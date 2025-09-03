Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Статьи

Негативная фаза в упражнениях – что это такое, зачем нужна, примеры, техника выполнения, видео

Зачем нужна негативная фаза: разбираемся на примерах популярных упражнений
Светлана Ибрагимова Елизавета Романихина
,
Зачем нужна негативная фаза в упражнениях?
Аудио-версия:
Комментарии
Этот компонент правильной техники часто игнорируется, а зря.

Любую тренировку хочется сделать эффективной. Для этого необходимо как наполнять занятия правильными упражнениями, так и соблюдать технику выполнения. Речь не только о корректной постановке ног и рук, но и о длительности выполнения каждого элемента.

В каждом упражнении существуют позитивная и негативная фазы движения. И если с первой (она делается на усилии) всё понятно, то на вторую неопытные спортсмены часто не обращают внимания.

Разберёмся в том, что такое негативная фаза в выполнении упражнения, почему она важна и как извлечь из неё максимальную пользу.

О чём расскажем:

Силовая тренировка для девушек:
10 лучших силовых упражнений для девушек, которые можно выполнять дома и в зале
10 лучших силовых упражнений для девушек, которые можно выполнять дома и в зале

Что такое негативная фаза?

<a href="https://www.championat.com/authors/8894/1.html">Елизавета Романихина</a>
Елизавета Романихина
тренер DDX Fitness

«Негативная фаза – один из ключевых аспектов силовых тренировок, который часто недооценивают. Разбираем, что это такое, как она работает и почему её нельзя игнорировать».

Чтобы понять негативную фазу, представьте мышцу как резинку, которая крепится к костям. В процессе движения эта «резинка» либо растягивается, либо возвращается в исходное положение. Сила растяжения зависит от амплитуды движения, например, от того, насколько сильно вы отводите таз назад при приседаниях или наклоняете корпус.

Негативная (или эксцентрическая) фаза — это момент, когда мышца растягивается под нагрузкой, сопротивляясь внешней силе, например, весу штанги или гантелей. Рассмотрим негативную фазу на примере румынской тяги.

Упражнение делится на две части:

  • позитивная (концентрическая) фаза: подъём веса за счёт сокращения мышц;
  • негативная (эксцентрическая) фаза: медленное опускание веса вдоль бёдер и голеней, когда таз отводится назад, а коленные суставы остаются относительно неподвижными.
Подробнее про упражнение:
Румынская тяга со штангой: техника, особенности и типичные ошибки
Румынская тяга со штангой: техника, особенности и типичные ошибки

В негативной фазе задняя поверхность бедра растягивается, как резинка, создавая максимальное натяжение. Именно это натяжение помогает мышце укрепиться и вовлечь в работу максимальное количество волокон.

Фото: istockphoto.com/FXQuadro

Почему негативная фаза важна?

Медленное выполнение негативной фазы позволяет мышце полностью растянуться, что способствует её росту и повышает эффективность тренировки. При правильном выполнении также снижается риск травм.

Ключевые преимущества негативной фазы

  • Максимальное вовлечение мышечных волокон. Исследования показывают, что эксцентрическая фаза способствует полной активации мышечных волокон. Чем сильнее мышца растягивается под нагрузкой, тем больше волокон включается в работу, что стимулирует рост силы и массы.
  • Увеличение силы и выносливости. Чем сильнее вы «натягиваете» мышечные волокна, тем больше силы и инерции они накапливают. Это делает мышцу выносливее, что особенно важно для прогресса в силовых тренировках.
  • Повышение энергозатрат. Контролируемое выполнение негативной фазы увеличивает энергозатраты организма, что помогает сжигать больше калорий и способствует снижению веса.

Фото: istockphoto.com/svetikd

Как правильно выполнять негативную фазу?

Чтобы негативная фаза работала на вас, советуем сосредоточиться на нескольких аспектах.

  • Разминка. Перед выполнением упражнений с акцентом на негативную фазу обязательно разогрейте мышцы, чтобы избежать травм.
  • Медленное выполнение. В румынской тяге, например, опускайте вес плавно, в течение трёх-четырёх секунд. Это позволит мышцам максимально растянуться и вовлечь больше волокон.
  • Контроль движения. Следите за техникой: избегайте рывков, следите за положением поясницы.
  • Акцент на гипертрофию. Если ваша цель – рост мышц, медленная и подконтрольная работа в эксцентрической фазе должна стать приоритетом. Это не только способствует увеличению объёма мышц, но и повышает их выносливость.
Заниматься можно и дома:
Тренировка для набора мышечной массы в домашних условиях. Рекомендации тренера
Тренировка для набора мышечной массы в домашних условиях. Рекомендации тренера

В видео подробнее рассматриваем правильное выполнение негативной фазы на примере пяти популярных упражнений.

  1. Выпады в тренажёре Смита.
  2. Приседания в тренажёре Смита.
  3. Тяга штанги в наклоне.
  4. Румынская тяга.
  5. Разведение ног сидя в тренажёре.

Важные моменты для эффективных тренировок

Игнорирование негативной фазы снижает эффективность занятий и увеличивает риск травм. Сосредотачиваясь только на подъёме веса, вы упускаете преимущества эксцентрической работы, снижая энергозатратность упражнения. Однако, напомним, существуют ещё аспекты, на которые стоит обратить внимание.

  • Не спешите на тренировках. Если вы опускаете вес быстро, мышца не успевает полностью растянуться, что снижает гипертрофию и общий тренировочный объём.
  • Соблюдайте технику. Быстрое и бесконтрольное выполнение может привести к травмам, особенно если мышцы не разогреты.
Больше ошибок, которые допускают многие:
6 опасных ошибок в силовых тренировках, которых нужно избегать
6 опасных ошибок в силовых тренировках, которых нужно избегать

Негативная фаза – это не просто часть упражнения, а мощный инструмент для увеличения силы, выносливости и мышечной массы. Медленное и подконтрольное растяжение под нагрузкой позволяет максимально вовлечь мускулы в работу и повысить эффективность тренировок. Сосредоточьтесь на контроле техники и медленном выполнении негативной фазы, это не только ускорит ваш прогресс, но и сделает тренировки безопаснее и результативнее.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android