Стать нутрициологом с нуля: где учиться и как потом найти работу

Нутрициология – наука, изучающая питание, химический состав продуктов, процессы усвоения питательных веществ, а также их роль в поддержании здоровья и профилактике заболеваний. С каждым годом востребованность услуг специалистов этого направления растёт.

Урбанизация и технологический прогресс, сидячий образ жизни, фастфуд и прочие подобные факторы негативно сказываются на здоровье, поэтому люди всё чаще обращаются к нутрициологам, чтобы снизить риски развития хронических заболеваний и улучшить самочувствие с помощью грамотного подхода к питанию. Рассказываем, как стать компетентным и востребованным специалистом с нуля.

О чём расскажем:

Мария Овчарова нутрициолог, преподаватель кафедры физической культуры СФУ, фитнес-тренер «Здоровое питание — это основа нашего образа жизни. Оно влияет на самочувствие, фигуру, количество энергии, а главное — на то, какие привычки и ценности мы передаём детям и будущим поколениям в целом. Задача нутрициолога — в том числе помочь клиенту найти баланс между вкусным и полезным».



Кто такой нутрициолог?

В отличие от диетолога, нутрициолог не лечит болезни и не ставит диагнозы. Он помогает человеку выстроить рацион и пищевые привычки так, чтобы улучшить самочувствие и снизить риски различных заболеваний.

Диетолог — это врач, имеющий высшее медицинское образование и специализирующийся на патологиях и заболеваниях. Он может назначать лекарственные препараты, диеты, корректировать терапию. Нутрициология же работает в другой плоскости.

Нутрициология — это наука о здоровом образе жизни и питании Фото: undefined undefined/istockphoto.com

К задачам специалиста этого профиля относятся:

анализ пищевого поведения и составление рационов;

профилактика заболеваний через питание;

разработка рациона при изменении образа жизни (спорт, беременность, возрастные изменения);

помощь в формировании режима и привычек;

сопровождение клиента при взаимодействии с врачами и другими специалистами.

Нутрициолог не имеет права назначать препараты, БАДы, обследования, лечение, анализы и их интерпретировать, поскольку это уже медицинская специализация. При этом он может направить клиента на консультацию к смежным специалистам (терапевту, гастроэнтерологу, эндокринологу, диетологу, психологу).

Обязательно ли иметь медицинское образование для работы?

На сегодняшний день в России нет закреплённого законодательством профстандарта для работы в данной сфере, однако Российская организация диетологов, нутрициологов и специалистов пищевой индустрии (РОСДНП) выступает с инициативой введения регламента работы специалистов.

Светлана Зверева нутрициолог, член Российского общества нутрициологов и диетологов РОСДНП, health-coach «Существуют профессиональные ассоциации, такие как Российское общество нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии РОСДНП, специальные профессиональные клубы. Членство в таких сообществах даёт доступ к новым исследованиям, обмену опытом и наставничеству. Также важно посещать конференции и круглые столы. Это не только обучение, но и обмен опытом, который помогает развивать карьеру и находить клиентов».

Серьёзная подготовка всё же необходима, иначе работа будет поверхностной и даже опасной. Оптимально пройти длительные профессиональные курсы (не менее 1,5-2 лет), в рамках которых изучаются:

анатомия и физиология;

биохимия человека;

нутрициология;

основы психологии и коучинга;

практика с клиентами.

При наличии медицинского или фармацевтического образования нутрициолог может глубже работать с анализами, читая их и замечая предклинические отклонения (например, снижение ферритина при нормальных референсах, но уже с симптомами дефицита железа). Однако назначение препаратов и постановка диагнозов остаются исключительно в компетенции врача.

Важно помнить: нутрициология требует непрерывного образования. Современные знания быстро обновляются, и специалист должен постоянно читать научные публикации, изучать зарубежные руководства и посещать конференции. Дополнительные сертификаты (например, спортивная нутрициология, питание при заболеваниях ЖКТ, работа с пожилыми людьми) помогают сформировать узкую специализацию и укрепить экспертность.

Хороший специалист всегда учится чему-то новому Фото: Inside Creative House/istockphoto.com

Где можно получить необходимые компетенции?

Мы сделали подборку вузов и крупных аккредитованных курсов, которые выдают диплом, позволяющий вести практику.

