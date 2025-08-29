Как убрать катышки со спортивной одежды: 8 разных способов

Если вещь потеряла внешний вид, это ещё не повод её выкидывать.

Скоро осень, а это значит, что наши образы для уличных тренировок станут многослойными: лонгслив, флиска, ветровка. А может быть, ещё и тёплый жилет сверху. Всё это прекрасно с точки зрения грамотного подхода к экипировке, но не всегда хорошо для тканей. От трения друг о друга они могут покрываться катышками. Это не сказывается на функциональности, но портит внешний вид.

Если говорить о легинсах, то они нередко «скатываются» в области между ног или по бокам над ягодицами, где ткань соприкасается с верхней вещью. Как же решать такие проблемы, не прибегая к экстренным мерам? Нужно просто удалить с ткани катышки. Для этого есть разные способы. Разберём все возможные вместе с экспертом.

Елена Колесникова конструктор одежды, стилист «К сожалению, многие изделия со временем покрываются катышками. Вещь с мелкими комочками уже не кажется опрятной. Даже если вы купили её неделю назад. Для спортивных вещей это особенно типично. Постоянное движение, трение, рюкзак на плечах, частые стирки ускоряют появление катышков. Что же с ними делать?»

О чём расскажем:

Почему появляются катышки?

Неприятно осознавать тот факт, что, даже покупая дорогую вещь, можно столкнуться с её износом и потерей внешнего вида.

Хотя у появления катышек есть научное объяснение: всему виной трение. Волокна ткани от механического воздействия расщепляются и скручиваются. Цепляясь друг за друга микроскопическими чешуйками, образуются катышки.

Катышки появляются из-за трения. Например, сумки о ткань вещи Фото: FreshSplash / istockphoto.com

Конечно, помимо трения, на скорость этого процесса влияет и качество ткани. Особенно склонны к образованию катышков синтетические материалы, такие как полиэстер и акрил, хотя скатывание шерсти или хлопка тоже не редкость.

Плотность ткани тоже имеет значение при выявлении причины. Полотна с очень тесным переплетением нитей, например, джинсы, сохраняют свой первоначальный вид значительно дольше. А рыхлую структуру, типа мягкого трикотажа, к сожалению, катышки быстрее выводят из строя.

Активное трение возникает не только при носке одежды, но и при частой стирке в машинках. Трикотажные изделия от такого воздействия могут растянуться и совсем потерять свой внешний вид. Поэтому правильный уход и эксплуатация в подходящих условиях помогут сохранить любимую вещь дольше.

Как убрать катышки?

Итак, мы в ситуации, когда на одежде уже появились катышки. Не помогла бережная стирка и аккуратное ношение, даже тщательный подбор состава ткани не сработал. Как убрать катышки в домашних условиях?

Удаление машинкой

Как говорится, всё уже придумано за нас. Для обновления одежды создано специальное устройство. Машинка для удаления катышков очистит любую ткань, её стоимость сравнима с ценой одной процедуры химчистки, а срок службы очень долгий.

Фото: Oleg Opryshko/ istockphoto.com

Машинка устроена довольно просто: корпус из пластика с кнопкой включения, режущая часть, состоящая из сеточки и лезвия и контейнер для сбора текстильного мусора. Сеточка отделяет основу ткани, а лезвия срезают образованные катышки, и они попадают в контейнер.

В комплект устройства входит специальная щётка, кабель USB для зарядки и инструкция. Существуют модели, работающие на батарейках. Как правило, режущая часть изготавливается из нержавеющей стали. Если не задевать пуговицы и не ронять, этот механизм прослужит не один год.

Разнообразие моделей довольно высокое, хотя и механизм действия у них примерно одинаковый. Стартовая цена на машинку для удаления катышков около 200 рублей, модели известных фирм-производителей в специализированных магазинах техники стоят 1000-2000 рублей.

Можно ориентироваться на удобство держания в руке, эргономичность, можно на размер устройства, кому-то просто важен дизайн и известность марки. Такую машинку удобно брать в поездки внутри сумки или рюкзака. Особенно если использовать модель, работающую от батареек, чтобы не брать с собой лишние провода и не зависеть от розеток.

Ручные методы

Бритва

Все мы разные, и если кто-то бежит покупать специальные устройства, созданные специально для всего на свете, то для другого важно справляться с проблемами самостоятельно и без привлечения лишних гаджетов. Если вы хотите удалить катышки в домашних условиях без приобретения техники, то на помощь вам придёт обыкновенный бритвенный станок.

Нужно быть осторожным, чтобы не повредить ткань. Важно натянуть её. Разложить на ровной поверхности и аккуратно, бреющими движениями убрать катышки с одежды.

Фото: JohnGollop / istockphoto.com

Минусом такого способа является вероятность пореза ткани, в таком случае придётся справляться ещё и с микродырочками и вещь вместо обновлённого внешнего вида рискует оказаться списанной.

Скотч

Если вы не любите рисковать, можно воспользоваться скотчем. При таком способе липкую ленту плотно прикладывают к ткани и резко отрывают. Клеевой слой захватывает с собой пыль, мелкий мусор и катышки.

Этот метод лучше не использовать на ворсовых и пушистых тканях, таких как мохер, иначе ворс тоже прилипнет и вырвется, испортив внешний вид.

Зубная щётка

Удаляйте катышки с помощью зубной щётки. Способ долгий, но эффективный и безопасный. Он идеально подойдёт одежде с длинным ворсом. Нужно вычёсывающими лёгкими движениями пройтись по поверхности ткани. Катышки захватятся щетинками и останутся на щётке.

