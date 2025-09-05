Рекорды по обжорству: 5 чемпионов по скоростному поеданию еды — как они выглядят

Чемпионаты по скоростному поеданию различных продуктов собирают в своих рядах самых самоотверженных и рисковых участников. И хотя такие состязания всегда зрелищны и притягивают внимание зрителей, они довольно опасны.

Участники нередко давятся едой, что само по себе является риском удушья. Несмотря на все опасения, большинство участников тщательно готовится и подходит к чемпионатам ответственно и серьёзно.

О чём расскажем:

Что такое скоростное поедание пищи?

Чемпионаты по скоростному поеданию еды пользуются огромной популярностью: у таких необычных соревнований есть поклонники и даже постоянные участники. Как показывает статистика, больше всего обжорство поощряется в США, Японии и Канаде.

Для того чтобы поучаствовать в состязании по поеданию еды, нет особых ограничений. Участниками могут быть как женщины, так и мужчины разного возраста. При этом нет разделения по полу: все соревнуются на равных. У них лишь одна цель: за определённое время, а именно за 10-15 минут, съесть как можно больше еды.

Как правило, это бургеры, хот-доги, различные пирожки и сладости.

Организаторы самостоятельно устанавливают правила, которых следует придерживаться: иногда можно запивать еду водой, иногда – нет; в редких случаях требуется разжевывание пищи, но в основном на это не обращают внимание.

Спонсируют такие чемпионаты предприятия быстрого питания – именно они и предоставляют продукцию для соревнований.

Собрали самых знаменитых чемпионов по поеданию пищи.

Соня «Чёрная вдова» Томас

Если взглянуть на эту хрупкую и миниатюрную женщину, то в жизни не догадаешься, что она чемпионка по скоростному поеданию пищи. Её вес – менее 50 кг, поэтому возникает вопрос – как ей удаётся съедать огромное количество пищи и при этом выглядеть тростинкой? Как признаётся сама Соня, всё дело в отличном обмене веществ, который помогает ей оставаться стройной.

Соня Томас Фото: Andrew Burton/Getty Images

Чёрная вдова может похвастаться участием в крупных турнирах – на её счету сразу четыре рекорда. В 2000 году Соня поучаствовала сразу в нескольких чемпионатах: она съела 65 сваренных вкрутую яиц за 6 минут 40 секунд, а после 167 крылышек за 32 минуты на другом соревновании. Затем установила два мировых рекорда: один по поеданию сосисок, а именно 35 штук за 10 минут, и по поеданию омаров: всего было съедено 44 омара весом более 5 кг за 12 минут.

Сейчас Соне Томас 58 лет, она давно не участвует в чемпионатах, но продолжает вдохновлять своих поклонников на новые достижения.

Такеру Кобаяси

Такеру сейчас 47 лет, он давно не участвует в чемпионатах по поеданию еды, но когда-то блистал там. Он шестикратный чемпион конкурса по поеданию хот-догов. Первый свой мировой рекорд японец установил в 2001 году, съев за 12 минут 50 хот-догов.

Такеру Кобаяси Фото: David Becker/Getty Images

В дальнейшем Кобаяси трижды переплюнул свой рекорд. Мужчина получил широкую известность благодаря своему необычному способу поеданию хот-догов. Его «Метод Соломона» заключается в том, что хот-дог необходимо вначале отделить от булочки, затем сломать пополам и обязательно запить водой.

Такеру есть чем похвастаться в мире скоростного поедания пищи: в 2005 году он съел 83 вегетарианских пельменя цзяоцзы за 8 минут, потом 100 жареных свиных булочек за 12 минут, а годом позже – поглотил 97 гамбургеров на одном из турниров. На этом мужчина не остановился: за 30 минут он съел 150 рисовых шариков, 13 сэндвичей с сыром всего за минуту, 337 куриных крылышек за 30 минут, 159 тако за 10 минут, более 15 пицц за 12 минут.

Для человека со столь зверским аппетитом, Кобаяси выглядит весьма стройным мужчиной: при росте 173 см он весит 58 кг. Как признался в одном из интервью, этим он обязан своему необычному методу и серьёзному подходу к участию в соревнованиях. Такеру специально постепенно растягивает свой желудок, съедая большое количество еды. Кроме того, он известен своеобразными движениями тела, которые позволяют еде быстрее проходить через пищевод и утрамбовываться в желудке.

