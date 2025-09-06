Осенний велофестиваль в Москве — 2025: регистрация, маршрут и программа

Шестой Осенний велофестиваль состоится 13 сентября в Москве. В прошлом году в заезде поучаствовали более 50 тыс. велосипедистов. Рассказываем, как пройдёт мероприятие в 2025 году.

О чём расскажем:

Программа фестиваля

Осенний велофестиваль пройдёт 13 сентября с 6:00 до 18:00. В течение дня состоятся три старта: в 13:00, 14:00 и 15:00. Это нужно не только для удобства, но и для безопасности велосипедистов и гостей мероприятия.

Сбор участников пройдёт на площади перед центральным входом на территорию ВДНХ. Финиш велофестиваля и велогонки расположатся на Крылатской улице.

Фото: vk.com / mosvelofest

В Крылатском пройдут основные тематические мероприятия. Развлекательная программа для детей и взрослых включает в себя мастер-классы, викторины, конкурсы и интерактивные программы. Можно будет даже создавать уникальные кастомизированные вещи и участвовать в розыгрышах призов. На фестивале участники смогут зарядиться бесплатным кофе и перекусить.

Одна из традиционных частей события – конкурс костюмов. Участникам предстоит придумать и реализовать уникальный наряд, в 2025 году тема – «Яркая осень». Талисман Осеннего велофестиваля – медведь, возможно это натолкнёт вас на оригинальную дизайнерскую идею.

Через две недели после Осеннего московского велофестиваля, 27 и 28 сентября, состоится Детский велофестиваль. Пока его программа неизвестна.

Фото: vk.com / mosvelofest

Дистанция и маршрут

Маршрут начнётся на главной площади ВДНХ и пройдёт по участку Московского скоростного диаметра и части Северо-Западной хорды. Финишный городок расположится в Крылатском. Длина маршрута в 2025 году составит 26 км.

Фото: t.me / DtAfisha

Регистрация

Участие в Осеннем велофестивале бесплатное, нужно лишь заранее зарегистрироваться. Сделать это можно с 4 сентября на сайте Осеннего велофестиваля. Для этого необходимо заполнить небольшую анкету и выбрать время старта: 13:00, 14:00 и 15:00.

Возрастных ограничений нет, однако детям до 16 лет можно преодолевать дистанцию только в сопровождении родителей или законных представителей.

Фото: vk.com / mosvelofest

Яркие и спортивные выходные ожидают Москву уже на следующей неделе. Рекомендуем всем любителям двухколёсного транспорта хорошенько подготовиться к велопрогулке по столице.