Разбираемся, куда идти на тренировки, и изучаем технику безопасности вместе с экспертом.

Батутные центры в Москве для детей и взрослых: 6 мест с ценами и адресами

Прыжки на батуте пользуются огромной популярностью у людей всех возрастов. Когда вы прыгаете, в работу включаются мышцы всего тела, а это значит, что обычное развлечение превращается в полноценную тренировку.

На батутной арене проводят различные активности: корпоративы, семейные и детские праздники, дни рождения и многое другое. Для маленьких гостей в центрах работают специальные игровые зоны, отвечающие всем требованиям безопасности. Подростки и взрослые могут насладиться весельем и не просто попрыгать, а попробовать свои силы, сыграв в баскетбол на батутах, или пройти полосы препятствий.

Существует и фитнес на батутах, позволяющий поддерживать физическую форму с помощью необычных упражнений. Если вы хотите весело провести время всей семьёй и получить заряд положительных эмоций, то посещение батутных центров станет прекрасной альтернативой многим развлекательным клубам.

Топ-6 батутных центров в Москве

Сеть спортивно-развлекательных центров DOAFLIP

Адрес: Смирновская улица, 25, стр. 1 (метро «Нижегородская»); проспект маршала Жукова, 4 (МЦК «Хорошёво»)

Цена: на маршала Жукова в будни батутная арена два часа – 1200 рублей, выходные – 1500 рублей, безлимит в будни – 1500 рублей, в выходные – 3000 рублей. На Смирновской – Golden ticket на три часа – 2500 рублей, Titan ticket безлимит – от 4500 до 5000 рублей, Platinum ticket на четыре часа – от 3800 до 4300 рублей, Light ticket на два часа – от 1900 до 2500 рублей.

Время работы: центр на Смирновской: пн-пт: с 12:00 до 22:00, сб-вс: с 9:00 до 22:00; центр на маршала Жукова: пн-вс: с 12:00 до 23:00.

Спортивно-развлекательный центр активного отдыха предлагает огромный выбор всевозможных развлечений: полосу препятствий, батутную арену, верёвочный парк, бластер-арену, поролоновую яму, скалодром, канаты и другие возможности для новых впечатлений и ярких эмоций.

Центр проводит организацию любых мероприятий под ключ: вам не придётся ни о чем беспокоиться – за комфорт и веселье будут отвечать опытные аниматоры и тренеры. В зависимости от выбранного входного билета можно уютно провести время всей семьёй.

Golden Ticket включает в себя четыре зоны активности: батутную арену, полосу препятствий, верёвочный парк и бластер-арену.

включает в себя четыре зоны активности: батутную арену, полосу препятствий, верёвочный парк и бластер-арену. Titan ticket – это полный безлимит с вышеперечисленными активностями и тренировкой от опытного инструктора.

– это полный безлимит с вышеперечисленными активностями и тренировкой от опытного инструктора. Platinum ticket – это четыре часа удовольствия в зонах плюс посещение скалодрома.

– это четыре часа удовольствия в зонах плюс посещение скалодрома. Light ticket – двухчасовое посещение батутной зоны и верёвочного парка.

Сеть спортивно-развлекательных центров DOAFLIP Фото: vk.com/doaflip

Сеть батутных центров «Небо»

Адрес: Ленинградский проспект, д. 80, к. 11 (метро «Сокол»); Багратионовский проезд, д. 5, ТЦ «Филион» (метро «Фили»); Венёвская улица, д. 6, ТЦ «Витте Молл» (метро «Бульвар Адмирала Ушакова»); Люблинская улица, д. 153, ТРЦ «Люблю Молл» (метро «Братиславская»)

Цена: в будни один час – 1000 рублей, выходные один час – 1600 рублей. Сопровождение детей до шести лет бесплатно. Стоимость персонального тренера: один-четыре человека – 3200 рублей в час, пять-восемь человек – 4200 рублей в час.

Время работы: с 10:00 до 22:00

Сеть батутных центров представлена в разных районах Москвы. Помимо традиционных прыжков на батутах, здесь можно провести время с семьёй в верёвочном парке, на скалодроме, ниндзя-арене. Для детей работают спортивные секции различной направленности, где профессиональные тренеры помогут провести время с пользой. В центре обучают прыжкам на батутах и воздушной гимнастике, акробатике и развивающей гимнастике.

Взрослые тоже найдут чем заняться. Здесь проходят групповые тренировки на батутах, где занимаются акробатикой, воздушной гимнастикой и фитнесом на батутах. Действуют специальные предложения для студентов и многодетных семей.

