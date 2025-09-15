День города Воронежа — 2025: парусная регата, ГТО и другие события

В 2025 году Воронеж отметит не только свой 439-й день рождения, но и 300-летие Воронежской губернии. Мероприятий будет много, подробнее о них – в нашем материале.

О чём расскажем:

История праздника

1586 год считается датой основания Воронежа. Именно в этом году на Дону под руководством первого воронежского воеводы Семёна Фёдоровича Сабурова была построена крепость. Позднее она выступала в качестве оборонительного рубежа в сражениях. Тут же обосновался русский флот.

Свой первый День города Воронеж отметил лишь 11 мая 1886 года, тогда городу исполнилось 300 лет. Шествие и гуляния не были масштабными. Праздник не смог закрепиться, проходили лишь небольшие мероприятия.

Фото: voronezh-city.ru

В более торжественном формате День города прошёл 11 марта 1986 года. Тогда Воронежу исполнилось 400 лет, тут уже размах увеличился: парад, выставки и концерт. После этого день города стали отмечать ежегодно.

Для проведения праздника выбрали третьи выходные сентября. Исторических обоснований для такого решения нет. Дата удобна для проведения массовых мероприятий: погода ещё тёплая, но жары нет, большинство людей уже вышли из летнего отпуска и готовы проводить выходные в городе.

Фото: istockphoto.com

Интересные мероприятия

Воронежский центральный парк и парк «Орлёнок» станут основными площадками для выставки-продажи декоративно-прикладного творчества «Город мастеров». Также тут будут проходить мастер-классы, где каждый сможет почувствовать себя настоящим ремесленником и сделать что-то своими руками.

Фото: voronezh-city.ru

На главной сцене города на площади Ленина в течение дня пройдёт концертная программа с участием творческих коллективов города и области. Вечером тут состоится масштабный музыкальный концерт, на сцену выйдет более 100 артистов. Для гостей и жителей города выступит Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии им. Александрова.

Фото: voronezh-city.ru

Спортивные события

Любителей спорта ждут активные выходные. На спортивной площадке в Воронежском центральном парке с 8:30 до 10:00 пройдёт акция «ГТО в парках». Организатор – Управление физической культуры и спорта. А в 8:45 у фонтана начнётся забег «5 вёрст».

20 сентября состоится Всероссийский день бега «Кросс нации», посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Забеги на 4, 6, 8 и 12 км пройдут на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпик» и ещё в четырёх районах Воронежской области: Аннинском, Бутурлиновском, Лискинском и Новоусманском.

Фото: sport-vrn.ru

На Адмиралтейской площади в рамках празднования Дня города и 300-летия Воронежской губернии пройдёт событие, объединяющее творчество и спорт, – АРТ-регата «Искусство на парусах». Сначала художница Алла Решетникова в режиме реального времени создаст уникальную абстрактную картину.

После состоится АРТ-регата, паруса яхт-участниц украсят картины из коллекции русской живописи Воронежского областного художественного музея им. И. Н. Крамского. Шедевры Айвазовского, Коровина, Нилуса, Трофимова и Киселёвой можно будет рассмотреть в акватории Дона.

Фото: Представительство национальной ассоциации пауэрлифтинга в Воронежской области

Кубок мира по силовым видам спорта «Железное братство» состоится в экспоцентре ВГАУ. В рамках соревнований пройдут абсолютное и командные первенства, сдача нормативов и присвоение званий мастера спорта, МСМК и Элиты Национальной ассоциации пауэрлифтинга.

Салют

В честь Дня города над городом прогремит праздничный фейерверк. Салют запустят в 22:00 с двух точек: с дамбы Чернавского моста и с косы около Чернавского моста. Лучшими точками обзора станут Адмиралтейская и Петровская набережные, а также Чернавский и Вогрэсовский мосты.

Фото: voronezh-city.ru

Воронеж – Город воинской славы, родина Воздушно-десантных войск России, колыбель русского регулярного военно-морского флота. Погрузиться в его историю, культуру и быт можно в предстоящие выходные. В дни празднования улицы и основные локации будут выглядеть особенно красиво.