Фитнес-тренер, нутрициолог, коуч: что такое фриланс и как удалённо зарабатывать на ЗОЖ

По данным аналитической компании DemandSage, в 2025 году число фрилансеров в мире должно достигнуть около 1,57 млрд человек. Прогнозируется, что объём рынка составит $ 8,39 млрд, а к 2029 увеличится до $ 16,89 млрд.

Юлия Батальцева директор по HR и маркетингу ELMA365 «Спрос на фриланс вырос во время карантина, когда появились ограничения контактов и выходов на улицу. Жизнь сильно поменялась, и, кажется, она уже не будет прежней. Все оценили плюсы удалёнки и онлайн-форматов: и сотрудники, и работодатели, и потребители услуг».

Во время COVID изменились не только форматы. Много людей резко стали уделять внимание превентивному подходу к своему здоровью. Работать в сфере ЗОЖ стало намного проще. Уровень осознанности людей очень сильно вырос.

Раньше примерно 60% времени уходило на то, чтобы объяснить, зачем заниматься профилактикой, психоэмоциональным состоянием, питанием, почему важно исключить алкоголь, курение. Теперь это очевидно. Онлайн-формат тренировок и консультаций в сфере здоровья стал необходимым и незаменимым. Появился спрос на обучение ЗОЖ-профессий.

Однако, если вы уже вдохновились идеей заработка на фрилансе, думая, что это очень просто, стоит притормозить. Свои минусы у него тоже есть. Причём как в фитнес-специфике, так и в самом формате в целом.

О чём поговорим:

Что такое фриланс?

Фриланс — способ работать вне традиционных офисных границ, где специалист самостоятельно выбирает проекты, клиентов и график, превращая профессиональную деятельность в гибкую и независимую систему.

В отличие от классической занятости, он строится на принципах временного сотрудничества: заказчик получает результат, а исполнитель — свободу управлять своим временем и карьерой.

Этот формат охватывает самые разные сферы: от онлайн-тренировок до программирования.

Фрилансеры не привязаны к одной компании, а значит, могут работать с клиентами по всему миру, формируя портфолио из разнообразных кейсов.

Фриланс — это не просто работать дома, речь про жизненную стратегию, требующую дисциплины, самоконтроля и умения продавать свои навыки.

Фриланс: от англ. freelance — «свободный копьеносец» Фото: shironosov/ istockphoto.com

Почему фриланс популярен?

Фриланс органично вписывается в современный ритм гиг-экономики, где ценятся скорость и производительность. Бизнесу выгодно не нанимать работников в штат, а сотрудничать с ними по мере необходимости, оплачивая рабочие часы и заключая краткосрочные договоры.

Бизнес всё чаще сочетает штатную работу и фриланс. Руководители делают ставку на гибридные модели, чтобы сбалансировать разные формы труда и оплаты, компетентности и вовлечённости.

С помощью фрилансера владельцам бизнеса проще протестировать новую сферу или инструмент.

Кто такой фрилансер?

Фрилансер — вечный студент. Систематическое самообразование для него не роскошь, а необходимость. Желание быть профи в своём деле и стремление к совершенству создают конкурентное преимущество среди коллег.

Основные характеристики фрилансера

Фрилансер, в отличие от работника в найме, меньше защищён, но адаптирован к изменениям. В любой момент он может скорректировать надоевший образ жизни: сменить место жительства, отказаться от невыгодных проектов, взять новых заказчиков, поднять чек на услуги и даже параллельно развивать собственный стартап.

Плюсы и минусы фриланса

Преимущества фриланса

В современном мире офисные традиции постепенно уступают место новым ценностям. Фриланс перестал быть альтернативой. Теперь это осознанный выбор для тех, кто ценит три фундаментальных преимущества.

Суверенитет над временем

Будильник больше не диктует условия. Фрилансер определяет рабочий график, подстраивая его под индивидуальные биоритмы и жизненные обстоятельства.

Утренние часы можно посвятить семье, а к проекту приступить, когда наступает пик продуктивности. Это не хаотичность, а высшая форма организации труда, когда рабочее время подчиняется человеку, а не наоборот.

