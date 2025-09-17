Диеты по Певзнеру: экспертный обзор столов, меню и личный опыт

Вместе с врачами разбираемся, когда назначают лечебное питание и как меняется рацион.

Диетотерапия занимает одно из ключевых мест в системе профилактики и лечения большинства заболеваний. Правильно подобранный рацион способен снижать нагрузку на органы, ускорять восстановление и повышать эффективность медикаментозной терапии.

В медицине чаще всего рекомендуют диеты, разработанные врачами или учёными – такие режимы питания составлены на основе доказательной терапии и производят реальный эффект. В мировой и российской клинической практике широко распространены диеты по Певзнеру – 15 «столов», каждый из которых направлен на профилактику и лечение отдельной группы диагнозов.

Мануил Исаакович Певзнер (1872-1952) — советский терапевт, основатель отечественной школы диетологии. Свою систему из 15 диетических столов он предложил ещё в 1920-е годы, и она актуальна до сих пор. Основной вклад Певзнера заключался в том, что он сумел объединить клинические наблюдения, физиологию питания и практику лечебного стола в готовую систему, которая подходит практически всем.

О чём расскажем:

Основные принципы диеты по Певзнеру

В основе каждого режима питания лежит задача не только облегчить симптомы заболевания, но и воздействовать на его патогенез, используя регулируемые параметры рациона: химический состав, калорийность, механическую обработку и режим питания. Принципов диеты всего три, однако они фундаментальные.

Фото: istockphoto.com/Ivan Pantic

Индивидуальный подход к питанию

Диетотерапия Певзнера рассматривается не как ограничение, а как метод лечения, адаптируемый под конкретную болезнь, стадию процесса и особенности пациента (возраст, масса тела, сопутствующие заболевания, социально-пищевые привычки). Это принципиально: процедуры и фармакотерапия корректируются с учётом питания, и наоборот — питание подстраивается под клиническую картину, метаболический профиль и переносимость пищи.

Практически это означает:

оценку исходного статуса (антропометрия, анализы крови, функциональные тесты);

учёт клинической цели (редукция веса, контроль глюкозы, снижение холестерина, восстановление после хирургии и тому подобное);

адаптацию текстуры и термообработки (щадящие/перетёртые формы при острых заболеваниях ЖКТ);

планирование объёма и частоты приёмов (например, дробное питание при хронических гастритах).

Зачастую «стол» назначает специалист, к которому обращается пациент (кардиолог, гастроэнтеролог), но для более точной корректировки системы питания рекомендуется дополнительно обратиться к диетологу, который сможет учесть как диагноз, так и гастрономические предпочтения.

Систематизация диет в зависимости от заболеваний

Система включает 15 столов, объединённых по принципу функциональной направленности на конкретный орган или систему (желудок, печень, почки, обмен веществ, кардиология). Например, при заболеваниях печени и желчных путей («стол №5») ограничивается количество тяжёлых жиров и стимулируется желчеотделение щадящими способами тепловой обработки. При сахарном диабете («стол №9») акцент смещается на контроль углеводной нагрузки и распределение углеводов в течение дня.

Фото: istockphoto.com/nensuria

У многих столов есть варианты (буквы: 4а, 4б и так далее) для адаптации под стадию болезни (острый, подострый, ремиссия). Это делает систему более лояльной, что облегчает диету для пациентов.

Разделение на лечебные и профилактические диеты

Система питания по Певзнеру традиционно разделяет задачи питания на:

лечебные (цель — коррекция патологического процесса в острой или хронической фазе);

профилактические/поддерживающие (цель — предотвращение рецидивов и поддержание ремиссии).

Деление важно в том числе и с клинической точки зрения: лечение требует строгих ограничений и щадящей технологии приготовления, профилактика — долгосрочного сбалансированного рациона, ориентированного на снижение риска хронических неинфекционных заболеваний.

Зарина Шуинова терапевт, диетолог, врач приёмного отделения, заместитель МО главврача «Несмотря на то что практика подтверждает эффективность профилактических пищевых моделей в снижении риска различных заболеваний, следует учитывать риски некорректного применения: длительные жёсткие лечебные режимы без контроля (самоназначение) могут привести к дефициту питательных веществ и снижению качества жизни. Напротив, профилактические модели предполагают устойчивую коррекцию пищевых привычек и чаще опираются на доказательства популяционного уровня (профили жиров, клетчатки, соли, сахара), рекомендованные ВОЗ и профильными обществами».

Классификация диет по Певзнеру

У каждой диеты есть свои особенности и показания к применению. Например, одни снижают воспаление (столы №4, 5), другие регулируют обменные процессы (№6, 8, 9), третьи уменьшают нагрузку на органы (№7, 10).

Некоторые диеты носят ограничительный характер и назначаются на относительно короткие сроки (например, стол №4 при острой диарее), в то время как другие могут использоваться годами (стол №9 при диабете 2-го типа). Это напрямую связано с целями терапии: купирование острой симптоматики или длительная поддержка метаболического баланса.

