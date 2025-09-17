Как выбрать крутой горный велосипед: подробная инструкция, типы, марки, цены

Дмитрий Лемякин PRO-эксперт «Спортмастер PRO» «Покупка горного велосипеда — это как выбор спутника жизни. Если прогадаете, придётся помучиться, а потом расстаться. И в случае с велосипедом будет жаль не только потраченного времени, но и денег. Как этого избежать? Ловите инструкцию, которая расскажет, как выбрать горный велосипед, чтобы потом не жалеть о потраченных деньгах и времени».

О чём расскажем:

Почему важен правильный выбор

Горный велосипед – это не просто средство передвижения, а билет в мир приключений, способ поддерживать форму и возможность почувствовать себя героем экшена, только без спецэффектов и дублёров. Но чтобы всё это стало реальностью, нужно учесть два основных фактора – стиль катания и размер. Эти параметры определяют 80% успешного выбора.

Фото: blyjak / istockphoto.com

Если вы планируете просто кататься в парке или по городу, можно смело выбирать байк из базового сегмента. Но если душа просит экстрима и технического катания по пересечённой местности, тут уже нужен велосипед с соответствующими характеристиками – попытка покорить сложный трейл на прогулочном велосипеде может закончиться не только поломкой техники, но и травмами.

Второй важный момент — правильный подбор размера рамы. При неправильной ростовке катание превращается в мучение: затекают руки, болит спина, немеет шея. А ведь велосипед должен приносить радость, а не напоминать средневековые пыточные устройства. Разберём подробнее все эти нюансы.

Краткий обзор типов горных велосипедов

В мире горных велосипедов существует несколько основных категорий, каждая со своими особенностями.

Фитнес-байки — самый доступный и универсальный вариант для начинающих. Подходят для катания в парке, по городу и несложным лесным тропинкам.

Велосипед горный Stern Energy 2.0 27.5" Фото: Stern

Кросс-кантри (XC) — велосипеды для езды по пересечённой местности средней сложности. Золотая середина между комфортом и возможностями.

Велосипед горный Cube Attention SLX 29" Фото: Cube

Трейл — более серьёзная техника для подготовленных трасс и сложных маршрутов. Могут быть как хардтейлы, так и двухподвесы.

Велосипед горный Merida One Forty 700 27.5" Фото: Merida

Эндуро — спортивная дисциплина, требующая скоростного спуска и подъёма. Велосипеды для неё оснащены двумя амортизаторами с ходом 160 мм и более.

Горный велосипед Canyon Spectral Mullet CF 8 CLLCTV Фото: Canyon

Даунхилл — экстремальная категория для скоростных спусков с горы. Двухподвесы с ходом амортизаторов от 180 мм.

Велосипед Giant Glory Advanced 29 2023 18 Фото: Giant

E-bike — электрические горные велосипеды, у которых к любой из перечисленных категорий добавлен мотор.

Электровелосипед Canyon Spectral:ONfly Фото: Canyon / ebike-mtb.com

Определение целей и стиля катания

Перед походом в магазин честно ответьте себе на вопрос «Зачем мне горный велосипед?» От этого зависит всё остальное — от типа велосипеда до размера бюджета.

Приключенческий стиль

Если цель — неспешные прогулки по парку, велосипедные походы выходного дня и катание по несложным лесным тропинкам, то выбор — фитнес-байк или велосипед для кросс-кантри. При таком катании не нужно иметь специальной подготовки и техники ― по сути, это велопрогулки по живописным местам.

У моделей начального уровня будет необходимый базовый функционал без переплаты за профессиональные характеристики. Такие велосипеды обычно комплектуются на алюминиевой раме, что обеспечивает неплохое соотношение веса и прочности.

Фото: Saro17 / istockphoto.com

Трейл и кросс-кантри

Кросс-кантри — следующий уровень после фитнесс-байков. Такие велосипеды позволяют комфортно ездить как по парку и лесу, так и по пересечённой местности средней сложности. Они достаточно универсальны, чтобы попробовать разные направления, и при этом не слишком дороги.

Трейл — это уже более серьёзный уровень. Трейловые велосипеды предназначены для катания по специально подготовленным трассам с техническими препятствиями. Они могут быть как хардтейлами, так и полноподвесными, в зависимости от сложности трасс.

Даунхилл и эндуро

Эндуро — это спортивная дисциплина, где райдер должен за определённое время спуститься вниз по трассе, а затем подняться к следующему этапу. Велосипеды для эндуро — это исключительно двухподвесы с ходом амортизаторов 160 мм и более, они отлично справляются как с техничными подъёмами, так и с агрессивными спусками.

