От любителя до наставника: как стать инструктором по йоге с нуля

Быть инструктором по йоге — не только про возможность делиться своей страстью к практике. Это путь к личностному росту, гармонии и новым профессиональным горизонтам. В современном мире всё больше людей ищут способы улучшить здоровье, обрести внутренний баланс и найти спокойствие в повседневной суете.

Мы живём в обществе, где стресса, сидячей работы и информационного шума больше, чем движения и осознанности. Йога помогает вернуть баланс: улучшает осанку, развивает силу и гибкость, координацию, снижает уровень стресса, а главное — учит слышать своё тело. Неудивительно, что профессия инструктора подобных практик становится всё более востребованной.

Инструктор по йоге должен быть наставником Фото: AzmanJaka/istockphoto.com

Обучение на преподавателя йоги позволяет не только углубить собственное понимание этого древнего искусства, но и научиться помогать другим достигать гармонии тела и разума. Рассказываем, как стать квалифицированным инструктором: с чего начать, какие шаги предпринять и на что обратить особенное внимание.

О чём расскажем:

Ответьте себе на вопрос «зачем?»

Важно быть откровенным с собой. Если ваша цель — личное развитие, прекрасно. Если хотите строить карьеру в йоге — нужно понимать, что это не просто красивая работа «в леггинсах», а постоянная подготовка к занятиям. Необходимо учиться коммуникации с разными людьми, работать с их особенностями здоровья, уметь адаптировать практику, быть одновременно педагогом, мотиватором и иногда психологом.

Лера Буры тренер FitStars, преподаватель по хатха-йоге, виньяса флоу, йога-терапевт дисфункций тазового дна «Когда-то я пришла в йогу просто потому, что другой спорт был недоступен. 21 год, болят колени после серьёзного спорта и везде дискомфортно. Не было цели входить в новую профессию, но практика настолько изменила моё тело, отношение к нагрузке, внутреннее состояние, что захотелось делиться этим с другими. Сегодня я уже девять лет в йоге — инструктор, веду группы в онлайн и офлайн, работаю с людьми разных возрастов и уровней подготовки».

В таких помогающих профессиях, к которым относятся и инструктор по йоге, и преподаватель медитации, необходима тотальная честность — с собой и с учениками. То есть важно, чтобы преподаватель искренне любил то, чем занимается. Любая фальшь будет сразу же видна.

Подумать и просто решить, стать преподавателем йоги или медитации — это не лучший сценарий. Если настолько вдохновляют практики, есть желание делиться своим опытом с другими, тогда действительно стоит задуматься о получении сертификата или диплома для ведения профессиональной деятельности в этой сфере.

Важно чётко понимать, для чего вам нужна профессия Фото: FlashSplash/istockphoto.com

Что должен знать инструктор?

Перед тем как учить других, нужно самим попробовать разные стили: хатха, виньяса, аштанга, йин-йога, йога для беременных. У каждого направления своя динамика и цели.

Марина Пуговкина преподаватель медитации с трёхлетним опытом «Здесь не человек выбирает профессию, а профессия его. Все по-настоящему хорошие преподаватели йоги и медитации, которых я знаю, у которых обучалась в своё время, сами активные практики. Они живут этим, постоянно развиваются, повышают квалификацию».

Необходимо понимать, как суставы двигаются в разных плоскостях, как дыхание влияет на амплитуду, как безопасно выйти из позы. Даже если вы будете вести фитнес-форматы йоги, важно знать её корни — философию, этические принципы, роль дыхания (пранаяма) и медитации.

Хорошая программа обучения на преподавателя йоги включает в себя следующее:

анатомию и физиологию;

методику преподавания;

работу с ограничениями и травмами; адаптацию практики под возраст и уровень.

Обязательно ли ехать на обучение в Индию?

