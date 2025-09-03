Семикратный «Мистер Олимпия»: история Фила Кита, который по титулам догнал Шварценеггера

О чём расскажем:

Биография Фила Хита

Фил Хит родился 18 декабря 1979 года в Сиэтле, Вашингтон, США. С самого детства он занимался спортом и, несмотря на невысокий рост, делал большие успехи в баскетболе. В 1998 году поступил в Университет Денвера и попал в местную сборную по баскетболу на позицию шутера, то есть забрасывающего. Однако недостаток силы и мышечной массы сказывался во время стычек с более рослыми игроками.

По этой причине Фил много времени проводил на площадке, ещё долго бросал мяч, после отправлялся в спортзал для тренировок. Уже через год он стал победителем первого студенческого дивизиона. Это позволило Филу получить спортивную стипендию и дало возможность осуществить мечту – играть в Национальной баскетбольной лиге.

Но спустя какое-то время Хит понял, что для успеха в профессиональном баскетболе ему не хватало роста. К тому моменту Филу исполнилось 23 года, и он искал другие пути реализовать себя. Кроме того, Хит настолько раскачался, что ему было уже тяжело высоко прыгать, поэтому результативность его игры падала.

«Наверное, о бодибилдинге я думал с детства, но баскетбол отнимал у меня больше времени. В 80-е в каждом боевике были мускулистые парни – Арнольд Шварценеггер или Сильвестр Сталлоне. Я смотрел на это так: «Вау, эти парни накачаны. Эти парни крепки. Они могут поднять столько тяжестей. Вот это настоящие Халки!». Однако и не подозревал, что бодибилдинг станет смыслом жизни, даст мне лучший выход, чтобы направить свою энергию и познакомиться с новыми людьми», – говорил Фил.

Фил Хит Фото: личный архив Фила Хита

Чтобы не терять потраченные силы, время и мышцы, Хит обратил своё внимание на бодибилдинг. Как и многие другие культуристы, он восхищался Арнольдом Шварценеггером.

«У меня была видеокассета с фильмом «Качая железо». И даже до сих пор хранится одна копия. Было бы странно, если бы я, будучи бодибилдером, не смотрел этот легендарный фильм. Это то же самое, если вы фанат научной фантастики и ни разу не видели «Звёздные войны!».

Хит подошёл к бодибилдингу ответственно и серьёзно. У него уже были сбережения, накопленные со стипендии и призовых, поэтому он мог себе позволить нанять специалистов. Те составили ему программу тренировок и план питания. И вот здесь Фил столкнулся с проблемой – он не мог так часто и много есть. Постепенно Хит увеличивал порции и с трудом научился принимать пищу по шесть раз в день. По словам Фила, он был способен выдержать любые физические нагрузки, однако с питанием ему пришлось изрядно помучиться.

«Я тогда заканчивал пятый курс колледжа, и мне нужно было есть каждые два-три часа. А ведь ещё учёба, подработка, тренировка. Нужно быть очень организованным. Ходить в зал было не так сложно, потому что я всегда увлекался спортом. Но вот с едой – просто ужас. Даже по сей день это остаётся испытанием».

На старте Фил весил 84 кг. Во время набора массы перед первыми соревнованиями ему удалось набрать до 97 кг.

Титулы и награды

Чемпионат Северного Колорадо – 2003 стал в карьере Фила Хита первым соревнованием по бодибилдингу. Начинающий культурист начал мощную подготовку к турниру. Кстати, именно тогда у Фила появилась привычка, которой он придерживается и по сей день. Он фотографировал себя с разных ракурсов, чтобы оценить форму и понять, над какими мышцами нужно поработать интенсивнее.

Фил честно признавался, что даже тогда не рассматривал бодибилдинг как профессиональный спорт. Да и на победу особо не рассчитывал.

«Всё случилось неожиданно. По сути, я был просто фанатом железа. Я понятия не имел, что стану профессиональным бодибилдером, но знал, что хочу попробовать. Думал: «Ну что может случиться в худшем случае? Я стану рельефным и буду хорошо выглядеть к весенним каникулам!»

