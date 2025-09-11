Верёвочные парки в Москве: обзор площадок и личный опыт

Посещение верёвочных парков идеально для активного отдыха, отлично тренирует мышцы, ловкость, координирует баланс. Кроме того, на маршруте разных уровней встречаются и сложные препятствия, которые нужно не только преодолеть, но и удержать равновесие.

Рассказываем о верёвочных парках в Москве в одном обзоре и делимся впечатлениями.

О чём расскажем:

Сеть верёвочных парков «ПандаПарк»

Адрес: ТЦ «Ривьера», улица Автозаводская, 18 (метро «Автозаводская); «ПандаПарк Мещёрский» (метро «Говорово»); «Лужники», улица Лужники, д. 24, стр.19 (метро «Лужники»); парк культуры и отдыха «Фили», улица Большая Филёвская, 22 (метро «Фили»).

Цена: на базовые маршруты стоимость одинакова во всех парках сети – 1890 рублей. Персональная тренировка с инструктором на один час – от 3500 рублей. Для посещения парка нужна клубная карта. Приобрести её за 100 рублей можно в день посещения.

Время работы: ТЦ «Ривьера»: пн-чт: с 10:00 до 22:00, пт-сб: с 10:00 до 23:00, вс: с 10:00 до 22:00. «ПандаПарк Мещёрский»: пн-вс: с 10:00 до 19:00. «Лужники»: пн-вс: с 11:00 до 21:00. «Фили»: пн-вс: с 10:00 до 19:00.

У сети несколько площадок, есть среди них и открытые, и закрытые. В ТЦ «Ривьера» представлено множество разных трасс на разной высоте. Маршрут можно выбрать в соответствии с вашими физическими возможностями и возрастом. Самый простой – маршрут на высоте 1 м. Среднее время прохождения одной трассы – от 20 до 40 минут.

В верёвочный парк допускаются дети от 110 см, ограничение для взрослых – рост до 210 см и вес до 110 кг. Кроме того, в парке есть троллейный маршрут , скалодром для взрослых и детей, а также аттракцион «Прыжок».

«ПандаПарк» Фото: pandapark.org

Перед прохождением трассы проводится обязательный инструктаж, выдаётся экипировка – специальный шлем и ремни с карабинами. Есть и сменная обувь, но администрация парка для прохождения маршрута рекомендует брать с собой свою.

Также в сети парков можно проводить детские дни рождения. Есть возможность проведения корпоративного тимбилдинга.

«ПандаПарк« в Мещёрском парке расположен на открытой площадке. Здесь есть сетчатый маршрут под названием «Гигантская сеть», самая простая трасса для взрослых и детей.

В Лужниках, помимо трасс, находится зиплайн. Можно полетать на троллее со скоростью 40 км/час на расстоянии 150 м с крыши стадиона «Лужники» до «ПандаПарка» на высоте от 25 до 10 м. Допускаются дети только с 10 лет в тандеме со взрослым, а с 14 – в присутствии родителей.

«ПандаПарк» в парке культуры и отдыха Фили предоставляет девять маршрутов, все с видом на Москву-реку.

Верёвочный парк Skytown

Адрес: ВДНХ, проспект Мира, 119 (метро «ВДНХ»).

Цена: билет на башню в будни – 2300 рублей, в пятницу и выходные – 2800 рублей. Детский паркур в будни стоит 1200 рублей, в пятницу и выходные – 1500 рублей.

Время работы: ежедневно с 10:00 до 21:00.

Это один из самых больших верёвочных парков в Москве. В одном парке площадью в 1000 кв. м расположены верёвочные трассы со смотровой площадкой и зоной для детского паркура. Всё пространство оснащено страховочными сетками. Если не уверены в своих силах, воспользуйтесь услугами инструктора, часовое сопровождение обойдётся в 3000 рублей. Профессиональный сотрудник пройдёт маршрут вместе с вами или вашим ребёнком.

Также здесь можно прокатиться на аттракционе «Гигантские качели» (цена – 600 рублей).

Верёвочный парк Skytown Фото: vk.com/skytown_msk

Сеть детских верёвочных парков FunГрад

Адрес: «FunГрад Сокольники», Митьковский проезд, д. 1 (метро «Сокольники»); «FunГрад Фили», улица Большая Филёвская, 22, стр. 15 (метро «Багратионовская); «FunГрад Олимпийская деревня», улица Лобачевского, 27 (метро «Мичуринский проспект»); «FunГрад Ходынское поле», Ходынский бульвар, д. 10 (метро «ЦСКА»).

Цена: «Олимпийская деревня» – час 1300 рублей в будни, час в выходные – 1800 рублей. Сокольники и «Ходынское поле» – час 1300 рублей в будни, час в выходные – 1700 рублей. Фили – час 1000 рублей в будни, час в выходные – 1300 рублей.

Время работы: ежедневно с 10:00 до 22:00.

Администрация строго регламентирует возраст маленьких гостей – дети от четырёх до 10 лет допускаются к трассам только в сопровождении взрослого. Для большей безопасности и по желанию посетителей малышам выдают каски.

