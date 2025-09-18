Травмы, страхи и неравные соперники: как на самом деле снимали шоу «Король ринга»

Первый сезон шоу «Король ринга» вышел на Первом канале в 2007 году. Тогда зрители даже не верили, что звёзды, не имеющие никакого отношения к боксу, действительно будут биться в ринге. Однако всё было по-настоящему: и бои, и кровь и травмы. А в 2008 году вышел второй сезон успешного проекта.

О чём расскажем:

Первый сезон: участники

Каждый участник прошёл ускоренную, но серьёзную подготовку под руководством настоящих мастеров бокса. Весь боксёрский турнир вёлся по круговому принципу. Набравший наибольшее количество очков проходил в финал. За боями следили профессиональные судьи, а победителя ждал главный приз – чемпионский пояс «Короля ринга».

Пьер Нарцисс и Александр Носик Фото: ИТАР-ТАСС

При этом все бои шли на профессиональном, а не на любительском уровне. И, значит, никаких защитных шлемов. Однако существенным минусом был тот факт, что не учитывались весовые категории. Поэтому в ринге могли встретиться совершенно разные по весу и физическим возможностям бойцы. Но, как показала практика, вес, наоборот, мог сыграть злую шутку и победу одерживал более поджарый боец. Однако некоторых участников всё же заставили похудеть аж на 10 кг!

Игорь Ливанов Фото: ИТАР-ТАСС

В премьерном проекте в состав боксёров вошли:

Эдгар «Уссурийский тигр» Запашный;

Евгений «Питерский лев» Дятлов;

Анатолий «Белая акула» Журавлёв;

Александр «Бесстрашный» Носик;

Игорь «Седой бык» Ливанов;

Алексей «Суворовец» Хворостян;

Пьер «Камерунский лев» Нарцисс;

Валдис «Кувалдис» Пельш;

Владимир «Струя крови» Епифанцев;

Алексей «Чёрная чума» Чумаков.

У некоторых участников всё же был спортивный опыт. Например, актёры Игорь Ливанов и Евгений Дятлов в юности занимались боксом, певец Алексей Хворостян серьёзно увлекался кикбоксингом, актёр Анатолий Журавлёв и вовсе мастер спорта СССР по тхэквондо, боксёр и даже стоял в спарринге с Николаем Валуевым!

Владимир Епифанцев Фото: ИТАР-ТАСС

Для части боксёров-новичков проект стал своего рода вызовом самому себе. Александр Носик говорил, что в детстве был трусоватым, избегал драк и вообще боялся получить по лицу. В «Короле ринга» актёр получил немало внушительных ударов и оплеух. До финала не дошёл, однако участие в боксёрском шоу придало ему уверенности. Правда, к ударам Носик был готов, поэтому заранее предупредил гримёров на посторонних кинопроектах. Мол, готовьтесь замазывать синяки.

Не обошлось и без серьёзных травм. Например, Михаилу Мамаеву сломали ребро. Евгению Дятлову рассекли бровь, и он напугал зрителей окровавленным лицом. Валдис Пельш получил двойную травму – вывих плеча и кисти. Игорь Ливанов сломал пястную кость на правой руке.

Кто победил в первом сезоне?

Перед финальным боем Эдгарда Запашного и Анатолия Журавлёва в ринге в показательном поединке схлестнулись специально приглашённые звёзды – Дольф Лундгрен и Олег Тактаров. Первый появился в халате с надписью «СССР», как его герой в «Рокки» советский боксёр Иван Драго. Бой продлился пять раундов, победил по очкам наш Тактаров.

Дольф Лундгрен Фото: ИТАР-ТАСС

Победу одержал Эдгард Запашный, который встретился в финальном бою с Анатолием Журавлёвым. В схватке с Владимиром Епифанцевым Запашный повредил связки. Думал, банальное растяжение. О том, что это разрыв, узнал за пару недель до финала. Однако деваться было некуда. Эдгард вышел в ринг травмированным.

По словам дрессировщика, сначала он пришёл в ужас от предстоящей схватки. Во-первых, актёр был настоящим боксёром, а во-вторых, на 10 кг оказался тяжелее Эдгарда. Однако Запашному помогли упорство и постоянные тренировки. Помимо курса от создателей шоу, он занимался даже на гастролях в других городах – специально искал тренеров, проводил в спарринге по несколько часов.

Эдгард Запашный Фото: ИТАР-ТАСС

Такой мотивацией могли похвастаться не все бойцы, из-за занятости на съёмках других проектов многие просто пропускали тренировки. И очень зря. Эдгард Запашный получил чемпионский титул и пояс «Короля ринга»! Приз в 1 млн рублей дрессировщик потратил на лечение, зарплаты тренерам и благотворительность.

Второй сезон: участники

В составе звёздных боксёров:

Андрей «Великолепный» Чернышов;

Николай «Реактивный» Лукинский;

Вадим «Мухобой» Колганов;

Артур «Большой медведь» Дмитриев;

Михаил «Колотушка» Полицеймако;

Александр «Нежное чудовище» Новин;

Вячеслав «Чугунный кулак» Кулаков;

Сергей «Омулу» Челобанов;

Никита «Огненный» Джигурда;

Серёга «Гомельский»;

Гедиминас «Викинг» Таранда;

Отар «Железный бичо» Кушанашвили;

Арарат Кещян.

Во втором сезоне случились два скандала. Отар Кушанашвили покинул проект, возмутившись, что против него выставили соперника гораздо тяжелее него. А ещё журналист едва не лишился зубов на одной из тренировок. Скандалил и Никита Джигурда, который бравировал своей мужественностью, а в итоге вылетел до финала. Считал, что его засудили.

Никита Джигурда Фото: ИТАР-ТАСС

Михаила Полицеймако от участия в шоу отговаривала вся семья, но актёр всё равно подписал контракт. Он оказался единственным левшой, что сыграло ему на руку, так как боксёрам-правшам было трудно быстро реагировать на удары слева.

Николаю Лукинскому пришлось похудеть на 10 кг. У юмориста, кстати, было боксёрское прошлое, поэтому он уверенно чувствовал себя в ринге и совсем не боялся ударов. Андрей Чернышов, наоборот, набирал мышечную массу, следил за питанием и много тренировался. Как итог – плюс 10 кг.

Кто победил во втором сезоне?

В главном финальном бою сошлись Андрей Чернышов и Николай Лукинский. Несмотря на то что актёр был на восемь лет младше юмориста, победу одержал именно Лукинский. Помимо чемпионского пояса, он получил приз – внедорожник.

Андрей Чернышов Фото: ИТАР-ТАСС

«С возвращением в бокс ко мне снова вернулась молодость, я похудел на 10 кг. Когда меня пригласили в основной состав проекта «Король ринга», радости моей не было предела», – делился чемпион проекта.

Николай посвятил эту победу своим дочкам, которые приходили на каждый бой и поддерживали отца.

Николай Лукинский Фото: lukinskiynikolay.ru

Кстати, победой Лукинского был недоволен Никита Джигурда. И даже публично вызвал артиста на бой. Николай с удовольствием и азартом согласился. Несколько раз напоминал Джигурде, однако тот всё время находил отговорки. Бой так и не состоялся. Забавно, что Никита даже справку о плохом состоянии здоровья юмористу присылал. Но почему-то на французском языке. Мол, травма плеча замучила. На что Лукинский прокомментировал, что несостоявшийся соперник просто струсил.