№ стола Основные показания Характеристика питания 1 Язва желудка, гастрит Щадящая, без острых и грубых продуктов 2 Хронический гастрит с низкой кислотностью Стимуляция производства желудочного сока 3 Запоры Повышенное содержание клетчатки 4 Острые кишечные расстройства Ограничение углеводов и жиров 5 Болезни печени и желчного пузыря Ограничение липидного профиля, особенно тугоплавких жиров 6 Подагра, мочекаменная болезнь Ограничение потребления пуринов 7 Заболевания почек Снижение в рационе протеина и соли 8 Ожирение Снижение калорийности, строгое ограничение углеводов и «плохих» жиров 9 Сахарный диабет Контроль углеводов 10 Заболевания сердца и сосудов Ограничение соли, жиров 11 Туберкулёз, истощение Высокобелковая и высококалорийная 12 Невротические состояния Лёгкая, щадящая, без стимуляторов 13 Острые инфекции Лёгкая, легкоусвояемая 14 Мочекаменная болезнь (фосфатурия) Подкисляющая диета 15 Общая столовая, профилактика Рациональное питание

В реальной клинической практике нередко встречается ситуация, когда пациенту требуется адаптация стандартного стола к нескольким диагнозам. Например, больному с диабетом и гипертонией врач может назначить основу стола №9 с элементами ограничения соли, характерного для стола №7.

Фото: istockphoto.com/demaerre

Примерный рацион в зависимости от диеты

У каждого из 15 столов по Певзнеру — собственные правила организации питания. Основные различия касаются способов приготовления пищи, степени её механической обработки, распределения калорийности и частоты приёмов.

Стол №1 — слизистые каши, молочные супы, паровые котлеты, кисели; пять-шесть приёмов пищи. Исключаются острые специи, копчёности, продукты с грубой клетчаткой.

Стол №2 — блюда, умеренно стимулирующие секрецию, тушёные овощи, каши, постное мясо; четыре-пять приёмов пищи. Исключаются тяжёлые и жирные продукты.

Стол №3 — овощи и фрукты в свежем и варёном виде, кисломолочные продукты, отруби; пять-шесть приёмов пищи. Исключаются продукты, замедляющие моторику кишечника.

Стол №4 — протёртые каши на воде, сухари, отварное мясо, слизистые супы; пять-шесть приёмов пищи. Исключаются молоко, бобовые, специи.

Стол №5 — овощные блюда, крупы, отварная рыба, нежирное мясо; пять приёмов пищи. Исключаются жирные сорта мяса, маринады, алкоголь.

Стол №6 — молочные продукты, овощи, фрукты, щелочные минеральные воды; четыре-пять приёмов пищи. Исключаются мясные бульоны, бобовые, продукты с высоким содержанием пуринов.

Стол №7 — каши, овощи, молочные блюда, нежирное мясо и рыба; пять-шесть приёмов пищи. Исключаются консервы, копчёности, солёные продукты.

Фото: istockphoto.com/demaerre

Стол №8 — овощи, постное мясо, нежирные молочные продукты, блюда на пару; пять-шесть приёмов пищи. Исключаются сладости, мучное, животные жиры.

Стол №9 — овощи, мясо без жира и рыба, молочные продукты, блюда без добавления сахара; пять-шесть приёмов пищи. Исключаются сахар, белый хлеб, продукты с высоким гликемическим индексом.

Стол №10 — каши, овощи, нежирное мясо, блюда без соли; пять приёмов пищи. Исключаются насыщенные жиры, кофе, крепкий чай.

Стол №11 — мясо, рыба, яйца, молочные продукты, овощи и крупы; пять-шесть приёмов пищи. Исключаются чрезмерные животные жиры и жареные блюда.

Стол №12 — молочные продукты, овощи, лёгкие каши, растительные блюда; пять приёмов пищи. Исключаются кофе, крепкий чай, алкоголь, острые специи.

Стол №13 — молочные блюда, соки, кисели, отварное мясо; пять-шесть приёмов пищи. Исключаются свежая выпечка, жирное мясо, копчёности.

Стол №14 — мясные и рыбные блюда, мучные изделия, яйца; четыре-пять приёмов пищи. Исключаются молоко, щелочные овощи и фрукты.

Стол №15 — разнообразные овощи, крупы, мясо, рыба, молочные продукты; четыре-пять приёмов пищи. Исключаются чрезмерно острые, жирные и тяжёлые блюда.

Независимо от того, какой диеты вы придерживаетесь, принципы здорового питания универсальны: уменьшение количества соли и сахара, исключение жареного, копчёных блюд, полуфабрикатов и алкоголя, контроль порций и предпочтение свежих, натуральных продуктов.

Преимущества и недостатки диет по Певзнеру

Эффективность системы подтверждена многолетней клинической практикой: лечебные столы применялись в стационарах и санаториях СССР более полувека и остаются в арсенале современной диетологии.