1. Первый МГМУ им. Сеченова

Курс «Нутрициология» (онлайн)

Во время обучения студенты учатся анализировать состав продуктов, подбирать индивидуальную программу питания, понимать данные клинических исследований, находить проблемы в рационе, работать с клиентами и монетизировать свою деятельность.

При успешном завершении обучения выдаётся:

диплом о профессиональной переподготовке Сеченовского Университета, позволяющий вести практику.

Продолжительность обучения: 288 академических часов.

Стоимость обучения: 180 тысяч рублей*.

Начать обучение стоит с базового курса Фото: Chinnapong/istockphoto.com

2. Университет образовательной медицины

Курс «Нутрициология и превентивное персонализированное управление здоровьем» (очно/онлайн)

Студенты учатся проводить комплексную оценку состояния клиента, используя функциональные опросники, анкеты и физикальные методы оценки. Они осваивают тонкости чтения лабораторных анализов и взаимодействия с врачами на профессиональном уровне.

При успешном завершении обучения выдаётся:

диплом о профессиональной переподготовке с квалификацией «Интегративный и клинический нутрициолог (Integrative Clinical Nutricionist)»;

диплом о профессиональной переподготовке с квалификацией «Специалист по рациональному питанию и корректировке образа жизни (Нутрициолог/Health-coach)»;

сертификат «Инструменты коучинга и психологии для себя и работы с клиентами»;

сертификат о навыках работы с врачами превентивной медицины.

Продолжительность обучения: 1288 академических часов.

Стоимость обучения: 287 тысяч рублей*.

Стоит выбирать курс, который охватывает сразу все необходимые дисциплины Фото: fcafotodigital/istockphoto.com

3. Международный институт интегративной нутрициологии

Курс «Интегративный нутрициолог» (онлайн)

В программу входит теоретическая и практическая база с реальными кейсами. Студенты учатся работать с пищеварительной, нервной, гормональной, сердечно-сосудистой и другими системами, а также совместно с лечащим врачом клиента корректировать нарушения.

При успешном завершении обучения выдаётся:

диплом о профессиональной переподготовке с квалификацией, позволяющий вести практику.

Продолжительность обучения: 585 академических часов.

Стоимость обучения: 198 тысяч рублей*.

4. Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы (РУДН)

Курс «Нутрициология: фундаментальные и прикладные аспекты» (очно/онлайн)

Во время обучения разбираются методы оценки рациона и состояния здоровья клиента с помощью лабораторной диагностики. Подробно освещаются основы диетотерапии при различных заболеваниях, аллергиях, метаболическом синдроме и стрессе. Оптимально для практикующих врачей.

При успешном завершении курса выдаётся:

диплом о профессиональной переподготовке с квалификацией, позволяющий вести практику.

Продолжительность обучения: 144 академических часа.

Стоимость обучения: 41,5 тысячи рублей*.

Короткие курсы идеально подойдут для специалистов с медицинским образованием Фото: SDI Productions/istockphoto.com

5. АДНС (Ассоциация доказательных нутрициологов и специалистов общественного здравоохранения)

Курс «Нутрициология: наука и практика» (онлайн)

В программу обучения входят следующие дисциплины: основы современной науки о питании, введение в анатомию, биохимия, основы для оценки рациона, физиология пищеварительной, эндокринной и лимфатической систем.

При успешном прохождении курса выдаётся:

диплом о профессиональной переподготовке с квалификацией, позволяющий вести практику.

Продолжительность обучения: 1280 академических часов.

Стоимость обучения: 429 тысяч рублей*.

Учиться можно как офлайн, так и онлайн Фото: SDI Productions/istockphoto.com

6. Межрегиональный центр непрерывного медицинского образования (НМО)

Курс «Эксперт-нутрициолог. Вопросы интегративной и клинической нутрициологии» (онлайн)

Обучение включает в себя записанные видеолекции, практические задания и дополнительные материалы — статьи, таблицы, диаграммы, чек-листы, схемы работы с клиентами. Каждый модуль программы завершается обязательным тестированием.

При успешном прохождении курса выдаётся:

диплом о профессиональной переподготовке с квалификацией, позволяющий вести практику.

Продолжительность обучения: 1280 академических часов.

Стоимость обучения: 79 тысяч рублей*.

