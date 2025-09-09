Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Статьи

День города Челябинска 2025: дата, программа мероприятий, кто приедет, концерты, салют

День города Челябинска — 2025: программа, концерт, спортивные мероприятия и салют
Светлана Ибрагимова
Как пройдёт День города в Челябинске?
Аудио-версия:
Комментарии
Праздник состоится 13 сентября.

В этом году городу исполнится 289 лет. Мероприятия в честь Дня города Челябинска начали проводить ещё 30 августа, а завершатся они 20 сентября. Самые яркие мероприятия запланированы на 12, 13 и 14 сентября, о событиях этих дней мы вам и расскажем.

О чём расскажем:

Как пройдёт праздник в столице:
День города Москвы — 2025: программа и список спортивных событий
День города Москвы — 2025: программа и список спортивных событий

История праздника

История Челябинска насчитывает уже более двух веков. Город был основан 13 сентября 1736 года, чтобы защитить важные пути, часто подвергавшиеся нападению со стороны башкирского народа. Именно в эту дату сейчас и проводят День города.

До конца XIX века Челябинск был небольшим. Всё изменилось в 1892 году, когда по приказу императора Александра III через Челябинск проложили Самаро-Златоустовскую железную дорогу. Она соединила город с европейской частью Российской империи. Железнодорожное сообщение развивалось, и со временем Челябинск стал одним из важнейших уральских городов.

Фото: РИА Новости

В период первых советских пятилеток Челябинск стал одним из крупнейших в стране промышленных центров. Количество заводов, как и значимость города, стремительно увеличивалась, а вместе с ними росло и население. Столица Южного Урала и сейчас играет ключевую роль в отечественной промышленности, тут функционирует более 40 предприятий и проживает более миллиона человек.

Что касается Дня города, регулярным празднование стало лишь в современной России. В советское время отмечались лишь годовщины, размах был небольшой. В основном программа состояла из парадов, праздничных шествий, выступлений местных коллективов, спортивных соревнований, ярмарок и выставок.

Фото: vk.com / teplo_ryk

Интересные мероприятия

Как мы уже упомянули, основные события будут проходить 12, 13 и 14 сентября. Подробнее о праздничной программе – ниже.

12 сентября на главной пешеходной улице Челябинска – Кировке – в 18:30 пройдёт фестиваль «Парад моды», где главные любители красивой и интересной одежды смогут посмотреть дефиле от местных брендов и дизайнеров.

13 сентября на Кировке состоятся городской конкурс изобразительного искусства и концертная программа «Легенды Челябинска». После, в 13:00, начнётся фестиваль театров «Челябинск: город, где живёт искусство», на сцену выйдут артисты театров «Манекен», НХТ, детского театра «Скарабей» и Камерного театра.

Фото: verbludfest.ru

Гастрономический фестиваль «Блюда от верблюда» пройдёт на Набережной реки Миасс 13 и 14 сентября. Гости смогут оценить более 30 гастрономических изысков, попробовать разные блюда и открыть для себя новые вкусы.

На улице Карла Маркса (от ул. Цвиллинга до ул. Свободы) пройдёт II Фестиваль общественного транспорта «ЧелТранспортФест». 13 сентября гости и жители города смогут увидеть не только современные модели городского транспорта, но и ретроавтомобили, экстремальную и спецтехнику.

Фото: cheltf.tilda.ws

13 сентября на площадке у Челябинского торгового центра расположится сцена, где состоится масштабная концертная программа. Звёздными гостями станут Дмитрий Певцов и Валерия. А проведёт это мероприятие спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Ещё одна музыкальная программа пройдёт в Арт-сквере на набережной реки Миасс. В 18:00 для зрителей выступит группа «Братья Грим».

Фото: philarmonia.ru

Спортивные события

12 сентября в ледовой арене «Трактор» состоится яркий турнир MMA RCC 23. Его главными звёздами станут Александр Шлеменко и Владислав Ковалёв. Шторм и Белаз проведут реванш, которого зрители ждали с весны. Также на турнире выступят боец муай-тай и действующий спортсмен RCC MMA Хаял Джаниев, бойцы смешанных единоборств Александр Дворцов и Владимир Пальчиков.

Подробнее о ключевом бое турнира:
Шлеменко не сделал выводов. Шторм снова попадёт под «каток» молодого Белаза?
Шлеменко не сделал выводов. Шторм снова попадёт под «каток» молодого Белаза?

12 и 13 сентября скейт-парк RCC Extreme около ледовой арены «Трактор» станет центром притяжения всех любителей экстремального спорта. Эффектные трюки и уникальные шоу от профессионалов будут продемонстрированы на профессиональной площадке размером 1500 м².

В честь Дня города здесь пройдут:

  • Кубок RCC Extreme по самокату;
  • чемпионат России по самокату;
  • первенство России по BMX;
  • Всероссийские соревнования по BMX.

Фото: vk.com / rccextreme_chel

Турнир по баскетболу состоится 13-14 сентября в зале спортивного комплекса «Метар-Спорт». На паркет выйдут: БК «ЧБК» (Челябинск), «БК «Металлург» (Магнитогорск), «Темп-СУМЗ» (Ревда) и «Новосибирск». В рамках турнира местная баскетбольная команда «ЧБК» представит не только новое название, но и обновлённый состав.

Мужской парный теннисный турнир пройдёт в Академии тенниса «Привилегия». На корте сразятся до 12 пар, играть они будут по одному сету до шести геймов, в случае равного счёта будет сыгран тай-брейк до семи очков.

20 сентября, в субботу, пройдёт последнее праздничное мероприятие – Фестиваль национальных видов спорта. С 10:00 в парке «Металлург» им. О. И. Тищенко начнётся настоящий праздник спорта. Квест «Забег традиций», стрельба из традиционного лука, рукопашный бой, дзюдо, городки и другие элементы национальных видов спорта будут радовать и удивлять гостей и жителей города.

Фото: Баскетбольный клуб «ЧБК» (Челябинск)

Будет ли салют?

Один из ключевых этапов торжества – праздничный фейерверк. Запуск салюта состоится 13 сентября в 22:00 на набережной реки Миасс.

Челябинск – крупный и величественный город с почти трёхвековой историей. Он привлекает характером и мощью. В эти выходные столица Южного Урала отметит 289-й день рождения, что станет отличным поводом для путешествия и погружения в культуру города.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android