10 лучших доступных спортивных площадок России

По итогам 2024 года доля систематически занимающихся спортом россиян выросла на 3,5%, впервые перешагнув рубеж в 60%. Правительство, регионы и федерации ведут планомерную работу по увеличению данного показателя. Цель, согласно поручению Президента РФ, — 70% к 2030 году. Чтобы здоровый образ жизни стал доступнее, по всей стране строятся новые спортивные объекты, некоторые из них «Чемпионат» включил в свой топ лучших и наиболее доступных.

Легендарная «Рижка»

Пожалуй, культовое для отечественного уличного баскетбола место. Московская площадка с многолетней историей появилась ещё в 1990-х и собрала не одно поколение «баллеров». Считается, что именно здесь зародился российский баскетбол в формате 3х3. Сейчас тут сразу семь кортов, а центральный оборудован трибунами для зрителей.

Площадка «Рижка» в Москве Фото: slamdunk.ru

Покрытие из качественного резинового асфальта позволяет держать сцепление даже при самых резких манёврах. Укреплённая конструкция колец выдерживает повышенную нагрузку. «Рижка» регулярно принимает турниры для игроков разного уровня подготовки. Однако здесь нет чёткого расписания, поэтому прийти поиграть в любое время может каждый желающий.

Адрес: Москва, ул. Сущёвский Вал, 56.

Первый Центр уличного баскетбола РФБ и ПАО «Банк ПСБ» на Дальнем Востоке

С 2019 года РФБ строит Центры уличного баскетбола в разных регионах страны. За это время введены в эксплуатацию уже 25 объектов в различных городах, а уже в сентябре 2025-го планируется открытие корта в Ярославле. Первым ЦУБ на Дальнем Востоке стала открытая в 2024-м площадка в Хабаровске.

Центр уличного баскетбола в Хабаровске Фото: РФБ

Совместно с направленным на развитие общедоступной спортивной инфраструктуры Первым всероссийским спортивным проектом «ПСБ-Детям» было построено более 50 000 м² игровой поверхности. Типовые ЦУБы имеют две площадки для баскетбола 5х5 с универсальной разметкой для баскетбола 3х3, одну обособленную площадку для баскетбола 3х3, антивандальные баскетбольные стойки и трибуны для зрителей и выделенные воркаут-зоны.

Зонированный спортивный объект площадью 2750 м² Центр уличного баскетбола в Хабаровске не стал исключением. Используемое акриловое покрытие Play Cushion выдерживает высокую эксплуатационную нагрузку и позволяет обеспечить максимальный комфорт игрокам на протяжении всего срока службы благодаря пластификатору, который содержится в материале. В рамках церемонии открытия Центра мастер-классы провели серебряные призёры Олимпийских игр в Токио Анастасия Логунова и Юлия Козик.

Центр уличного баскетбола в Хабаровске Фото: РФБ

«Нельзя не отметить, что это наш самый восточный Центр уличного баскетбола в России. В Хабаровске очень много ребят, которые играют в баскетбол, много поклонников этого вида спорта. Здорово, что теперь в этом городе появилась самая современная площадка», — отметил президент РФБ Андрей Кириленко.

Адрес: Хабаровск, парк им. Ю. А. Гагарина.

Живописное поле в Нескучном саду

Вы могли видеть футбольное поле в Нескучном саду, даже если ни разу не были в Москве. Небольшой стадион спрятан в тени высоких деревьев и доступен для игры в футбол круглый год. Особенно красиво он выглядит с высоты птичьего полёта.

Футбольное поле в Нескучном саду Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Помимо чисто эстетической функции, поле полностью отвечает своему практическому назначению. Размер 20х35 м скорее подходит для мини-футбола, но здесь есть где разбежаться. Освещение позволяет играть до позднего вечера, а качественный искусственный газон отлично приспособлен для любого климата. Также пространство оборудовано раздевалками, где можно переодеться и передохнуть.

Адрес: Москва, Нескучный сад.

Поле во дворе Круглого дома

Круглые дома в Москве были построены в рамках подготовки к Олимпиаде-1980. Первым из них стало возведённое в 1972 году здание на Нежинской улице. Судьба этого уникального архитектурного строения любопытно переплетена со спортом. Во-первых, Игры в 1980-м. Во-вторых, круглый двор по размеру практически равен футбольному полю.

Поле во дворе Круглого дома Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

В-третьих, без поля, как вы понимаете, здесь не обошлось. Внутри дома в окружении деревьев раскинулось пространство для занятий спортом. Искусственное покрытие позволяет играть и тренироваться круглогодично. А стены дома напоминают настоящий Колизей, где происходят эпичные футбольные баталии. На «арену» может выйти любой желающий.

Адрес: Москва, ул. Нежинская, 13.

Спортивное сердце столицы в «Лужниках»

История «Лужников» неразрывно связана с большими спортивными событиями в нашей стране. Именно здесь гремела Олимпиада-1980 и проводился финал Лиги чемпионов в 2008-м, а в 2018-м игрался решающий матч чемпионата мира. Огромный спортивный кластер — это не только про большие достижения и состязания профессионалов. Выбор активностей для всех желающих здесь действительно очень большой.

