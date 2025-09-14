Прыжки через нарты, «зурханэ» и ещё 3 аутентичных вида спорта со всего мира

Владимир Виноградов президент Pro-Vision, автор сообщества Vinogradov.story «Путешествия — это прежде всего охота за впечатлениями. Визуальными, культурными, гастрономическими и… почему бы не спортивными? Сделал небольшую подборку аутентичных спортивных активностей, которые очень понравились мне и которые могут стать интересным опытом для вас. Выбирал по следующим критериям: географическая доступность (чтобы практиковались в регионах России или в дружественных странах), отсутствие аналогов, по возможности — низкий порог входа и нетребовательность к уровню физподготовки».

Соревнования на День оленевода

День оленевода — самый древний и, без преувеличения, самый колоритный праздник северных народов. Проводится везде, где сохранилась кочевая культура и есть практика разведения и выпаса оленей — в Мурманской и Амурской областях, в Ханты-Мансийском автономном округе, в Красноярском крае, в Якутии, на Камчатке и на Таймыре. Но с наибольшим размахом он, конечно, отмечается на Ямале — там это настоящий бренд региона.

Спортивные активности на Дне оленевода под стать самому празднику — яркие, зрелищные, однако кажущиеся экзотикой всем, кто не знаком с местным бытом. Гонки на оленьих и собачьих упряжках здесь — это не чинное рассекание снежной колеи на фоне «открыточных» пейзажей, а ожесточённая борьба, где люди и животные работают вместе на пределе сил.

Или, например, прыжки через нарты — тундровики там показывают такие возможности человеческого организма, какие ожидаешь увидеть только в большом спорте. Ну а если вы пока к таким подвигам не готовы, то советую попробовать себя в метании тынзяна на хорей. Тынзян — это верёвка, с помощью которой пастухи арканят оленя, а хорей — длинный шест, которым погоняют животных. Состязание требует немалой сноровки, если справитесь — будете пользоваться уважением у местных.

Лапта

У русской лапты были взлёты и падения. Столетия назад (а лапта является практически ровесницей Куликовской битвы!) она была таким же неизменным атрибутом народных гуляний, как кулачный бой, однако с 1930-х годов популярность этой игры практически сошла на нет.

Сегодня — на волне интереса к национальным видам спорта — лапта снова в тренде и стремительно покоряет регионы (главным образом Новгородскую область, откуда предположительно и начала распространение).

Поиграть в лапту может любой желающий. Для этого нужны только мяч, деревянная бита и земляная или травяная площадка. Удары по мячу, пробежки через поле и осаливание мячом игроков очень похожи на бейсбол. На первых порах все это сбивает с толку: две команды, игроки размахивают битами и постоянно бегают туда-сюда.

Как говорил интернет-классик: «Ничего не понятно, но очень интересно». Однако, уже в процессе разобравшись в правилах, ловишь себя на мысли, что игра увлекает и затягивает не на шутку. К слову, схожие ощущения мне в своё время подарил петанк — тот тоже поначалу кажется чем-то непривычным и тоже требует точности, хорошего глазомера, координации движений и тактического мышления.

«Столбизм»

Взял в кавычки, потому что это не совсем спорт, а, скорее, локальный социокультурный феномен Красноярского края. Столбизом называют аутентичный вид треккинга, который получил своё название в честь локации — национального парка «Красноярские Столбы».

На территории заповедника расположено множество скал, погружённых в лесной ландшафт. Как природный объект они отнюдь не уникальны — но стали таковыми благодаря людям, которые ещё с XIX века облюбовали их для походов и скалолазания.

Со временем это превратилось в подобие субкультуры: встречи с друзьями, исследования лесных троп, бесстрашные восхождения (у настоящих «хардкорных» столбистов — непременно без страховки), молодецкая удаль и песни у костра.

Это история не только про силу и выносливость, но и про чувство единения и принадлежность к чему-то большему. Даже если вы не житель Красноярского края и не знакомы с местными, вы обязательно испытаете все эти эмоции, отправившись в поход в компании столбистов.

Кок-бору, или козлодрание

Игра, присоединиться к которой едва ли сможет путешественник со стороны, однако способная замотивировать на занятия конным спортом (ну и часть особо впечатлительных людей — на вегетарианство).

Грубое и зрелищное состязание, не так давно возрождённое в Кыргызстане, отдалённо напоминает футбол, но лишь в общих чертах: игроки здесь передвигаются исключительно верхом, вместо ворот используется подобие больших казанов, а вместо мяча — туша козла или барана. Участникам необходимо перекинуть её в зачётную зону противника, в то время как соперники пытаются эту тушу перехватить.

Игра оставляет сильное впечатление, и в Кыргызстане надеются, что когда-нибудь она станет олимпийским видом спорта. Однако пока предпосылок для этого нет — и дело здесь не только в этичности, но и в высоком травматизме, который характерен для Кок-бору.

Зурханэ

Теперь предлагаю переместиться из Кыргызстана в солнечный Иран. Прогуливаясь по Йезду, я наткнулся на спортзал с поэтичным названием «зурханэ». «Зур» в переводе с персидского — это «сила», а «ханэ» означает «дом» или «место». Вот и получается, что зурханэ для иранцев – место силы, причём не только метафорически, но и вполне себе буквально.

Чего можно ожидать от спортзала? Во многих странах они похожи: люди, тренажёры, спортивные снаряды, где-то попроще, где-то получше. Но только не в Иране. Переступив порог, я был удивлён: оказалось, что тренировки здесь проходят под молитвенное сопровождение и барабан.

Такой вот комплексный подход, когда укрепляются сразу и тело, и дух. Поначалу это выглядит странно, однако к ритму быстро привыкаешь, и постепенно становится понятно, что каждому упражнению соответствует своя мелодия и стихи. В это время на круглой арене силачи-пехлеваны играючи разминаются с парными булавами и баргирами, вес которых может достигать 20 кг. Затем наступает время акробатических элементов – суфийского кружения. А в финальной части тренировки происходит борьба, цель которой – положить соперника на лопатки.

Удивительно, но всё это не постановка или туристический аттракцион, а реальная тренировка. И люди на арене – не актёры, а обычные иранцы. То есть прийти на арену может каждый – достаточно выучить пару десятков упражнений (в чём местные охотно помогут).