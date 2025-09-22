Покраситься, съесть крысу и уйти в монастырь: 7 громких обещаний знаменитых футболистов

Порой ради победы спортсмены готовы совершить самые экстравагантные поступки, которые надолго остаются в памяти болельщиков.

О чём расскажем:

Сборная Румынии по футболу

Обещание: всем составом перекраситься в блондинов

На чемпионате мира по футболу в 1998 году, который прошёл во Франции, произошло немало ярких событий. Но одно из них стоит особняком. Румыны довольно легко вышли из сильной подгруппы, обыграв сборные Англии и Колумбии. И заключительная встреча с тунисцами уже ничего не решала.

А перед началом чемпионата ведущие игроки сборной Румынии – Георге Хаджи, Дан Петреску вместе с остальной командой, подбадриваемой тренером Ангелом Йордэнеску, сделали громкое и публичное заявление. В случае выхода в плей-офф все перекрасятся в блондинов.

Последний матч в подгруппе с тунисцами превратился в настоящее шоу. На зелёном футбольном поле появились 10 ненатуральных блондинов, которых публика встретила одобрительным гулом. Вратарь сборной Румынии Богдан Стеля был не в счёт из-за полного отсутствия волос.

Однако новыми образами игроков остался недоволен спортивный комментатор румынского телевидения Эмиль Градинеску. Ему было крайне трудно вести репортаж: он просто не мог сразу же распознать каждого футболиста. Позже один из игроков сборной Румынии Георге Крайовяну признался, что испытал неприятные ощущения от красителя, который едва ли не сжигал волосы до корней.

Румыны втайне надеялись на благополучный исход матча в 1/8 финала с хорватами. В случае победы они перекрасились бы в цвета национального флага. Увы, соперники оказались неуступчивыми: в упорной борьбе румыны проиграли с минимальным счётом.

Президент «Монпелье» Луи Николлен

Обещание: покрасить волосы в цвета клуба

Руководитель французского клуба вывел свою команду из тени и добился с ней громких успехов. В течение нескольких лет «Монпелье» шёл к заветной цели: стать чемпионом страны. И Луи Николлен пообещал, что в случае победы команды в национальном первенстве, он обязательно выкрасит волосы в цвета клуба – оранжевый и синий.

20 мая 2012 года в последнем матче чемпионата Франции по футболу «Монпелье» обыграл «Осер» и взял золотые медали. Именитый «ПСЖ» отстал на три очка. И уже 24 мая 68-летний Луи Николлен появился на публике с покрашенными волосами и с новой причёской – ирокезом.

Президент клуба дал слово, что побреется наголо, если его команда выиграет Лигу чемпионов. Игрок Реми Кабелла как-то высказался о Николлене: «Для меня это особенный человек, мы очень дружили. Насчёт покрашенной головы вам стоит знать: именно я это и сделал!».

Капитан «Наполи» Марек Гамшик

Обещание: сбрить ирокез

Бывший капитан итальянского «Наполи» словак Марек Гамшик вошёл в историю известного футбольного клуба. Атакующий полузащитник за всё время выступлений за команду забил 121 гол. По этому показателю он превзошёл легендарного аргентинца Диего Марадону.

По словам Марека, суеверная привычка поправлять после каждого забитого мяча ирокез на своей голове появилась случайно. В 2008 году матч с «Палермо» был упорным, изобиловал ошибками с обеих сторон, и на табло уныло высвечивались нули. Марек вспоминал, что и в добавленное время всё шло к ничьей. Но на исходе игры словак получил шикарный пас от Лавесси и с закрытыми глазами, головой послал мяч в ворота соперника. С тех пор, по признанию Гамшика, он постоянно трогал ирокез на голове, когда выходил на футбольное поле.

Правда, в 2012 году после победы «Наполи» в финале Кубка Италии над «Ювентусом» Марек на некоторое время расстался со своим ирокезом. В случае победы он обещал побриться наголо. Кстати, жена Марека была недовольна решением мужа.