Хотя Индия считается родиной йоги и многие ценят обучение там за аутентичность и глубокое погружение в традиции, сегодня существует множество качественных программ по всему миру. Ехать туда для получения лицензии на ведение преподавательской деятельности вовсе необязательно.

Сейчас в России достаточно мастеров и школ, где можно получить качественное обучение. В Индии, не зная внутренней кухни, можно столкнуться с очень посредственными специалистами. Особенно когда вы иностранец, то и ответственности перед вами 0.

Обучиться на инструктора по йоге можно не только в Индии Фото: swissmediavision/istockphoto.com

Школы в России и других странах предлагают сертифицированные курсы, которые признаются международным сообществом. Сейчас доступны также онлайн-курсы с опытными преподавателями, что позволяет учиться из любой точки мира.

Главное — выбрать школу с хорошей репутацией, опытными преподавателями и программой, которая соответствует вашим целям. Если вы хотите глубже понять философию йоги и традиции, поездка в Индию может быть полезным опытом, но это необязательный шаг.

Где учиться в России?

Выбирайте школу, где дают не только технику, но и понимание, почему мы делаем то или иное упражнение, как выстраивать класс и вести людей к результату. Онлайн-обучение удобно по времени, но офлайн даёт бесценный опыт живого взаимодействия и отработки под присмотром наставников.

1. Российская Федерация йоги

Курс «Теория и практика хатха-йоги» (очно/онлайн)

Программа обучения включает в себя анатомию, физиологию, педагогику и специализацию. По итогам курса защищается письменная работа, сдается практический и теоретический экзамен.

При успешном прохождении курса:

выдаётся сертификат АНО ДПО «Школы инструкторов йоги», подтверждающий квалификацию инструктора;

выдаётся удостоверение о прохождении курса «Теория и практика хатха-йоги», дающее право преподавать йогу;

выдаётся личная карточка инструктора;

информация о выпускнике заносится во «Всероссийский Реестр преподавателей йоги»;

выпускник может получить Сертификат Международного Альянса Йоги (Индия) и Сертификат Альянса йоги США с регистрацией в Реестрах этих международных организаций.

Продолжительность обучения: 252 академических часа.

Стоимость обучения: 55 тысяч рублей*.

К выбору школы важно подходить ответственно Фото: Lucky7trader/istockphoto.com

2. Московский университет йоги

Курс «Преподаватель по хатха-йоге + специализация на выбор» (очно/онлайн)

В основную программу обучения на преподавателя по хатха-йоге входят изучение истории и философии йоги, всех асан, дыхательных практик и пранаямы, анатомии и физиологии, работа над улучшением личной практики, мастерство и методика преподавания, основы психосоматики.

При успешном прохождении курса:

выдаётся диплом о профессиональной переподготовке, позволяющий проводить занятия по йоге для начинающих и продолжающих;

информация о выпускнике заносится во «Всероссийский Реестр преподавателей йоги»;

по желанию выпускник может получить Международный сертификат с занесением в реестр.

Продолжительность обучения: 525 академических часов.

Стоимость обучения: 74 тысячи рублей*.

Для работы преподавателем йоги нужен специальный сертификат Фото: Skynesher/istockphoto.com

3. Федерация йоги Москвы

Курс «Преподаватель хатха-йоги» (очно-заочно)

Ученики получают системные знание базовых асан, анатомии и философии йоги, психологии и педагогики, учатся проводить практики хатха-йоги в группах и индивидуально. Отдельное внимание уделяется развитию преподавательских навыков и личного бренда по направлениям спецкурсов.

При успешном прохождении курса:

выдаётся сертификат федерации йоги с указанием дисциплин и часов стажировки;

выдаётся сертификат международного Йога Альянса;

выдаётся диплом установленного образца о дополнительном образовании.

Продолжительность обучения: 474 академических часа.

Стоимость обучения: уточняется при поступлении (формируется под конкретный набор).