Главные плюсы «лечебных столов»:

рационы сбалансированы по содержанию белков, жиров и углеводов, учитывают физиологические потребности организма и позволяют поддерживать метаболическое равновесие;

большинство режимов рассчитаны на длительное применение, что делает их подходящими для реальной жизни пациентов, без риска быстрого истощения или выраженного дефицита нутриентов;

гибкость: врач может корректировать диету внутри одного стола, адаптируя её под состояние больного и динамику заболевания.

Фото: istockphoto.com/BONDART

Главный недостаток заключается в унификации. Несмотря на то что система охватывает широкий спектр патологий, она не всегда учитывает индивидуальные особенности пациента, такие как генетические предрасположенности, уровень физической активности или сопутствующие болезни.

Некоторые диеты, например, стол №5 с ограничением жиров, подвергаются критике с учётом современных данных о пользе ненасыщенных жирных кислот и роли омега-3 в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Личный опыт

Любовь Арбузова 69 лет, пенсионерка, работник МВД в отставке «В возрасте 68 лет я почувствовала, что у меня начинается одышка, становится сложно физически работать на огороде и носить продукты из магазина. Были случаи, когда из-за тахикардии и скачущего давления приходилось вызывать скорую. В один из визитов сотрудники скорой предложили мне немедленную госпитализацию в кардиологический диспансер».

«На месте специалисты провели ряд обследований: коронарографию, анализы крови, ЭКГ и ЭХоКГ, после чего выяснилось, что у меня серьёзные проблемы с сердцем. В принципе, они были с молодости. В груди иногда побаливало, были аритмия и тахикардия, но особого внимания на эти проблемы я не обращала.

Фото: istockphoto.com/OlgaLepeshkina

После детального обследования в кардиологическом центре мне поставили диагноз «порок сердца» и закупорку коронарной артерии на 80%, а также миксоматозную дегенерацию митрального и аортального клапанов. Кардиолог мне назначил ряд медикаментов, а также выдал направление на стентирование.

Также при изучении результатов анализов было выявлено, что у меня повышенный уровень «плохого» холестерина и глюкозы. В связи с этим дополнительно к медикаментозному лечению была назначена специальная диета – стол №10.

Задачей этой диеты было, во-первых, сократить уровни глюкозы и холестерина, во-вторых, поддерживать организм, чтобы избежать образования новых холестериновых бляшек и не допустить закупорки стента. Мне пришлось полностью отказаться от сладкого, мучного, копчёного, солёного, жареного, в общем, всего того, что составляло основу моего рациона всю предыдущую жизнь.

Я никогда не считала, что эти продукты мне сильно вредят, так как я не отличаюсь большим весом и в целом обладаю стройной фигурой. Однако, как оказалось, вред наносился организму незаметно.

«Лечебного стола» я придерживаюсь уже более двух месяцев. Основу моего рациона составляют каши, отварная курица, тушёные овощи, фрукты. Хлеб ем, но только в виде сухарей или отрубной. К сожалению, не могу отметить серьёзных улучшений в работе сердечно-сосудистой системы. Немного уменьшилась одышка, но её наличие больше зависит от психологического состояния, чем от диеты. Из плюсов – за два месяца я похудела на 4 кг, талия уменьшилась на 5 см.

Основные минусы – голод, а также без соли и сахара почти вся еда кажется безвкусной. Чтобы не сорваться с диеты, позволяю себе пить чай с вареньем, однако это негативно отражается на уровне сахара – за два месяца он стал выше (с 6,5 до 6,6 ммоль/л). В целом могу рекомендовать «стол №10», но считаю, что иногда стоит позволять себе разгрузку – маленький кусочек горького шоколада, пару кусочков колбасы. Это позволяет не сорваться и дольше выдерживать диету».

Мнение врача

Владимир Лобков терапевт, гастроэнтеролог, врач со стажем более 50 лет «Назначение диеты — это задача врача. Самостоятельное использование ряда столов, особенно тех, что предполагают серьёзные ограничения (например, столы №№4, 7 и 9), может быть опасным и привести к дефициту белков, жиров или микроэлементов».

Даже относительно «мягкие» рационы, такие как стол №5 или №8, при длительном применении без контроля могут нарушить баланс нутриентов. Если пациент по каким-либо причинам решает использовать стол без назначения врача, необходимо тщательно следить за разнообразием рациона и контролировать поступление витаминов, минералов и полиненасыщенных жирных кислот. Это особенно важно для людей с высоким уровнем физической активности или хроническими заболеваниями. В любом случае консультация специалиста остаётся обязательной.

Источники

Gardner CD, Trepanowski JF, et al. Рандомизированное клиническое исследование DIETFITS.

Franz MJ, Pronk NP, et al. Систематический обзор и метаанализ рандомизированных клинических исследований.

Churuangsuk C, Hall J, et al. Диеты для контроля веса у взрослых с диабетом 2-го типа.

Певзнер, М. И. (1960). Основы клинического питания. Москва: Медгиз.

Тутельян, В. А., & Батурин, А. К. (2016). Рациональное питание: современные подходы. Москва: ГЭОТАР-Медиа.

Аркадьев, Г. П., & Лисицын, А. Б. (2020). Клиническая нутрициология. Санкт-Петербург: Питер.