Полезные углеводы для похудения: диетолог рассказала, в чём их найти

Разбираемся, зачем они нужны нашему организму и почему их нельзя исключать из рациона.

Фразы вроде «я убрал углеводы и сразу сбросил вес» сегодня звучат повсюду — от фитнес-блогеров до соседки, сидящей на очередной «волшебной» диете. Интернет переполнен советами отказаться от хлеба, макарон, бананов, а заодно и от картофеля. Углеводы выставлены врагами номер один, едва ли не виновниками всех проблем с весом и здоровьем. Но так ли они опасны, как принято считать?

Современные данные нутрициологии и физиологии показывают обратное: это не угроза, а основа сбалансированного питания. Цель нашей статьи — разобраться, какие именно углеводы приносят пользу, как правильно включать их в рацион и почему отказ от них чаще вредит, чем помогает.

Роль углеводов в организме

Марьяна Джутова врач-диетолог АО «Медицина» «Углеводы — главный источник энергии для человека. Они превращаются в глюкозу, которая питает клетки и обеспечивает работу мозга, мышц и внутренних органов. Без них человеку трудно сосредоточиться, настроение скачет, а силы исчезают».

Значение углеводов не ограничивается энергетической функцией. Они регулируют работу пищеварительной системы, участвуют в обменных процессах, влияют на микрофлору кишечника и даже на психоэмоциональное состояние. Например, клетчатка — это углевод, и без неё невозможно нормальное пищеварение.

Фото: istockphoto.com/agrobacter

Важно также их влияние на уровень сахара в крови и секрецию инсулина. Быстроусвояемые сахара могут вызывать резкие скачки глюкозы, что приводит к чувству усталости и голода. В то время как сложные углеводы из цельнозерновых круп и овощей обеспечивают плавное высвобождение энергии, поддерживая стабильное самочувствие.

В целом углеводы выполняют целый ряд критически важных функций:

снабжают организм энергией;

регулируют уровень сахара и работу поджелудочной железы;

обеспечивают нормальное пищеварение и здоровье кишечника;

участвуют в синтезе биологически активных веществ;

влияют на настроение и когнитивные способности.

Именно поэтому диеты, полностью исключающие эти вещества, зачастую приводят не к улучшению, а к сбоям в обмене веществ и ухудшению самочувствия.

Ключевые типы полезных углеводов

Когда речь заходит об углеводах, важно не сводить всё к чёрно-белой логике: «Сахар вреден — значит, все углеводы плохие». На деле всё гораздо сложнее. Начнём с того, что сложные углеводы — это те, что расщепляются медленно и обеспечивают организм энергией надолго. К ним относят крахмал и клетчатку.

Клетчатка выполняет уникальную роль: она не даёт «быстрой» энергии, зато регулирует работу кишечника, поддерживает микрофлору, снижает риск запоров, способствует нормальному уровню холестерина. В овощах, фруктах и цельнозерновых её особенно много.

Крахмал содержится в крупах, картофеле, бобовых. Его ценность — в постепенном высвобождении глюкозы. Такой «медленный» процесс позволяет сохранять чувство сытости и поддерживать стабильный уровень сахара в крови.

Простые углеводы тоже бывают разными. Не все из них одинаково вредны.

Фруктоза в составе фруктов и ягод не сводится лишь к «сахару в чистом виде». Она идёт в связке с клетчаткой, витаминами и антиоксидантами, благодаря чему усваивается мягче и приносит дополнительную пользу.

Фото: istockphoto.com/Arx0nt

Лактоза, природный сахар молочных продуктов, одновременно является источником энергии и строительным материалом для микрофлоры кишечника. В кефире и йогурте лактоза сочетается с пробиотиками, что делает такие продукты особенно полезными.

Важно оценивать углеводы не только по химической структуре, но и по тому, в каком «контексте» они попадают в организм. К примеру, белый хлеб и яблоко содержат простые сахара, но эффект на здоровье у них совершенно разный.

Источники полезных углеводов

Ключ к здоровому питанию — не исключение углеводов, а выбор качественных источников. Вот на какие продукты стоит обратить внимание.

Овощи. Особенно зелёные: брокколи, шпинат, кабачки. Они богаты клетчаткой и витаминами, почти не содержат калорий, однако отлично насыщают.