В среднем обучение на тренера по йоге занимает около девяти месяцев Фото: Dikushin/istockphoto.com

4. Санкт-Петербургский институт восточных методов реабилитации

Курс «Подготовка преподавателей йоги» (очно/онлайн)

Во время обучения студенты знакомятся с асанами, анатомией и физиологией, пранаямой, шаткармой, сукшма-въяямой, особенностями йоги во время беременности, историей и философией практик, изучают первую доврачебную помощь, осваивают теорию и методику физической культуры, преподавательское мастерство и методику ведения занятий, сценическую речь.

При успешном прохождении курса:

при обучении онлайн выдаётся свидетельство о дополнительном образовании «Методология упражнений йоги как способ физического развития человека» и сертификат «Основы преподавания хатха-йоги»;

при обучении очно — диплом о профессиональной переподготовке по специальности «Тренер» в сфере физической культуры и сертификат «Курс подготовки преподавателей хатха-йоги».

Продолжительность обучения: 502 академических часа (очно), 456 академических часов (онлайн).

Стоимость обучения: уточняется при поступлении (формируется под конкретный набор).

Учиться можно как очно, так и онлайн Фото: FreshSplash/istockphoto.com

5. Студия йоги «Чакра»

Курс «Хатха йога чакра садхана» (очно)

В ходе обучения студенты изучают ключи отстройки базовых асан (порядка 80 асан), методики сложных асан, построение тренировочных последовательностей с учётом физиологических и энергетических особенностей, изучают основы санскрита и различных практик медитации.

При успешном прохождении курса:

выдаётся сертификат, позволяющий ввести преподавательскую деятельность.

Продолжительность обучения: 300 академических часов.

Стоимость обучения: 90 тысяч рублей*.

Теория не менее важна, чем практика Фото: Fizkes/istockphoto.com

6. Студия «Прана»

Курс «Подготовка преподавателей хатха йоги» (очно/онлайн)

В программе обучения: отстройки и правки асан, практические занятия, анатомия и физиология йоги, философия йоги, основы пранаямы, построение тренировочных последовательностей, медитативные техники йоги, шаткармы, травмы в йоге, ведение Шавасаны, введение в йогатерапию, голос преподавателя, прикладной санскрит.

При успешном прохождении курса:

выдаётся сертификат, позволяющий ввести преподавательскую деятельность.

Продолжительность обучения: 270 академических часов.

Стоимость обучения: 105 тысяч рублей (очно), 85 тысяч рублей (онлайн)*.

При желании квалификацию можно подтвердить международным сертификатом Фото: SeventyFour/istockphoto.com

7. Академия йоги

Курс «Преподаватель хатха йоги» (очно/онлайн)

Во время обучения студенты получают понимание принципов комбинирования асан и переходов, прикладные знания в анатомии и понимание, как вести практику безопасно, опыт взаимодействия с разными учителями, стилями и методиками преподавания, навык адаптирования практики под возможности учеников, умение составлять последовательность асан под конкретные задачи.

При успешном прохождении курса:

выдаётся сертификат, позволяющий ввести преподавательскую деятельность.

Продолжительность обучения: 475 академических часов.

Стоимость обучения: уточняется при поступлении (формируется под конкретный набор).

* Цены на обучение актуальны на момент публикации.

Что отличает хорошего преподавателя?

Сергей Репин президент Федерации йоги России «Есть огромная разница между инструктором по йоге, проводящим занятия по йоге, и преподавателем, который обучает наставников. Это разный уровень требований. Для того чтобы заниматься йогой, необходимо желание. Для того чтобы вести классы, нужна серьёзная мотивация. Преподаватели йоги, обучающие на инструкторов — это не только специалисты высшей квалификации, но и ещё люди, живущие «по принципам йоги» — «духовные учителя».

Инструктор, который сам не практикует, быстро выдыхается и в профессиональном, и в эмоциональном плане. Важно продолжать занятия для себя, чтобы помнить, как тело реагирует на разные нагрузки, и переносить этот опыт в свои уроки.

