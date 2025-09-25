Дешевле, чем кажется: рассказываем, как отдохнуть на Мальдивах за 100 тысяч рублей

Мальдивы — островное государство, расположенное в экваториальных водах Индийского океана, примерно в 700 км к юго-западу от Шри-Ланки. Представляют собой архипелаг из 26 естественных атоллов, состоящих примерно из 1200 коралловых островков.

Туристическая индустрия годами укрепляла в нас идею, что Мальдивы — это безумно дорогое и роскошное направление для отдыха, позволить себе которое могут только миллионеры. В августе 2025 года я провела 11 дней в этом райском уголке и потратила на всю поездку 100 тысяч рублей. Рассказываю обо всех тонкостях своего путешествия.

Как добраться до островов?

Я начала планировать поездку примерно за три месяца. Первое, о чём следовало подумать – как добраться до места. Сейчас улететь из Москвы в Мале можно прямым рейсом. Это удобно — всего девять часов в пути, и ты наслаждаешься чистейшим океаном и побережьем с белоснежным песком. Загвоздка в том, что стоимость таких перелётов доходит до 100 тысяч рублей. За обратную дорогу авиакомпании просят столько же.

Выгоднее всего лететь из Москвы до Мальдив с одной пересадкой – в ОАЭ, Омане, Индии или Китае. Я выбрала Шанхай, летела китайской авиакомпанией. Билеты туда-обратно с багажом обошлись в 64 тысяч рублей. Дорога заняла примерно сутки с пересадкой длиной в пять часов.

Аэропорт Шанхая идеален для длительных стыковок. В свободном доступе — питьевая вода, места, где можно прилечь, большое количество ресторанчиков, розетки. Пересадка дискомфорта не вызвала, даже удалось отдохнуть между перелётами.

Люксовый резорт или локальный остров?

Не менее важный вопрос – выбор локации. Большинство туристов выбирают для отдыха на Мальдивах резорты , предлагающие идеальные условия. Стоимость поездки туда начинается от нескольких сотен тысяч рублей. Это дорого, поэтому я решила изучить направление глубже.

Мальдивы — это ещё и локальные острова, про которые знают в основном местные. С точки зрения фешенебельности соревноваться с резортами они не могут. Однако там тоже есть океан, белый песок и пальмы.

Среди 18 локальных островов я остановилась на Гурайдо. Это остров в Южном атолле Мале. Расположен примерно в 30 км от столицы Мальдив. Население — около 1800 человек. Большинство жителей занято рыболовством. В отличие от других, он находится достаточно близко к аэропорту. Это стало одним из существенных аргументов в его пользу.

Как перемещаться между островами?

Перемещаться между островами на Мальдивах можно двумя способами: по воде и по воздуху. Второй приемлем для тех, кто планирует жить на резорте и готов потратиться. В случае с Гурайдо речь шла об общественном пароме или скоростном катере.

В первом случае поездка стоит $ 2 (примерно 170 рублей по нынешнему курсу) и занимает около полутора часов. Паром ходит два раза в день и по пути делает остановки на других островах. Воспользоваться им я не рискнула. Судя по фото, найденным на просторах Сети, паромы достаточно старые и пользуются высоким спросом среди местных. Не исключено, что в час пик пришлось бы плыть стоя и с чемоданами наперевес.

А вот скоростная лодка оказалась очень комфортным и быстрым способом добраться до места назначения. Цена вопроса — $ 25 (около 2 тысяч рублей) с человека и 40 минут времени.

Валюта государства — мальдивская руфия. Выгоднее всего расплачиваться именно в ней, меняя доллары по мере необходимости. Можно также пользоваться картами иностранных банков (российские на данный момент не принимаются), однако взимается комиссия.

Инфраструктура Гурайдо

На Гурайдо есть несколько гостевых домов и небольших отелей. Я остановилась в уютном гесте, расположенном в пяти минутах ходьбы от океана. 12 ночей вышли в $ 393 (около 32 тысяч рублей) на двоих. За эти деньги хозяева гостевого дома предлагают чистые и ухоженные номера. В проживание был включён завтрак.

В первую очередь от Мальдив хотелось получить удовлетворение с точки зрения «ленивого» отдыха. Для туристов на Гурайдо оборудован отдельный пляж. В свободном доступе бесплатные лежаки, навесы и водные качели. Территория небольшая, но чистая. Главный плюс — практически полное уединение и тишина.

Я ехала на Мальдивы с твёрдой уверенностью в том, что бирюзовая вода на снимках в соцсетях — фильтры, но на деле она действительно оказалась кристально чистой! На фоне зелени и белого песка это выглядит незабываемо.

Еда на Мальдивах

В кафе на острове стоит попробовать местную кухню, которая, кстати, напоминает индийскую. В основном это блюда из тунца. Рыбу используют как основу для супов, лапши, риса и салатов. Один ужин на двоих выходил примерно в $ 10 (около 835 рублей). За эти деньги можно купить два горячих блюда, салат и напитки.