Фрилансер сам определяет свой рабочий график Фото: ArtistGNDphotography/ istockphoto.com

Кураторство профессионального пути

Фриланс предоставляет редкую в традиционной занятости привилегию — право выбирать только те проекты, которые интересуют.

Каждый новый заказ становится осознанным шагом в карьере, возможностью развивать экспертизу в выбранном направлении. В этом подходе качество работы ценится выше лояльности к работодателю.

Географическая нейтральность

Цифровые технологии пересмотрели понятие рабочего места. Современный фрилансер может работать из любой точки мира.

Одинаково продуктивными оказываются самые разные локации: загородный дом, коворкинг в европейской столице или кафе на берегу океана. Клиенты ценят результат, а не географию его создания.

Эти три принципа формируют новую философию профессиональной реализации. Фриланс предлагает не просто гибкий график, а переосмысление самой природы работы. Как отмечают опытные специалисты: «Офис обеспечивает стабильность, фриланс — суверенитет». Выбор всегда остаётся за профессионалом.

Современный фрилансер может работать из любой точки мира Фото: Olezzo/ istockphoto.com

Недостатки фриланса

Непостоянный доход

В отличие от офисных работников с фиксированной зарплатой, самостоятельные специалисты часто сталкиваются с проблемами.

Зарабатывать на фрилансе сложнее:

заказы могут поступать неравномерно;

клиенты иногда задерживают оплату;

проекты отменяются;

сезонные спады создают финансовую яму.

Как говорят бывалые фрилансеры: «Создавайте финансовую подушку (минимум три-шесть месячных бюджетов) и ищите долгосрочных клиентов, чтобы всегда иметь источники заработка».

Фрилансер должен уметь организовать себя и предотвратить риски Фото: Jasmina007/ istockphoto.com

Отсутствие социальных гарантий

Фриланс — это полная личная ответственность за свою жизнь. Нет никаких пенсионных отчислений, больничных и отпускных. Если заболел или хочешь отдохнуть, деньги не капают, а страховку придётся оформлять самому.

Опытные фрилансеры рекомендуют оформлять ИП или самозанятость, чтобы делать пенсионные взносы. Для этого используйте приложение «мой налог». Ради стабильности покупайте частную медицинскую страховку и заранее планируйте отпускные накопления.

Фрилансер сам обеспечивает себе безопасность, его никто не страхует Фото: aluxum/ istockphoto.com

Самодисциплина и организация времени

Фриланс проверяет на прочность даже самых организованных людей. Когда нет начальника, легко откладывать дела на потом. Так растёт прокрастинация, которая плавно переходит в выгорание.

Во избежание хаоса:

составляйте ежедневный план;

используйте тайм-трекеры;

выделяйте строгие часы на работу и отдых;

ложитесь спать вовремя.

Попробуйте фриланс как подработку, прежде чем уходить из офиса. Так вы проверите, готовы ли к издержкам свободной занятости.

Фрилансер сам выстраивает свой график и следит за соблюдением сроков Фото: WeBond Creations/ istockphoto.com

Фриланс в сфере ЗОЖ

Тренировки онлайн

Чтобы зарабатывать онлайн, очень важно найти аудиторию, которой это актуально и удобно. Для некоторых непонятно, как коммуницировать по Сети, ведь через экран коучу сложнее отследить ваше состояние.

Однако у онлайн-тренировок есть ряд преимуществ:

индивидуальный подход; удобство (без толп в раздевалке, громкой музыки; скорость, с которой можно получить услугу (без пробок, дороги, очередей на тренажёры).

В нише ЗОЖ-фриланса важно доверие. Зачастую клиентам необходимо знать тренера лично, присмотреться к нему. Онлайн-формат подразумевает некоторую дистанцию, которую эксперту предстоит сократить, чтобы расширять клиентскую базу за счёт «сарафанного радио».

За кажущейся свободой фриланса скрывается обратная сторона:

необходимость самостоятельно искать заказы;

развивать навыки тайм-менеджмента;

контролировать свой рабочий день;

вести переговоры;

контролировать финансы;

знать системы налогообложения;

постоянно адаптироваться к меняющемуся рынку.