Старания Фила оказались не напрасными – на чемпионате Северного Колорадо 2003 года он одержал победу. Однако самым главным достижением стало знакомство с профессиональным культуристом Джеем Катлером. Впоследствии Катлер выступил в качестве наставника и тренера Хита. По словам Фила, все последующие победы и титулы – во многом заслуга Катлера, который вложил в своего ученика немало сил.

В 2004 году культурист стал Мистером Колорадо, а ещё через год одержал победу на «Джуниор Нэшиналс – 2005» и на чемпионате США, получив профессиональный статус. Три года Фил не знал поражений! Профессиональные бодибилдеры дали восходящей звезде прозвище The Gift, что с английского переводится как «дар».

Сотрудничество с Джеем Катлером вывело новичка на новый, совершенно иной уровень. За несколько месяцев до соревнований «Мистер Олимпия» в 2006-м началась самая сложная тренировка в жизни Фила. Катлер в буквальном смысле был беспощаден. «Я думал, что в отличной форме, но это оказалось не так!» – говорил Хит после первой совместной с Катлером тренировки. Джей действовал по своей методике, часто перегружал подопечного, при этом Фил даже близок не был к тому, чтобы осилить те же веса, что и его учитель. Но все равно Хит стойко выдерживал нагрузки и прислушивался к советам тренера.

Фил Хит Фото: Andreas Rentz/Getty Images

Позже Катлер признался, что придерживался той же схемы тренерства, что и Ронни Колеман. Тот когда-то был его учителем, а потом стал главным соперником на соревнованиях.

В 2008-м Фил принял участие в своей первой «Олимпии» и сразу же взял бронзу. В 2010-м Хит занял второе место на очень престижном турнире знаменитых братьев Вейдеров, популяризаторов бодибилдинга. В общей сложности Хит выиграл семь титулов «Мистер Олимпия» с 2011 по 2017 год. В 2018 году он занял второе место, уступив титул чемпиона Шону Родену.

Кстати, Фил и Джей стали лучшими друзьями. Несмотря на то что они часто соперничали на турнирах, это никак не сказалось на их отношениях. Более того, когда Фил сместил с пьедестала почёта «Мистера Олимпия» своего учителя, тот был невероятно рад за талантливого ученика!

На счету Хита такие титулы:

«Джуниор Нэшиналс» – 2005, первое место;

«Чемпионат США» – 2005, первое место;

«Колорадо Про» – 2006, первое место;

«Нью-Йорк Про» – 2006, первое место;

«Айронмен Про» – 2008, первое место;

«Арнольд Классик» – 2008, второе место;

«Мистер Олимпия» – 2008, третье место;

«Арнольд Классик» – 2010, второе место;

«Мистер Олимпия» – 2010, второе место;

«Мистер Олимпия» – 2011, первое место;

«Шеру Классик» – 2011, первое место;

«Мистер Олимпия» – 2012, первое место;

«Шеру Классик» – 2012, первое место;

«Мистер Олимпия» – 2013, первое место;

«Мистер Олимпия» – 2014, первое место;

«Мистер Олимпия» – 2015, первое место;

«Мистер Олимпия» – 2016, первое место;

«Мистер Олимпия» – 2017, первое место;

«Мистер Олимпия» – 2018, второе место;

«Мистер Олимпия» – 2020, третье место.

В 2019-м спортсмен планировал принять участие в конкурсе «Мистер Олимпия», однако ему пришлось взять длительную паузу из-за операции по удалению грыжи. В детстве ему уже делали подобную операцию, но, как оказалось, неудачно. Силовые нагрузки и перенапряжение привели к тому, что пупочная грыжа разрослась и увеличилась.

Проблемы со здоровьем начались за три недели до «Мистера Олимпия» – 2018, но Фил Хит, превозмогая боль, всё равно не отказался от участия. «Я застёгивал пояс, и вдруг будто в животе что-то лопнуло. Он стал совсем бесцветный, а я не чувствовал пупок. Жутко испугался и позвонил врачу».