Из минусов – скудный выбор фруктов и овощей. Те, что продаются в магазинах и подаются в кафе — привозные. Из местного рекомендую попробовать папайю. Большинство плодов сочные и сладкие. За 1 кг просят примерно $ 11 (около 920 рублей). На пляже за $ 2 (примерно 170 рублей) можно купить свежий кокос и насладиться вкуснейшим молоком.

Что обязательно стоит посмотреть?

Одной из целей этого путешествия был снорклинг. Мальдивы славятся роскошной подводной фауной, и, конечно, очень хотелось увидеть эту красоту собственными глазами.

У Гурайдо есть небольшой домашний риф с подводными качелями и затонувшим катером. Красиво, но куда интереснее было поплавать с маской чуть дальше. Экскурсия за $ 30 (около 2500 рублей) оказалась одним из лучших вложений в моей жизни.

Огромные кораллы, всевозможные виды рыб, морские звёзды, мурены, скаты, черепахи — лишь малая часть того, что удалось разглядеть под водой.

Снорклинг был одним из главных видов физической активности во время путешествия. Из-за скромного размера Гурайдо прогулки были короткими. За день удавалось пройти не больше 8 тысяч шагов.

Не могу не вспомнить и легендарных мальдивских акул. Каждый вечер к порту Гурайдо приплывают акулы-няньки. Зрелище завораживающее. При желании можно отправиться на снорклинг с акулами. Цена вопроса — от $ 50 (примерно 4200 рублей). Если повезёт, по пути получится посмотреть шоу дельфинов.

Стоит ли ехать в низкий сезон?

Считается, что Мальдивы — достаточно капризная локация в плане погоды, а приезжать туда стоит исключительно в высокий сезон. Длится он с декабря по апрель. В это время на островах царит вечная жара, а солнце печёт целыми днями.

Я рискнула и выбрала для путешествия август. Аргументов было несколько. Во-первых, в это время на Мальдивах не так много туристов (за всё время поездки я видела на Гурайдо от силы 20 иностранцев). Во-вторых низкий сезон означает и приятные цены на проживание в отелях и перелёты. В-третьих, опытные путешественники на форумах заверили, что тропический ливень если и идёт, то всего пять минут, а после вновь наступает идеальная погода.

Высокая влажность и температура воздуха, которая стабильно держится на отметке от +27°С, сильно влияют на аппетит. После завтрака есть хотелось только ближе к вечеру.

Мне так и не посчастливилось застать тропический дождь. Осадки были всего пару раз – ночью – и длились от силы минут 10. К утру уже не оставалось ни единого намёка на то, что был ливень.

Днём небо периодически застилало тучами. Многие туристы ведутся на эту «ловушку», выходят из-под навесов и пренебрегают солнцезащитным кремом. Я сделала вывод, что «низкий сезон» в случае с Мальдивами – понятие относительное.

На Мальдивах сильно обгореть можно буквально за 15 минут. Близость к экватору делает своё, поэтому важно с особым вниманием подойти к защите кожи.

Что привезти с Мальдив в качестве сувенира?

Местные живут очень скромно. Большинство из них никогда не выезжали за пределы родного острова. Поскольку туризм на Гурайдо только начал развиваться, они с любопытством и особым дружелюбием относятся к приезжим.

В магазинах выбор сильно ограничен. Сувениры в основном завозятся из соседних стран — это магниты, одежда, предметы декора и всё то, что можно найти на любом курорте. Из интересного — посуда ручной работы, сделанная из ракушек, бамбука и кокоса. Её изготавливают прямо на Мальдивах.

Я купила несколько мисок по $ 10 (около 835 рублей) за штуку. За магниты просят от $ 3 (около 250 рублей), а за хлопковые футболки — от $ 15 (примерно 1250 рублей). В местных лавках также продаётся копчёный тунец в вакууме – $ 2,6 (около 215 рублей) за упаковку. Интересный и вкусный вариант гостинца. Мне он понравился настолько, что я привезла домой аж пять упаковок!

Этим путешествием я окончательно разрушила для себя стереотип, что Мальдивы — курорт для миллионеров. Скажу больше. Поездка на Гурайдо обошлась мне чуть дешевле отдыха в Турции осенью 2024 года. А теперь – к конкретным цифрам.

Стоимость в рублях* Стоимость в долларах Перелёт туда-обратно из Москвы на одного (с пересадкой в Шанхае) ~ 64 000 765 Проживание в гостевом доме (12 ночей, на двоих) ~ 32 000 390 Трансфер из аэропорта Мале и обратно ~ 4100 50 Экскурсии (снорклинг) ~ 2500 30 Питание (на двоих) ~ 6600 80 Сувениры ~ 5000 60 Доп. расходы (покупки в маркете, аптеке и прочее) ~ 1600 20 Итого ~ 115 900 1395

Локальные острова идеально подойдут тем, кто ищет уединения, хочет поближе познакомиться с бытом мальдивцев и получить незабываемые впечатления от океана за адекватные деньги. Гурайдо стал моим личным открытием, и я желаю каждому хотя бы раз в жизни увидеть его красоту своими глазами. Тем более это совершенно реально даже без миллионов на карте.

* Цены в рублях указаны в соответствии с курсом на момент публикации.