Почему нельзя копировать программы звёзд спорта и фитнес-блогеров: реальные кейсы тренера

Рассказываем, чем это может обернуться для организма, и делимся личным опытом.

Акулина Бахтурина старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA «Сегодня становится модным повторять не только образы и меню известных людей из мира спорта, но и программы тренировок. Всё чаще копируют подходы моделей, фитнес-блогеров, фигуристов, гимнасток. Но ведёт ли такой способ к желаемой цели?»

Почему тренировки профессионалов не всегда бывают полезны? Чем подходы продвинутого спортсмена отличаются от тренировок любителя? Разбираемся в этих и других вопросах в этом материале.

Чем отличаются подходы профи и любителя?

На первый взгляд может показаться, что у спорта один закон: чем больше тренируешься — тем лучше результат. Буквально любой фильм о красавце-спортсмене говорит об этом: «Тренируйся в дождь и жару, бегай и подтягивайся каждый день». Но подходы к тренировкам у профессионала и обычного человека кардинально отличаются.

Копировать график олимпийцев или фитнес-блогеров может быть небезопасно.

Назову основные отличия в подходах к спортивной нагрузке и объясню последствия слепого копирования.

Цели тренировок

Разберёмся с самым главным отличием. Профессионал готовится к соревнованиям и выводит тело на пик формы к конкретной дате. Для него спорт — это сложная и ежедневная работа.

У любителей совсем другая цель — это здоровье, энергия, внешний вид, удовольствие от процесса. Нет ни точных дат, ни соревнований.

Разница здесь в том, что спортсмен работает на результат любой ценой, а любитель должен думать о балансе и здоровье.

Объём и частота занятий

Профессионалы могут придерживаться графика до двух-трёх тренировок в день. Это будут разные направления: силовые, отработка техники, растяжка, кардио. Суммарно они занимаются до 20-30 часов в неделю.

Для любителя оптимально — две-три тренировки в неделю по 45-60 минут. Этой нагрузки вполне достаточно, чтобы поддерживать себя в хорошей форме.

По сути, спортсмен тратит на спорт столько же времени, сколько офисный сотрудник – на работу. Нет никакого смысла пытаться встроить в обычную жизнь такой подход.

Нагрузка и специализация

Профессионал из мира спорта тренируется по грамотной индивидуальной программе. Нагрузка всегда строго выверена: сегодня — силовая, завтра — техника, потом — восстановительный день. За техникой, расписанием и результатами всегда следит тренер.

Любителям больше подходят функциональные тренировки на всё тело. Лишь немногие занимаются спортом с персональным тренером. Поэтому если и копировать что-то из подходов профессионалов, то только вдумчивый подход к нагрузкам.

Те, кто живёт в мире спорта, подгоняют тело и возможности под необходимые показатели. А цель любителя – дать правильную нагрузку на тело для лучшего его функционирования и красоты.

Восстановление

Профессионалы всегда включают в своё расписание массаж, физиотерапию, сон по 9-10 часов. Иногда используется даже медицинское восстановление (капельницы, кислородные камеры). Для спортсменов действует обязательный режим: без алкоголя, лишних нагрузок, недосыпов. Каждое нарушение сказывается на результатах.

Любители же не могут похвастаться регулярными походами в спа. Хорошо, если соблюдается режим сна, однако чаще всё-таки даже часов ночного отдыха недостаточно.

Чтобы тело справлялось с колоссальными нагрузками, люди из мира спорта придерживаются очень жёсткого режима. Для тех, у кого спорт – это хобби, соблюдать такой график невозможно.

Питание и поддержка экспертов

Питанием спортсменов, моделей, фитнес-блогеров чаще всего занимаются диетологи или нутрициологи. Меню расписывается детально и учитывает конкретные цели, используются специальные добавки и витамины.

У любителей, как правило, обычный рацион, без расчёта калорий или состава блюд. Однако популярность разумного подхода к питанию растёт, и даже обычные люди прибегают к помощи диетологов. Но в этом случае программа, конечно, не копируется, а разрабатывается под конкретного человека.

Спортсмену важно довести организм до максимума, а любителю — просто сбалансировать питание и поддерживать энергию.

Контроль здоровья

Все спортсмены регулярно проходят обследования у врачей, сдают анализы крови и кардиограммы, проводят тестирование нагрузок. Таким образом профи получает поддержку сразу нескольких экспертов: тренера, медика, диетолога.

А обычные посетители фитнес-залов сдают лишь минимальный перечень анализов раз в год, а чаще всего – просто ориентируются на самочувствие. Поэтому у спортсмена риск «не заметить перегруз» минимален, у любителя — очень высокий.

Реальные кейсы тренера: к чему привело «копирование»

В своей практике я сталкивалась с клиентами, которые копировали программы тренировок фитнес-блогеров, моделей или рассказывали про участие в челенджах «Тренируюсь и питаюсь как фитнес-блогер».

Эти подходы, к счастью, не навредили их здоровью, но и не привели к результатам. Фигуру блогера никто не получил, редко кто фиксировал даже сброс веса, регулярность также хромала, часто снижалась мотивация.

