Как выбрать ракетку для бадминтона: все нюансы в подробной инструкции с ценами

Андрей Симонов PRO-эксперт «Спортмастер PRO» «От правильного выбора ракетки для бадминтона зависят наслаждение игровым процессом, профилактика травм, а также более эффективная отработка технических элементов во время тренировок. Как начинающим игрокам, любителям и тем, кто хочет перейти на профессиональный уровень, приобрести подходящий инвентарь?»

О чём расскажем:

Типы ракеток

Профессиональные

Это феррари в мире бадминтона — максимум технологий, минимум компромиссов. Профессиональные модели изготавливаются из высококачественного графита с применением передовых технологий. Цена стартует от 8-10 тысяч рублей и может доходить до 20-30 тысяч.

Основные характеристики:

вес от 70 до 95 г;

высокая жёсткость стержня;

точная настройка баланса;

премиальные материалы.

Ракетка для профессионалов Yonex Nanoflare 800 Pro, 4UG5, 37 990 руб. / badm-store.ru Фото: Yonex / badm-store.ru

Полупрофессиональные

Золотая середина для прогрессирующих игроков. Сочетают приличное качество с разумной ценой (3-8 тысяч рублей). Именно такие ракетки чаще всего выбирают игроки клубного уровня.

Ракетка для бадминтона Li-Ning AxForce Cannon (Black), 5220 руб. / badm-store.ru Фото: Li-Ning / badm-store.ru

Любительские

Для начинающих игроков — оптимальный старт. Цена от 1,5 до 3 тысяч рублей. При выборе первой ракетки любители часто покупают или самые дешёвые простые наборы, или, наоборот, профессиональные ракетки. Ни первый, ни второй вариант не подойдёт для начальных тренировок.

Ракетка для бадминтона Kumpoo CA-06 GN, 3UG5, 1890 руб. / «Спортмастер» Фото: Kumpoo

Материалы

Графитовые ракетки

Графит — основной материал в профессиональных и полупрофессиональных ракетках: лёгкий, прочный, жёсткий, обеспечивает хорошую отдачу, контроль и устойчивость. Самые долговечные и надёжные ракетки изготавливаются из этого материала.

Бадминтонная ракетка Flypower Master 07, 12 200 руб. / tennis-mag.ru Фото: Flypower / tennis-mag.ru

Алюминиевые ракетки

Ракетки из алюминия бюджетные, прочные к ударам и практичные. При мощных ударах создают больше вибрации. Им отдают предпочтение те, кто играет не так часто — в основном во время отдыха на природе.

Ракетка для бадминтона Kawasaki UP-98 BL, UG1, 1480 руб. / «Спортмастер» Фото: Kawasaki / «Спортмастер»

Комбинированные

Сочетание графита и алюминия, а также этих материалов с другими (титан, углеродное волокно) – это компромисс между прочностью алюминия и лёгкостью графита. Хороший выбор для переходного периода от любительского к полупрофессиональному уровню.

Ракетка для бадминтона Li-Ning AxForce 9 W/BL, 3UG5, 4270 руб. / «Спормастер» Фото: Li-Ning / «Спормастер»

Вес и его влияние на игру

Вес ракетки — один из ключевых параметров. В России и за рубежом маркируется буквой U: 2U, 3U, 4U, 5U. Чем больше цифра, тем легче ракетка:

2U: 90-94 г,

3U: 80-84 г,

4U: 75-79 г,

5U: 75-79 г,

6U: 70-74 г.

Лёгкие (до 80 г)

Категории 5U, 6U: лёгкие, манёвренные, с малой нагрузкой на руку. Хороши для защиты, игры у сетки, для детей и новичков, которым пока сложно держать в руке более тяжёлые варианты. Минус — меньшая мощь в ударах, особенно если не успеваете подготовить замах или не доводите до головы.

Фото: FangXiaNuo / istockphoto.com

Основная ошибка взрослых при покупке детской ракетки — недооценка влияния веса: на комфорте сказываются даже 5-10 г. Для детей лучше выбрать ракетку не более 80 г.

Средние (80-100 г)

Категории 3U и 4U ― золотая середина. Универсальный выбор для большинства игроков, подходят тем, кто ищет баланс между мощью и контролем: можно наносить сильные удары, пока ещё не устает рука. Часто это выбор любителей и полупрофессионалов.

Тяжёлые (более 100 г)

Редкость для бадминтона, практически не встречаются в массмаркете. Некоторые профессионалы и опытные игроки выбирают их для тренировок и отработки мощных сильных ударов. Иногда тяжёлые рамки бывают у старых металлических моделей. Эти ракетки дают мощь, но требуют техники, силы, устойчивости, иначе будет быстро наступать усталость. Новичкам тяжелые модели не рекомендованы.

Баланс

Баланс показывает, как распределён вес вдоль оси ракетки — ближе к голове, к ручке или нейтральный. Этот параметр сильно влияет на стиль игры.