Игрок «Марселя» Эрик Ди Меко

Обещание: съесть крысу

Президент «Марселя» был в восторге от игры новичка команды – испанского защитника Сесара Аспиликуэты. И даже сделал смелый прогноз, что молодой футболист займёт достойное место в сборной своей страны. К тому времени талантливый правый защитник, поиграв два года во Франции, перешёл в лондонский «Челси».

Бывший игрок «Марселя» – Эрик Ди Меко, подвизавшийся после окончания карьеры в качестве футбольного эксперта, категорично и во всеуслышание заявил, что Сесар неинтересен «Красной фурии». И вряд ли будет приглашён в её состав. А если это случится, – то он съест крысу в прямом эфире.

Как назло Сесар Аспиликуэта дебютировал в команде Висенте дель Боске в матче с Уругваем. И Эрик Ди Меко публично скушал до косточек жареную койпу – речную крысу.

Полузащитник «Бока Хуниорс» Хуан Рикельме

Обещание: потратить всю зарплату на ремонт стадиона

Игрок аргентинского клуба причислен на родине к великим футболистам, которые известны своей талантливой игрой и умением решать исход самого сложного матча. Он успел поиграть и за знаменитую испанскую «Барселону». Но каталонцы переживали не лучшие времена, связанные со сменой тренеров. Поэтому Хуану пришлось уйти в «Вильярреал», где аргентинец провёл четыре года.

Потом он принял решение вернуться в Аргентину, в «Аргентинос Хуниорс», в котором постигал азы футбольного искусства. Здесь его встретили с распростёртыми объятиями, и благодаря мастерству Рикельме родной клуб вышел в высший дивизион.

Звёздный аргентинец прославился и своим благородством. В 2010 году, выступая за «Бока Хуниорс», Хуан пропустил из-за травм немало игр. Один из местных журналистов высказал в адрес Рикельме претензии. Мол, сидишь на скамейке запасных и получаешь нехилые деньги. В ответ аргентинец пообещал, что потратит зарплату на полезное дело. И перечислил все деньги на ремонт арены «Ла Бомбонера».

Тренер сборной Италии Чезаре Пранделли

Обещание: уйти в монастырь

Ещё до начала игр чемпионата Европы – 2012 по футболу тренер сборной Италии Чезаре Пранделли побывал в обители камальдулийце в Польше. Он дал обещание монахам: если «Скуадра адзурра» выйдет в плей-офф, то он доберётся до монастыря пешком, преодолев расстояние в 21 км.

18 мая 2012 года на стадионе «Мейски» в городе Познань итальянцы в упорной встрече 3-го тура одержали тяжёлую победу над ирландцами – и вышли в четвертьфинал. Памятуя об обещании, Чезаре Пранделли вместе с помощниками и вице-президентом Федерации футбола Италии Деметрио Альбертини засобирались в дорогу, чтобы добраться до монастыря в Кракове.

Футболисты в это время отсыпались после проведённого изнурительного матча. Пеший путь от польского городка Величка, где расположилась сборная Италии, занял три с половиной часа. Монахи встретили делегацию ранним утром, – и гости были довольны оказанным тёплым приёмом.

Возвращаться в гостиницу прежним способом уже не было сил. И поэтому всех путников доставили обратно на автомобиле. Примечательно, что после визита к монахам итальянцы в полуфинале в серии пенальти обыграли англичан. Однако справиться с набравшей ход «Красной фурией» – испанской сборной – в финале им так и не удалось.

Валерий Газзаев

Обещание: сбрить усы

Известный в прошлом футболист и наставник ЦСКА в 2005 году во время прямой линии с болельщиками как-то сказал, что в случае победы в Кубке УЕФА сбреет усы.

Фортуна оказалась благосклонной к армейцам. Но надо отметить и блистательную игру российских футболистов. 18 мая 2005 года на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне состоялся финал Кубка УЕФА, в котором ЦСКА победил португальский «Спортинг» со счётом 3:1.

К сожалению, даже эта яркая победа над сильным соперником не вдохновила Валерия Газзаева совершить обещанный поступок: хотя бы на время лишиться своих героических усов.

