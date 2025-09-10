День города Самары — 2025: дуатлон, хоккей, выставка ретроавто и многое другое

С 12 по 14 сентября Самара будет отмечать свой 439-й день рождения. Торжество продлится с пятницы по воскресенье, а это значит, что мероприятий будет много. Рассказываем подробнее про самые интересные из них.

О чём расскажем:

История праздника

В 1586 году по указу царя Фёдора Иоанновича на берегу реки Самары была основана крепость Самарский городок. Её построили недалеко от Волги, что позволило укрепить защиту судоходства на Средней Волге и границы от набегов со стороны степи. К сожалению, до наших дней крепость не сохранилась, но в 1986 году в честь 400-летия города был возведен сруб, имитирующий одну из башен самарской крепости и фрагмент стены. Находится памятник основанию города на углу улиц Водников и Кутякова.

Решение о праздновании Дня города было принято накануне 300-летия Самары. Дату выбрали особенную – 29 августа, именно в этот день город посетил Александр II и заложил камень для строительства храма Христа Спасителя на Соборной площади.

С 1886 до 1917 года праздничные гуляния проходили в конце августа. Но во время правления Комитета членов Учредительного собрания в 1918 году День города был перемещён на 11 августа, за день до этого был издан указ об открытии первого Самарского университета.

Фото: istockphoto.com

В 1935 году город стал называться Куйбышев, его переименовали после смерти революционера и партийного деятеля Валериана Куйбышева. В следующие годы из-за событий в стране о парадах и праздничных шествиях на время пришлось забыть. Традиция вернулась в 1986 году, когда отмечали 400-летие, праздник провели в мае.

В сентябре 1990 года городской совет решил вернуть городу прежнее название – Самара. Тогда же выбрали новый, устоявшийся день торжества в честь города – второе воскресенье сентября. Такое решение отсылает к исконной дате в конце августа, однако из-за смены календаря отмечают праздник в сентябре.

Интересные мероприятия

Все три дня гости и жители города смогут посещать выставку ретроавтомобилей «АВТОбиография». Тут будет представлено более 50 машин отечественного и зарубежного производства. Историю развития транспорта можно будет изучить от 30-х до 90-х годов XX века. Помимо этого, гости смогут посмотреть экспозицию предметов советского быта или поучаствовать в тематических интерактивах.

Фото: samadm.ru

13 и 14 сентября по городу пройдут бесплатные пешеходные экскурсии «Моя Самара». Профессиональные гиды и актёры станут проводниками. Иммерсивная театрализованная экскурсия позволит увидеть город по-новому и окунуться в его атмосферу. Желающие погулять в одиночку смогут воспользоваться специально подготовленными аудиогидами и исследовать Самару самостоятельно.

В субботу и воскресенье в честь празднования дня города состоится Всероссийский фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии». Марафон-концерт, дефиле и плац-концерты духовых оркестров – всё это ждёт любителей живой музыки в Струковском саду.

Книжная ярмарка «Центр культурного притяжения – Россия: Читающая Самара» пройдёт на центральной аллее Струковского сада и в городских библиотеках. В организации мероприятия приняли участие 10 местных и московских издательств. Гостей ждут творческие встречи с писателями из Москвы и Самарской области. Также можно будет посетить книжную выставку-ярмарку, мастер-классы, литературные игры и бардовские выступления.

Фото: samadm.ru

Патриотический концерт «Самара, ты в сердце моём навсегда!» начнётся 14 сентября в 18:00 на площади Куйбышева. На сцену выйдет около 500 музыкантов, среди которых ВИА «Синяя птица», сводный оркестр фестиваля фестиваля «На сопках Маньчжурии» и заслуженный артист России Сергей Войтенко. Завершат концерт заслуженный артист России Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы».

Фото: samadm.ru

Спортивные события

Любители клюшек и шайбы смогут отметить День города на хоккее. 13 сентября в дворце спорта им. Владимира Высоцкого состоится матч «ЦСК ВВС». Противником Самарской команды станет столичная «Звезда».

Фото: csk-vvs.ru

Для тех, кто хочет не только смотреть за спортивным событием, но и стать его частью, пройдёт чемпионат Самарской области по дуатлону «Арена-спринт». 7,5 км бегом и 20 км на велосипеде – такая дистанция подвластна не всем, но попробовать свои силы сможет каждый желающий.

13 и 14 сентября любителей скорости и драйва ждёт V этап соревнований Drift That. Эффектные трюки, выполненные профессионалами, скорость и яркие машины. Такое зрелище захватывает дух и заставляет смотреть, не отрывая глаз.

Фото: driftthat.ru

14 сентября состоится футбольная встреча между командами «Крылья Советов» и «Сочи». Через 30 минут после окончания матча пройдёт встреча футболистов и тренерского штаба «Крыльев Советов» с болельщиками.

В честь празднования Дня города на стадионе «Солидарность Самара Арена» будет настоящий праздник самарского спорта. Для гостей организуют:

фотозону;

розыгрыши;

квиз по истории самарского футбола;

фотовыставку «Крылья Советов – 80»;

выступление шоу-оркестра духовых инструментов;

экскурс в историю клубной формы в музее «Крылья Советов»;

автограф- и фотосессии с защитником Юрием Горшковым.

Фото: ФК «Крылья Советов»

Салют

Праздничного фейерверка в 2025 году не будет. В прошлом году его также не было из соображений безопасности.

Самара – крупный город на берегу Волги. Когда, если не на главный его праздник, приезжать сюда с экскурсией. Выбирайте маршрут, отмечайте наиболее интересные для вас события и готовьтесь окунуться в атмосферу самарского торжества.