ещё 3 рецепта завтраков для здоровья и стройности

Эти блюда надолго насыщают и заряжают энергией.

Правильный завтрак — залог стройности и хорошего настроения. Первый приём пищи способен разогнать метаболизм, предотвратить вздутие и надолго сохранить чувство сытости, защитив от вредных перекусов. Секрет заключается в сочетании макронутриентов, которые мягко запускают пищеварение и поддерживают баланс микрофлоры.

Попробуйте включить в завтрак яйца или греческий йогурт: они обеспечат сытость до обеда. Добавьте также авокадо или орехи — источники полезных жиров. Сложные углеводы в виде овсянки или киноа подарят энергию, а ягоды или семена льна добавят антиоксидантов и клетчатки для здорового пищеварения. Такой баланс нутриентов уменьшает отёчность и помогает поддерживать живот плоским в течение всего дня.

Сергей Кузнецов бренд-шеф медиаплатформы Food.ru «Поделюсь рецептами полезных завтраков».

Рецепты полезных завтраков

Высокобелковый чиа-пудинг с голубикой и арахисовым кремом

Фото: istockphoto.com/Liudmyla Yaremenko

Лёгкий завтрак с протеином и клетчаткой — идеальный вариант после утренних занятий спортом.

Количество порций: 4

КБЖУ на 100 г

Калории: 124 ккал

Белки: 8,3 г

Жиры: 4,8 г

Углеводы: 12,4 г

Ингредиенты:

миндальное молоко без сахара — 720 мл;

голубика — 300 г;

протеиновый порошок (изолят, с любым вкусом) — 2 ст. л.;

чиа — 100 г;

кленовый сироп — 2 ст. л. + 1 ч. л.;

обезжиренный греческий йогурт — примерно 180 г;

натуральная арахисовая паста — примерно 80 г;

соль — щепотка.

Способ приготовления

1. Пробейте блендером 720 мл молока, 150 г голубики и протеиновый порошок до однородности в течение 30 секунд.

2. Смешайте в отдельной миске протеиновую массу с 3/4 частями чиа, 2 ст. л. сиропа и щепоткой соли.

Фото: istockphoto.com/Stefan Tomic

3. Накройте массу крышкой и поставьте в холодильник минимум на шесть, а лучше на 12 часов.

4. Для топинга смешайте йогурт, арахисовое масло и 1 ч. л. сиропа.

5. Выложите в стеклянную банку или стакан слой пудинга, сверху — арахисовый крем и оставшуюся голубику.

Подавайте чиа-пудинг охлаждённым.

Овощной белково-углеводный боул

Фото: istockphoto.com/wmaster890

Вкусный и полезный завтрак — киноа, запечённые овощи и яйца, которые надолго насыщают и заряжают энергией.

Количество порций: 2

КБЖУ на 100 г

Калории: 140 ккал

Белки: 8 г

Жиры: 6 г

Углеводы: 14 г

Ингредиенты:

готовое киноа — 200 г;

репа — 100 г;

свёкла — 100 г;

брокколи — 100 г;

соевый соус — 30 г;

чёрная консервированная фасоль — примерно 120 г;

куриное яйцо — 2 шт.;

кунжутное масло — 1 ст. л.;

кумин — 1/4 ч. л.;

паприка — 1/4 ч. л.;

греческий йогурт — 50 г;

ореховый тайский соус — 30 г;

соус кимчи — 15 г.

Способ приготовления

1. Нарежьте овощи, сбрызните маслом, посыпьте кумином и паприкой. Добавьте соевый соус и поставьте в разогретую до 180°С духовку запекаться до мягкости — примерно 15-20 минут.

2. Отварите яйца в течение семи-восьми минут — чтобы желток остался немного жидким. Перед подачей очистите и разрежьте пополам. Вы также можете приготовить яйца методом пашот.

Фото: istockphoto.com/nemke

3. Смешайте греческий йогурт, ореховый соус и кимчи.

Выложите в миску киноа, сверху – овощи, фасоль и яйца. Добавьте слой орехово-йогуртового соуса. Подавайте сразу.

Омлет с авокадо и шпинатом

Фото: istockphoto.com/Maria Tebryaeva

Сытный, вкусный и полезный — идеальный завтрак, который заряжает энергией до самого обеда без чувства тяжести.

Количество порций: 1-2

КБЖУ на 100 г

Калории: 175 ккал

Белки: 9 г

Жиры: 13 г

Углеводы: 4 г

Ингредиенты:

куриное яйцо — 2 шт.;

творожный козий сыр — 30 г;

шпинат свежий — 30 г;

авокадо — 1/2 шт.;

масло сливочное — 1 ч. л.;

чеснок — 1 зубчик;

соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления

1. Очистите и натрите зубчик чеснока.

2. Взбейте вилкой или блендером яйца с солью, мягким сыром и перцем.

3. Разогрейте сковороду и растопите сливочное масло, добавьте чеснок и шпинат. Активно помешивайте, пока шпинат не начнёт оседать. Залейте омлетной массой.

Фото: istockphoto.com/nensuria

4. Нарежьте авокадо дольками.

5. Когда омлет почти схватится, выложите авокадо на одну половинку и аккуратно накройте второй. Готовьте ещё минуту.

Подавайте к столу.

Ягодный сэндвич на рисовых хлебцах с творожным сыром

Фото: istockphoto.com/Elena_Danileiko

Полезный мини-десерт, который с утра зарядит энергией и поднимет настроение.

Количество порций: 2

КБЖУ на 100 г

Калории: 132 ккал

Белки: 5,2 г

Жиры: 4,6 г

Углеводы: 18,4 г

Ингредиенты:

рисовые хлебцы — 4 шт.;

зернёный творог — 3 ст. л.;

слива — 150 г;

мёд — 20 г;

оливковое масло — 10 г;

сок лимона — 1 ч. л.;

тимьян — щепотка;

тархун или мята — 2-3 листика по желанию.

Способ приготовления

1. Смешайте мёд, масло, тимьян и сок лимона.

2. Прогрейте духовку до 140°С.

3. Помойте сливы, обсушите и разделите пополам, удалив косточки. Выложите на противень, смазанный маслом, и покройте заправкой со всех сторон.

Фото: istockphoto.com/nzfhatipoglu

4. Поставьте запекаться сливы примерно на 20-40 минут. Они должны подвялиться, но не развалиться в пюре. Слейте выделившийся сок.

5. Слегка покройте соком хлебцы, сверху выложите зернёный творог. Украсьте вялеными сливами, а также листьями тархуна или мяты.