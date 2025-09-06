«Кровью и потом: Анаболики»: реальная история бандитов-бодибилдеров, о которых сняли фильм

Банда Sun Gym, состоявшая из бывших культуристов, в начале 90-х годов орудовавшая в Майами, прославилась своими жестокостью и цинизмом. Её действия также выявили несостоятельность американской полицейской системы, сотрудники которой долго не обращали внимания на очевидные преступления.

О чём расскажем:

Как всё начиналось

В 1992 году спортивный клуб Sun Gym в Майами считался солидным предприятием. Однако его владелец Джон Миз отлично знал истинное положение дел, и оно его отнюдь не радовало. Ради экономии он даже взял на себя обязанности нотариуса и бухгалтера.

Некогда 57-летний Миз был профессиональным культуристом и в 1962 году занял первое место на чемпионате Великобритании. Страсть к бодибилдингу заставила его открыть «спортзал мечты». И Джон надеялся, что клуб со временем привлечёт тысячи бодибилдеров Флориды.

Но, увы, Миз совсем не разбирался в людях и нанял сотрудников с весьма сомнительной репутацией и далёких от бизнеса. Впрочем, и посещающие тренировки спортсмены в зале не отличались примерным поведением. Это были плохие парни с накачанными мышцами, жёсткие и агрессивные, готовые вспылить из-за мелочи и пустить в ход кулаки.

Один из полицейских, который бросил занятия в клубе, как-то отметил, что он «встретил свою месячную норму задержанных за драки за один вечер в Sun Gym».

Дэниел Луго — спортсмен, бизнесмен и будущий главарь банды

Когда в клубе появился Дэнни Луго (в кино его играет Марк Уолберг), Мизу показалось, что судьба предоставила ему великолепный шанс выбраться из кризиса. Молодой, уверенный в себе черноволосый гигант сумел за полчаса расписать картину будущих успехов, чтобы убедить старого Джона в выгодах своего плана.

В особенности Миза прельстило то, что у Луго было неоконченное университетское образование и он представился толковым программистом. К тому же Дэнни был женат и воспитывал четверых приёмных детей. А ещё Луго с юности увлекался силовыми видами спорта и даже участвовал в соревнованиях по бодибилдингу.

Дэнни Луго Фото: Кадр из фильма «Кровью и потом: Анаболики»

Вскоре дела клуба Sun Gym действительно пошли в гору. Дэнни Луго оказался неплохим организатором и бизнесменом. Сначала персональный тренер, затем – генеральный менеджер – Джон Миз и обернуться не успел, как новичок стал ключевой фигурой в предприятии.

Отцу-основателю спортивного клуба было хорошо известно прошлое Дэнни Луго. Миз уже давно навёл о нём справки. Парень оказался ловким мошенником, когда-то выдавал себя за миллионера и предлагал спонсорство мелким предпринимателям, собирая с них деньги якобы для оплаты страхования взносов.

Таким способом Луго «нагрел» бизнесменов на $ 230 тыс. За тёмные махинации Дэнни больше года отсидел в тюрьме Эглин. Но такой человек, похоже, устраивал Джона Миза. Ведь предприятие благодаря активной деятельности Луго встало на ноги.

Марк Уолберг Фото: Кадр из фильма «Кровью и потом: Анаболики»

Ноэль Дорбал — лучший друг и соучастник Дэниела Луго

Не прошло и месяца, как Дэнни притащил в клуб своего друга Ноэля Дорбола (в фильме его сыграл Энтони Маки). Тот был моложе Луго на 10 лет, однако успел с помощью упорных тренировок и стероидов накачать гору мышц.

Третьим в банде стал чернокожий безработный Карл Уикс – в фильме его зовут Пол Дойл, а образ воплотил Дуэйн Джонсон.

Ноэль Дорбал Фото: Кадр из фильма «Кровью и потом: Анаболики»

В клубе Ноэль, предпочитавший, чтобы его называли Эдрианом, теперь работал тренером. Карл Уикс, его двоюродный брат Стивенсон Пьер, позже – вышибала Марио Санчес, Джон Миз вместе с Джорджом Дельгадо пополнят команду Дэнни Луго.

О Дельгадо стоит рассказать отдельно. Именно он предложил ограбить Марка Шиллера (в фильме его зовут Виктор Кершоу) – преуспевающего бизнесмена, который всегда считал Джорджа своим лучшим другом. Когда-то Шиллер вытащил Дельгадо из нужды. Дал ему работу и даже взял в компаньоны. Марк доверял Джорджу во всём. Дельгадо даже знал код безопасности в его особняке, а также — в каких банках открыты счета и где находится сейф. В семье Шиллера Джорджа принимали как родного человека.