С головным весом

Ракетки с балансом в голову выбирают более агрессивные спортсмены, которые предпочитают атаку. У таких ракеток увеличен момент инерции, они помогают при силовых ударах, прыжковых смэшах, атаках, однако они менее манёвренные, сильнее нагружают запястье и плечо. Подходят для игры на задней линии.

OSTILL / istockphoto.com

С хвостовым весом

Оружие защитников, игроков у сетки и тех, кто играет в паре: с ней быстрее реакции, выше контроль, но мощь ударов ограничена. Ракетки с балансом в ручку чаще выбирают игроки, которые больше времени проводят в защите, а также играют преимущественно около сетки.

Сбалансированные

Универсальное решение: вес распределён так, что ни голова, ни ручка не «перетягивают». Средний вариант, даёт хорошее сочетание мощности и манёвренности. Подходит для смешанных стилей игры, а также для начального уровня или более универсальных игроков.

Размер ручки

Размер ручки крайне важен для комфорта и техники удара. Для взрослого и ребёнка подбираются разные размеры — у ракетки для детей ручка должна быть меньше.

Если стоит выбор между двумя размерами, лучше взять тоньше: её можно нарастить с помощью обмотки, а вот толстую заменить сложнее. Слишком толстая ручка ограничит подвижность кисти и не даст выполнять хлёсткие удары.

Размер обозначается буквой G с цифрой: G4, G5 и так далее. Чем больше цифра, тем тоньше ручка. Например, G5 — тонкая, G3 — более толстая.

Рекомендации для разных категорий:

G1-G2: для крупных мужских рук.

G3-G4: универсальный размер для взрослых.

G5-G6: для женщин и подростков.

G7 и меньше: детские размеры.

Фото: terex / istockphoto.com

Жёсткость

Этот параметр влияет на то, как сильно ракетка гнётся при ударе и какая у неё отдача.

Гибкие

Ракетки с более гибкими стержнями подойдут любителям или новичкам: они снижают вибрации и дают меньше нагрузки на запястье и плечо.

Средние

Переходный вариант для прогрессирующих игроков: прощают ошибки, не создают лишнюю нагрузку.

Жёсткие

Для игроков с большим опытом. Мало гнутся при замахе, обеспечивают хорошую отдачу и высокую точность. Если техника слабая, то удары некомфортны, контроль снижается.

Струны и натяжка

Типы струн

Профессионалы используют тонкие струны с высоким натяжением для максимального контроля. Любителям подходят струны потолще с мягкой натяжкой — они дольше служат и легче в игре.

Влияние натяжки на игру

Высокая (24-30 фунтов): удары точнее и резче, выше риск поломки, больше требований к технике.

Средняя (20-24 фунта): универсальный вариант.

Низкая (16-20 фунтов): удар мягче, меньше отдача и скорость, прощает ошибки.

Бюджет

Определите, как часто вы будете играть. Сколько готовы потратить на удовольствие, сколько — на комфорт. Если игра — это хобби, можно потратить меньше. Если ваша цель — тренировки и турниры, то бюджет может быть выше.

Фото: Tatiana Dyuvbanova / istockphoto.com

Тип Примерный ценовой диапазон Любительские модели ~ 2000-7000 рублей — бюджетные алюминиевые / комбинированные, простые бренды, базовые характеристики Полупрофессиональные ~ 7000–25 000 рублей — графит, улучшенные материалы, сбалансированный вес и баланс, более высокая жёсткость Профессиональные ~ 25 000 рублей и выше — премиальные бренды, инновации, высокая жёсткость, лёгкие корпуса, дорогие технологии

Для отдыха на природе подойдут бюджетные наборы из двух ракеток и воланчиков стоимостью 500-1000 рублей. Для регулярных занятий стоит обратить внимание на графитовые ракетки в ценовом диапазоне повыше.

Покупать онлайн или офлайн? Первую ракетку можно смело заказывать онлайн, изучив отзывы, рейтинг и характеристики модели. Но опытным игрокам лучше повыбирать из несколько моделей, подержать в руке, в идеале — попробовать поиграть.

Полезные советы

Для хранения ракеток лучше использовать специальные бадминтонные сумки, рюкзаки, чехлы. Это защитит струнную поверхность от повреждений.

Перепады температуры и влажности сильно влияют на струны и приводят к ухудшению игровых характеристик. Качественные графитовые ракетки при нормальных условиях практически не страдают.

Когда менять ракетку?

Появились трещины на раме.

Уровень игры вырос, а ракетка ограничивает возможности.

Часто рвутся струны – это указывает на износ люверсов.

Выбрать ракетку для бадминтона — задача вполне решаемая. Главное правило: она должна соответствовать вашему уровню игры и планам по развитию навыков. Не гонитесь за профессиональными моделями, если вы новичок, и не экономьте на качестве, если хотите заниматься серьёзно. По мере роста навыков переходите к более специализированным вариантам.