Второй этаж? Едем на лифте! Инсайды про отдел «Лайфстайл» к 20-летию «Чемпа»

Весь 2025 год мы празднуем юбилей «Чемпионата». За 20 лет произошло столько, что в один день 11 марта точно не уместишь. Поэтому каждую неделю по вторникам, до конца года, мы будем публиковать истории в рамках проекта «Легенды Чемпионата» . Представители команды «Чемпа» (а чёрно-оранжевый – это навсегда!) будут рассказывать, что для них главное слово в спорте.

Если вы когда-нибудь задавались вопросом, что будет, если стоять на голове каждый день, можно ли запивать огурцы молоком и почему спортсмены на стадионе бегают против часовой стрелки — добро пожаловать за кулисы нашего отдела «Лайфстайл», где вам объяснят всё и даже больше.

Я руковожу им с ноября 2022 года и до сих пор чувствую тот самый спортивный азарт на старте каждого понедельника, когда весь отдел одновременно открывает календарь и мессенджер, а в воздухе уже щёлкают идеи, как пульсометры на первом отрезке интервальной тренировки.

Почему именно такое сравнение? Потому что фитнес – это стиль жизни всего отдела. Мы сами живем этой темой каждый день. При помощи экспертов рассказываем читателю о том, что интересно нам самим. Наша работа — в тексте, в личном опыте, в честном разговоре с читателем. И в этом своя особая энергия.

Главный редактор нам не верит…

В нашем отделе три редактора, и каждый из них не только специалист в своей теме, но и человек, который живёт этим направлением. У всех есть авторы, и вместе мы та самая группа поддержки, которая приходит на старты раньше всех и умудряется участвовать в забегах в командировках.

Спорт в нашей жизни не просто повод выйти из-под кондиционера. Мы действительно тренируемся. Правда, главный редактор в это не верит. Особенно когда отдел «Лайфстайл» в офисе поднимается на второй этаж на лифте….

Работа нашего отдела — это постоянный обмен опытом. Мы обсуждаем, что попробовать в следующем месяце, спорим о новых трендах, делимся личными находками. Иногда кажется, что мы больше говорим о спорте, чем занимаемся им, однако на самом деле каждый из редакторов — спортсмен. Кто-то бегает марафоны, кто-то ходит на силовые тренировки, кто-то практикует цигун или йогу. Благодаря этому мы понимаем, через что проходят наши читатели, и можем честно рассказать: да, бывает тяжело, да, не всё даётся сразу, но попробовать стоит.

Отдел «Лайфстайл» на яхте на соревнованиях корпоративных команд Фото: Из личного архива Ольги Сафоновой

Месяц без сахара? Запросто!

Марго отвечает за рубрику «Фитнес и впечатления». Она настоящий фитнес-энтузиаст: может сходить на тренировку в семь утра, а потом ещё и написать о ней статью, разобрав по полочкам каждый подход. В хорошем смысле дотошна: не пропустит ни одной детали, всегда проверит, что советует эксперт, и не даст в тексте ни одной сомнительной рекомендации. За её плечами тысячи часов, проведённых в зале.

Алия ведёт рубрику «Здоровье и питание». Она бегает, следит за своим рационом, а ещё включается в эксперименты. Месяц без сахара? Запросто! Алия умеет объяснять сложные вещи просто с помощью экспертов: если речь заходит о нутрициологии или новых диетах. Её материалы — это не просто статьи, а настоящие инструкции для тех, кто хочет разобраться в вопросе и не запутаться в потоке информации.

Ольга курирует «Тренды и мотивацию». Она учится на инструктора цигун, много практикует, ездит на фестивали и всегда умеет вдохновлять не только читателей, но и коллег. Нам часто говорят, что мотивация — штука капризная. Согласны. Поэтому мы не строим мотивацию на лозунгах, а собираем её из маленьких доказательств: «Сделал одно повторение — завтра будет два». Вы часто делитесь с нами личным: как вернулись в зал после травмы, как начали худеть со 120 до 60 кг и пробежали свой первый марафон. Эти истории — наш главный тренд.

