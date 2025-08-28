Кай Грин по прозвищу Хищник: история эпатажного бодибилдера, его рацион и тренировки

Сейчас ему 50 лет, но он по-прежнему в отличной форме.

Один из лучших бодибилдеров мира всегда умел удивлять публику – его выступления славились зрелищностью. Длинная коса стала визитной карточкой и неотъемлемым элементом образа Кая, который внешне похож на древнего воина.

О чём расскажем:

Биография Кая Грина

Лесли Кай Грин родился 12 июля 1975 года в Бруклине, Нью-Йорк, США. Рос будущий спортсмен в неблагополучной семье, родители совершенно не уделяли внимание здоровью ребёнка. И в шесть лет мальчика забрали у семьи и отдали под опеку государства. В детстве Кай перебрал несколько приёмных семей. Из-за частой смены обстановки у Грина проявились проблемы с успеваемостью в школе, он начал проявлять агрессию.

Для юного Кая бодибилдинг стал своего рода уходом от той тяжёлой реальности, в которой он пребывал.

Я нашёл способ отвлечься. Хотя глубоко в моей душе было скрыто много талантов, но больше всего я хотел стать артистом. Я использовал своё собственное тело как полотно, создавая произведения искусства.

До сих пор Кай благодарен своему учителю английского, который настаивал на том, чтобы проблемного подростка отправляли на все спортивные соревнования от школы. На свою беду Кай связался с дурной компанией, которая промышляла криминалом. Парень вполне мог загреметь в полицию, но турниры и чемпионаты стали для Грина спасением. Он много тренировался, ездил по городам на соревнования, завоёвывал призовые места. У Грина банально не было времени, чтобы поддерживать связи с бывшими дружками.

Кай Грин Фото: Quinn Rooney/Getty Images

Сейчас Кай со смехом вспоминает, как качал железо в крошечном полуподвальном зале. Однако именно эта школа дала Грину все необходимые знания. «Каждый профессиональный спортсмен начинает как любитель», – подчёркивает культурист. В 18 лет Грин уже весил 118 кг и делал жим лёжа с весом в 227 кг.

Потом он стал тренироваться в знаменитом спортзале 5th Avenue Gym. Здесь он познакомился с профессиональными бодибилдерами, которые сделали себе имя в мировом спорте.

Титулы и награды

В 19 лет спортсмен получил статус профессионала в федерации бодибилдинга.

В 1999 году Каю был присвоен титул абсолютного чемпиона Team Universe, и его пригласили участвовать на чемпионате мира в Братиславе. На турнире Грин занял четвёртое место, и расстроенный результатом, взял длительную паузу на четыре года.

В 2004 году Кай вернулся в спорт с новыми силами и тогда же сразу перешёл в профессиональный разряд IFBB. В 2007-м взял первое место на турнире «Колорадо Про». Трижды атлет оказывался на втором месте турнира «Мистер Олимпия», но стать победителем так и не смог.

На счету Грина такие титулы:

«Арнольд Классик» – 2016, первое место;

«Мистер Олимпия» – 2014, второе место;

«Мистер Олимпия» – 2013, второе место;

«Мистер Олимпия» – 2012, второе место;

«Арнольд Классик» – 2010, первое место;

«Арнольд Классик» – 2009, первое место;

«Гран-при Австралия» – 2009, первое место;

«Нью-Йорк Про» – 2008, первое место;

«Колорадо Про» – 2007, первое место.

Главным соперником Кая Грина был другой прославленный культурист Фил Хит. За противоборством двух титанов наблюдал весь мир бодибилдинга. Грину никак не удавалось свергнуть Хита с пьедестала почёта турнира «Мистер Олимпия». Профессиональное соперничество в какой-то момент перешло в личную вражду.

Однажды бодибилдеры вступили в словесную перепалку накануне показательных выступлений на «Мистере Олимпия» в 2014 году. На тот момент Фил Хит три года подряд удерживал титул абсолютного чемпиона турнира и намеревался его сохранить. Во время пресс-конференции Хит сказал, что он пообещал своему покойному отцу принести домой ещё один титул. Мол, он так уверен в победе, иначе бы даже не приезжал на выступление.

Грин язвительно отметил, что при всём уважении к родителю соперника у того уже есть три трофея – и с него достаточно. Теперь очередь Кая одержать уверенную победу. Слова Кая возмутили Фила, тот не преминул отметить, что соперник во всех интервью жалуется на своё трудное детство и тяжёлое прошлое. И лучше бы с таким же упорством уделял время тренировкам.

Кай Грин Фото: Quinn Rooney/Getty Images

Когда ведущий попросил Кая назвать три причины, почему он победит, бодибилдер ответил: «Я буду на 18 кг тяжелее, у меня более развита спина, и я шире». На аналогичный вопрос о перспективах на победу Фил дал лаконичный ответ: «2011-й, 2012-й и 2013-й». Таким образом бодибилдер подчеркнул, что уже три года удерживает чемпионство.

На сцене же Фил и Кай чуть не подрались. Причём провокатором стал Грин. Он специально откидывал свою длинную косу таким образом, чтобы она постоянно задевала Хита. Бодибилдер не выдержал и толкнул оппонента. Завязалась потасовка, культуристов растаскивали судьи.