Доктора настаивали на хирургическом вмешательстве, однако Фил всё откладывал. И когда уже ситуация стала критической, Хит решился на госпитализацию. И вовремя. Операция шла несколько часов, хирургам пришлось сшивать разошедшиеся мышцы левой и правой стороны.

Восстановление было долгим. По словам Фила, тогда он впервые задумался, надо ли так безоговорочно отдавать себя бодибилдингу. Но стоило ему встать на ноги, как все сомнения улетучились. Хит довольно быстро восстановился и вернулся в турнир в 2020-м. Однако смог занять только третье место. Это стало последним соревнованием в карьере Фила.

Тренировки и питание

Соревновательный вес Фила при росте в 175 см составлял 114 кг, а вес в межсезонье – 127 кг. Окружность бицепса – 58,5 см, голени – 51 см, бедра – 81 см. Максимальный жим лёжа – 200 кг, в приседе – 240 кг.

Обычно день Хита начинался в 5:00-5:30 с кардиотренировки в качестве разминки. Фил отмечает, что всегда придавал большое значение восстановлению. И его тактика действительно давала хорошие результаты. После убойной тренировки он делал растяжку, посещал курсы иглотерапии, электростимуляции и массажа. По этой причине культурист избегал серьёзных травм, но и рост мышечной массы не снижался.

«Мой секрет в том, что я был очень сосредоточен на том, чтобы восстанавливаться быстрее всех. Забавно, что, читая интервью знаменитых культуристов, мы узнаём о сложных тренировках, а вот про восстановление и отдых — ни слова. А я думал, что после зала мне на следующий день ещё необходимо встать с постели… Поэтому искал разные способы расслабления».

Иногда Фил критиковал коллег за то, что они сразу после ответственных соревнований отправлялись в зал. Никакого отдыха и восстановления! Фил приводил в пример негативный опыт знаменитого Дориана Ятса, у которого дважды на турнирах рвались мышцы: сначала – бедренная, потом – бицепс.

В тренировках Фил Хит придерживался базовых упражнений, периодически меняя нагрузку и интенсивность. Конкуренция становилась всё сильнее, прогрессировала и методика Фила. В плане тренировок Фила всегда есть подъём гантелей на бицепс, подъём штанги на бицепс, разведение гантелей в стороны, сгибания рук с гантелью, тяга штанги в наклоне, приседания со штангой и отжимания на брусьях.

Фил Хит Фото: личный архив Фила Хита

План тренировок Фила Хита

Понедельник: работа над квадрицепсами и икрами – это румынская становая тяга, сгибание ног лёжа и сидя, жим ногами, подъём на носки в тренажёре, разгибание ног, приседания со штангой, гакк-приседания.

Вторник: силовые нагрузки на грудь и трицепс – это жим гантелей на наклонной скамье, разведение гантелей на наклонной скамье, жим лёжа в тренажёре, разведение рук в висе на груди, тяга верхнего блока к трицепсу, отжимания на параллельных брусьях, жим штанги узким хватом, французский жим лежа.

Среда: отдых.

Четверг: упражнения на спину и бицепс – это подтягивания широким хватом сверху, подтягивания узким хватом снизу, тяга штанги, тяга гантелей в наклоне, тяга верхнего блока прямыми руками, сгибание рук с EZ-штангой на бицепс, сгибание рук с гантелями хватом «молот», изолированное сгибание рук на бицепс сидя, сгибание рук на бицепс на скамье Скотта.

Пятница: нагрузка на плечи и трапеции – это жим стоя в Смите, подъём гантелей перед собой, тяга штанги к подбородку, шраги с гантелями и со штангой.

Суббота: кардиотренировка.

Воскресенье: отдых.