Энтони Маки Фото: Кадр из фильма «Кровью и потом: Анаболики»

Ограбление и пытки Шиллера

В середине октября 1994 года Луго срочно собрал команду. Он объявил, что богач Марк Шиллер – вор, который украл у него $ 100 тыс. – и в два раза больше – «у одного парня по имени Джордж Дельгадо, который тренируется у нас в спортзале».

Бессвязная речь главаря возымела действие, когда речь зашла о приличном куше, который получит каждый, если пойдёт на дело – и подчистую ограбит «негодяя». Луго арендовал минивэн, снабдил банду всем необходимым – и начал совместную охоту за миллионером.

Схватить Шиллера долго не удавалось. Не хватало обычной смекалки, которая у культуристов полностью отсутствовала. К примеру, холодной ноябрьской ночью бандиты в камуфляжах лежали на лужайке перед домом Марка Шиллера, чтобы застать его врасплох, когда тот выйдет за утренней газетой. Однако Луго не учёл того, что свет фар проходящих машин чётко показывал фигуры и лица преступников.

Пол Дойл Фото: Кадр из фильма «Кровью и потом: Анаболики»

Терпение Дэнни лопнуло – и к операции по захвату богатого заложника он привлёк Марио Санчеса – громилу, который когда-то работал инструктором в Sun Gym.

14 ноября 1994 года план банды всё-таки сработал. Марка Шиллера настигли на парковке и затолкали в тонированный автомобиль. По дороге на склад его связали и стали бить – беспричинно и с крайней жестокостью. Для Шиллера начнётся ад, который ему устроят бодибилдеры.

Больше всего Марк боялся за судьбу своей семьи. Как-то озверелый Дэнни намекнул о детях Шиллера. Поэтому, искалеченный, еле сидящий на стуле, он корявым почерком подписал все документы. В одночасье Шиллер лишился всего состояния. Удивительно, но никто из службы безопасности банка не обратил внимания на корявые, ломаные подписи под бумагами.

Дуэйн Джонсон Фото: Кадр из фильма «Кровью и потом: Анаболики»

Попытка убийства Шиллера

Банда переехала в роскошный особняк Шиллера, чтобы в новой обстановке почувствовать себя хозяевами жизни. В ночь с 14 по 15 декабря 1994 года преступники попытались инсценировать автокатастрофу. Накачанного алкоголем и снотворным Шиллера бандиты усадили за руль собственного джипа.

Автомобиль врезался в столб, однако Марк остался жив! И тогда культуристы облили его бензином и подожгли. Обожжённый Шиллер чудом вырвался из рук бандитов. Звонок из больницы своему адвокату, куда попал Марк, дал начало для расследования дела о бодибилдерах клуба Sun Gym. Но это случилось не сразу. Полицейские чины не верили показаниям Шиллера. Джон Миз как соучастник банды тормозил ход расследования, запугивал Марка и его адвоката.

Тони Шалуб в роли Марка Шиллера Фото: Кадр из фильма «Кровью и потом: Анаболики»

Убийство миллионера и его подруги

Лишь очередное преступление бандитов заставило блюстителей закона серьёзно взяться за дело. 24 мая 1995 года они задушили молодого миллионера Фрэнка Грига, а его подругу Кристину Фертон накачали огромной дозой транквилизаторов, от которой она умерла.

Тела убитых расчленили, закатали в бочки, вывезли за город и утопили в канале. Однако всё делалось поспешно, и поэтому полицейские легко обнаружили следы преступления. Судебный процесс был громким и скандальным. Все члены банды спортивного клуба понесли заслуженное наказание.

Фрэнк Григ и Кристина Фертон Фото: Кадр из фильма «Кровью и потом: Анаболики»

Суд и приговор

Джон Миз получил 15 лет и умер в тюрьме от инсульта. Это было в 2004 году. Дэнни Луго и Ноэля Дорбала приговорили к смертной казни. Однако Дорбал в 2017 году добился отмены смертного приговора и замены его на пожизненное заключение. Дельгадо в 2002 году вышел на свободу досрочно. А Дэнни Луго до сих пор находится в ожидании смертной казни. Сейчас ему 62 года.

Фильм Майкла Бэя «Кровью и потом: Анаболики», вышедший на экраны в 2013 году, вызвал возмущение Марка Шиллера. Он остался инвалидом после жестоких пыток в плену у бандитов. И выставлять извергов в комедийных образах, по его мнению, было кощунственно. Марк Шиллер судился с кинокомпанией. И добился денежной компенсации за моральный ущерб. Также претензии предъявили и родные убитых Фрэнка Грига и Кристины Фертон. По их словам, бодибилдеры были настоящими монстрами, а в кино они вызывают некое сочувствие.