У некоторых девушек после таких копирований действительно мышцы становились крепче, однако чаще всего это приводило к перетренированности и выгоранию. Спортсменки уже приходили ко мне и к моим коллегам-тренерам с запросом: «Я тренируюсь очень много, но не вижу результата».

Всё это возникает, потому что они идут по пути большой нагрузки, но в отсутствие правильного питания и режима, без медицинского контроля. Поэтому организм просто не справляется. Часто копируя спортивную нагрузку, девушки не могут скопировать меню: нет нужных продуктов или они очень дорогие.

Однако есть один большой плюс от такого копирования — подходы звёзд заинтересовали женщин, они захотели попробовать фитнес и разобраться, что именно нужно делать, как тренироваться правильно, чтобы добиваться своих целей. И с этим запросом они уже пришли в студию к профессиональному тренеру, стали искать спортивное направление, которое нравится.

Личный опыт спортсменки

Алиона Хильт спортсменка, фитнес-тренер «Мы часто смотрим на фотографии звёзд или спортсменов и думаем: «Вот бы выглядеть так же. Надо просто повторить их диету или тренировки — и будет результат». Я тоже так думала. И у меня было два ярких эксперимента, которые показали — чужие рецепты красоты могут обернуться личной катастрофой».

Эксперимент №1. Диета Шэрон Стоун

В 2013 году я решила взять за основу питание актрисы Шэрон Стоун. Тогда я весила 54 кг и очень хотела избавиться от «жирка на животе». В интервью актриса рассказывала, что полностью отказалась от углеводов, потому что у неё повышенный уровень сахара в крови. Я подумала: «Раз ей помогает — значит, и мне поможет».

Первое время я гордилась своей дисциплиной: ни хлеба, ни макарон, ни даже кусочка картошки. Но очень быстро почувствовала, что что-то идёт не так.

У меня кружилась голова. Я постоянно мёрзла, даже летом. Пропала концентрация: читать, работать, тренироваться было мучительно тяжело. Энергии не хватало даже на простые дела.

Я похудела: за полтора месяца скинула почти 5 кг (с 54 до 49,5). Но жир на животе всё равно остался. Более того, когда я возвратилась к обычному питанию, вес вернулся буквально за пару недель.

Позже я поняла, что эта диета для меня вообще не имела смысла: у Шэрон Стоун — повышенный уровень сахара, ей действительно нужно избегать продуктов с высоким гликемическим индексом. У меня же нет проблем с сахаром, и такой отказ от углеводов просто разрушил мой обмен веществ.

Алиона Хильт на диете Шэрон Стоун Фото: Из личного архива Алионы Хильт

Эксперимент №2. Питание по блогеру

В 2014 году я решила пойти другим путём: «хочешь тело как у спортсменки — ешь и тренируйся как спортсменка». Тогда меня вдохновляла фитнес-блогер Эмили Хэккетт.

Я буквально копировала её рацион: огромные порции овсянки, курицы, орехов, протеина. Но я забыла о главном: её вес, уровень тренировок и энергетические расходы были в разы больше моих.

Результат? Вместо стройного подтянутого тела я начала быстро набирать вес. За несколько месяцев мои 54 кг превратились в 62. Я не понимала, что происходит, и винила себя за «слабую дисциплину». На самом деле, я просто ела гораздо больше, чем тратила.

Алиона Хильт, когда тренировалась и питалась по программе блогера Фото: Из личного архива Алионы Хильт

Эти два опыта научили меня главному: копировать чужую систему питания или тренировок — бессмысленно и даже опасно! У каждого из нас разные исходные данные: вес, рост, гормональный фон, уровень активности, хронические заболевания. Даже цели отличаются: актрисе важно выглядеть стройной в кадре, спортсменке — держать высокий уровень энергии для тренировок, а обычному человеку часто нужно просто чувствовать себя здоровым и полным сил.

Сейчас я никогда не ориентируюсь на чужие «секреты красоты». Да, можно вдохновляться, однако план питания и тренировок нужно подстраивать под себя — свои привычки, режим, цели и организм.

Когда я беру в руки свои фотографии «до и после» тех экспериментов, то улыбаюсь. Это был важный этап — я училась на собственных ошибках. Однако если бы сейчас ко мне пришла девушка и спросила: «Стоит ли попробовать диету звезды?» — я бы ответила: «Ты можешь полюбоваться их результатом. Но свой путь тебе придётся выстраивать с нуля — и только под себя».

Алиона Хильт на своей программе Фото: Из личного архива Алионы Хильт

Главное отличие программ спортсменов и любителей

Помните, что тренировки и питание профессионалов и любителей различаются не только объёмом, но и философией. Настоящий большой спорт – это далеко не всегда про хорошее здоровье, а чаще – про жертвы ради цели. А спортсменам-любителям, наоборот, нужно подбирать направление ради здоровья, удовольствия и долгой активной жизни.

Поэтому, когда в Сети вдруг на глаза попадается расписание тренировок или меню спортсменов, моделей и фитнес-блогеров, всё важно пропускать через фильтр своего режима, целей и возможностей. Вдохновляйтесь чужим примером, однако идите по своему пути.