Популярны фитнес-программы, которые помогают ввести спорт в привычку Фото: Arsenii Palivoda/ istockphoto.com

Wellness-коучинг

Любовь Найдёнова wellness-эксперт, мастер женской йоги «В 2024 году мир снова изменился. На фоне инфоцыганских курсов упал уровень доверия к ЗОЖ-экспертам. После разоблачений окупаемость рекламы снизилась в пять раз. Общее инфополе может сломать десятилетия развития личного бренда. Такую конкуренцию и информационную яму тяжело выдержать».

На первом этапе лучше выбрать найм, потому что так будет безопаснее и спокойнее.

Это поможет:

наработать навык;

посмотреть изнутри, как работают компании;

сформировать себе лояльную базу клиентов.

Фриланс, с одной стороны, даёт много свободы, но с другой – требует высокого уровня самодисциплины, развития стратегического мышления и навыков коммуникации.

Всего лишь 20% частной практики занимает работа как эксперта, а 80% времени – это обеспечение спроса на свои услуги и товары.

Явный признак того, что вы можете спокойно переходить на фриланс – это прибыль с консультации, курсов, товаров равная доходу в найме.

Нутрициология

Елизавета Черпакова тренер, нутрициолог «ЗОЖ-фрилансер должен безупречно выглядеть и онлайн, и офлайн. Клиенты придут только, если ты выглядишь ровно так, как пропагандируешь. Красивый и здоровый тренер вызывает доверие. Чек бесконечно высок, и клиенты готовы его платить, но только если картинка из социальных сетей полностью отражает действительность».

Необходимо постоянно находиться на связи с клиентами: диалог о питании, анализ действий, разборы продуктовых корзин, психологическая поддержка. Специалист на связи всегда.

Успех будет, только если ты открыт миру, понятен, жизнерадостен, доступно говоришь о важном, выглядишь сногсшибательно. Не ведёшь социальные сети – клиентов не жди, даже если за твоими плечами будет высшее медицинское или спортивное образование.

Но и это не гарантии. Жёсткая конкуренция, теневые баны, чёрный пиар, сплетни и хейт могут отравить жизнь любому. Не готов – даже не начинай.

ЗОЖ-фрилансер должен безупречно выглядеть и онлайн, и офлайн Фото: jacoblund/ istockphoto.com

Какие ещё ниши фриланса популярны?

Дизайн и графика

Популярностью пользуются творческие специальности.

Иллюстрации и арт — рисунки и иллюстрации по заказу клиентов для книг, комиксов, манги, концепт-артов.

Графический дизайн — логотипы, фирменные стили, бренд-айдентика, а также дизайн для разных носителей: упаковка, презентации, постеры.

Гейм-дизайн — пиксельные спрайты, разработка персонажей и их анимация, создание концепт-арта для игр, а также программирование игровых механик и графики для игр и рекламы.

3D — создание моделей для VR-платформ, антропоморфные персонажи, объекты интерьера.

Веб-дизайн — разработка сайтов, вёрстка шаблонов.

Motion — создание рекламных видеороликов монтажом, 2D/3D-анимацией, графикой и спецэффектами для видео.

UX/UI — дизайн интерфейсов приложений и сайтов.

Дизайн одежды — создание принтов или костюмов на заказ.

Писательское дело и контент

Стать копирайтером не так просто, как кажется. В 2025 году работа с текстами включает понимание SEO-оптимизации, владение разнообразными форматами контента (от сценариев для видеороликов до подкастов и персонализированных email-рассылок), гибкость в освоении ИИ.

Причём одним клиентам требуется быстрый рерайт с использованием чат-ботов, другие же настаивают на эксклюзивном контенте, выполненном без привлечения нейросетей.

SMM

Работа с социальными сетями — ещё один вариант для фриланса. Выполнение работ SMM-менеджера заключается в разработке стратегий, призванных повысить узнаваемость бренда и стимулировать продажи на разных социальных платформах.

SMM-менеджер может одновременно сотрудничать с разными компаниями в нескольких проектах или выступать в роли консультанта, делясь экспертными знаниями в области маркетинга в социальных сетях.

