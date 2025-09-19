Круче Шварценеггера: история Ли Хейни, который выиграл восемь титулов «Мистер Олимпия»

Он признаётся, что считал это святотатством — покуситься на рекорд своего кумира… Но удержаься от соблазна не смог.

О чём расскажем:

Биография Ли Хейни

Ли Хейни родился 11 ноября 1959 года в Спартанберге, Южная Каролина, США. Семья Хейни жила очень скромно. Отец работал водителем грузовика. Мать была домохозяйкой. Во многом Хейни благодарит отличную генетику и жизнь на ферме. Он рос крепким ребёнком, почти не болел.

В школьные годы Ли увлекался футболом. После поступления в колледж на факультет лингвистики выступал за студенческую команду. Но параллельно с этим занимался и бодибилдингом. По словам Ли, именно футбол помог ему выстроить режим и научил строгой дисциплине. Вскоре всё его внимание завоевал культуризм.

Я считаю, что у каждого человека есть своё предназначение. Его нужно понять в себе и потом ему следовать. Моё предназначение в том, чтобы посвятить всего себя бодибилдингу.

Ли Хейни Фото: личный архив Ли Хейни

Ли усиленно тренировался и в 1979-м принял участие в первых соревнованиях Mr Coastal USA. Занял только четвёртое место, зато получил статус профессионала. При этом у Ли Хейни не было тренера, всю информацию он черпал из журналов.

«Тогда ведь почти не было никаких материалов. Помню, в 11 лет я попросил у родителей на Рождество набор гирь, и мне их купили. К ним прилагалась книга Чарльза Атласа, в которой были прописаны основные принципы тренировки. Вот так и занимался».

Титулы и награды

В 19 лет Ли Хейни выиграл свой первый турнир «Мистер Америка» среди подростков. На «Мистере Олимпия» в 1983 году спортсмен завоевал третье место, а через год вернулся за победой. Титул чемпиона Ли удерживал вплоть до 1991 года. Он побил рекорд самого Арнольда Шварценеггера, завоевал восемь «Олимпий»!

Ли Хейни Фото: личный архив Ли Хейни

На счету Хейни такие титулы:

«Гран-при Лас Вегас» – 1983, первое место;

«Гран-при Англия» – 1983, второе место;

«Чемпионат мира Про» – 1983, второе место;

«Ночь чемпионов» – 1983, первое место;

«Мистер Олимпия » – 1983, третье место;

«Гран-при Швейцария» – 1983, третье место;

«Гран-при Кубок мира» – 1983, второе место;

«Мистер Олимпия» – 1984, первое место;

«Мистер Олимпия» – 1985, первое место;

«Мистер Олимпия» – 1986, первое место;

«Мистер Олимпия» – 1987, первое место;

«Мистер Олимпия» – 1988, первое место;

«Мистер Олимпия» – 1989, первое место;

«Мистер Олимпия» – 1990, первое место;

«Мистер Олимпия» – 1991, первое место.

«Сначала у меня и в мыслях не было пробовать ставить какие-то рекорды. Я реалист. Но когда я получил первый титул «Мистера Олимпии», подумал, а неплохо бы выиграть ещё трижды. Потом случились эти самые три раза, потом четыре, и вдруг я получил пятую статуэтку! И тут я почувствовал, что уже не могу остановиться! Однако понимал, что это святотатство – покуситься на рекорд Арнольда. Поэтому мне пришлось тысячу раз подумать, прежде чем я поставил перед собой эту цель – выиграть восьмую в своей судьбе «Олимпию». Ожидал самую жёсткую конкуренцию и потому готовился как никогда. Но именно на этой «Олимпии» победа далась мне непривычно легко».

Тренировки и питание

Соревновательный вес Хейни при росте в 180 см составлял 118 кг, а вес в межсезонье – 112 кг. Окружность бицепса – 51 см, грудной клетки – 153 см, бедра – 70 см, талии – 79 см. Максимальный жим лёжа – 190 кг, в приседе – 220 кг.

Ли Хейни был противником набора огромной мышечной массы. Не раз он критиковал современных культуристов, которые на сцене выглядели просто монстрами. Никакой эстетики, просто груда мышц. Некоторые в соревновательный период набирали под 30 кг! Ли набирал до 6 кг качественной мускулатуры. При этом он, в отличие от многих спортсменов, питался гораздо скромнее. Не по 8-10 тыс. ккал, а всего 3500 в сутки. Белки составляли 30 процентов, углеводы – 55, а жиры – 15.