Пемза

Хорошим способом для удаления образований на одежде можно считать специальную пемзу. Но она подойдёт только для тканей плотных и грубых, тонкие могут повредиться от жёсткой природной структуры пемзы.

Пемза подойдёт для грубых тканей Фото: DimaSobko / istockphoto.com

При такой чистке важно делать линейные, а не хаотичные движения, лучше слишком сильно не давить на ткань, периодически очищать пемзу от катышков. А после очищения пройтись по поверхности изделия влажной рукой, чтобы удалить микроволокна и пыль.

Другие способы

Менее эффективна мелкозернистая наждачная бумага или новая сухая губка для мытья посуды. Хотя они тоже справятся с задачей избавления от небольшого количества катышков.

Если образований немного, но они явные, попробуйте использовать маникюрные ножницы. Аккуратно состригите катышки, не повредив ткань.

Предотвращение появления катышков

Лучше проблему предотвратить, чем бороться с последствиями. Так и в случае и с высокой пиллингуемостью ткани. Чтобы не искать подходящие вам методы избавления от катышков, лучше отстрочить их появление. И такие способы тоже имеются. Прежде всего они относятся к уходу за одеждой: к стирке и сушке.

Особенности стирки

Если стираете вещь, предрасположенную к появлению катышков, в машинке, обязательно используйте деликатный режим, избегайте высоких температур и оборотов при отжиме.

Лучше разделять бельё при стирке по типу ткани: лёгкие вещи с лёгкими, более плотные и тяжёлые с такими же.

Рекомендую выворачивать изделие наизнанку, чтобы трение не пришлось на лицевую сторону изделия. Обязательно нужно застёгивать все молнии и пуговицы.

Фото: simon2579/ istockphoto.com

Для стирки выбирайте специальные средства, которые деликатно очищают поверхность от грязи и ухаживают за волокнами ткани.

Хранение

Наиболее подходящим способом считается хранение в шкафу в аккуратно сложенном виде или на плечиках. Место должно быть сухое и без попадания прямых солнечных лучей.

Если понимаете, что вещь может быстро закататься, лучше поместите её в чехол для одежды, который защитит изделие от соприкосновения с другой одеждой. При вертикальном хранении для трикотажных вещей выбирайте плечики с широкой поверхностью «плеча», так стороны внутри будут находиться на расстоянии друг от друга и будут меньше тереться.

Фото: VladOrlov/ istockphoto.com

Уход

Рекомендуется периодически доставать вещи из шкафа и проходиться по ним липким роликом или щёткой, чтобы отчистить от пыли и волокон, которые могут ускорить процесс закатывания.

Также рекомендую гладить одежду. Тепловая обработка поможет предотвратить быстрое скручивание волокон ткани и замедлить появление катышек.

Когда вам ну совсем не хочется заморачиваться с уходом и выглядеть всегда опрятным, в незакатавшейся одежде, то лучше всего сразу подбирать для гардероба такие вещи, которые не подвержены быстрому износу.

Это вещи из плотных тканей, диагонального переплетения, одежда из хлопка или других неворсовых натуральных тканей. Например, джинсовая, сорочечная хлопковая ткань, шёлковые изделия, изделия из бамбука, крапивы, конопляного волокна.

Выбор сейчас разнообразен, и можно быть уверенным в том, что подходящая вещь из нужной ткани обязательно найдётся. Из верхней одежды это могут быть вещи с пропитками или финальными обработками, которые не только защитят от влаги, но и будут препятствовать износу.

Важность ухода и профилактических мер

Экологичный подход и разумная экономия ресурсов планеты и собственного бюджета приводит нас к тому, что относиться наотмашь к вопросам своего гардероба не получается.

Сегодня важно уметь долго носить вещи, а не пополнять свалки текстильного мусора одеждой, которую носили пару недель. Поэтому надо научиться сразу думать о последствиях своих решений. При хорошем уходе и бережной стирке даже не очень дорогая вещь способна прожить вполне долгую и активную в эксплуатации жизнь.

Кроме того, даже ношеную одежду в хорошем состоянии вполне можно неплохо продать. Существует довольно много интернет-платформ для этих целей, а можно просто передать такие вещи в благотворительные фонды или секонд-хенды.

При хорошем уходе даже недорогая вещь способна прослужить долго Фото: Volodymyr Zakharov/ istockphoto.com

Рекомендуемая периодичность ухода

Стоит отметить, что отнюдь не каждую вещь стоит регулярно стирать. Например, если вы носите зимой флисовую кофту на хлопковую футболку, которая обладает хорошей гигроскопичностью и впитывает пот, нет смысла часто стирать вязаный верх.

При условии, что вы не бываете в помещениях, которые могут пропитать вещь запахами, достаточно хорошенько его проветрить на балконе или просто в комнате. Повесьте таким образом, чтобы вокруг было пространство, не заталкивая обратно в шкаф.

Лучше два дня подряд не носить вещи из деликатных тканей, нужно, чтобы изделие вернуло себе форму, для этого стоит дать вещи отлежаться или отвисеться хотя бы день.

Без необходимости не наносите дезодорант непосредственно на одежду, это может её испортить. К тому же накопившиеся запахи приведут к более частым стиркам. Когда на одежде появляются первые катышки, лучше сразу аккуратно их удалить. Они всё равно заметны не только вам, а ткань от регулярного ухода будет выглядеть только лучше.

И читайте ярлыки по уходу за вещами, они содержат много важной информации по стирке и сушке для конкретного изделия. Постарайтесь им следовать.