Филиал в Олимпийской деревне прошёл полную реновацию в этом году, и теперь он считается единственным в России 3D – верёвочным парком без индивидуальных страховок. Перемещение идёт за счёт единой страховочной сети и страховочных карманов по первому и второму этажам.

В Сокольниках, помимо маршрутов, есть надувной батут, скалодром с автоматическими страховками и разнообразными дорожками, а в выходные проводятся различные мастер-классы.

В парке Фили расположены 24 маршрута, куб-лабиринт, множество квестов и игра.

На Ходынском поле парк представляет собой огромный самолёт, парящий в небе. Нижний ярус – для детей от четырёх до 10 лет, а верхний – для гостей постарше и повыше, от 130 см.

FunГрад Фото: fungrad.ru

Верёвочный парк в «Царицыно»

Адрес: музей-заповедник «Царицыно», улица Дольская, 1 (метро «Царицыно», «Орехово»).

Цена: прохождение первого маршрута в будни – 600 рублей, в выходные и праздничные дни – 700 рублей; прохождение второго и третьего маршрутов в будни – 800 рублей, в выходные и праздничные дни – 950 рублей.

Время работы: ежедневно с 10:00 до 19:00.

Верёвочная площадка расположилась на площади более 500 кв. м, её высота – 10 м. Внутри – три этажа и 75 мостов с трассами и испытаниями. Всего три маршрута. Перед прохождением трасс проводится инструктаж, выдаётся защитная экипировка. Сложность трасс зависит от возраста, есть самые простые, которые подойдут малышам от трёх лет. На прохождение любого маршрута даётся один час.

Обратите внимание: при плохой погоде верёвочный парк не работает!

Верёвочный парк в «Царицыно» Фото: tsaritsyno-museum.ru

Сеть спортивно-развлекательных центров «Небо»

Адрес: Ленинградский проспект, д. 80, к. 11 (метро «Сокол»); Багратионовский проезд., д. 5, ТЦ «Филион» (метро «Фили»); Венёвская улица, д. 6, ТЦ «Витте Молл» (метро «Бульвар Адмирала Ушакова»); Люблинская улица, д. 153, ТРЦ «Люблю Молл» (метро «Братиславская»).

Цена: будни один час – 1000 рублей, выходные час – 1600 рублей. Безлимит в будни – 1600 рублей, безлимит в выходные – 2300 рублей.

Время работы: с 10:00 до 22:00.

Развлекательный центр «Небо» предоставляет несколько филиалов с разными маршрутами. Например, на метро «Братиславская» высота площадки – 5 м над землей, препятствий здесь 19. На станции метро «Фили» преград меньше, зато маршруты повыше – 6 м.

Верёвочная трасса на Соколе идеальна для самых маленьких гостей, высота площадки 2,5 м. Среди препятствий – мостик, качающийся мост, брёвна, сетка-паутина. Перед прохождением трассы опытные инструкторы парка проведут инструктаж и выдадут защитные шлемы и профессиональное альпинистское снаряжение.

На территории верёвочного парка также часто проводятся квесты, к примеру, в стиле поиска сокровищ. Гости должны найти спрятанные артефакты, при этом перед участниками стоят полоса препятствий и сложные загадки.

«Небо» Фото: nebojump.ru

Личный опыт

Софья Бычкова журналист «Чемпионата» «Для меня важно разнообразие физической активности. Прохождение нескольких маршрутов в верёвочном парке позволило мне добавить в тренировочную рутину каплю экстрима».

Я прошла два маршрута – средней и повышенной сложности. Оба предполагают переходы по канатам и брёвнам. Для тех, кто хочет получить эффект полноценной тренировки, стоит выбирать второй вариант. За 40 минут преодоления сложной трассы я прочувствовала, как работают бицепсы, трицепсы, предплечья и икроножные мышцы.

Фото: Из личного архива Софьи Бычковой

Силовыми я занимаюсь не часто, поэтому под конец стала ощущать тяжесть и даже лёгкое жжение в руках и ногах. Заметила, что в некоторых точках маршрута в работу включался пресс. Скорее всего, сыграл фактор усталости, и мне понадобилось сместить нагрузку с рук.

Чтобы визит в верёвочный парк прошёл максимально комфортно, рекомендую надевать удобную одежду и обувь. В идеале — спортивные брюки и кроссовки. Джинсы тоже подойдут, но только широкие и из мягкой ткани. Летом и ранней осенью лучшее время для такой активности — утро, когда солнце ещё не слишком сильно печёт. Проходить трассу будет гораздо приятнее.

Венера Ерофеева журналист «Чемпионата» «Если для вас путешествие по верёвочному маршруту — первый опыт, главное — не переоцените свои возможности. Это не так просто, как кажется. Я рискнула сразу же пройтись по сложному варианту, однако столкнулась с боязнью высоты. Ни о каком балансе и равновесии речи уже не шло. Мозг начал паниковать, не давал сконцентрироваться. Очень хотелось вернуться назад. Но, к счастью, получилось взять себя в руки и дойти до конца. Пусть и очень медленно».