Фрукты. Яблоки, груши, цитрусы, ягоды — это естественные сахара в «упаковке» из клетчатки и витаминов. Они не вызывают резких скачков сахара и снабжают организм антиоксидантами.

Цельнозерновые продукты. Овсянка, гречка, бурый рис, перловка. Они обеспечивают постепенное поступление энергии и сохраняют чувство сытости надолго.

Бобовые. Фасоль, горох, нут, чечевица. Это универсальные продукты: содержат сложные углеводы и растительный белок. Они особенно полезны при высоких нагрузках.

Кисломолочные продукты. Кефир, натуральный йогурт — источник лактозы и пробиотиков, полезных для микрофлоры.

Фото: istockphoto.com/nensuria

Такое разнообразие даёт возможность составить рацион, в котором углеводы не только обеспечивают энергией, но и улучшают пищеварение, поддерживают иммунитет и общее самочувствие.

Как правильно употреблять полезные углеводы?

Вред углеводов чаще всего связан не с самим фактом их употребления, а с неправильным количеством и качеством. Активным людям нужно больше углеводов, чем тем, кто ведёт сидячий образ жизни. Но полный отказ недопустим ни в одном случае. Согласно рекомендациям ВОЗ, углеводы должны обеспечивать 45-65% суточной калорийности.

В среднем это составляет 3-5 г углеводов на 1 кг массы тела при умеренной активности. Для человека весом 70 кг это около 210-350 г углеводов в день. При высоких физических нагрузках потребность может возрастать до 6-7 г на 1 кг, а при малоподвижном образе жизни — оставаться ближе к нижней границе нормы.

Среди дополнительных правил:

лучше всего усваиваются блюда, где углеводы сочетаются с белками и жирами. Примеры: каша с орехами и йогуртом, паста с овощами и сыром, хлеб с яйцом и авокадо;

выбирайте продукты с низким гликемическим индексом – чечевица, овсянка, яблоки дают энергию без резких скачков сахара в крови;

ограничивайте сахар – помимо самого сахара, в эту категорию входят газировка, сладкие йогурты, печенье и кондитерские изделия.

Не забывайте, что организм может по-разному реагировать на одни и те же продукты. Эксперт советует прислушиваться к себе: «Если вы чувствуете усталость после еды или вас постоянно тянет на сладкое — возможно, пора пересмотреть рацион».

Мифы об углеводах

Углеводы окружены мифами, которые мешают людям адекватно воспринимать их роль в питании. В информационном шуме легко запутаться: одни обещают похудение за счёт полного отказа от хлеба, другие пугают диабетом от любого фрукта. Попробуем разобраться, где правда, а где — искажение фактов.

Миф 1. Углеводы вызывают ожирение

Считается, что именно они способствуют набору веса. На самом деле лишний вес — это результат избытка калорий, а не какого-то одного макронутриента. Можно потолстеть даже от курицы или орехов, если есть без меры. Таким образом, виноваты не углеводы сами по себе, а переедание и несбалансированный рацион.

Миф 2. Углеводы вредны для диабетиков

Распространено убеждение, что людям с диабетом нужно полностью исключить углеводы. На практике это может быть опасно. Им можно употреблять, но важно выбирать продукты с низким гликемическим индексом и контролировать порции.

Миф 3. Все углеводы одинаковы

Это утверждение звучит убедительно только для тех, кто не знает разницы между белым хлебом и гречкой. Первый вызывает быстрый скачок сахара и столь же резкое падение энергии, вторая обеспечивает длительное насыщение и мягкое воздействие на организм.

Фото: istockphoto.com/SolStock

Мифология вокруг углеводов строится на упрощениях и крайностях. Однако реальность куда разнообразнее: важно не демонизировать их, а научиться различать полезные источники и разумно включать их в рацион.

Углеводы — не враг, а база рациона любого человека. Они обеспечивают энергией, поддерживают работу мозга, регулируют пищеварение и влияют на настроение. Важно не исключать их из рациона полностью, а выбирать правильные источники. Радикальные запреты редко приносят пользу. Гораздо важнее — умеренность, баланс, а при начале новой диеты – консультация со специалистом, который поможет подобрать питание под ваш образ жизни и потребности.