Даунхилл — это уже экстрим в чистом виде. Скоростной спуск с горы по трассе с естественными и искусственными препятствиями требует специальной техники. Велосипеды для даунхилла — это двухподвесы с ходом амортизаторов от 180 мм.

Фото: mel-nik / istockphoto.com

Важно помнить: при скоростном спуске необходим не только подходящий велосипед, но и техника, хорошая физическая подготовка и обязательно защита — шлем, наколенники, налокотники.

Типы горных велосипедов по конструкции

Твёрдый (hardtail)

Hardtail — самый распространённый тип горных велосипедов. У него есть только передняя амортизационная вилка, а задняя часть рамы жёсткая. Отсюда и название — «жёсткий хвост».

Преимущества очевидны: относительно лёгкий вес, универсальность и невысокая стоимость. Это делает их идеальным выбором для большинства начинающих велосипедистов.

Велосипед горный Stern Motion X 29" Фото: Stern

Хорошие вилки на хардтейлах обеспечивают достаточную амортизацию для комфортного катания по пересечённой местности. В бюджетных моделях обычно устанавливаются пружинно-эластомерные вилки, которые можно настроить только по жёсткости пружины. Более дорогие комплектуются пружинно-масляными или воздушно-масляными вилками с расширенными возможностями регулировки.

Полностью подвешенный (full suspension)

Велосипеды с двумя амортизаторами: передним и задним. Такая конструкция предназначена для спортивных дисциплин со сложным рельефом. Главное преимущество — постоянный контакт колёс с поверхностью, что критически важно в дисциплинах вроде эндуро и даунхилла. Такие системы амортизации позволяют лучше контролировать велосипед на техничных участках. Однако эти модели значительно дороже хардтейлов и требуют более сложного обслуживания. Для новичков это явно лишнее.

Велосипед горный Merida One Forty 700 27.5" Фото: Merida

Жёсткий (rigid)

Велосипеды без амортизации вообще. В современном мире это уже практически музейная редкость. Такую конструкцию можно встретить разве что на фэтбайках, где роль амортизации выполняют широкие покрышки низкого давления. Для обычного горного катания такие велосипеды не подходят — они слишком жёстко передают все неровности дороги на руки и позвоночник райдера.

Размер рамы: почему это критически важно

Первое правило выбора велосипеда: никогда не выбирайте размер рамы на глаз или просто потому, что такая модель была в наличии. Соответствует вашему росту только тот велосипед, размер рамы которого подобран по специальной таблице.

При неправильно подобранной ростовке ездить неудобно: при маленькой раме получается сутулая посадка, возникают боли в спине и шее, при чрезмерно большой ростовке — слишком растянутая посадка, страдают спина и руки.

Как правильно измерить рост

У всех велосипедов размер рамы указывается на подседельной трубе. Он может быть обозначен цифрами (16, 18, 20) или буквами (S, M, L, XL). Каждый производитель указывает в характеристиках велосипеда, под какой рост подходит та или иная ростовка.

Фото: Uwe Moser / istockphoto.com

Измерить свой рост для подбора рамы можно в домашних условиях с помощью рулетки. Также есть опция — обратиться в магазин. Специалисты помогут с выбором подходящей модели.

Рекомендации по выбору размера рамы

Существуют универсальные таблицы соответствия роста и размера рамы велосипеда. Их легко найти в интернете, многие производители размещают такие таблицы на своих сайтах.

XS (14-15") — рост 145-160 см;

S (16-17") — рост 160-170 см;

M (18-19") — рост 170-180 см;

L (20-21") — рост 180-190 см;

XL (22-23") — рост 190-200 см;

XXL (24"+) — рост свыше 200 см.

Геометрия и углы рам у всех разные, поэтому размер может немного различаться у разных производителей даже при одинаковых характеристиках.

Подвески передняя, задняя и их настройка

Амортизация на велосипеде — это не роскошь, а необходимость для комфортного и безопасного катания. Она обеспечивает постоянный контакт колеса с поверхностью и снижает нагрузку на организм райдера.

Преимущества передней и задней подвески

Передняя подвеска (амортизационная вилка) есть практически на всех современных горных велосипедах, кроме самых бюджетных. Она смягчает удары от неровностей, повышает комфорт и улучшает контроль над велосипедом.

Задняя подвеска устанавливается только на полноподвесные модели. В дисциплинах вроде эндуро, даунхилла и профессионального кросс-кантри велосипеды имеют два амортизатора, поскольку контроль и сцепление критически важны.

Фото: Giselleflissak / istockphoto.com

Настройка подвески под рост и вес райдера

Амортизаторы на велосипедах бывают нескольких типов.

