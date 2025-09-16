День города Ростова-на-Дону — 2025: забег, фестиваль науки и другие мероприятия

В 2025 году Ростову-на-Дону исполнится 276 лет. Праздничная программа будет ограничена: для безопасности жителей и гостей города массовые мероприятия и концерты отменены. Праздник отметят скромно, но интересные события всё равно пройдут.

О чём расскажем:

История праздника

15 декабря 1749 года императрица Елизавета Петровна издала указ о создании таможенного поста в устье реки Темерюк. Именно этот день считается датой основания Ростова-на-Дону. Постепенно город разрастался, в 1760-1761 годах тут построили военную крепость для защиты Дона от набегов крымских татар и турок.

Город находится на удачном пересечении сухопутных и водных дорог, поэтому экономическое развитие Ростова-на-Дону не стояло на месте. Сейчас это крупный российский город. В 2018 он даже принял пять матчей чемпионата мира по футболу.

Фото: РИА Новости

Впервые масштабный День города тут был отмечен в 1949 году, когда Ростову-на-Дону исполнилось 200 лет. Тогда же и был выбран месяц для праздника – сентябрь. Такое решение принято из-за более благоприятного климата, нежели в историческую дату, 15 декабря. Со временем дата праздника стала более чёткой – третье воскресенье сентября. Традиционно в выходные проходили парады, концертные программы и спортивные мероприятия.

В связи с обстановкой в стране с 2022 года День города в Ростове-на-Дону отмечают скромно, без фейерверка, массовых гуляний и концертов.

Фото: rostov-gorod.ru

Интересные мероприятия

Торжественные мероприятия пройдут в субботу и воскресенье, 20 и 21 сентября. Массовые концерты на открытом воздухе отменены, поэтому для гостей и жителей города представили альтернативную программу праздника, а также украсили центральные улицы, парки и скверы.

Фото: rostov-gorod.ru

20 сентября на стадионе «Ростов Арена» пройдёт XVI Фестиваль науки Юга России, лозунг которого звучит так: «Наука – основа побед, залог технологического лидерства страны». На семи тематических площадках будут представлены разработки Южного федерального университета и его партнёров. У гостей будет уникальная возможность задать вопросы учёным и представителям компаний. Также пройдёт деловая программа, разделённая на четыре блока:

«Наука|Молодёжь»; «Наука|Партнёрство»; «Наука|Общество»; «Наука|Образование».

Фото: национальныепроекты.рф

20 сентября в 12:00 в этнопарке «Кумжа» пройдёт интерактивное путешествие «Ростов-на-Дону — Город у Тихого Дона», где можно будет узнать историю этих мест. После состоится «Казачий круг» с играми, конкурсами и забавами.

Выставка «Мечты о цельном человеке» пройдёт с 18 по 20 сентября с 12:00 до 18:00. На арт-площадке «КУЛЬТмассовка» будут представлены работы 21 художника и 15 поэтов. Гости выставки смогут собственными глазами увидеть взаимодействие двух языков искусства.

Краеведческий музей тоже не остался в стороне и подготовил специальную программу к празднованию Дня города Ростова-на-Дону. 20 и 21 сентября пройдут выставки «Сокровища донских степей» и «Свет в окне». А 21 сентября в 16:00 состоится концерт «Солнечный город» местного творческого коллектива «Рябиновые Стрелы».

Фото: Правительство Ростовской области

Спортивные события

В субботу, 20 сентября, пройдёт Всероссийский день бега «Кросс нации». Событие приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Участникам на выбор будут предоставлены дистанции от 1 до 12 км. В Ростовской области забег пройдёт в городе Волгодонск. Каждый желающий сможет попробовать свои силы и стать частью этого спортивного праздника.

Фото: Правительство Ростовской области

20 и 21 сентября всем любителям борьбы стоит отправиться в спорткомплекс «Локомотив». Там состоится Открытое первенство и чемпионат Ростовской области по панкратиону. Дети и взрослые в разных весовых категориях будут сражаться за призовые места.

Через неделю после основного торжества, 28 сентября, состоится 39-й Всероссийский легкоатлетический забег «Донской марафон». Традиционный старт пройдёт по центру города. Преодолеть маршрут смогут как профессионалы, так и любители, на выбор представлено четыре дистанции: 5, 10, 21,1 и 42,2 км. Для детей организаторы подготовили два коротких забега на 0,8 и 1 км.

Фото: Правительство Ростовской области

Салют

День города в Ростове-на-Дону пройдёт без фейерверка. Такое решение принято для обеспечения безопасности и спокойствия жителей и гостей города. Салюта не было и в предыдущие несколько лет, даже юбилейные 275 лет отмечали без красочного шоу.

Бархатный сезон – отличный повод для путешествия на юг России. Если такие планы есть уже на этой неделе, обязательно загляните на День города в Ростове-на-Дону.