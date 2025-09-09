Монстр среди гигантов: как Мартин Форд победил анорексию и стал бодибилдером

У него нет чемпионских титулов, но по популярности он не уступает Шварценеггеру.

Двухметрового Мартина называют Кошмаром и Самым страшным человеком, но мало кто знает, что бодибилдеру пришлось победить тяжёлую болезнь.

О чём расскажем:

Биография Мартина Форда

Мартин Форд родился 26 мая 1982 года в Бирмингеме, Великобритания. Он рос очень болезненным ребёнком, отличался худощавым телосложением. Чтобы хоть как-то укрепить здоровье, Форд занялся крикетом. И вот некогда застенчивый парень, объект насмешек одноклассников превратился в подающего надежды спортсмена.

Мартин действительно прекрасно играл в крикет. Он попал в молодёжную команду Уорикшира. Форду прочили карьеру профессионального игрока. Но всё рухнуло в один момент – во время игры он получил серьёзную травму. И вдобавок заболел инфекционным мононуклеозом.

Мартин Форд в юности Фото: личный архив Мартина Форда

Болезнь истощила несчастного юношу, несколько месяцев он сражался с инфекцией, которая довела его до анорексии.

«После травмы я умудрился подхватить тяжёлую инфекцию, которая, по сути, стоила мне года в критически важный период моей карьеры. В итоге мне пришлось отказаться от мечты стать игроком в крикет на профессиональном уровне и найти новое применение своей жажде. Я решил окунуться в мир бодибилдинга, и он мне безумно понравился!»

Восстановившись, Мартин решил не бросать спорт. Он начал поиски нового увлечения. Пробовал разные виды спорта – от пауэрлифтинга до боевого самбо. По словам Форда, именно изнурительные тренировки спасли его от депрессии и дурных мыслей. За 10 лет усиленной работы над собой Мартин превратился в настоящего гиганта.

Помимо этого, Форд учился в Университете спортивных наук, где познавал принципы биомеханических процессов в организме. Мартин получил диплом фитнес-тренера, что позволило ему начать работу с другими людьми. Однако про себя он тоже не забывал. И сейчас бодибилдера ростом в 203 см и весом в 150 кг называют Кошмаром!

Мартин Форд сейчас Фото: личный архив Мартина Форда

Я просто ощущаю себя настоящим! Ненавижу чувствовать себя худым и слабым, это меня просто угнетает, и мне кажется, что это неправильно, — считает Мартин.

Титулы и награды

У Мартина Форда нет громких титулов. Он никогда не поднимался на пьедестал почёта «Мистера Олимпия». Однако это не помешало ему завоевать бешеную популярность и стать одним из знаменитых бодибилдеров мира. Он принимал участие в турнирах, однако, к удивлению поклонников, не ставил цели победить.

Карьеру бодибилдера Мартин строил под руководством американского культуриста Рича Пианы. После смерти 46-летнего Рича в 2017 году перешёл в команду Льюиса Йетса – сына знаменитого Дориана Йетса, шестикратного обладателя титула «Мистер Олимпия».

Помимо этого, Мартин занимался боксом. И в 37 лет внезапно решил попробовать себя в боях без правил. В 2019-м он подписал контракт и должен был выйти в ринг. Боя с иранским Халком – Саджадом Гариби – ждали все поклонники боёв без правил. Но, увы, он так и не состоялся.

Мартин Форд Фото: личный архив Мартина Форда

Между соперниками прошла так называемая битва взглядов, которая больше напоминала театральную постановку. Форд, видимо, чувствовал себя киногероем и очень агрессивно наседал на Халка. В итоге иранский силач упал от небольшого толчка оппонента в грудь. И, умываясь слезами, ретировался с конференции, а потом и вовсе снялся с боя.

Сейчас Мартин не участвует в соревнованиях, зато активно снимается в кино, где его внушительные параметры идеально подходят под образы колоритных персонажей.

В 2016 году Мартин Форд снялся в фильме «Неоспоримый 4», его партнёром стал актёр Скотт Эдкинс. Кстати, герой спортсмена по сюжету носил прозвище Кошмар, так оно и закрепилось за Мартином в реальной жизни.