1. Пружинно-эластомерные — самые простые и дешёвые. Здесь можно настроить только жёсткость пружины. Обычно встречаются в бюджетных моделях.

2. Пружинно-масляные — более продвинутый вариант с несколькими регулировками:

блокировка (для езды в гору или по ровным поверхностям);

регулировка отскока (скорость возвращения амортизатора в исходное положение);

регулировка компрессии (скорость сжатия амортизатора).

3. Воздушно-масляные — самые технологичные и дорогие амортизаторы. Помимо всех вышеперечисленных настроек, имеют воздушную камеру. С помощью специального насоса можно отрегулировать амортизаторы под вес конкретного человека.

Для настройки воздушных амортизаторов существуют специальные таблицы соотношения веса пользователя и давления в камере. Каждый производитель размещает эти таблицы в руководстве пользователя или на своём сайте.

Фото: stefanschurr / istockphoto.com

Колёса и шины: размер и протектор

Колёса — это то, что связывает велосипед с землёй. От их размера и типа шин зависят скоростные характеристики, управляемость и проходимость велосипеда: чем больше колесо, тем выше скорость, но при меньшем диаметре увеличивается манёвренность.

Размер колёс

На современном рынке представлены три основных размера колёс для горных велосипедов.

26 дюймов — старый стандарт, который сейчас применяется только на моделях начального уровня. Постепенно уходит в прошлое.

27,5 дюйма (650B) — современный стандарт, обеспечивающий хороший баланс между скоростью и манёвренностью.

29 дюймов — самый современный размер, на который практически все производители перешли в последние годы.

Выбор ширины и протектора шин

На всех покрышках производитель указывает размер в цифрах, например 26×1,95. Первая цифра — диаметр в дюймах, вторая — ширина покрышки в дюймах. При замене покрышки покупайте новую с такими же размерами.

Фото: warrengoldswain / istockphoto.com

Выбор протектора зависит от местности катания.

Полуслики — гладкие сверху покрышки с грунтозацепами по бокам. Подходят для катания преимущественно по городу.

Небольшой протектор — для лесных дорог и грунтовых трасс средней сложности.

Агрессивный протектор — для трейловых трасс, эндуро и даунхилла. Обеспечивает максимальное сцепление с поверхностью.

Трансмиссия и тормоза

Трансмиссия и тормоза — это системы, которые напрямую влияют на безопасность и комфорт катания. Экономить на них не стоит. Сегодня двумя крупнейшими производителями этих комплектующих для велосипедов являются компании Shimano (Япония) и SRAM (США).

Сказать, что один производитель лучше другого, сложно: у каждого в линейке есть начальный, средний и профессиональный классы. Каждый класс у этих производителей примерно одного качества. Есть различия в работе тормозов из-за применения разных жидкостей. Переключатели тоже отличаются эргономикой и материалом, однако в своём классе они на одном уровне по качеству и чёткости работы.

Отдельно стоит упомянуть ободные тормоза — они практически полностью ушли в прошлое на горных велосипедах. Современные MTB комплектуются исключительно дисковыми тормозами, которые эффективнее работают в любых условиях.

Механические или гидравлические тормоза

Существует два типа дисковых тормозов: механические и гидравлические.

Гидравлические превосходят механические по эффективности. Модуляция, мощность и эффективность торможения гораздо выше благодаря тормозной жидкости. Работа тормозных ручек мягкая и плавная.

Механические проще в ремонте. Починить их в полевых или домашних условиях гораздо легче, чем гидравлику. Для ремонта гидравлических тормозов требуется специальный набор инструментов.

На данный момент гидравлическими тормозами комплектуют практически все велосипеды, начиная от среднего сегмента. Модели начального уровня по-прежнему снабжаются механическими.

В целом гидравлические тормоза практически полностью вытеснили механические в горных велосипедах среднего и высокого уровня. И это справедливо — безопасность важнее простоты обслуживания.

Есть и компромиссный вариант — тормоз дисковый механический, который сочетает надёжность механики с эффективностью дисковых тормозов.

Фото: lzf / istockphoto.com

Количество скоростей

Сейчас практически все производители велосипедов (кроме начального сегмента) отказались от схемы с передним и задним переключателем. Современная трансмиссия имеет одну звезду впереди и 9-12 звёзд сзади.

Такая схема позволила убрать передний переключатель, что уменьшило вес велосипеда. Одновременно увеличилось передаточное соотношение, что расширило диапазон прилагаемого усилия при педалировании.