Фото: vk.com/nebojump

Семейный парк развлечений «Атмосфера»

Адрес: Каширское шоссе, д. 61, стр. 2, ТРЦ «Каширская плаза» (метро «Домодедовская»); Кировоградская улица, д. 13 А, ТРЦ «Коламбус» (метро «Пражская»); 18 км Ленинградского шоссе, ТРЦ «Зеленопарк»

Цена: ТРЦ «Каширская плаза». В будни батутная арена один или два часа – от 1300 до 1600 рублей, в выходные – от 1700 до 2200 рублей; весь день батутной арены в будни – 2000 рублей, в выходные – 2600 рублей; услуги тренера и няни в будни – от 2000 до 3000 рублей, в выходные – от 2000 до 3200 рублей.

ТРЦ «Колумбус». Батутная арена (взрослая зона 6+): в будни один или два часа – от 1400 до 1700 рублей, в выходные – от 1700 до 2000 рублей, весь день батутной арены в будни – 1900 рублей, в выходные – 2300 рублей, батутная арена (детская зона до 10 лет) один или два часа в будни – от 1200 до 1500 рублей, в выходные – от 1800 до 2100 рублей, услуги тренера – 2500 рублей.

ТРЦ «Зеленопарк». Батутная арена один или два часа в будни – от 1300 до 1500 рублей, в выходные – от 1800 до 2100 рублей; весь день батутной арены в будни – 1700 рублей, в выходные – 2300 рублей; услуги тренера и няни – 1500 рублей, групповая тренировка – 2500 рублей.

Время работы: пн-вс: с 10:00 до 22:00 во всех филиалах.

Центр проводит организацию праздников под ключ: детские дни рождения, выпускные и семейные вечера.

Есть различные активности – батуты, верёвочный парк, ниндзя-парк, игровая зона, нерф-площадка, которые однозначно понравятся детям и подросткам. А для более взрослых гостей центра есть другие варианты полезного времяпрепровождения.

На групповых и индивидуальных тренировках посетители центра получат новые впечатления и эмоции: в зависимости от физической подготовки и возраста можно попробовать фитнес на батутах, воздушные полотна, стретчинг, акробатику. За безопасностью посетителей следят инструкторы, которые подскажут правильную технику выполнения того или иного упражнения, раскроют секреты прыжков на батутах.

Семейный парк развлечений «Атмосфера» Фото: atmosferapark.ru

Сеть батутных центров JUST UP

Адрес: Автозаводская улица, д. 18, ТРЦ «Ривьера», третий этаж (метро «Автозаводская»); Ходынский бульвар, вл. 1, парк «Ходынское поле», метро «ЦСКА»

Цена: на «Автозаводской»: прыжки на батутах – от 500 до 900 рублей в будни, от 700 до 1500 рублей – в выходные. Услуги персонального тренера: от 1200 до 1400 рублей, групповое занятие – 800 рублей.

На «ЦСКА»: прыжки на батутах весь день с 10:00 до 22:00 – от 500 до 900 рублей в будни, от 700 до 1500 рублей – в выходные. Прыжки на батутах ночью с 22:00 до 10:00: от 400 до 1000 рублей – и в будни, и выходные. Услуги персонального тренера: от 1200 до 1400 рублей, групповое занятие – 800 рублей.

Время работы: «Автозаводская»: ежедневно с 10:00 до 22:00; «ЦСКА»: с понедельника по четверг и в воскресенье: с 10:00 до 22:00, по пятницам и субботам центр работает круглосуточно.

Батутный центр располагается по двум адресам. Первый находится в крупном ТЦ «Ривьера» и представляет собой просторную площадку с профессиональным оборудованием и отдельной зоной для прыжков на батутах для малышей. Здесь есть поролоновая яма, спортивный батут, батутная горка, наклонные батуты и скалодром.

Второй центр находится на территории парка «Ходынское поле». Несколько батутных дорожек, поролоновая яма, спортивный и наклонные батуты превратят посещение в весёлое и незабываемое событие.

Сеть батутных центров JUST UP Фото: just-up.club

Батутный клуб OGO

Адрес: улица Архитектора Власова, 6, метро «Профсоюзная»

Цена: пробное занятие – 1100 рублей, разовое – 2200 рублей, групповые тренировки – от 7000 до 14 500 рублей, персональная тренировка – 4000 рублей. Действует система абонементов: от 18 000 до 50 000 рублей в зависимости от количества тренировок.

Время работы: с 10:00 до 21:00

Это современный гимнастический батутный центр, акцентирующийся исключительно на тренировках. Благодаря специальным программам в центре можно найти подходящие занятия на батутах как детям, так и взрослым. А ещё здесь можно заниматься всей семьёй.