Также спортсмен не приветствовал частые тренировки до отказа, а придерживался высокообъёмного тренинга. По мнению Ли, при интенсивной и частой нагрузке мышцы изнашиваются и сгорают. Нет времени для отдыха и восстановления, а значит, велик риск трав. Кстати, за всю свою профессиональную карьеру Хейни не получил ни одной серьёзной травмы!

Ли Хейни Фото: Dave Kotinsky/Getty Images

Спортсмен изобрёл собственно упражнение – «тяга Ли Хейни», которое прокачивает заднюю часть дельтовидных мышц. Упражнение можно выполнять и штангой, и гантелями. Оно похоже на шраги, только штанга располагается за спиной. Сгибая локти, поднимается снаряд.

Хейни отдавал предпочтение работе на тренажёрах и блоках, реже тренировался со свободными весами. График выстраивал по принципу – три дня тренировок и один день отдыха. Любимое упражнение Ли – подъём ног в висе, таким образом спортсмен оттачивал пресс.

Ли не раз подчёркивал, что его задача – стимулировать мышцы, а не уничтожать их. И главное – гармоничное сочетание объёмов и рельефа.

«Каждая мышца вашего тела должна быть чёткой и мощной. Рельефность не будет выделяться, если она недостаточно велика — в противном случае это просто нити и тяжи. И, наоборот, мышечная масса сама по себе представляет собой бесструктурный комок».

Ли придерживался двух разных тренировок. Первая направлена на набор массы, а вторая – именно для рельефа. Для набора массы он использовал очень большой вес с небольшим количеством повторений. Для второй тренировки – меньший вес, но большее количество повторений до ощущения изолированного жжения в целевых мышцах.

«Поймите следующее – торопиться нельзя. Создание идеальной фигуры требует много времени. Не месяцев, а лет! Это упорный труд и самоотдача – как в спортзале, так и в питании. Спешка не приведёт к желаемым результатам, терпение и настойчивость – дадут. И мой опыт это доказывает».

Ли Хейни Фото: личный архив Ли Хейни

Завершение карьеры

Ли Хейни закончил с показательными выступлениями довольно рано, в 32 года. В 1991-м сразу после восьмого титула «Мистер Олимпия» он покинул сферу профессионального бодибилдинга. Но продолжил им заниматься в другой плоскости – открыл два спортзала в Атланте. В 1998 году президент Билл Клинтон назначил Ли председателем президентского совета по физической культуре и спорту.

В 2004 году Ли выкупил огромную ферму, где построил посёлок Haney Harvest House – здесь бесплатно учатся, занимаются спортом сироты и дети из неблагополучных семей. Написал три автобиографические книги, выпустил линейку спортивного питания, ведёт семинары о здоровом образе жизни, выступает на христианском канале.

В свои 65 лет Ли Хейни всё ещё в прекрасной форме.

«Мне нередко приходится чувствовать угрызения совести. Подумать только, сколько отличных парней из-за меня были вынуждены топтаться на нижних ступеньках «Олимпии»! И своим успехом я во многом обязан именно им. Лучшую форму я обрёл, пытаясь превзойти таких гигантов, как Мохамед Маккави, Альберт Беклес, Рич Гаспари и Ли Лабрада. Сегодня я смотрю на все эти золотые статуэтки и думаю: «Боже, сколько за ними драм и трагедий!»

Ли Хейни Фото: личный архив Ли Хейни

Личная жизнь Ли Хейни

С будущей супругой Ширли Ли познакомился ещё в школе, в первом классе. У пары есть сын Джошуа и дочь Олимпия (девочка получила имя в честь самого значимого турнира). Не раз спортсмена уговаривали вернуться на соревнования, однако Хейни отверг все предложения. Признался, что не сможет снова подвергнуть жену таким испытаниям.

«В период подготовки жена практически становится вдовой: она занимается детьми, покупает продукты, готовит, стирает – и всё это в полном одиночестве. Ширли ругала меня за то, что я не мог неделю заменить перегоревшую лампочку. Я говорил ей: «Ширли, я тренируюсь утром и вечером, питаюсь шесть раз в день. Я убиваю всё своё время на подготовку к «Олимпии». И она меня понимала. Не всем культуристам так везёт. Так что началом своей карьеры я обязан жене. Эти восемь лет непрерывной гонки за титулом дались ей не просто. Сегодня мы оба чувствуем себя так, как будто заново начали жить».