Ну а я отвечаю за весь процесс, за идеи, тексты, мероприятия, а самое главное – за мотивацию команды. Обучилась на йога-терапевта, тренируюсь и участвую в забегах. И ещё у меня есть кот по кличке Ливерпуль.

Кот Ливерпуль участвует в планёрке Фото: Из личного архива Ольги Сафоновой

Для кого мы стоим в планке и тестируем странные тренажёры

Мы часто бываем на мероприятиях и спортивных событиях: участвуем в марафонах, тестируем новые фитнес-студии, пробуем необычные тренировки. Иногда нас зовут в пресс-туры или на презентации, и мы всегда стараемся попробовать всё на себе. Это важно: мы не пишем о том, чего не знаем, и не рекомендуем то, что не протестировали лично или через своих авторов и экспертов.

Мы неидеальны, иногда спорим, иногда ошибаемся, однако всегда стараемся быть полезными. Для нас важно, чтобы вы, читатель, не просто прочитали статью, а нашли в ней что-то для себя — мотивацию, совет, повод попробовать новое или просто хорошее настроение.

Мы не сидим в офисе с утра до вечера, не носим одинаковые спортивные костюмы и не устраиваем коллективные пробежки по понедельникам. Однако мы точно знаем, что спорт — это не только рекорды и соревнования, но ещё и способ жить ярко, интересно и с удовольствием.

Спасибо, что вы с нами. Надеемся, наши статьи помогут вам посмотреть на спорт и лайфстайл с новой стороны — честно, с юмором и без стереотипов.

Если вы дочитали до этого места, значит, вам по дороге с нами. Вы – те, для кого мы стоим в планке, тестируем странные тренажёры, разучиваем дыхательные практики и выспрашиваем у врачей «ещё чуть-чуть про железо». Вы — те, кто спрашивает: «А можно ли начать в 39?» И слышит от нас: «Ещё как!» Вы — те, кто замечает, если мы ошиблись, и пишет нам. Мы благодарны за каждое замечание, каждую историю и каждый лайк, потому что это обратная связь, которая держит нас в тонусе. И да, если увидите нас на старте забега или на вечернем мастер-классе по растяжке, обязательно машите.

Алия Нургалеева и герой шоу «Испытано на себе» Алексей Столяров Фото: Из личного архива Ольги Сафоновой

«Это звучит слишком прекрасно, чтобы быть правдой»

Бонус для тех, кто дочитал до конца. Немного перлов от наших авторов.

***

Оказывается, якутская лошадь – это ходячая кладезь необходимых витаминов.

***

В зависимости от роста, полноты и физиологических особенностей выбор обуви может различаться. На низких людях хорошо будут смотреться кроссовки как с высокой платформой, так и на тонкой подошве.

Комментарий редактора: «Низкие люди – это подлые люди. В данном случае речь всё-таки о невысоких, видимо».

***

Татуировки на кистях рук набирают популярность, подчёркивая желание людей не просто декорировать своё тело, но и проявлять уникальность на видном месте.

Комментарий редактора: а где твоя уникальность на видном месте?

Планёрка отдела прямо на корпоративе Фото: Из личного архива Ольги Сафоновой

***

Корни причёски уходят глубоко в древность. Изображения воинов с подобной формой можно найти ещё в Ассирии и у фракийцев.

Комментарий редактора: «Корни причёски уходят глубоко в голову».

***

Эта история была темна, как бездна самого глубокого каньона, и от неё веяло душком.

Комментарий редактора: без комментариев.

***

Советское кино справедливо можно назвать сундуком с сокровищами. В старых лентах заложена удивительная мудрость, познав которую, получится добраться до заветной вершины счастья, скрывающейся где-то за облаками из трудностей и невзгод.

Комментарий редактора: «Это звучит слишком прекрасно, чтобы быть правдой».