Программирование и IT-услуги

Конкуренция в этой сфере бешеная. Чтобы иметь спрос, необходимы высокий уровень компетенций и хорошее портфолио. Начните с обучений, проходите стажировки даже за символическую плату, пополняя портфолио.

успех требует много усилий Фото: AlexSava/ istockphoto.com

Как стать фрилансером?

Определение своих навыков и услуг

Работа над разными проектами стимулирует не только приобретение навыков, но и нестандартное применение имеющихся.

Найти интересные проекты можно разными способами:

расширьте горизонты на знакомых площадках;

рассмотрите задачи в смежных областях на биржах фриланса.

Так вы сможете применить свои знания под новым углом.

Самый популярный навык, несмотря на специализацию самозанятого, — это владение английским языком. Он обеспечивает не только коммуникацию, но и достижение больших целей.

Английский язык поможет:

изучать источники на языке оригинала;

повысить свою экспертность;

расширить базу клиентов.

Хотя английский остаётся языком международного общения, знание других иностранных языков также может стать конкурентным преимуществом.

Создание портфолио

Лучший способ продемонстрировать свои навыки и привлечь внимание потенциальных клиентов — это грамотно сформированное портфолио и активная позиция в профессиональных социальных сетях.

Наличие портфолио на платформе, где вы ищете работу, позволяет заказчикам оперативно оценить ваш профессиональный уровень, не покидая сайт.

Оно должно содержать информацию, которая соответствует компетенциям специалиста:

описание основных навыков и умений;

реальные кейсы;

рекомендации бывших работодателей.

В портфолио важно не количество наглядных работ, а качество и максимальная приближённость к той области, которая вас интересует. Кейсы должны быть оформлены по принципу: задача — процесс — результат.

Чёткая подача поможет потенциальному заказчику оценить:

как исполнитель понимает процесс;

грамотно ли применяет профессиональные навыки;

оценивает ли эффективность работы на выходе.

Положительные отзывы от предыдущих клиентов и высокие рейтинги значительно повышают доверие и увеличивают шансы на получение новых заказов.

Важно помнить, что ваша задача как фрилансера — сделать бизнес клиента более прибыльным. Подчёркивайте не только эстетическую привлекательность своих работ, но и измеримые результаты, которых удалось достичь благодаря вашему вкладу.

Оцифрованные показатели — количество просмотров, скорость загрузки сайта, конверсия посетителей в лиды — станут решающим аргументом в вашу пользу. Клиенту важен не просто красивый дизайн, а ощутимый вклад в увеличение прибыли.

важно показывать свой опыт и успехи Фото: Olga Yastremska/ istockphoto.com

Поиск клиентов и платформ для фриланса

Иностранные заказчики все ещё покупают услуги в СНГ, потому что они дешевле и специалисты имеют высокую квалификацию.

Есть разные способы поиска заказчиков на фрилансе.

Социальные сети и форумы, в первую очередь профильные — Reddit, Behance, Dribbble). Например, на Reddit есть крупные сообщества фрилансеров, где заказчики размещают проекты и делятся полезной информацией.

Фриланс-проекты, которые можно найти, используя ключевое слово freelance в поиске или специальных группах.

Существует международная площадка EasyStaff Invoice, которая позволяет отправлять средства на карты и счета в СНГ практически без ограничений.

Телеграм-каналы (Distantciya, YES NO MAD | Help freelancers IT & Digital). В этих каналах публикуются предложения о фриланс-проектах — в основном от заказчиков из России и СНГ, но иногда встречаются и предложения от зарубежных клиентов с оплатой в валюте. Также можно следить за каналами по конкретной профессии.

Впрочем, есть и фрилансеры, кому повезло иметь друзей, знакомых, бывших работодателей и заказчиков за рубежом. Такие люди смогут находить клиентов благодаря «сарафанному радио».

По данным исследования Национальной гильдии фрилансеров в 2024 году, фриланс-биржи по прежнему остаются главным источником заказов (58%), за ними следуют «сарафанное радио» (24%) и личное продвижение (19%).