Стадион «Лужники» Фото: «Чемпионат»

Поклонники ЗОЖ могут выбрать занятие себе по вкусу как на платной основе, так и на бесплатной. На территории «Лужников» есть футбольные поля и баскетбольные корты, площадки для воркаута, бадминтона и волейбола, теннисные корты и столы для настольного тенниса. В общем, диапазон достаточно велик, главное — найти интересующий вид спорта и начать заниматься.

Адрес: Москва, «Лужники».

Скейт-парк в Санкт-Петербурге

Ещё один расположенный прямо под мостом объект в нашей подборке. Скейт-парк под мостом Бетанкура стал первым подобным сооружением международного уровня в Санкт-Петербурге. Здесь скейтеры и роллеры всех возрастов в свободном доступе могут впервые встать на доску или отточить свои навыки.

Скейт-парк под мостом Бетанкура Фото: fk-ramps.ru

Проектирование пространства проводилось с привлечением профессиональных скейтбордистов и BMX-фристайлистов. Бетонный скейт-парк соответствует мировым стандартом и имеет четыре пространства для разных видов спорта. Начинающие могут тренироваться в зоне для новичков, а опытных спортсменов ждут более сложные ступени, перила и рампы.

Адрес: Санкт-Петербург, Петровский пр., 20/4.

Центр уличного баскетбола в Тюмени — доступная среда для всех

С 2022 года тюменские любители спорта могут играть и тренироваться в новых комфортных условиях. Чуть больше трёх лет назад здесь открылся построенный РФБ и ПАО «Банк ПСБ» Центр уличного баскетбола. На площади в 2000 м² можно проводить соревнования любого уровня.

Центр уличного баскетбола в Тюмени Фото: РФБ

В течение года тюменский ЦУБ смогут посетить до 250 тысяч человек. Что немаловажно, объект оснащён современным оборудованием, а его инфраструктура позволяет заниматься спортом людям с нарушениями здоровья, создавая доступную среду для любого.

Адрес: Тюмень, парковка у центра «Дзюдо».

«Каток у Флагштока» — самый большой в мире

В декабре 2024 года в Санкт-Петербурге открылся самый большой каток в мире. Площадь ледового пространства возле «Зенит-Арены» составляет 28 000 м². Неудивительно, что «Флагшток» может одновременно принять действительно большое число катающихся.

«Каток у Флагштока» Фото: Артём Пряхин/РИА Новости

Спектр предоставляемых услуг довольно широк: прокат и заточка коньков, занятия с тренерами, комплекты защиты, камеры хранения и тёплые раздевалки. Сразу несколько отдельных входов на каток помогают избежать очередей. Немаловажно, что посетить «Флагшток» можно бесплатно. Во все дни, кроме понедельника, проводятся бесплатные сеансы.

Адрес: Санкт-Петербург, Южная дорога, 28/1.

Центр уличного баскетбола на набережной в Чебоксарах

Первый в Чувашской республике Центр уличного баскетбола был открыт РФБ совместно с ПСБ в 2021 году. Расположенная на набережной залива в Чебоксарах площадка соответствует рекомендуемым международной федерацией баскетбола размерам и позволяет проводить соревнования различного уровня, даже всероссийские турниры по баскетболу 3х3.

Центр уличного баскетбола в Чебоксарах Фото: РФБ

Центр состоит из баскетбольной и стритбольных площадок, пространства для занятий воркаутом, оборудованного тренажерами, зон с трибунами для болельщиков. Площадка может также использоваться для подготовки и сдачи норм ГТО. В качестве покрытия было выбрано самое экологичное, износостойкое и всепогодное акриловое покрытие.

В открытии ЦУБ приняли участие председатель ПСБ Пётр Фрадков, президент РФБ Андрей Кириленко и серебряные призеры Олимпиады-2020 в баскетболе 3х3 Анастасия Логунова и Илья Карпенков. На территории Центра ежедневно могут бесплатно тренироваться как любители, так и профессионалы.

Адрес: Чебоксары, Театральная набережная.

Спортивный парк в Калининграде

Наследие чемпионата мира по футболу — 2018 подарило жителям Калининграда не только современный стадион, но и целый спортивный парк, открытый для всех. Это и зона прогулок, и масштабное пространство для тренировок и спортивных занятий с развитой инфраструктурой.

Спортивная площадка в Калининграде Фото: пресс-служба ПСБ

Здесь горожане и гости Калининграда могут попробовать самые разные виды активности. В парке функционируют зона уличного воркаута, Центр уличного баскетбола, многофункциональная спортивная площадка площадка для мини-футбола, памп-трек, детский воркаут и беговая дорожка вокруг стадиона. В общем, выбор на любой вкус!

Адрес: Калининград, Солнечный бульвар, 25.