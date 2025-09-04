Разбираемся в отличиях этих двух видов экипировки и покупаем свой идеальный вариант.

Не сползают и отводят влагу: как выбрать функциональные легинсы и тайтсы для бега

Виктор Саветников PRO-эксперт «Спортмастер PRO» «Бег — один из самых популярных и доступных видов спорта. Но любой спортсмен знает: комфорт на пробежке во многом зависит от экипировки. Когда штаны сползают, резинка впивается, а ткань не дышит, тренировка превращается в испытание. Как не ошибиться с выбором?»

О чём расскажем:

Легинсы и тайтсы: в чём разница

Часто легинсы и тайтсы воспринимаются просто как два слова, обозначающие один и тот же предмет одежды. Но мало кто знает, что тут много отличий.

Легинсы – универсальный и повседневный вариант. Могут менее плотно облегать тело, у них более яркий и модный дизайн. Подходят для лёгких беговых тренировок, йоги и прогулок.

Легинсы для бега женские Demix ActiveMove Urban, 1499 руб. Фото: Demix

Тайтсы – специализированная одежда с акцентом на функционал. Плотно облегают и обеспечивают градуированную компрессию в разных частях тела – так улучшается кровообращение и снижается усталость. Материалы эффективнее отводят влагу и пропускают воздух. Крой анатомический. Подходят для тренировок и соревнований.

Тайтсы мужские X-Bionic Invent 4.0 Run Speed, 14 199 руб. Фото: X-Bionic

Ключевые характеристики: чтобы не сползали и не впивались

Посадка. Хорошее изделие сидит плотно, но нигде не давит. Широкий пояс не скручивается, его не надо постоянно подтягивать вверх. Плотная и анатомическая посадка помогает избежать лишних движений ткани и натираний. Компрессия. Для интенсивных тренировок выбирают именно тайтсы. За счёт своих компрессионных свойств они улучшают кровообращение и помогают быстрее восстановиться после нагрузок. Их сложнее надевать, однако в итоге на интервалах ноги меньше «забиваются» и проще держать темп. Швы. Даже маленький грубый шов на длинной дистанции может создать много проблем. Вплоть до серьёзных потёртостей с повреждением кожи. Этого помогают избежать модели с плоскими швами или вовсе бесшовные.

Особенности кроя и посадки

Если крой подобран правильно, то спортсмен даже не думает о том, что на нём надето.

У женских моделей тайтсов и легинсов чаще высокая талия для надёжной фиксации без давления и сползания.

Мужские варианты в паховой зоне усилены — для дополнительной прочности и комфорта. А в бёдрах сделаны свободнее — для максимальной лёгкости движений и вентиляции.

Материалы и сезоны

Лето

Стоит отдавать предпочтение моделям из лёгких дышащих материалов с максимальной вентиляцией. Если вы тренируетесь в жаркие дни, можно отдать предпочтение беговым шортам. Подробно рассказываем о них ЗДЕСЬ.

Легинсы женские Athlex, 2699 руб. Фото: Athlex

Весна и осень

Идеальны модели средней плотности. Они защищают от ветра и лёгкой влаги, при этом не создают парникового эффекта.

Для зимы — лосины мужские GRI, Винд 5.0, 6600 руб. Фото: GRI

Зима

Оптимальный выбор ― утеплённые тайтсы с мягкой флисовой подкладкой и ветрозащитными вставками. Они подойдут для спокойных пробежек, а для интенсивного бега – более лёгкие варианты.

Влагоотвод и вентиляция

Пот – главный враг комфорта. У качественных тайтсов и легинсов должен быть климат-контроль: они быстро отводят влагу и высыхают, с ними дышит кожа.

На что обратить внимание при выборе?

Полиэстер и полиамид с добавлением эластана обеспечивают эластичность и отвод влаги.

Современные технологии: DryFit (Nike), ClimaCool (adidas), ATDRY (athlex), Movi Wick (demix) – обеспечивают эффективный отвод влаги.

Дополнительные сетчатые вставки на сгибах коленей и пояснице усиливают вентиляцию и снижают перегрев в местах максимальной нагрузки.

Женские и мужские модели: отличия

Женские модели отличаются более высокой талией для надёжной фиксации, усиленным контролем прозрачности материала, большим выбором уровней компрессии и разнообразным дизайном.

Легинсы женские Athlex, 3759 руб. Фото: Athlex

Мужские модели прочнее в зонах повышенной нагрузки, у них усиленные швы, и они чаще представлены в сдержанных, строгих цветах. За счёт этого достигаются долговечность и минимализм.

Тайтсы мужские Nike Dri-FIT Challenger, 7319 руб. Фото: Nike

Как выбрать размер

Ошибка даже на полразмера способна испортить весь комфорт при беге.

Слишком маленькие будут впиваться в кожу, вызывая натирания и сковывая движения.

Большие станут сползать, отвлекать и доставлять дискомфорт.

При выборе всегда стоит сверяться с таблицей производителя и примерять модель: даже у одного и того же бренда в разных линейках размеры могут сильно отличаться.

Фото: bymuratdeniz / istockphoto.com

Дополнительные элементы

Чтобы беговые легинсы и тайтсы обеспечивали максимальный комфорт и функциональность, производители внедряют различные дополнительные элементы: они могут как существенно помочь в тренировках, так и стать причиной неудобств, если подобраны неправильно.

Что помогает

Пояс с карманами для телефона или геля позволяет брать с собой необходимые мелочи – даёт возможность не ограничивать движения из-за лишних вещей вроде рюкзака за спиной.

Силиконовые вставки служат дополнительной фиксацией – предотвращают сползание тайтсов даже при интенсивных тренировках.

Светоотражающие детали повышают безопасность во время вечерних и ночных тренировок – делают бегуна заметнее для транспорта.

Фото: Manu Reyes / istockphoto.com

Что мешает

Жёсткие резинки – вызывают дискомфорт и могут пережать сосуды.

Толстые внутренние швы – создают трение, что особенно ощутимо на длинных дистанциях.

Узкие кулиски – уменьшают комфорт, часто перекручиваются и впиваются.

На что ещё обратить внимание

Прозрачность материалов – важный фактор в спортивной одежде, особенно для женщин. Лучший способ проверить, насколько сильно просвечивают легинсы или тайтсы, – присесть перед зеркалом. Если вы убедитесь, что сквозь материал не видно кожу, то можно смело покупать изделие.

Легинсы или тайтсы: что выбрать

Женщины, которые ценят стиль и комфорт, чаще выбирают легинсы: они обычно чуть свободнее и доступны в самых разных вариантах дизайна.

Тайтсы – спортивные, с компрессией и функционалом – подходят для более серьёзных тренировок как мужчинам, так и женщинам.

В городе предпочтительны лёгкие модели, а для трейловых забегов – прочные, с усилениями и дополнительными карманами.

Про уход

Правильный уход существенно продлевает срок службы, сохраняя все полезные свойства изделий. Поэтому, чтобы тайтсы и легинсы прослужили дольше, рекомендуется:

Стирать при температуре не выше 30°C и избегать кондиционеров, поскольку они разрушают эластичные волокна (эластан); Сушить в тени, подальше от батарей и прямых солнечных лучей, чтобы сохранить форму и цвет; Не гладить, чтобы не повредить структуру тканей и технологии.

Универсальной модели не существует, и это нормально: у каждого бегуна формируется свой набор, учитывающий особенности тела и стиль бега. Хорошая экипировка помогает повысить эффективность и комфорт, но от постоянства, настроя и физической подготовки результат зависит больше, чем от логотипа на одежде.