На качественном обучении изучаются все тонкости работы с клиентами Фото: Inside Creative House/istockphoto.com

* Цены на обучение актуальны на момент публикации.

На что ещё важно обратить внимание?

Умение критически оценивать любую информацию и поиск достоверной информации — это базовый навык нутрициолога. Наука и технологии не стоят на месте, регулярно выходят новые исследования разного уровня качества, не каждое из них истина и не все применимы для практики. Периодически обновляются руководства по питанию разных стран, поэтому важно следить за новостями и фильтровать их.

Нутрициолог — это не тот, кто составляет меню, а тот, кто выявляет триггерное нездоровое пищевое поведение, которое привело к текущим жалобам клиента. Специалист позволяет разобраться в других аспектах образа жизни. С его помощью можно подобрать и увеличить физическую активность, улучшить качество сна, настроить режим дня, справиться со стрессом.

Эмпатия, умение слушать, задавать открытые вопросы, доброжелательность, любовь к людям и искреннее желание им помочь, а не побольше набить свой кошелек – очень ценно для специалиста. На этом фоне этические дилеммы возникают часто. Например, клиент может попросить «таблетки для памяти», продолжая питаться фастфудом и употребляя алкоголь. Важно не идти на поводу у таких запросов, а объяснять необходимость комплексных изменений.

Нутрициолог должен уметь работать в том числе с психологией клиента Фото: ronstik/istockphoto.com

Где искать работу?

Как и в любой другой профессии, на старте может быть страшно. Но не стоит после обучения откладывать в практику в долгий ящик. Большинство курсов включает в себя отработку навыков, некоторые даже предлагают стажировки у именитых профессионалов.

Арина Семёнова нутрициолог с международной аккредитацией, врач-онколог с более чем 10-летним опытом практики «Ваше портфолио — это визитная карточка и главный инструмент привлечения клиентов. Создайте профессиональный аккаунт в социальных сетях или блог, где вы будете делиться экспертизой, а не просто цитатами. Пишите статьи, снимайте короткие образовательные видео, проводите бесплатные вебинары. Сарафанное радио от довольных клиентов работает лучше любой рекламы».



Способов наработать опыт и найти первых клиентов много.

Стажировки и волонтёрство. Предложите свои услуги (бесплатно или за символическую плату) в фитнес-центрах, wellness-клубах, обучайтесь у опытных коллег. Это даст бесценный опыт реального общения с клиентами.

Предложите свои услуги (бесплатно или за символическую плату) в фитнес-центрах, wellness-клубах, обучайтесь у опытных коллег. Это даст бесценный опыт реального общения с клиентами. Тематические мероприятия. Посещение отраслевых конференций — это не только про новые знания, но и про нетворкинг, знакомство с единомышленниками и потенциальными наставниками.

Посещение отраслевых конференций — это не только про новые знания, но и про нетворкинг, знакомство с единомышленниками и потенциальными наставниками. Работа под руководством опытных специалистов — практикующих нутрициологов с солидным стажем, которые смогут давать обратную связь по вашим клиентским случаям, помогут избежать ошибок и укажут направление для роста.

Грамотный наставник всегда подскажет нужное направление Фото: laddawan punna/istockphoto.com

Советы для начинающих нутрициологов от профессионалов

1. Ведите конспекты в блокноте или в социальных сетях. Это помогает систематизировать знания и формировать личный бренд.

2. Практикуйтесь с реальными клиентами, собирайте обратную связь и отзывы.

3. Найдите наставника или супервизора — опытного специалиста, который поможет разбирать кейсы. Идеально, если у этого человека есть образование психолога или коуча и он сможет мягко ввести вас в развитие.

4. Участвуйте в профессиональных сообществах и круглых столах.

5. Следите за научными публикациями и государственными изменениями в области нутрициологии.

Нутрициология — это молодая с юридической точки зрения, но перспективная профессия, которая стоит на стыке науки и практики. Несмотря на отсутствие строгого законодательства, нутрициологи уже сегодня играют важную роль в формировании культуры питания и профилактике заболеваний.

Ключ к успеху — этичность, честность, постоянное обучение и любовь к своей работе. Когда клиент начинает чувствовать больше энергии, лучше спать, радоваться результатам в спорте или повседневной жизни, специалист получает настоящую отдачу.