Также он исполнил роль Голиафа в исторической картине «Цари и пророки». Ещё на счету Мартина фильмы «Kingsman: Золотое кольцо», «Апокалипсис зомби», «Несчастный случай», «Железное поколение 2», «О богах и воинах», «Финальный счёт», «Морской пехотинец 6: Близкие расстояния».

Совсем скоро на экраны выйдет экшен Mortal Kombat II, где Форд воплотит роль главного злодея Шао Кана.

Генерал Карлак — «Рыжая Соня», Голиаф — «Дом Давида», Фламма — «Обречённые на славу» Фото: кадры из фильмов

Тренировки и питание

Окружность груди Мартина – 132 см, талии – 89 см, бицепса – 51 см. Максимальный жим ногами – 750 кг, в становой тяге – 350 кг.

Питание никогда не было для спортсмена проблемой. Как признаётся Мартин, он любит плотно и хорошо поесть! И если другие бодибилдеры жалуются, что им тяжко есть по шесть раз на дню, то Форд таких трудностей не испытывает. Тренировки лишь подстёгивают аппетит, а у Мартина он просто зверский.

Также культурист отмечает, что порой пренебрегает протеиновыми коктейлями, так как всё необходимое получает из продуктов. При этом Мартин любит готовить сам. Например, чипсы из картофеля или батата.

Просто нужно быть рациональным и знать, какие продукты полезны, а какие — вредны, а также заранее планировать свой рацион, — объясняет Форд.

В начале карьере бодибилдера Мартин как новичок наделал немало ошибок в питании. Сначала он просто много ел, не считая соотношение белков, углеводов и жиров. Последние сильно преобладали, поэтому вместо роста мышечной массы Форд получил жировые накопления. Это заставило спортсмена в корне пересмотреть подход к еде.

Сейчас Мартин также достаточно много ест, но уже разумно. Он потребляет в сутки порядка 8000 калорий.

Мартин Форд Фото: личный архив Мартина Форда

«Для меня еда и питание – это очень важный вопрос. Я никогда не недооцениваю их важность, а также то, что они могут сработать в хорошую или плохую сторону. Главное в стремлении набрать вес – соблюдать постоянство в питании. Не пропускайте приёмы пищи, не пытайтесь наверстать упущенное и не ешьте пустые калории. Пустые калории приведут не только к лишнему весу, но и к ужасающему уровню энергии и плохому внешнему виду».

В рационе Мартина всегда есть рыба, курица, стейки, яйца, рис, сладкий картофель, овсяные хлопья, фрукты, овощи, орехи и масла. И никаких обработанных продуктов. Идеально – всё готовить самому.

«Вот мой лучший совет для занятого человека – купите готовый салат, рис и куриную грудку в любом супермаркете, а затем разогрейте в микроволновой печи или гриле. Простые, сбалансированные и здоровые блюда можно приготовить за 10 минут. Так что вопрос об оправданиях не возникает».

Вот примерный рацион одного дня Мартина Форда:

212 г куриной грудки, 2 столовые ложки органических масел льна, кунжута и подсолнечника и 100 г зелёных овощей;

140 г куриной грудки, 140 г яичных белков и 85 г овса (вес в сухом виде);

после тренировки: протеиновый коктейль;

212 г куриной грудки, 212 г овощей, 2 столовые ложки органических масел и 2 столовые ложки коричневого риса (вес в сухом виде для варки);

212 г куриной грудки, 212 г овощей, 2 столовые ложки органических масел и 2 столовые ложки коричневого риса (вес в сухом виде для варки);

140 г куриной грудки, 140 г яичных белков и 140 г салата из батата;

212 г куриной грудки, 2 столовые ложки масла, 100 г зелёных овощей;

212 г белой рыбы и 1 чашка большого зелёного салата;

15 яичных белков, 2 столовые ложки обезжиренного творога и 1 стакан зелёного салата.

Сейчас Мартин работает над снижением веса, чтобы быть готовым к потенциальным актёрским работам. Так, ему пришлось подсушиться для роли Голиафа в сериале «Дом Давида». Даже для Голиафа Мартин оказался слишком большим!