Вот так выглядел один день из рациона питания Фила при подготовке к конкурсу «Мистер Олимпия»:

230 г куриных грудок, 1,5 стакана яичных белков, коктейль с аминокислотами и витаминами;

340 г говядины, 225 г батата;

340 г тилапии, спаржа на пару и 1,5 стакана белого риса;

340 г куриной грудки, 225 г жареного картофеля, коктейль с аминокислотами и витаминами;

340 г тилапии, брокколи на пару и 1 стакан белого риса;

после тренировки – коктейль с аминокислотами и витаминами;

340 г говядины с тушёным шпинатом;

2 стакана яичных белков, 2 целых яйца и отварной шпинат.

Неудивительно, что Филу приходилось заставлять себя столько есть! Всего – 6400 ккал в день.

Фил Хит Фото: личный архив Фила Хита

«Я пью около четырёх литров воды в день во время фазы набора массы. Нет необходимости вливать в себя с десяток литров воды, если вы получаете достаточно углеводов. Мой рацион вне соревнований более организован, чем пару лет назад. Раньше я хаотично менял приёмы пищи, но теперь я строго придерживаюсь плана. Даже простое изменение может кардинально изменить внешний вид фигуры».

Личная жизнь Фила Хита

После университета бодибилдер женился на девушке по имени Дженни. В 2000-х у супруги Фила обнаружили онкологическое заболевание. Хит заботился о жене, помогал восстанавливаться. Однако после выздоровления Дженни культурист с ней расстался и сосредоточился на спортивной карьере. В 2015-м Фил снова женился, однако про личную жизнь и новую супругу предпочитает не распространяться.

45-летний Фил сейчас занимается персональным тренингом, также он коуч-мотиватор. По словам Хита, первое время он сильно переживал из-за завершения карьеры. Как оказалось, бодибилдинг был его спасением от депрессии.

«Бодибилдинг помог мне справиться с болью, неприятностями, потерями. Я использовал спортзал, чтобы сосредоточиться на чём-то. Когда я был зол на весь мир, то шёл на тренировку. Только позже я понял, что, хотя такая тактика и была полезна в то время, но это было своего рода пластырем. Отказ от соревнований лишил меня этого, и мне пришлось проработать все эмоции, которые я так много лет скрывал. Было очень тяжело. Но я справился».

Фил Хит Фото: Phillip Faraone/Getty Images

В 2014 году Фил Хит стал четвёртым в списке самых богатых бодибилдеров в мире. Его состояние оценивалось примерно в $ 5 млн. Фил получил высшее образование по двум специальностям: информационные технологии и бизнес-администрирование. Это помогло ему открыть своё успешное дело по производству пищевых добавок.

В 2024 году Фил был включён в Международный зал спортивной славы и выпустил документальный фильм Breaking Olympia, где рассказал о своей борьбе, жертвах и неустанном стремлении достичь вершин бодибилдинга.

«Не всё было так хорошо. Даже когда я побеждал. Когда я выигрывал титулы на «Олимпии», я пережил развод, потерю друзей и семьи, крах бизнеса, смерть отца. В фильме я хотел показать себя самого настоящего, уязвимого».

Не против Фил сняться и в игровом кино. Например, сыграть героя боевиков. Культурист считает, что идеален для такой роли. «Дайте мне меч, дайте мне пистолет, научите меня боевым приёмам, и я готов к бою. Мне даже не придётся рисовать мышцы с помощью компьютерной графики», – шутит бодибилдер.

Сейчас вес Фила составляет около 113 кг. Сказались перенесённые COVID и пневмония. Бодибилдер же расценивает это как сигнал от тела и организма – мол, хватит и пора дать им отдохнуть. Он также тренируется и правильно питается, однако уже без фанатичного подхода. «Нет никакой спешки. Форма не теряется, я её поддерживаю».

Хит разумно оценивает свои возможности и не готов снова подвергать себя и свою семью таким испытаниям. «Что бы со мной ни случилось сегодня, я завоевал столько же титулов, сколько и Арнольд Шварценеггер. Я очень горжусь этим».