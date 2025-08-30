Как наши мысли мешают нам похудеть: разбор типичных и опасных установок

Лишний вес — это не проблема тела, а нейробиологическая программа, благодаря которой вы приучились набирать дополнительные килограммы. И она формирует привычки, которые становятся историей вашего организма. Главная задача в борьбе за стройность — изучение того, что стало отправной точкой при наборе веса. Необходимо понять, какие негативные установки лежат в основе повышенного аппетита и гиподинамии, с которой невозможно справиться с помощью тренировок в зале. Что на самом деле мешает вам похудеть и как от этого избавиться?

Екатерина Тур врач, психосоматолог, нейропсихолог «Чтобы снизить вес, надо понять истинные причины проблемы. А ещё — пробраться сквозь дебри установок о похудении, которые существуют в обществе, но не работают. Более того — зачастую тормозят процесс. С чем же нам предстоит разобраться?»

Маркетинг похудения

Сегодня в России очень широко развит маркетинг похудения, который нацелен вовсе не на то, чтобы человек сбросил лишние килограммы. Задача рынка — постоянно продавать различную продукцию: чаи, БАДы и прочие товары.

Первая группа негативных установок — уверенность в том, что можно стать стройным благодаря какому-либо напитку для похудения или, что еще хуже, препарату, который блокирует аппетит. Всё это очень опасная иллюзия: она может обернуться необратимыми нарушениями здоровья, когда ценой идеальной фигуры становится собственная жизнь.

Известны случаи, как после стихийного приёма тройной дозы мочегонного у людей отказывают почки. В результате молодые девочки, мечтающие сбросить вес, становятся пациентами на гемодиализе. Тот самый разрекламированный препарат для похудения, популярный во всём мире, может вызвать некроз поджелудочной железы и паралич желудка — последствия уже описаны в клинической практике.

Фото: fcafotodigital / istockphoto.com

Главное, что нужно изменить, — сам подход к уменьшению массы тела. Слово «похудение» — это не про то, чтобы стать стройным, а про то, чтобы заболеть. Нормальный процесс должен называться «снижение веса». Только тогда он будет безопасным и принесёт желаемые результаты.

Семейное наследие

Следующая группа — установки, знакомые с детства. Это правила, которые диктуют ребёнку старшие и которые он переносит во взрослую жизнь. Требования не оставлять еду на тарелке, съедать всё до конца, есть первое, второе и третье, причём обязательно с хлебом многие помнят с детства. И это тоже сломанная нейробиологическая программа. Вы её усвоили, вырастая в той среде, которая окружала вас в самый важный период жизни.

К чему это приводит в дальнейшем? Можно просто потерять контакт с собой, привыкнуть к перееданию, не ощущая того, чего вы на самом деле хотите, какое количество пищи вам необходимо. Существует программа, заложенная в сознание давным-давно, и её надо исполнять дальше.

Стрессовый фактор

Третья категория — все установки, направленные на заедание. Это убеждённость в том, что если вы съедите шоколадку, то почувствуете себя лучше. Или уверенность, что после чашки кофе вы наконец-то вспомните потерянное ощущение свободы, которое вам так дорого. Приходя с работы, многие от души наедаются, чтобы забыть о стрессе, пережитом в течение дня.

Это, по сути, включаются различные психосоматические программы. Их всего 10, они работают как раз на уровне бессознательного и направлены против стресса. То есть одним из ключевых факторов набора веса у взрослого человека является именно стресс. При помощи еды люди пытаются его заглушить — чтобы не чувствовать напряжения, радуют себя шоколадкой. Одни едят конфеты и десерты, другие позволяют себе лишнюю баночку пива с её калориями, третьи любят сладкий кофе. У всех этих продуктов яркие вкусовые характеристики, поэтому они так привлекательны.

Одним из ключевых факторов набора веса у взрослого человека является именно стресс Фото: Moon Safari / istockphoto.com

Детские травмы

Стоит отметить слой метаустановок, которые действуют в бессознательном и представляют собой последствия травмирующего детского опыта. Важно понимать, что если человек пережил травму, то эта боль, скрытая внутри, продолжает работать. Она требует, чтобы он откуда-то черпал новые и новые ресурсы, несмотря на нормальный вес. Дефицит ресурса восполняется через переедание.

В этой группе риска находятся люди, пережившие негативный опыт в детстве. Клинические исследования показывают разнообразные результаты, включая аддиктивное пищевое поведение, когда у человека формируется самая настоящая зависимость.

Как действовать, чтобы реально сбросить вес?

Помните, что никакая диета, никакой чай для похудения не помогут вам обрести стройность. Истинное снижение веса начинается в голове, поэтому надо начать работу над собой. Прежде всего необходимо познакомиться со своим телом, вернуть ему осознанность в еде, которая заложена с рождения, практиковать интуитивное питание.

Диета не поможет обрести стройность Фото: Prostock-Studio / istockphoto.com

Следует повышать качество жизни всеми доступными способами, посещать сеансы с психологом или психотерапевтом. Ну и, конечно, важно показаться лечащему врачу, потому что увеличение веса является симптомом различных заболеваний. Необходимо исключить, например, гипотиреоз, когда щитовидная железа вырабатывает недостаточное количество гормонов, и другие расстройства. Кроме того, на массу тела могут влиять некоторые медикаменты.

Существует множество вредных установок, которые мешают успешному снижению веса и поддержанию здорового образа жизни. Люди часто надеются на жёсткие диеты и сомнительные препараты, которые приводят к временным результатам, но не дают нужного эффекта.

Кроме того, многие считают, что похудение — это лишь физический процесс, игнорируя психологические аспекты. Чтобы сбросить вес, важно сосредоточиться на зависимостях и стрессах, практиковать комплексный подход к проблеме. Это позволит создать здоровые привычки и достичь устойчивых результатов.