Работа с наставниками — отдельная ценность. Они помогают увидеть свои слепые зоны, скорректировать подачу, предложить новые методики. Грамотный инструктор должен обладать набором определённых навыков, которые позволят планировать и проводить комфортные и продуктивные занятия для учеников с любым уровнем подготовки и особенностями здоровья. Рассмотрим конкретные тонкости.

1. Построение занятий — это не набор красивых поз. Это логичная последовательность, где есть замысел на длинный период, разбивка по содержанию на короткие периоды, развитие темы, пик нагрузки и мягкий выход.

2. Коммуникация с учениками — йога не про командный тон. Здесь важно видеть человека, помогать ему находить варианты, которые подойдут именно ему.

3. Адаптация под уровни — в одной группе могут быть новички и опытные практики. Умение давать разные варианты одной позы — обязательный навык.

Хороший преподаватель сам всегда остаётся учеником Фото: Kiwis/istockphoto.com

Где найти работу?

Хороший старт, чтобы «набить руку» — классы для друзей и знакомых. Дальше можно идти в фитнес-клубы, студии, корпоративный сегмент или онлайн-платформы. Это здорово наполняет портфолио сертификатами, описанием стиля работы, фото и видео занятий. Участие в фестивалях и мастер-классах — ещё один отличный способ заявить о себе.

Не забывайте про продвижение в Сети. В наше время это не только про лайки. Это инструмент для формирования мощного личного бренда. Делитесь в блоге кусочками практики, полезной информацией по физиологии и дыханию, отзывами учеников. Это помогает людям понять, что за человек и специалист перед ними, и решиться прийти на занятие.

Йога — это бесконечное обучение. Даже опытные преподаватели продолжают ездить на семинары, изучать смежные дисциплины: работу с дыханием, психофизиологию, биомеханику, анатомию, психологию. Чем шире ваш инструментарий, тем эффективнее вы можете помочь ученикам: будь то улучшение осанки, восстановление после травмы или снижение стресса.

5 главных советов для начинающих тренеров по йоге от профи

Оксана Полупанова преподаватель хатха-йоги, йога-терапевт в направлении «Здоровая спина», ведущая йога-туров «Если йога изменила ваши тело и жизнь — возможно, пора делиться этим с другими. Найдите курс, начните практиковать глубже, пробуйте вести маленькие группы. И главное — помните, что лучший инструктор — это тот, кто сам остаётся учеником».

Работайте от души

Главный мотив для преподавания йоги — желание помочь людям стать здоровее и спокойнее. Если в йогу вас привёл материальный мотив или желание привлечь внимание окружающих, то долго вы там не задержитесь.

Освойте базу знаний о йоге

Важно знать названия и технику выполнения базовых асан, дыхательные техники, эффекты и противопоказания практики. Так вы будете более уверенно себя чувствовать во время работы.

Обучайтесь у опытных наставников

Посещайте курсы, семинары и мастер-классы у разных тренеров. Выберите преподавателя, стиль которого вам наиболее импонирует. Проанализируйте, почему он вам нравится. Внедряйте фишки, смотрите на реакцию учеников. Это расширит ваш арсенал инструментов и поможет избежать ошибок.

Оставайтесь вдохновлёнными и сами занимайтесь регулярно

Только живой пример сможет мотивировать учеников. А его регулярная практика поможет понимать ощущения и вносить эффективные корректировки.

Постоянно развивайте свои знания по философии и анатомии

Это поможет лучше объяснять смысл практики и делать занятия более содержательными.

Стать инструктором по йоге — значит взять на себя ответственность правильно донести информацию, продумать замысел, чтобы человек сделал то, что никогда бы и не подумал, что сможет, а потом сказал «это магия какая-то». Открыл в себе что-то новое, увидел в этом смысл. Это путь, который требует дисциплины, внимания к деталям и готовности учиться всегда.