Количество скоростей не так важно, как диапазон передач. Современные 11-12-скоростные кассеты обеспечивают более широкий диапазон, чем старые 21-24-скоростные системы.

Материалы рамы

Материал рамы напрямую влияет на вес, жёсткость, долговечность и цену велосипеда.

Алюминий

Самый популярный материал для изготовления велосипедных рам: лёгкий, устойчивый к коррозии и относительно недорогой. Такие рамы используются для велосипедов всех уровней — от среднего до профессионального ― и обеспечивают хорошее соотношение веса, прочности и цены.

Углеродное волокно (carbon)

Карбон — самый лёгкий и жёсткий материал для велосипедных рам, но и самый дорогой. Используется для изготовления рам профессионального и топового уровня.

Велосипеды с такими рамами весят меньше, однако стоят больше. Если бюджет ограничен, лучше рассмотреть велосипед с алюминиевой рамой среднего сегмента.

Сталь

Сталь — традиционный материал, который сейчас используется только для рам начального, недорогого сегмента велосипедов. Главный недостаток — большой вес.

Стальные рамы прочные и ремонтопригодные, однако в эпоху алюминия и карбона они морально устарели для серьёзного катания.

Фото: Uwe Moser / istockphoto.com

Для обычного любителя разница в весе и жёсткости между алюминием и карбоном не так критична, как разница в цене. Алюминиевая рама среднего уровня вполне способна удовлетворить потребности большинства райдеров.

Бюджет: сколько потратить на горный велосипед

Вопрос бюджета — один из самых чувствительных при выборе горного велосипеда. С одной стороны, хочется сэкономить, с другой — получить качественную технику.

Определение бюджета на покупку

Стоимость хорошего горного велосипеда-хардтейла с алюминиевой рамой и качественными компонентами начинается от 100 000 рублей. Это минимум для серьёзного горного велосипеда, который прослужит долго и будет приносить удовольствие.

Велосипед на карбоновой раме будет стоить от 250 000 рублей и выше. Такие инвестиции оправданны только для серьёзных спортсменов или очень обеспеченных любителей.

Соотношение цена — качество

При покупке велосипеда обращайте внимание на тормоза и трансмиссию. Лучше, чтобы были гидравлические тормоза и трансмиссия среднего уровня — это влияет на комфорт и безопасность.

А вот на амортизационной вилке можно немного сэкономить. Не обязательно покупать топовую модель — для хорошего контакта с поверхностью достаточно пружинно-масляной вилки среднего уровня.

На каких компонентах нельзя экономить?

Тормозная система

Трансмиссия (переключатели и кассета)

Рама

Фото: AscentXmedia / istockphoto.com

На чём можно сэкономить?

Амортизационная вилка (не обязательно брать топовую)

Колёса (можно заменить позже)

Седло и руль (легко модернизируются)

Что касается соотношения цены и качества, если не хотите переплачивать за бренд, рассмотрите отечественных производителей: Stern, Stels, Aspect, Schulz. У них широкий модельный ряд, и за бренд вы не переплачиваете.

То же касается китайских производителей. На рынке их появилось очень много, и многие предлагают достойное качество за разумные деньги.

Тест-драйв: почему нельзя покупать велосипед вслепую

Покупка велосипеда без тест-драйва — это как женитьба по переписке. Может повезти, а может и нет. Поэтому пробная поездка — самый важный этап выбора.

Почему важно протестировать велосипед перед покупкой

Лучше всего покупать велосипед в специализированном магазине, где есть возможность проехать на разных моделях и определиться, какая подходит больше. В ином случае можно получить не подходящий по параметрам велосипед. Хотя если вы на 100% уверены в конкретной модели, можно заказать и онлайн.

На что обратить внимание

Посадка — должна быть комфортной, без излишнего наклона или вытягивания. Соответствие размера рамы — легко ставить ноги на землю при остановке. Переключатели — работают чётко и без задержек. Тормозная система — срабатывает плавно и эффективно. Положение седла — высота позволяет почти полностью выпрямлять ногу в нижней точке педалирования. Общие ощущения от поездки — велосипед должен «слушаться» и внушать уверенность.

Где протестировать модели

Протестировать понравившиеся модели можно прямо в торговом зале под присмотром продавца-консультанта. Большинство крупных магазинов предоставляют такую возможность — вы можете оценить посадку, покрутить педали и почувствовать, как работают переключатели и тормоза.

В эпоху смартфонов горный велосипед — это билет в реальный мир, где есть настоящие горы и можно почувствовать запах леса. Каждая поездка станет маленьким приключением, а подъём — победой над собой. Так что выберите подходящий велосипед по нашим рекомендациям, и вперёд, навстречу приключениям.