Были периоды, когда бодибилдер употреблял в день и 10 тыс. килокалорий! Мартин уверяет, что может за один приём пищи съесть 4-5 тыс. калорий. Но в данный момент Форд на такие эксперименты идти не хочет. Ему важно поддерживать тот вес, что имеется.

Обычный день без тренировок – это овсянка и яйца на завтрак, рисовые лепёшки, творог, фрукты, закуски из греческого йогурта, орехи, сладкий картофель, лосось, стейк, рис, картофельные чипсы, приготовленные самостоятельно в печи. И всё это – на 4500 калорий.

План тренировок Мартина Форда

Что касается тренировок, то Мартин часто меняет режим упражнений, а также интенсивность. По его утверждению, таким образом он «шокирует» организм, делая тело ещё более сильным и выносливым. У бодибилдера нет любимых упражнений. Он нацелен на то, чтобы была натренирована каждая мышца. Тренировки занимают четыре дня в неделю. В среду и в выходные Мартин восстанавливается.

На данный момент спортсмен занимается высокоинтенсивными тренировками (ВИТ). А также дважды в неделю проводит тренировки по смешанным боевым искусствам и бразильскому джиу-джитсу.

Для набора мышечной массы Мартин придерживается такого распорядка.

Понедельник: работа над грудными мышцами и бицепсами. Это жим лёжа на наклонной скамье, разведение гантелей лёжа, сгибание рук со штангой.

Вторник: работа над спиной и трапецией — тяга штанги в наклоне, тяга вниз узким хватом, становая тяга и тяга одной руки сидя.

Среда: отдых.

Четверг: работа над плечами и трицепсами — жим гантелей сидя, боковые сгибания сидя, разведение рук в стороны, подъёмы вперёд, разведение рук на задние дельты.

Пятница: работа над ногами – разгибания ног, приседания, жим ногами, сгибание ног на подколенные сухожилия, подъёмы на носки.

Суббота и воскресенье: отдых.

Мартин Форд Фото: личный архив Мартина Форда

Обычно Мартин берёт отдых в 60 секунд между подходами и две минуты между упражнениями. И тренируется Форд только до обеда – иначе потом мучится бессонницей.

Форд отмечает, что ему не столько важно, как выглядит его тело – эстетично или нет. Для него главное – сила, мощь и максимальное использование физических возможностей.

Личная жизнь Мартина Форда

43-летний Мартин – счастливый муж и отец. Уже несколько лет он женат на Саше Стейси, в 2012-м супруга подарила ему дочь Имоджен, а в 2017-м родилась ещё одна девочка Уинтер. И в 2020-м у Мартина появился долгожданный сын Мэддокс.

Мартин обожает семью и старается каждую свободную минуту проводить с женой и детьми.

Моя семья, мои дети и жена — мои главные мотиваторы. Я никогда не перестану делать всё, на что я способен, чтобы показать им, как сильно о них забочусь. Возможность обеспечить семью, быть примером для них и многих других — это для меня потрясающее чувство.

Мартин Форд с женой и детьми Фото: личный архив Мартина Форда

Тело Мартина украшено многочисленными татуировками, для него это не только способ выразить свои эмоции (по словам Форда, каждый нательный рисунок имеет свой сакральный смысл), но и некая часть имиджа. В повседневной жизни Мартин часто сталкивается с бытовыми проблемами из-за своих внушительных размеров. Например, одежду он шьёт только на заказ, да и то приходится постоянно переделывать, так как объёмы меняются.

«У меня ежедневные проблемы, когда я пытаюсь найти подходящую одежду и автомобиль для вождения. А ещё мне нужно очень и очень много еды. Вот это настоящая боль. Однако я стараюсь окружать себя только позитивом. Рядом со мной нет плохих людей, я просто с ним не общаюсь. Считаю, что негатив заразителен и очень угнетающ. Выбирайте друзей, которыми восхищаетесь и на которых хотите быть похожими! Позитивных, целеустремлённых и решительных».