Джоуи «Челюсти» Честнат

На счету американца Джоуи Честната 55 мировых рекордов в 55 дисциплинах. Честнат – выдающийся чемпион по скоростному поеданию еды, который по праву собрал многомиллионную армию поклонников.

Джоуи «Челюсти» Честнат Фото: Adam Gray/Getty Images

Сейчас мужчине 41 год, и он всё ещё продолжает участвовать в чемпионатах. В июле 2025 года Джоуи проглотил целых 70 хот-догов за каких-то 10 минут, но свой же рекорд так и не побил.

Американец ростом около 2 м весит чуть больше 100 кг, однако его внешность ничуть ненапоминает внешность обжоры. У Джоуи, как и у его вечного соперника Такеру Кобаяси, есть своя методика, позволяющая удерживать чемпионство. Он своевременно растягивает свой желудок, потребляя большое количество жидкости: молока, воды и протеиновых добавок.

Когда Джоуи готовится к чемпионату, он устраивает домашнее соревнование: готовит хот-доги и имитирует состязание, поедая их в большом количестве. Обычно Честнат начинает с 40 хот-догов, постепенно увеличивая их количество: для него это сродни спортивному мастерству.

Мики Судо

Мики Судо начала участвовать в чемпионатах по скоростному поеданию еды в 2013 году. И сумела достигнуть немалых высот. Судо специализируется на поедании хот-догов. Здесь ей нет равных среди женщин: с 2014 года на её счету 11 лет безусловных побед в конкурсе, без учёта 2021 года – тогда Мики пришлось сделать небольшую паузу в связи с беременностью.

Мики Судо Фото: Alexi J. Rosenfeld/Getty Images

В 2024 году Мики установила женский рекорд по поеданию хот-догов, проглотив за раз 51 штуку. Пока это достижение не перебито другими участницами. Сейчас миловидной и хрупкой блондинке 40 лет, но она и не думает останавливаться на достигнутом и уверяет, что ещё порадует поклонников своими достижениями.

Патрик «Пэт» Бертолетти

Пэт начал свою карьеру в сфере питания в 2006 году. На его счету множество побед. Но, в отличие от многих своих конкурентов, мужчина имеет прямое отношение к кулинарии: Бертолетти изучал кулинарное искусство в колледже Чикаго и работал шеф-поваром в местном ресторане.

Патрик «Пэт» Бертолетти Фото: Mario Tama/Getty Images

В 2006 году Пэт одержал первую победу на чемпионате по поеданию мороженого. А годами позже установил несколько мировых рекордов: съел 275 халапеньо за 8 минут, килограммы пицц, устриц и индеек. В 2024 году выиграл престижный чемпионат по поеданию хот-догов, став одним из самых выдающихся и сильных игроков в мире скоростного поедания пищи.

На этом 40-летний американец не останавливается, однако, учитывая высокую конкуренцию, Бертолетти придётся доказывать профессионализм и целеустремлённость.

Популярные чемпионаты по скоростному поеданию пищи

Существует огромное количество различных чемпионатов. Так, в Новом Орлеане ежегодно проходит чемпионат по скоростному поеданию устриц. Как раз в таком в 2011 году и победил Пэт Бертолетти.

Англичане тоже не против посмотреть на то, как отчаянные участники состязаются между собой в скоростном поедании определённого продукта. На одном чемпионате они отдают предпочтение чесноку, а на другом – крапиве.

В корейском районе Чикаго регулярно проводится чемпионат по поеданию кимчи. Предыдущий рекорд не побит: поэтому победителю придётся съесть больше 4 кг продукта за 6 минут.

В Паттайе ежегодно проводится конкурс по скоростному поеданию крокодиловых яиц. Тайцы готовы на всё что угодно, лишь бы привлечь как можно больше туристов. И у них здорово получается: не каждый день увидишь, как местные пытаются уместить в себе 10 крокодиловых яиц, при этом глядя на секундомер.

В США удивляют ещё больше: в 2012 году во Флориде в одном из зоомагазинов прошло состязание по скоростному поеданию живых мадагаскарских тараканов. Участникам было необходимо съесть как можно больше живности за минуту.

Англичанин Кен Эдвардс сумел одержать победу, но вскоре после оглашения результатов ему стало плохо: мужчина скончался по дороге в больницу. Причин, возможно, было несколько: аллергическая реакция или бактерии, содержащиеся в насекомых.