Почему мы бросаем спорт и как сделать его частью жизни: советы психолога

«Буду заниматься регулярно», — твёрдо решает человек, покупая абонемент в фитнес-клуб или кроссовки/коврик/гантели — для самостоятельных тренировок. Однако через месяц энергия уходит. Он обнаруживает, что спортивный коврик превратился в лежбище для вещей, а абонемент в фитнес-клуб — лишь напоминание о несостоятельности.

В этот момент редко кто говорит с собой по душам: «Ну что, устал искать ту самую радость от движения?». Чаще разговор ведётся в формате упрёков или даже насмешек: «Ну что, опять не смог? Снова начнём с понедельника?».

Однако правда в том, что мы не обязаны быть всё время победителями. Иногда спорт перестаёт ощущаться своим очень тихо, даже незаметно. Будто утекает из-под ног настроение, уходит азарт и исчезает вкус. Но что за этим стоит? Всегда ли банальная лень и какая-то личная несостоятельность?

Ирина Меркулова спортивный психолог, магистр психологических наук «На самом деле за этим — много жизни! Давайте разбираться. И посмотрим на эту тему сразу в двух направлениях: почему сдаёт позиции ребёнок, решивший пойти в секцию, и взрослый, который так и не доходит до порога фитнес-клуба».

О чём расскажем:

Фото: m-gucci / istockphoto.com

Спорт в жизни подростка

Здесь всё нестабильно и тревожно. Один день он герой команды, другой — просто прохожий на тренировке. Все ждут золотых медалей, а ему порой нужно лишь, чтобы кто-то прочёл его мысли: «Мне сейчас не хочется. Я правда не знаю, зачем тут нахожусь».

В мире подростка спорт становится ареной самоутверждения: кто выше прыгнул, кто громче засмеялся, кто первым ушёл. Но за всем этим стоит желание быть услышанным в свои 15 лет, пробовать, творить, страдать. А часто — просто уйти подумать: «Свой ли я здесь».

Тело меняется, настроение — тоже. Недавние победы, так гордо пережитые с родными, становятся «детским садом». Новые друзья зовут в совсем другие направления: кто-то мечтает вести блог, кто-то уходит в музыку, а кому-то просто хочется бывать одному. Это не предательство спорта, а взросление души. Она ищет, с кем ей ещё интересно быть.

И когда в личной жизни наконец появляется спорт не по расписанию, а по зову — подросток зачастую возвращается. Однако уже иначе: с прицелом на дружбу, свободу, игру. Чтобы не быть «чемпионом», а быть собой.

Почему взрослые сдают дистанцию

Взрослые часто успешно начинают, но потом жизнь вносит свои коррективы. Закупки, отчёты, бессонные ночи, чьи-то истерики и неожиданная простуда у ребёнка. Спорт потихоньку превращается в «галочку» —. как будто для отчёта перед собой и/или окружающими. И вот уже человек идёт в зал на потому что хочет, потому что «надо».

Вы скажете, что это слабость? Вовсе нет. Это ответ на внутреннюю переутомлённость, чаще честное признание: «Я больше не выдерживаю гонку». Не всем требуется быть вечно бодрым, и точно не всем по плечу притворство. Порой спорт соскальзывает в разряд рутинных «проектов», отчего уходит веселый огонёк — и вот уже поутру хочется не зарядку, а просто посидеть в тишине за чашкой кофе.

И в этот момент важно не стыдить себя за «провал». Гораздо честнее признаться: «Моё тело хочет отдыха. Я имею право притормозить».

Фото: pixdeluxe / istockphoto.com

Иногда перерыв — единственная возможность снова захотеть двигаться, не по принуждению, а по настоящему зову внутренней потребности.

Где снова искать живую радость спорта

Важен честный диалог с собой. Можно спросить: что на самом деле хотелось бы попробовать? Может, вы не фанат зала, зато обожаете долгие прогулки, тихое плавание, коллективные танцы, смешные онлайн-челленджи? Может, ваше тело не для приседаний, но для экспедиций, экскурсий, походов, мини-путешествий?

И после такого разговора движение может вернуться в вашу жизнь не как требование, а как простор для самовыражения. Смех на свежем воздухе, хулиганская пробежка через парк, маленькая победа под лозунгом: «Я сегодня просто встал с дивана и прошёл лишний круг».

Можно спрашивать себя с улыбкой: «Что же меня радовало когда-то?». Нужно искать возможности для командных азартов, новых экспериментов. Важно вдохновляться не чужими подходами на пресс, а историей своих маленьких открытий. Иногда красивая тренировка рождается из спонтанного танца или совместного катания на велосипедах с друзьями или детьми.

Фото: Viktor_Gladkov / istockphoto.com

А зачем вам всё это?

Ответ у каждого свой. Для ребёнка — ради смеха с другом после падения на площадке, для взрослого — ради возможности глубоко выдохнуть после долгого дня. Кто-то приходит к спорту ради ощущения единения в компании, кто-то мечтает просто не терять доверие к телу, кому-то важно научиться смеяться над неудачей, а кому-то — выйти на пробежку и сказать «Я смог».

В жизни всегда есть место отступлениям и возвращениям. Бывает, что спорт — просто пункт программы на пару месяцев. А бывает — дорога, к которой возвращаешься, когда внутри накапливается слишком много волнения, грусти, недосказанности. Важно слышать себя, не бояться быть неидеальными, позволять телу и душе иногда выбиваться из расписания и находить новую точку радости.

Ваша история движения всегда уникальна и ценна, даже если она похожа на неуклюжий танец мимо музыки. Не спешите ставить оценки. Лучше спросите себя — а что я сегодня сделал для себя и своего тела? Как я могу быть честнее с собой? Спорт вернётся, когда вы будете к нему по-настоящему готовы.