Развитие социальных сетей, нетворкинг, активное участие в профессиональных сообществах и постоянный мониторинг требований рынка к навыкам специалистов помогают чувствовать себя уверенно и иметь на счетах стабильный доход.

фрилансер самостоятельно ищет клиентов и обеспечивают своё будущее Фото: mihtiander/ istockphoto.com

Советы для успешной работы фрилансером

Установление чётких границ

Чёткие границы на фрилансе — это правила, которые вы устанавливаете для себя и клиента.

Они помогут:

сохранить баланс между работой и личной жизнью;

избежать неоплачиваемых переработок;

фильтровать неадекватных заказчиков;

поддерживать профессиональный имидж.

Если их не обозначить с самого начала, можно быстро столкнуться с выгоранием, потерянными деньгами, обманом и токсичными клиентами.

Чтобы сохранить чёткие границы:

обсуждайте правила на старте;

добавьте их в договор;

будьте последовательны и никогда не уступайте.

Если вы с чем-то не согласны, используйте фразу-помощницу: «Я ценю ваше предложение, но мои условия работы включают [правило]. Это помогает мне сохранять качество для всех клиентов».

Чёткие границы позволят вам контролировать процесс, чувствовать себя защищёнее, потому что несерьёзные заказчики просто перестанут к вам обращаться.

Время на фрилансе — главный ресурс, который необходимо научиться ценить и не разменивать на пустые проекты.

Чёткие границы позволят вам контролировать процесс и чувствовать себя защищённее Фото: Davidovici/ istockphoto.com

Эффективное управление временем

Клиенты ценят пунктуальность и открытую коммуникацию. Они ожидают быстрых ответов и прозрачного взаимодействия. Оптимизируйте своё время.

Начните с создания подробного рабочего расписания, учитывающего сроки, требования заказчиков и вашу личную эффективность. Выделите приоритетные задачи и уделите им максимум внимания.

Для эффективного тайм-менеджмента есть множество программ и приложений. Они позволяют составлять списки дел, устанавливать сроки и отслеживать прогресс.

Ментальные карты и канбан-доски подойдут для визуализации.

Выбор оптимального инструмента зависит от ваших личных предпочтений, поэтому лучше протестировать несколько вариантов.

Налаживание коммуникации с клиентами

Почти половина провалов на фрилансе происходит из-за неправильно выстроенной коммуникации. Пропали на день — и клиент уже нашёл другого. Вы написали сухо и без конкретики — клиент сбежал.

Как улучшить коммуникацию:

отвечайте быстро, даже если ответ — «вижу ваше сообщение, отвечу чуть позже»;

перефразируйте задачу — так вы покажете, что поняли;

ведите отчёт по статусу — дедлайны, этапы, результаты, нюансы;

работайте над репутацией — один постоянный заказчик приносит стабильный доход плюс рекомендует вас друзьям и знакомым.

Общение часто выступает в роли части услуги. Коммуникация всегда влияет на доверие — а оно ведёт к повторным заказам.

Фриланс — это не подработка и не запасной план, а полноценная модель карьеры, которую можно развивать стратегически.

Вместо того чтобы цепляться за разовые заказы, успешный специалист выстраивает поток задач, выбирает интересные проекты и постепенно наращивает стоимость своих услуг.

Такой подход требует системного мышления: ваш профиль становится витриной, личный бренд — рекламой, коммуникация с заказчиком — инвестициями в репутацию.

Перспективы развития фриланса

В 2025 году, помимо хорошо развитых навыков, фрилансеру чрезвычайно важно быть активным участником процесса. В ходе диалога важны все аспекты коммуникации — от первого сообщения до обратной связи на результат.

Первая встреча с клиентом требует от фрилансера умения задавать правильные вопросы, слушать и понимать неявные потребности заказчика.

Внештатный сотрудник – это соавтор, партнёр, который помогает достичь масштабных целей. Такое прогрессивное восприятие подталкивает фрилансера к сотворчеству и объективному взгляду на задачу, благодаря чему он органично вписывается в стратегию развития бизнеса клиента.

Фриланс сегодня — рабочая реальность со своими плюсами и минусами.