Для взрослых есть удобное расписание групповых и индивидуальных занятий, состоящих из элементов акробатики, гимнастики, паркура, воркаута и прыжков на батуте. Для детей от полутора лет разработаны специальные программы с учётом возраста. Регулярные тренировки помогут развить малышам гибкость, крупную моторику и выносливость. Клуб организует детские мероприятия, дни рождения и семейные праздники.

Батутный клуб OGO Фото: ogo-club.ru

Семейный парк развлечений Monkey Park

Адрес: Поречная улица, д. 10 (ТРК Mari), метро «Братиславская»

Цена: вся игровая площадка с понедельника по пятницу – от 1540 по 1590 рублей; в выходные – от 1890 до 1990 рублей.

Время работы: пн-вс: с 10:00 до 22:00

К услугам посетителей огромное количество различных аттракционов: скалодром, сухой бассейн, ступени великана, батутная арена, лабиринт, нерф-арена, полоса препятствий, зона для малышей от двух лет и прочие развлечения. Клуб проводит семейные праздники, дни рождения, школьные выпускные.

Семейный парк развлечений Monkey Park Фото: monkeypark.ru

Польза и противопоказания тренировок на батуте

Противопоказания к прыжкам на батуте

Александр Саратов тренер адаптивного спорта по прыжкам на батуте, нейропсихолог, АНО «Школа Героев» «Прыжки на батутах — это не просто развлечение, а полноценный вид спорта, который даже входит в программу Олимпийских игр. Поэтому к этому занятию следует подходить с особой ответственностью. Первое и самое главное правило — перед началом занятий обязательно нужно получить справку от врача, подтверждающую отсутствие противопоказаний. Это позволит избежать потенциальных рисков и травм. Важно помнить, что прыжки на батутах могут создавать значительную нагрузку на организм, и наличие заболеваний может привести к серьёзным последствиям. Поэтому перед началом тренировок необходимо проконсультироваться с врачом и убедиться в своей готовности к таким физическим нагрузкам».

Среди распространённых противопоказаний к тренировкам можно выделить:

нестабильность шейного отдела позвоночника;

эпилепсию;

нарушения работы вестибулярного аппарата;

язву желудка и двенадцатиперстной кишки;

глаукому;

остеопороз;

деформации позвоночника, включая сколиоз и межпозвоночные грыжи;

остеохондроз;

бронхиальную астму;

беременность;

тромбофлебит;

заболевания сосудистой системы, такие как сердечная недостаточность, частые приступы стенокардии и гипертония.

Польза прыжков на батуте

Прыгать приходится на нестабильной поверхности, что будет полезно для развития различных физических и психических навыков. Детям можно начинать прыгать на батуте с трёх лет. Однако важно, чтобы нагрузка была дозированной и не превышала 10-15 минут, особенно на начальном этапе.

Занятия на батутах рекомендованы людям, которым по состоянию здоровья запрещены упражнения на выносливость или силовые виды спорта. Польза от прыжков проявляется в различных сферах: это и тренировка вестибулярного аппарата, и развитие координации. Прыжки на батуте стимулируют центральное ухо, что помогает предотвратить эмоциональные качели и положительно влияет на психоэмоциональное состояние человека.

Кроме того, занятия на батутах способствуют:

укреплению мышц, улучшению эластичности связок и поддержанию здоровья позвоночника;

улучшению циркуляции крови, что благотворно влияет на питание организма кислородом;

улучшению концентрации внимания;

повышению тонуса организма и укреплению иммунитета;

развитию выносливости и укреплению сердечно-сосудистой системы.

Фото: Zheka-Boss/istockphoto.com

Техника безопасности в прыжках на батуте

Перед началом занятий обязательно нужно провести разминку, чтобы подготовить тело к нагрузкам. Важно следить за равновесием и не допускать перегрузок как мышечного, так и вестибулярного аппарата.

Если во время занятий возникают болевые ощущения, особенно в области суставов или спины, необходимо обратиться к специалисту – тренеру в батутной арене. Он поможет оценить правильность выполнения упражнений и даст рекомендации по технике прыжков. Также важно научиться правильно приземляться, напрягая пресс, чтобы не травмироваться.

Важно понимать, что при прыжках на батуте можно получить ушибы, ссадины и вывихи. Для домашних тренировок рекомендуется выбирать специальные батуты с сеточками, чтобы избежать падений за пределы.

Хочу подчеркнуть, что прыжки на батутах – это мощный инструмент для развития физической активности и улучшения общего состояния здоровья, а также для коррекции людей с особенностями здоровья. Также это развитие способности выполнять несколько действий параллельно.

Такая тренировка способствует быстрому переключению внимания, благодаря чему в голове создаются новые нейронные связи. Во время прыжков мозг насыщается кислородом, поднимается энергетический тонус, концентрация внимания увеличивается, скорость переключения мыслительных процессов возрастает.