Несмотря на амбиции Кая Грина, победу снова одержал Фил Хит и получил приз в $ 275 тыс. Грин взял серебро и выигрыш в $ 130 тыс. Кстати, Хит удерживал титул «Мистера Олимпия» ещё три года, уступив лишь в 2018-м.

В 2015 году Кай планировал вернуться на турнир, однако его не допустили организаторы. Истинная причина до сих пор неизвестна, однако Грин утверждает, что это связано с тем, что он запустил собственную линию пищевых добавок и спортивного питания.

Для бодибилдера решение организаторов стало потрясением. Не сдерживая слёз, он поделился с поклонниками: «Меня не сломают. Я не хочу ни о ком говорить плохо».

А в 2016 году Кай победил на соревнованиях «Арнольд Классик». Это был последний турнир в карьере культуриста.

Тренировки и питание

Соревновательный вес Кая при росте в 173 см составлял 136 кг, а вес в межсезонье – 116-120 кг. Окружность бицепса – 56 см, голени – 49 см, бедра – 86 см. Максимальный жим лёжа – 240 кг, в приседе – 320 кг.

В рационе Кая обязательны яйца в больших количествах, овсянка и картофель и, конечно, мясо.

У меня только одна диета — много еды. Приходится есть, даже когда не думаешь о пище. Чтобы нарастить мышцы, нужно есть каждые два часа, точно по расписанию, без задержек. Как машина. Поэтому если бы я ел только тогда, когда голоден, то так не выглядел бы. Мышечной массе нужна пища!

Кай Грин Фото: Imago/ТАСС

Кай отмечает, что в тренировках действовал по разным методикам. Например, придерживался принципа высокообъёмного тренинга Арнольда Шварценеггера. Однако бодибилдер отмечает, что всё зависит от физических возможностей человека. И не стоит слепо следовать определённым курсам, а нужно прислушиваться к своему телу.

«Можно многое попробовать. Но помните, что бодибилдеры зарабатывают, продавая свои фитнес-принципы. Всё зависит от того, что лучше всего подходит именно вам».

У Кая нет какого-то любимого упражнения, он предпочитает разнообразные тренировки на все группы мышц. День спортсмена начинается в 4:30 утра. Сначала он делает ряд кардиоупражнений, затем приступает к силовым нагрузкам. А потом уходит с головой в творчество и проекты. Также Кай владеет собственной компанией по производству и продаже пищевых добавок – и бизнес отнимает немало времени.

Одними из важных принципов тренировок Кая являются осторожность и неторопливость. Грин против экстремального тренинга, выполняет упражнения без резких рывков, между подходами подтягивается на турнике, сбрасывая с мышц спины напряжение.

Бодибилдер подчёркивает, что никогда не гнался за рекордами по подъёму сверхтяжестей – ему важно иметь красивое мощное рельефное тело.

В период подготовки к самому важному турниру «Мистер Олимпия» культурист уплотнял рацион, увеличивая калорийность и количество белка. Ел по семь раз на дню и придерживался примерно такого плана питания:

450-граммовый стейк, 12 яичных белков, почти 1 кг белого риса;

две куриные грудки, бургер из индейки, 500 г белого риса;

120 г филе лосося, шесть яичных белков, пучок зелёного салата;

120 г стейка, две сладкие картофелины;

450 г лосося, два стакана овсянки с изюмом, стакан зёрен кукурузы;

коктейль из 85 г протеина, стакана кешью или авокадо;

450 г стейка и овощи.

И это один день! Осилить столько пищи может разве что великан…

Кроме того, Кай придерживался режима. По его мнению, правильный сон и восстановление мышц – ключ к долгосрочному и сбалансированному прогрессу.

Кай Грин Фото: Quinn Rooney/Getty Images

Личная жизнь Кая Грина

Помимо спорта, Кай Грин увлекается искусством. Он художник. Часто рисует автопортреты. По словам бодибилдера, именно такой взгляд на себя со стороны и помогает ему поддерживать хорошую физическую форму. В 2011 году Грин провёл выставку своих работ.

«Как профессиональный культурист я скульптор-мастер. Художественный показ заставил меня понять, что я всегда был художником: мой медиум – человеческое телосложение».

Грин по-прежнему питается по шесть раз в день и столько же дней в неделю тренируется. И профессиональную карьеру он официально не завершал!

Никогда не говори «никогда». И я никогда официально не уходил на пенсию, и невозможно знать наперёд. Нужно двигаться дальше, мне многое предстоит реализовать.

В начале этого года культурист даже заявлял о возможности возвращения в турнир «Мистер Олимпия», который состоится в октябре в Лас-Вегасе. Однако в списках участников 50-летнего спортсмена нет.

Также в копилке бодибилдера есть и актёрский опыт. Он сыграл роль стриптизёра в комедии «Колледж готов», появился в эпизоде сериала «Очень странные дела».

Кай ни разу не был женат, встречался с культуристкой Дайаной Кадо и спортсменкой Даной Линн Бейли. О личном бодибилдер говорить не любит, ведёт довольно аскетичный и уединённый образ жизни.

Для многих бодибилдеров Кай стал настоящим примером. Он покорял публику не только безупречной фигурой, но и артистизмом и обаянием.

«Кай Грин является источником вдохновения для многих людей, и у него так много других талантов», – говорил про бодибилдера культурист Джей Катлер.